Касса четверга: «Танки» собрали 6,1 млн рублей

Самая крупная новинка уикенда – лента ТАНКИ (FOX) – в свой стартовый день собрала 6,1 млн рублей. Это позволило ей занять лишь четвертую строчку топа, неожиданно пропустив вперед не только другие российские фильмы, но и американский хоррор ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ (UPI), у которого набралось 11 млн рублей. За первые четыре дня проката ТАНКИ могут собрать около 50 млн рублей и еще примерно столько же – за три дополнительных выходных. ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ к концу воскресенья доберется до 60 млн рублей, а к концу праздников может претендовать на 115 млн рублей.

Уверенно стартовали и СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ (CRP), собравшие в четверг 10 млн рублей. К концу первых майских праздников бокс-офис мультфильма может достичь 200 млн рублей, из которых больше половины придется на понедельник, вторник и среду.

Ну а первую строчку по итогам минувшего четверга сохранила за собой спортивная драма ТРЕНЕР (СР).

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ

Генеральный директор ООО «Далькино» (4 к/т, 9 залов), Хабаровск

В нашей сети вчера стартовали ТАНКИ, СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ, ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ, ПРИВИДЕНИЕ, ДЫШИ ВО МГЛЕ. Четверг оказался очень слабым. Из вчерашних стартов была надежда на ТАНКИ. Но, видимо, либо реклама не зашла, либо люди ждут длинных выходных и пока не торопятся в кино, поэтому результат у военной отечественной ленты очень небольшой. Некоторые сеансы не состоялись вовсе. Лучше всего из новинок проявил себя хоррор ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ. По СМЕШАРИКАМ сложно что-то говорить, потому что это проект выходного дня – для семейной аудитории, его мы пока не оцениваем. ПРИВИДЕНИЕ более-менее зашло, по средней наработке оно оказалось даже выше ТАНКОВ процентов на 30. ДЫШИ ВО МГЛЕ по наработке тоже лучше ТАНКОВ. По общим сборам из новинок лидирует ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ, далее идут ТАНКИ и СМЕШАРИКИ. Среди всех фильмов на первом месте, конечно, по-прежнему ТРЕНЕР. Хотя прироста как такового по этому фильму мы не видим, аншлагов тоже нет, но падение по сравнению с первой неделей небольшое. В целом, если смотреть, все работает плохо, народу очень мало в кино. И надежды на ближайший уикенд нет, потому что все ждут МСТИТЕЛЕЙ.

ДАРЬЯ СОЛОПОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Мир» (4 зала на 681 место) и к/т «Россия» (4 зала на 681 место), Балаково

Вчера у нас был старт СМЕШАРИКОВ. ДЕЖАВЮ, ТАНКОВ, еще мы взяли два проекта вторым экраном – это ТИТАН и ДЕВУШКИ И ТАНКИ. Вообще четверг очень слабый. Конечно, на первом месте пока ТРЕНЕР, СМЕШАРИКИ – на втором. ЛОГОВО МОНСТРА, как ни странно, на второй неделе занимает третью строчку. ТАНКИ – на четвертом. Хотя отзывы у картины неплохие. Говорят, что добрый патриотический фильм, который нужно смотреть. В целом результаты слабые. Не знаю, что этому поспособствовало. То ли это затишье перед бурей, то ли погода сказалась – у нас вчера был дождь. Будем надеяться, что на майских праздниках ситуация выправится. ТРЕНЕР как-то не радует, честно говоря. Он стартовал лучше ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ и затих, сейчас идет на среднем уровне, роста вообще нет. Особых ставок на него я уже не делаю. Теперь все ждут МСТИТЕЛЕЙ, хотят уже купить билеты, но пока мы не открываем продажи, потому что нет прокатного удостоверения.

РЕГИНА ГАРЕЕВА

Маркетолог к/т «Кинопростор» (5 залов на 654 места), Уфа

У нас стартовали ТАНКИ, СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ, ПРИВИДЕНИЕ, ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ. Результат за вчерашний день средненький. У ТАНКОВ и СМЕШАРИКОВ цифры небольшие, у оставшихся двух новинок – и того меньше. Лидируют из новинок все-таки СМЕШАРИКИ, среди всех фильмов – ТРЕНЕР. Фильм Данилы Козловского на старте собрал не очень много, и падение у него сейчас тоже небольшое, ситуация особо не изменилась. На предстоящих выходных надеемся на СМЕШАРИКОВ и ТАНКИ. Может, военная картина заинтересует публику на майских праздниках и в День Победы. Если погода будет плохой, народ у нас в кинотеатре будет. Вроде бы сейчас прогнозируют дождь.

