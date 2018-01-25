Касса четверга: «Селфи» уверенно лидирует

Российская картина СЕЛФИ (WDSSPR) в свой первый день проката заняла лидирующую позицию. По официальным данным, фильм освоил за четверг 17,9 млн рублей на территории России. За весь уикенд фильм может собрать около 110–120 млн рублей, что пока не гарантирует первого места, поскольку ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) идет примерно на такой же результат за четыре дня. Результат новинки окажется существенно меньше, чем у первой части ДУХLESS (161 млн рублей в РФ+СНГ). Примерно в таком же диапазоне стартовали в свое время ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ (112 млн) и ИСЧЕЗНУВШАЯ (128 млн в РФ+СНГ).

Комедия КОРОЧЕ (СРР) освоила за минувший день около 12 млн рублей, что может дать 80–85 млн рублей к концу воскресенья. Это будет меньше, чем у СПАСАТЕЛЕЙ МАЛИБУ (93 млн), но больше по сравнению с проектом ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 (77 млн).

Отличные цифры на старте показывает номинант на «Оскар» ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ (Fox), в активе которой 6,3 млн рублей. По данным ЕАИС, у фильма с большим запасом лучшая наработка на сеанс. За уикенд фильм претендует на 42-47 млн рублей, что будет на одном уровне с ФОРМОЙ ВОДЫ.

На счету еще одного номинанта на «Оскар» – фильма ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ (CPF) – 1,6 млн рублей, что может принести 11–12 млн рублей за уикенд. Мультфильм ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР (NKI) собрал 1 млн рублей и претендует на 25–30 млн рублей к концу воскресенья.

Таблица кассовых сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.

ОПРОС БУКЕРОВ

ОКСАНА КАЛИНИНА

Заместитель директора по прокату ООО «Кинопредприятие Мурманск» : к/т «Мурманск» (1 зал на 463 места), к/т «Аврора» (1 зал на 145 мест), к/т «Северное сияние» (8 залов на 822 места), Мурманск

Вчера стартовали СЕЛФИ, КОРОЧЕ, КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ, ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР; ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭБИНГА, МИССУРИ. По кассовым сборам за четверг лидер – СЕЛФИ, на втором месте – КОРОЧЕ и на третьем – БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ. В то же время если брать посещаемость, то больше всего зрителей вчера было на БЕГУЩЕМ. От СЕЛФИ мы ждали большего, фильм стартовал средне. Нынешний четверг в принципе оказался слабым, если сравнивать с предыдущими неделями. КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ, на удивление, очень хорошо идет. Учитывая, что фильм у нас стоит одним сеансом, и вчера там было достаточно много людей. У ТРЕХ БИЛБОРДОВ вечерние сеансы хорошо работают. Хочу сказать, что нас в свое время удивила ФОРМА ВОДЫ, стартовавшая очень резво. И вот сейчас можно отметить, что БИЛБОРДЫ приняли эту эстафету. ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР огорчил. Все-таки для детей давно не было такого предложения. У нас мультфильмы хорошо работают обычно даже в будние дни. У МОНСТРА же вчера в 9 утра сеанс состоялся, а в 13 часов – уже нет. Конечно, выходные еще покажут, посмотрим. Стабильно продолжает работать ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, в однозальниках картины уже, к сожалению, нет в репертуаре, а в многозальнике – есть. Ждем, что на предстоящих выходных будут полные залы на него. На прошлом уикенде в зале на 463 места было 300 человек на дневном сеансе – это вообще нонсенс в приятном смысле.

ОЛЬГА ФИТЕНКО

Руководитель отдела репертуара и рекламы к/т «Победа» (1 зал на 300 мест), Москва, директор по репертуару сети «Голд Синема» (2 к/т), Коломна, Луховицы, к/т Cinema Club (8 залов на 755 мест), Брянск, к/т «Октябрь» (2 зала на 194 места), Руза, к/т «Спектр» (3 зала на 266 мест), Можайск, к/т «Звезда» (1 зал на 76 мест), Байконур, к/т «РолБи Синема» (4 зала на 563 места), Абакан

У нас вышли три проекта – СЕЛФИ, КОРОЧЕ и ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР. Лидером по-прежнему является ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, на втором месте – СЕЛФИ и далее идет БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ. От СЕЛФИ у меня лично не было огромных ожиданий, так что не могу сказать, что я разочарована результатом. Вчерашний день вообще был слабым по сборам, четверг вышел посредственным, хуже, чем это было в предыдущие недели. Очень плохо идет ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР. Конечно, посмотрим, что будет на выходных, но дело в том, что у проекта, на мой взгляд, не очень много рекламы. В целом от предстоящего уикенда нет никаких ожиданий, как я говорю многим кинотеатрам: нужно его просто пережить, а там уже буду ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ. Их, кстати, активно спрашивают бабушки, которые ходили на ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ.

