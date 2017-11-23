Касса четверга: «Легенда о Коловрате» лидирует с большим отрывом

Таблица кассовых сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.
Лидером российского кинопроката стала историческая картина ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ (СР). Кассовые сборы фильма в четверг составили 31,5 млн рублей на территории России, что больше по сравнению с САЛЮТОМ-7 (24 млн), ДУЭЛЯНТОМ (23 млн) и 28 ПАНФИЛОВЦАМИ (20 млн).
Релиз идет как минимум на 220-230 млн рублей по итогам всего уикенда. Впрочем, вполне вероятен исход и с покорением рубежа в 250 млн рублей. В этом случае картина покажет второй стартовый результат среди российских проектов текущего года.
Триллер ИНОСТРАНЕЦ (PRD) освоил 5,8 млн рублей за четверг, что может дать 35–38 млн рублей за уикенд. Это будет лучший старт среди зарубежных картин прокатчика в нынешнем году. Недавний НАЕМНИК освоил в первый уикенд 34 млн рублей.
Среди остальных новинок уикенда лучше всех выступила АТЛАНТИДА (EXP), в активе которой 1,7 млн рублей. К концу воскресенья эта сумма может увеличиться до 11–12 млн рублей. Российский фильм ужасов КОНВЕРТ (NKI) претендует только на 3,5–4 млн рублей за первые четыре дня, поскольку в четверг релиз освоил 0,6 млн рублей. Примерно на такую же сумму по итогам уикенда идет драма ДЫШИ РАДИ НАС (VLG), освоившая за вчерашний день 0,5 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 30.11.2017 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
четверга
30.11.2017
|Изменение
|Общая
касса на
30.11.2017
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|CP
|1
|-
|1425
|31 500 000
$540 031
|-
|31 500 000
$540 031
|230 000 000
$3 943 082
|2
|
КОМАТОЗНИКИ
Flatliners
|WDSSPR
|2
|-
|715
|7 000 000
$120 007
|-57,1%
|142 000 000
$2 406 372
|47 000 000
$805 760
|3
|
ТАЙНА КОКО
Coco
|WDSSPR
|2
|-
|1134
|6 200 000
$106 292
|-39,8%
|203 800 000
$3 453 652
|120 000 000
$2 057 260
|4
|
ИНОСТРАНЕЦ
The Foreigner
|PRD
|1
|-
|770
|5 800 000
$99 434
|-
|5 800 000
$99 434
|36 000 000
$617 178
|5
|
ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2
Daddy's Home 2
|CPP
|2
|-
|1104
|4 600 000
$78 862
|-58,6%
|103 200 000
$1 748 856
|36 000 000
$617 178
|6
|
СНЕГОВИК
The Snowman
|UPI
|2
|-
|782
|4 222 811
$72 395
|-70,0%
|110 627 324
$1 874 722
|30 000 000
$514 315
|7
|
УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ
Murder on the Orient Express
|FOX
|4
|-
|442
|3 933 372
$67 433
|-52,2%
|788 565 631
$13 309 125
|32 000 000
$548 603
|8
|
ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ
The Justice League
|CAO
|3
|-
|971
|3 925 000
$67 290
|-73,4%
|577 000 000
$9 576 763
|30 000 000
$514 315
|9
|
АТЛАНТИДА
Cold Skin
|EXP
|1
|-
|453
|1 700 630
$29 155
|-
|1 700 630
$29 155
|11 000 000
$188 582
|10
|
ТОР: РАГНАРЁК
Thor: Ragnarok
|WDSSPR
|4
|-
|442
|1 500 000
$25 716
|-64,3%
|1 209 300 000
$20 410 127
|-
|11
|WDSSPR
|6
|-
|392
|1 100 000
$18 858
|-54,2%
|1 625 800 000
$28 220 795
|-
|12
|NKI
|1
|-
|590
|624 510
$10 706
|-
|624 510
$10 706
|-
|13
|
ДЫШИ РАДИ НАС
Breathe
|VLG
|1
|-
|282
|517 930
$8 879
|-
|517 930
$8 879
|-
|14
|FOX
|1
|-
|264
|184 984
$3 171
|-
|184 984
$3 171
|-
|15
|
МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР
Maximum Impact
|LUX
|1
|-
|267
|131 502
$2 254
|-
|131 502
$2 254
|-
|ИТОГО TOP-15:
|72 940 739
$1 250 484
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 58.33 руб.
* Rentrak
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
01.12.2017 Автор: Андрей Белый