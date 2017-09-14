Касса четверга: «Kingsman» – абсолютный лидер дня

Таблица сборов обновлется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

Коммерческий директор ООО «Кино»: к/т «Иллизиум» (4 зала на 300 мест), Новомосковск, к/т «Союз» (2 зала на 336 мест), Алексин

В нашей сети вчера вышли KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ, ЗАЛОЖНИКИ и ХРАНИЛИЩЕ. KINGSMAN хорошо зашел. Естественно, фильм стал лидером вчерашнего дня. Хорошая наработка. В принципе, все это ожидалось, потому что когда первая часть выходила, это был неизвестный зрителю продукт, и фильм раскачивался две недели, и по заполняемости работал хорошо довольно долго. Надеюсь, что сейчас долгой раскачки не потребуется. Народ выходит из зала довольны, так что «сарафан» будет хороший. Хронометраж подвел чуть-чуть, картина все-таки длинновата. Как я понимаю, они сначала хотели сделать два фильма, а в итоге объединили все в один. ЗАЛОЖНИКОВ я ставил в расчете на более интеллектуальную публику. Вечерний сеанс в итоге состоялся. Картина идет примерно по тому же графику, что и НЕЛЮБОВЬ. По ЛЕГО пока рано говорить, посмотрим, что будет в выходные. Но вчера все было неплохо. Опять же ЛЕГО – это стабильная франшиза, где зрители из раза в раз не разочаровываются, когда идут в кино. И продолжает нас радовать ОНО. Для третьей недели результат очень и очень неплохой. ХРАНИЛИЩЕ в первый день сработало, как обычный ужастик со средней наполняемостью 17-18 человек на сеанс. Хотя там не совсем обычный ужастик – там детектив и триллер.

ОЛЕСЯ КАРНИШЕВА

Маркетолог к/т «Мадагаскар» (9 залов на 1324 места), Саранск

У нас вчера стартовали четыре фильма: KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, ХРАНИЛИЩЕ, ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ и ЗАЛОЖНИКИ. На первом месте по-прежнему идет ужастик ОНО. Фильм отлично держится как в выходные, так и в будние дни. На втором месте по итогам четверга расположился мультфильм ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ. KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО только на третьем месте по итогам стартового дня. У основной новинки – картины KINGSMAN – была очень низкая посещаемость в четверг. Мы не показывали первую часть, так как кинотеатр на тот период времени еще не работал, так что сравнивать не с чем. Но данный результат пока очень слабый. Из других новинок ЛЕГО вроде неплохо пошел. Про остальные фильмы сказать вообще нечего. Дело в том, что вчера людей в кинотеатре было в принципе очень мало, сегодня уже получше. Так что на выходных мы все-таки ожидаем прирост посещаемости – на ЛЕГО и KINGSMAN и ОНО.

ЭЛЬВИРА РИЗВАНОВА

Аналитик к/т «Кинопростор» (5 залов на 654 мест), Уфа

Если можно как-то судить по первому дню работы релиза, то KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО стартовал в принципе неплохо, к вечеру народ расходился, в общем-то. Если сравнивать с первой частью, сиквел отработал чуть лучше. Причем у первого фильма тогда было восемь сеансов, а сейчас у второго – семь сеансов. Это я говорю только про двухмерные форматы, не считая 3D, которое появилось у сиквела. В общем, можно говорить, что фильм набирает обороты, потому что на вечерних сеансах почти половина зала была заполнена. Наверное, это тенденция к тому, что в выходные народу будет побольше и что интерес к фильму есть. И 3D-сеансы заполняются, хотя обычно к стереоформату интереса меньше. А тут везде неплохие цифры. Фильм хороший, мы сами смотрели, и нам понравилось. ЛЕГО идет слабее. Но это детский фильм, и мы будем смотреть уже по выходным. Хотя ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ вчера пользовался бОльшим спросом, чем ЛЕГО. А РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 2, которая до этого отлично шла, в четверг вообще будто пропала в связи с появлением ЛЕГО. Хорошие результаты продолжает показывать и ОНО. Один из вечерних сеансов хоррора отработал так же, как и аналогичный показ KINGSMAN.