ЕЛЕНА ХОЗЯШЕВА

Директор к/т Megafilm (4 зала на 636 мест), Курган, и репертуарное планирование к/т Pushka (8 залов на 1000 мест), Москва

Наши премьеры – СЕЛФИ, КОРОЧЕ, ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР и ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭБИНГА, МИССУРИ. Лидер – по-прежнему ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ как по выручке, так и по количеству билетов. Потом идет СЕЛФИ, а потом – ТРИ БИЛБОРДА. У последней картины сеансов мало, но число проданных билетов на сеанс процентов на 50 выше, чем у СЕЛФИ. Вообще четверг был очень плохим. Прям хуже, чем даже среда – процентов на 20. Надеюсь, что СЕЛФИ раскачается к выходным, сеансов много, вроде бронь подувеличилась на субботу-воскресенье, я надеюсь все-таки на этот фильм. ТРИ БИЛБОРДА я добавила пару сеансов на выходные, учитывая такой хороший старт. ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР пока совсем плохо идет. Конечно, будний день непоказателен, но все равно, когда проект собирает, уже в четверг более-менее становится понятно. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ собирает зрителей и утро, и днем, и вечером. На этой неделе на сеансах заполняемость около 40 процентов. Уже вроде бы сколько идет фильм, уже вроде бы хватит, но люди хотят смотреть только эту картину. БЕГУЩИЙ в выходные прошлые поработал, но потом сдал позиции, сейчас слабая посещаемость. АСТРАЛ собирает даже на ночном сеансе. Думаю, этот уикенд будет слабее предыдущего.

АЛЕНА ТОКАРЕВА

Маркетолог к/т «Кинопростор» (5 залов на 654 места), Уфа

Стартовали вчера СЕЛФИ, КОРОЧЕ, ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР, КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ. В принципе стартовали все хорошо, но у комедии с Шэрон Стоун был один поздний сеанс, и на нем, к сожалению, никого не было. Лидером для по кассовым сборам стал фильм СЕЛФИ, у него же больше всего сеансов. На втором месте идет БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ и на третьем – КОРОЧЕ. Хорошо ходят еще и на ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, больше чем ползала стабильно набирается. На ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 уже практически никто не ходит, как и на ФЕРДИНАНДА. Мало зрителей уже и у АСТРАЛА 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ. На выходных мы рассчитываем в больше степени на новинки: СЕЛФИ и КОРОЧЕ. БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ тоже должен быть в топе, как и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. Также детки должны пойти на ПЛЮШЕВОГО МОНСТРА.

АЛЕКСАНДР ВИГЕЛЬ

Директор по кинопрокату к/т «Квадро-Фильм» (4 зала на 687 мест), Красноярск

У нас стартовали СЕЛФИ, ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР, КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ. Лидером за вчерашний день стал фильм СЕЛФИ за счет большого количества сеансов, но в целом лента стартовала скромно, не идет на нее пока народ. Все-таки четверг можно использовать в качестве индикатора. Другие новинки тоже пока слабо идут. Мультфильмы в неканикулярное время в будние дни плохо работают традиционно. По кассовым сборам за вчерашний день на втором месте ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, будем этим фильмом в выходные работать, которую уже неделю. Картина уверенно идет, заполняемость хорошая, некоторые сеансы по 70%. БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ уже сдал позиции, докатываются АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2. На выходных ставки у нас скромные, рассчитываем, пожалуй, только на ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ.

Предварительные сборы за четверг 01.02.2018 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.18 руб.



Смотрите также:

Касса четверга: «Бегущий в лабиринте» начинает с 33,4 млн рублей (Сборы четверга 25.01.2018)