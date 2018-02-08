Касса четверга: «Лед» собирает еще 50,5 млн рублей

Романтическая музыкальная сказка ЛЕД (WDSSPR), установив в среду, 14 февраля, рекорд сборов первого дня проката среди отечественных проектов в России (89,7 млн рублей), продолжила уверенную работу и в четверг. Он принес проекту 50,5 млн рублей. Таким образом, к концу уикенда общая касса фильма может легко достичь рубежа в 400 млн рублей за пять дней проката.

ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ (UPI) собрали 20 млн рублей, потеряв 77% сборов первого уикенда. Предыдущая часть франшизы год назад начала второй уикенд с падения в 78% (18 млн рублей). Надо признать, что нынешние ОТТЕНКИ держатся неплохо, несмотря на то, что конкуренция за женскую аудиторию в разы выше.

Среди других новинок – фильмов СЕРДЦЕЕД (EXP), ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ (UPI), МУМИ-ТРОЛЛИ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА (LUX) и УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ (AONE) – лучший результат показала французская комедия. Она же получила наилучшую роспись.

ОПРОС БУКЕРОВ

ИРИНА САБИРОВА

Менеджер по росписи сети кинокомплексов «Планета кино»: к/т «Искра» (6 залов), к/т «Мир кино» (4 зала), к/т «Победа» (1 зал), Уфа, к/т «Салават» (2 зала), Стерлитамак

У нас в среду стартовал ЛЕД, а в четверг – МУМИ-ТРОЛЛИ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА, СЕРДЦЕЕД и НЕДРУГИ. ЛЕД – однозначно лидер вчерашнего дня, но по сравнению со средой результат гораздо меньше. В День святого Валентина у нас вообще традиционно все романтические и околоромантические фильмы хорошо собирают. Все вечерние сеансы были полные. ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ собирают уже не очень много. И интересно, что их упорно не хотят смотреть в формате IMAX. Мы уже цену снизили до минимума, тем не менее в 2D 14 февраля были полные залы, в IMAX – 15–20 человек. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ показывает стабильный результат, этот фильм у нас на третьем месте по итогам четверга. Детские проекты мы пока не обсуждаем, потому что на них в четверг и пятницу никто не ходит, они будут работать только в субботу-воскресенье. НЕДРУГИ и СЕРДЦЕЕД идут слабо. Нормально держатся ОХОТА НА ВОРОВ и ТРИ БИЛБОРДА. Даже на УИДЖИ внезапно стали ходить. Видимо, людям после романтики захотелось ужастиков. На выходных очень рассчитываем на ЛЕД: отзывы хорошие, объем рекламы большой, плюс немного меняющееся отношение к российскому кино.

ЕЛЕНА ИВАНОВА

Директор по репертуарному планированию к/т Silver (2 зала на 119 мест), Карабаново, к/т Победа (2 зала на 1573 места), Гатчина, к/т «Колибри» (2 зала на 175 мест), Шатура

У нас со среды стартовал ЛЕД, в четверг – только мультфильмы, МУМИ-ТРОЛЛИ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА и МАХНЕМ НА ЛУНУ! У ЛЬДА неожиданно очень хорошие сборы были в среду, очень прекрасные. Касса проекта превысила все мои ожидания. В День всех влюбленных вообще неплохая была посещаемость, особенно на вечерних сеансах, все после работы шли парами в кино. Хорошая рекламная поддержка на телевидении для ЛЬДА сыграла свою роль. Дальше уже «сарафанное радио» начало работать, потому что люди с удовольствием идут на это кино. В четверг результат проекта был уже поменьше, но все равно хорошо. На выходных мы очень надеемся на этот фильм, поставили ему больше сеансов, чем было запланировано. ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ работают стабильно хорошо. Конечно, есть небольшое падение по сравнению с предыдущей неделей, но не критичное. Продолжают работать ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН и мультики, которые будут пользоваться спросом уже на выходных.

ЕЛЕНА ГОРШКОВА

Администратор к/т «Космик Аннино» (4 зала на 687 мест), Москва

ЛЕД стартовал у нас в среду. В тот же день количество зрителей было очень большим – примерно в три раза больше, чем в четверг. Все-таки День святого Валентина дает о себе знать. 14 февраля у нас были полные залы на фильме ЛЕД. Причем большая часть билетов была куплена зрителями заранее через Интернет. ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ тоже неплохо идут, и в среду они пользовались спросом на вечерних сеансах. На выходных мы в большей степени рассчитываем на ЛЕД. Потому что даже на сегодняшний последний сеанс продано уже много билетов, интерес к картине большой. Отзывы хорошие, всем картина нравится, многие зрители выходят из-за зала, вытирая слезы. Плохого об этом фильме я не слышала. Продолжают у нас работать БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ, СЕЛФИ, ФОРМА ВОДЫ. У них показатели, конечно, совсем небольшие.

СЕРГЕЙ ТЮРИКОВ

Директор кинокомплекса «Космос» (2 зала на 456 мест), Железногорск

У нас стартовал только ЛЕД. В среду, на одном вечернем сеансе был практически полный зал. В четверг тоже была неплохая заполняемость, но уже без ажиотажа. Стопроцентно положительного «сарафана», как у ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ нет, каждый для себя находит какие-то плюсы и минусы картины. При этом, конечно, положительных отзывов гораздо больше. ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ на фоне старта ЛЬДА просели, но не превысив стандартных цифр для трилогии. Все остальное работает слабо. Цифры уикенда будут зависеть по сути от работы двух картин – прежде всего ЛЬДА, а также ПЯТЬДЕСЯТИ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ.

НАТАЛЬЯ КОТОВА

Директор отдела репертуарного планирования к/т Loft Cinema (2 зала), Москва

В нашем кинотеатре ЛЕД пошел не очень хорошо. Думаю, это потому, что все-таки не совсем на нашу аудиторию картина. При этом по определенным причинам фильм стартовал только вчера, и за весь день у него была небольшая касса – у ПЯТИДЕСЯТИ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ гораздо больше. ОТТЕНКИ, кстати, пользовались спросом и вечером 14 февраля, в День святого Валентина. Удивляет меня и ОХОТА НА ВОРОВ, цифры посещаемости у которой даже больше, чем у ЛЬДА. Наравне с ним идут и ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН, и СЕЛФИ. В общем, такая непоказательная картина. Мы в принципе и не ждали от фильма чего-то выдающегося. ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ идет плохо, как и КОЛЕСО ЧУДЕС. В выходные, думаю, ЛЕД все-таки поработает.

Предварительные сборы за четверг 15.02.2018 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.59 руб.



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