АЛЕКСАНДР ВИГЕЛЬ

Директор по кинопрокату к/т «Квадро Фильм» (4 зала на 687 мест), Красноярск

Ничего хорошего этот четверг не принес. ТАНКИ на старте разочаровали – на вечернем сеансе сидело максимум 25 человек. Может, на выходных найдутся любители военно-патриотической тематики, но пока надежд мало. На ПРАВДУ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ относительно отечественной картины зрители ходили неплохо – порядка 50 человек заполняемость. Примерно так же на вечерних сеансах работает ТРЕНЕР. Что-то фильм Данилы Козловского не раскачивается вопреки ожиданиям. Может, пока времени нет у людей, все дорабатывают рабочую неделю, готовясь к праздникам. По СМЕШАРИКАМ сказать пока нечего – понятно, что дети еще учатся, и им не до мультиков. Хотя на одном из вечерних сеансов вчера была неплохая заполняемость. Но это ведь явно не дети. Одним сеансом у нас остается ТИХОЕ МЕСТО, которое неплохо идет. Что касается прогнозов – уикенд все-таки длинный будет, может, что-то раскачается.

МИХАИЛ МАЛАХОВ

Генеральный директор к/т «Октябрь» (3 зала на 500 мест), Мичуринск

У нас вышли ТАНКИ, СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ, ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ и одним сеансом – ПРИВИДЕНИЕ. Слабый четверг, бывали, конечно, слабее, но все же. Ничего особенного мы и не ожидали. По ТАНКАМ больших ожиданий не было. Судя по отзывам, проект неоднозначный, первый результат слабый. СМЕШАРИКИ ничего пока не показывают, поскольку не каникулы и не выходные. Плюс это не КУНГ-ФУ ПАНДА или ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. Поэтому ждем посещаемость на праздниках. ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ зашла слабо. У ПРИВИДЕНИЯ посещаемость была в пределах погрешности. В целом лидирует пока еще ТРЕНЕР. Особых ожиданий от уикенда у нас нет. Скорее всего, по цифрам это будет либо так же, как прошлая неделя или чуть меньше. Этот уикенд – подготовительный перед маем.

Предварительные сборы за четверг 26.04.2018 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

26.04.2018 Изменение Общая

касса на

26.04.2018 Эсти

мейты за

уикенд

1 ТРЕНЕР



Array 2 - 1676 20 400 000

$330 364 -54,3% 425 900 000

$6 919 578 130 000 000

$2 105 263

2 ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ

Truth or Dare

Array 1 - 668 11 068 673

$179 250 - 11 068 673

$179 250 60 000 000

$971 660

3 СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ



Array 1 - 1300 10 000 000

$161 943 - 10 000 000

$161 943 95 000 000

$1 538 462

4 ТАНКИ



Array 1 - 1172 6 163 216

$99 809 - 6 163 216

$99 809 50 000 000

$809 717

5 ТИХОЕ МЕСТО

A Quiet Place

Array 3 - 566 4 200 000

$68 016 -58,4% 264 400 000

$4 127 381 -

6 РЭМПЕЙДЖ

Rampage

Array 3 - 1010 3 465 000

$56 113 -69,5% 332 342 790

$5 187 992 23 500 000

$380 567

7 ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ

Ready Player One

Array 5 - 300 1 900 000

$30 769 -44,7% 702 048 530

$12 196 813 15 000 000

$242 915

8 ДЫШИ ВО МГЛЕ

Just a Breath Away

Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/kinometro.ru/application/views/ThursdayView.php on line 111

$30 361 - 1 874 774

$30 361 10 500 000

$170 040

9 ГОГОЛЬ. ВИЙ



Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/kinometro.ru/application/views/ThursdayView.php on line 111

$21 053 -63,9% 431 389 500

$7 468 655 11 000 000

$178 138

10 ПРИВИДЕНИЕ

Every Day

Array 1 - 398 1 243 972

$20 145 - 1 243 972

$20 145 6 500 000

$105 263

11 ОПАСНЫЙ БИЗНЕС

Gringo

Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/kinometro.ru/application/views/ThursdayView.php on line 111

$16 306 -65,6% 26 709 812

$433 953 -

12 ТИТАН

The Titan

Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/kinometro.ru/application/views/ThursdayView.php on line 111

$5 024 -85,1% 17 140 945

$278 488 -

13 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

Brillantissime

Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/kinometro.ru/application/views/ThursdayView.php on line 111

$3 985 - 246 085

$3 985 -

14 КРОЛИК ПИТЕР

Peter Rabbit

Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/kinometro.ru/application/views/ThursdayView.php on line 111

$3 239 -60,0% 498 800 000

$8 674 783 -