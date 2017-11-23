Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Легенда о Коловрате» лидирует с большим отрывом

Неплохо проявляет себя и боевик «Иностранец»

Таблица кассовых сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.

Лидером российского кинопроката стала историческая картина ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ (СР). Кассовые сборы фильма в четверг составили 31,5 млн рублей на территории России, что больше по сравнению с САЛЮТОМ-7 (24 млн), ДУЭЛЯНТОМ (23 млн) и 28 ПАНФИЛОВЦАМИ (20 млн).

Релиз идет как минимум на 220-230 млн рублей по итогам всего уикенда. Впрочем, вполне вероятен исход и с покорением рубежа в 250 млн рублей. В этом случае картина покажет второй стартовый результат среди российских проектов текущего года.

Триллер ИНОСТРАНЕЦ (PRD) освоил 5,8 млн рублей за четверг, что может дать 35–38 млн рублей за уикенд. Это будет лучший старт среди зарубежных картин прокатчика в нынешнем году. Недавний НАЕМНИК освоил в первый уикенд 34 млн рублей.

Среди остальных новинок уикенда лучше всех выступила АТЛАНТИДА (EXP), в активе которой 1,7 млн рублей. К концу воскресенья эта сумма может увеличиться до 11–12 млн рублей. Российский фильм ужасов КОНВЕРТ (NKI) претендует только на 3,5–4 млн рублей за первые четыре дня, поскольку в четверг релиз освоил 0,6 млн рублей. Примерно на такую же сумму по итогам уикенда идет драма ДЫШИ РАДИ НАС (VLG), освоившая за вчерашний день 0,5 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 30.11.2017 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
четверга
30.11.2017		 Изменение Общая
касса на
30.11.2017		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CP 1 - 1425 31 500 000
$540 031		 - 31 500 000
$540 031		 230 000 000
$3 943 082
2 WDSSPR 2 - 715 7 000 000
$120 007		 -57,1% 142 000 000
$2 406 372		 47 000 000
$805 760
3 WDSSPR 2 - 1134 6 200 000
$106 292		 -39,8% 203 800 000
$3 453 652		 120 000 000
$2 057 260
4
ИНОСТРАНЕЦ
The Foreigner
 PRD 1 - 770 5 800 000
$99 434		 - 5 800 000
$99 434		 36 000 000
$617 178
5 CPP 2 - 1104 4 600 000
$78 862		 -58,6% 103 200 000
$1 748 856		 36 000 000
$617 178
6
СНЕГОВИК
The Snowman
 UPI 2 - 782 4 222 811
$72 395		 -70,0% 110 627 324
$1 874 722		 30 000 000
$514 315
7 FOX 4 - 442 3 933 372
$67 433		 -52,2% 788 565 631
$13 309 125		 32 000 000
$548 603
8 CAO 3 - 971 3 925 000
$67 290		 -73,4% 577 000 000
$9 576 763		 30 000 000
$514 315
9 EXP 1 - 453 1 700 630
$29 155		 - 1 700 630
$29 155		 11 000 000
$188 582
10 WDSSPR 4 - 442 1 500 000
$25 716		 -64,3% 1 209 300 000
$20 410 127		 -
11 WDSSPR 6 - 392 1 100 000
$18 858		 -54,2% 1 625 800 000
$28 220 795		 -
12 NKI 1 - 590 624 510
$10 706		 - 624 510
$10 706		 -
13 VLG 1 - 282 517 930
$8 879		 - 517 930
$8 879		 -
14 FOX 1 - 264 184 984
$3 171		 - 184 984
$3 171		 -
15 LUX 1 - 267 131 502
$2 254		 - 131 502
$2 254		 -
  ИТОГО TOP-15:   72 940 739
$1 250 484		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 58.33 руб.
* Rentrak

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30.11.2017
четверг

КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ! (MVK), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPP - Централ Партнершип Paramount
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
LUX - Люксор
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

01.12.2017 Автор: Андрей Белый

ПРОГНОЗ

30.11 - 03.12
ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ
CP
200 000 000
1200
$3 428 767
ТАЙНА КОКО
WDSSPR
110 000 000
1134
$1 885 822
ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2
CPP
40 000 000
957
$685 753
КОМАТОЗНИКИ
WDSSPR
40 000 000
715
$685 753
ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ
CAO
35 000 000
1000
$600 034
ИНОСТРАНЕЦ
PRD
35 000 000
900
$600 034
УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ
FOX
30 000 000
500
$514 315
СНЕГОВИК
UPI
28 000 000
779
$480 027
КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!
MVK
20 000 000
1000
$342 877
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
WDSSPR
20 000 000
300
$342 877
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