СЕРГЕЙ ЧАНЧИКОВ

Директор к/т «Русь» (4 зала на 848 мест), Архангельск

У нас стартовали KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ и ЗАЛОЖНИКИ. KINGSMAN продемонстрировал очень слабый результат. Хотя, конечно, картина стала лидером четверга, но зрителей было очень мало. Вчера вообще людей у нас было мало. Сейчас такая тенденция пошла, что работают по сути только выходные. В будние дни, в том числе в четверг и пятницу, в кино почти не ходят. Поэтому судить о прокате фильма по вчерашнему дню я бы не брался. Думаю, в выходные KINGSMAN раскачается. Я фильм еще не видел и не слышал отзывы, но если картина получилась неплохой, то она будет собирать. У нас город небольшой, и если с фильмом все нормально, то «сарафанное радио» сработает, и люди пойдут. Если нет, то картина не поменяется. У остальных новинок результат четверга еще хуже. А вот ОНО работает очень неплохо. Фильм как начал отлично, так и продолжает.

ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН

Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 176 мест), Касимов

В нашем кинотеатре стартовали KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО и ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ. Безусловным лидером стала картине KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, то есть основная масса зрителей пришла именно на нее. Но пока людей все равно немного. У нас четверг – не показательный день. Основной поток посещаемости приходится на вечер пятницы и субботу, даже воскресенье мы не берем в расчет. А четверг – традиционно кислый день. Пока ажиотажа вокруг KINGSMAN не наблюдается. Нет толп людей, как это было на ОНО. Но мы активно занимаемся рекламой новинки, запустили розыгрыш в соцсетях, будет конкурс в субботу. Так что мы ожидаем, что на выходных фильм отработает неплохо. Только на него мы и делаем ставку. У ЛЕГО результат пока совсем слабый – всего 13 посещений. Может быть, лента будет пользоваться спросом в выходные, все-таки это семейная аудитория. И ОНО мы, конечно, не списываем со счетов.

Предварительные сборы за четверг 21.09.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

21.09.2017 Изменение Общая

касса на

21.09.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

Kingsman 2: The Golden Circle FOX 1 - 1158 57 988 950

$997 574 - 57 988 950

$997 574 - 2 ОНО

It CAO 3 - 829 10 090 000

$173 576 -69,9% 861 968 000

$15 032 578 - 3 ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ

The LEGO Ninjago Movie CAO 1 - 1172 6 870 000

$118 183 - 6 870 000

$118 183 - 4 МАМА!

mother! CPP 2 - 1174 3 800 000

$65 371 -63,1% 88 500 000

$1 534 593 - 5 НАПАРНИК

NKI 2 - 1277 2 412 319

$41 499 -67,8% 90 188 905

$1 563 879 - 6 ЗАЛОЖНИКИ

CP 1 - 433 1 700 000

$29 245 - 1 700 000

$29 245 - 7 ГОГОЛЬ. НАЧАЛО

CRP 4 - 789 1 500 000

$25 804 -65,8% 421 686 065

$7 180 079 - 8 ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: КОЖАНОЕ ЛИЦО

Leatherface CAE 1 - 350 1 001 679

$17 232 - 1 001 679

$17 232 - 9 ХРАНИЛИЩЕ

Vault EXP 1 - 361 637 421

$10 965 - 637 421

$10 965 - 10 КЛАУСТРОФОБИЯ

Escape Room EXP 2 - 342 576 200

$9 912 -76,9% 15 663 601

$271 607 - 11 ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

WDSSPR 4 - 86 430 000

$7 397 -71,3% 106 800 000

$1 818 491 - 12 УДАЧА ЛОГАНА

Logan Lucky WDSSPR / CPF 3 - 245 350 000

$6 021 -87,0% 82 500 000

$1 438 786 - ИТОГО TOP-12: 87 356 569

$1 502 779

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 58.13 руб.

* Rentrak

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