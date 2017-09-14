Касса четверга: «Kingsman» – абсолютный лидер дня

Таблица сборов обновлется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.
ОПРОС БУКЕРОВ
АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ
Коммерческий директор ООО «Кино»: к/т «Иллизиум» (4 зала на 300 мест), Новомосковск, к/т «Союз» (2 зала на 336 мест), Алексин
В нашей сети вчера вышли KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ, ЗАЛОЖНИКИ и ХРАНИЛИЩЕ. KINGSMAN хорошо зашел. Естественно, фильм стал лидером вчерашнего дня. Хорошая наработка. В принципе, все это ожидалось, потому что когда первая часть выходила, это был неизвестный зрителю продукт, и фильм раскачивался две недели, и по заполняемости работал хорошо довольно долго. Надеюсь, что сейчас долгой раскачки не потребуется. Народ выходит из зала довольны, так что «сарафан» будет хороший. Хронометраж подвел чуть-чуть, картина все-таки длинновата. Как я понимаю, они сначала хотели сделать два фильма, а в итоге объединили все в один. ЗАЛОЖНИКОВ я ставил в расчете на более интеллектуальную публику. Вечерний сеанс в итоге состоялся. Картина идет примерно по тому же графику, что и НЕЛЮБОВЬ. По ЛЕГО пока рано говорить, посмотрим, что будет в выходные. Но вчера все было неплохо. Опять же ЛЕГО – это стабильная франшиза, где зрители из раза в раз не разочаровываются, когда идут в кино. И продолжает нас радовать ОНО. Для третьей недели результат очень и очень неплохой. ХРАНИЛИЩЕ в первый день сработало, как обычный ужастик со средней наполняемостью 17-18 человек на сеанс. Хотя там не совсем обычный ужастик – там детектив и триллер.
ОЛЕСЯ КАРНИШЕВА
Маркетолог к/т «Мадагаскар» (9 залов на 1324 места), Саранск
У нас вчера стартовали четыре фильма: KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, ХРАНИЛИЩЕ, ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ и ЗАЛОЖНИКИ. На первом месте по-прежнему идет ужастик ОНО. Фильм отлично держится как в выходные, так и в будние дни. На втором месте по итогам четверга расположился мультфильм ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ. KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО только на третьем месте по итогам стартового дня. У основной новинки – картины KINGSMAN – была очень низкая посещаемость в четверг. Мы не показывали первую часть, так как кинотеатр на тот период времени еще не работал, так что сравнивать не с чем. Но данный результат пока очень слабый. Из других новинок ЛЕГО вроде неплохо пошел. Про остальные фильмы сказать вообще нечего. Дело в том, что вчера людей в кинотеатре было в принципе очень мало, сегодня уже получше. Так что на выходных мы все-таки ожидаем прирост посещаемости – на ЛЕГО и KINGSMAN и ОНО.
ЭЛЬВИРА РИЗВАНОВА
Аналитик к/т «Кинопростор» (5 залов на 654 мест), Уфа
Если можно как-то судить по первому дню работы релиза, то KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО стартовал в принципе неплохо, к вечеру народ расходился, в общем-то. Если сравнивать с первой частью, сиквел отработал чуть лучше. Причем у первого фильма тогда было восемь сеансов, а сейчас у второго – семь сеансов. Это я говорю только про двухмерные форматы, не считая 3D, которое появилось у сиквела. В общем, можно говорить, что фильм набирает обороты, потому что на вечерних сеансах почти половина зала была заполнена. Наверное, это тенденция к тому, что в выходные народу будет побольше и что интерес к фильму есть. И 3D-сеансы заполняются, хотя обычно к стереоформату интереса меньше. А тут везде неплохие цифры. Фильм хороший, мы сами смотрели, и нам понравилось. ЛЕГО идет слабее. Но это детский фильм, и мы будем смотреть уже по выходным. Хотя ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ вчера пользовался бОльшим спросом, чем ЛЕГО. А РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 2, которая до этого отлично шла, в четверг вообще будто пропала в связи с появлением ЛЕГО. Хорошие результаты продолжает показывать и ОНО. Один из вечерних сеансов хоррора отработал так же, как и аналогичный показ KINGSMAN.
СЕРГЕЙ ЧАНЧИКОВ
Директор к/т «Русь» (4 зала на 848 мест), Архангельск
У нас стартовали KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ и ЗАЛОЖНИКИ. KINGSMAN продемонстрировал очень слабый результат. Хотя, конечно, картина стала лидером четверга, но зрителей было очень мало. Вчера вообще людей у нас было мало. Сейчас такая тенденция пошла, что работают по сути только выходные. В будние дни, в том числе в четверг и пятницу, в кино почти не ходят. Поэтому судить о прокате фильма по вчерашнему дню я бы не брался. Думаю, в выходные KINGSMAN раскачается. Я фильм еще не видел и не слышал отзывы, но если картина получилась неплохой, то она будет собирать. У нас город небольшой, и если с фильмом все нормально, то «сарафанное радио» сработает, и люди пойдут. Если нет, то картина не поменяется. У остальных новинок результат четверга еще хуже. А вот ОНО работает очень неплохо. Фильм как начал отлично, так и продолжает.
ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН
Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 176 мест), Касимов
В нашем кинотеатре стартовали KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО и ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ. Безусловным лидером стала картине KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, то есть основная масса зрителей пришла именно на нее. Но пока людей все равно немного. У нас четверг – не показательный день. Основной поток посещаемости приходится на вечер пятницы и субботу, даже воскресенье мы не берем в расчет. А четверг – традиционно кислый день. Пока ажиотажа вокруг KINGSMAN не наблюдается. Нет толп людей, как это было на ОНО. Но мы активно занимаемся рекламой новинки, запустили розыгрыш в соцсетях, будет конкурс в субботу. Так что мы ожидаем, что на выходных фильм отработает неплохо. Только на него мы и делаем ставку. У ЛЕГО результат пока совсем слабый – всего 13 посещений. Может быть, лента будет пользоваться спросом в выходные, все-таки это семейная аудитория. И ОНО мы, конечно, не списываем со счетов.
Предварительные сборы за четверг 21.09.2017 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
четверга
21.09.2017
|Изменение
|Общая
касса на
21.09.2017
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
Kingsman 2: The Golden Circle
|FOX
|1
|-
|1158
|57 988 950
$997 574
|-
|57 988 950
$997 574
|-
|2
|
ОНО
It
|CAO
|3
|-
|829
|10 090 000
$173 576
|-69,9%
|861 968 000
$15 032 578
|-
|3
|
ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ
The LEGO Ninjago Movie
|CAO
|1
|-
|1172
|6 870 000
$118 183
|-
|6 870 000
$118 183
|-
|4
|
МАМА!
mother!
|CPP
|2
|-
|1174
|3 800 000
$65 371
|-63,1%
|88 500 000
$1 534 593
|-
|5
|NKI
|2
|-
|1277
|2 412 319
$41 499
|-67,8%
|90 188 905
$1 563 879
|-
|6
|CP
|1
|-
|433
|1 700 000
$29 245
|-
|1 700 000
$29 245
|-
|7
|CRP
|4
|-
|789
|1 500 000
$25 804
|-65,8%
|421 686 065
$7 180 079
|-
|8
|
ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: КОЖАНОЕ ЛИЦО
Leatherface
|CAE
|1
|-
|350
|1 001 679
$17 232
|-
|1 001 679
$17 232
|-
|9
|
ХРАНИЛИЩЕ
Vault
|EXP
|1
|-
|361
|637 421
$10 965
|-
|637 421
$10 965
|-
|10
|
КЛАУСТРОФОБИЯ
Escape Room
|EXP
|2
|-
|342
|576 200
$9 912
|-76,9%
|15 663 601
$271 607
|-
|11
|WDSSPR
|4
|-
|86
|430 000
$7 397
|-71,3%
|106 800 000
$1 818 491
|-
|12
|
УДАЧА ЛОГАНА
Logan Lucky
|WDSSPR / CPF
|3
|-
|245
|350 000
$6 021
|-87,0%
|82 500 000
$1 438 786
|-
|ИТОГО TOP-12:
|87 356 569
$1 502 779
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 58.13 руб.
* Rentrak
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22.09.2017 Автор: Андрей Белый, Дмитрий Некрасов