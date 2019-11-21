Касса четверга: «Холодное сердце 2» стартует с 85,5 млн

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 (WDSSPR), как и ожидалось, стартовало крайне уверенно. В первый день проката проект Disney заработал 85,5 млн рублей, что может вылиться как минимум в 850-900 млн рублей за весь уикенд. В четверг мультфильм собрал 70% всей кассы дня.

Другие новинки заметно отстали от лидера, но в целом выступили неплохо. Детектив ДОСТАТЬ НОЖИ (СР) собрал 12 млн рублей и теперь вполне может рассчитывать на 80-90 млн рублей за четыре дня проката. Российская спортивная драма ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (MG) записала на свой счет 5,6 млн рублей. К концу выходных на ее счетах может появиться до 50 млн рублей. Куда хуже идут дела у другой российской жанровой новинки − хоррора ТВАРЬ (WDSSPR), который в первый день проката собрал лишь 1,7 млн рублей. Такой результат может дать не больше 13 млн рублей по итогам недели.



Также в десятку лучших пробилась французская драма ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (VLG). Касса фильма составила 562 тыс. рублей. К концу воскресенья эта сумма может вырасти до 4,5 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

ОЛЬГА ФИТЕНКО

Руководитель отдела репертуара и рекламы к/т «Победа» (1 зал на 300 мест), Москва, букер к/т Cinema Club (8 залов на 755 мест), Брянск, к/т «Октябрь» (2 зала на 194 места), Руза, к/т «Спектр» (3 зала на 266 мест), Можайск, к/т «Звезда» (1 зал на 76 мест), Байконур, к/т «РолБи Синема» (4 зала на 563 места), Абакан, к/т Томлун (1 зал на 192 места), Усинск

Стартовали ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2, ДОСТАТЬ НОЖИ, ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ, ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА. ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ, конечно же, лидирует. Мультфильм стартовал очень хорошо, даже несмотря на будний день. Все-таки не каждый анимационный проект может заработать в будний день столько. В кинотеатрах видно много детей, хотя казалось бы, дети учатся, а родители работают, но все-таки залы заполняются. ДОСТАТЬ НОЖИ пока идет не очень. Мне нравится фильм, и я надеюсь, что он разгуляется в субботу и воскресенье. ЛЕВ ЯШИН сейчас на четвертом месте по сборам. Хотелось бы, чтобы он лучше работал. Все-таки рекламы на проект много, в том числе по Первому каналу, вообще о фильме слышно из каждого утюга. Но выходные должны быть хорошими, в первую очередь за счет ХОЛОДНОГО СЕРДЦА 2. Все-таки ноябрь в этом году был слабеньким, по сравнению с прошлым годом снижение примерно в два раза. Дай бог, чтобы декабрь хорошо отработал.

АНДРЕЙ ПОНОМАРЕНКО

Менеджер по репертуарному планированию к/т ДК Профсоюзов (3 зала на 760 мест), к/т «Киноцентр» (6 залов на 950 мест), Благовещенск, к/т «Гигант» (3 зала на 200 мест), Биробиджан, к/т «Россия» (3 зала на 500 мест), Белогорск, к/т имени Гайдая (1 зал на 192 место), Свободный

Понятно, что все ставки были на ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2, но все-таки это учебный день, поэтому хотим мы этого или нет, но среди недели сильно больших цифр мультфильм не показывает. Но тем не менее, мы с радостью видим оживление сборов в рабочие дни – за последние недели две точно. Но это только за счет ХОЛОДНОГО СЕРДЦА. ЛЕВ ЯШИН пока себя никак не проявил. Мы надеемся, что это кино зацепит в том числе и взрослую аудиторию, а она в такие дни в кино не пойдет, то есть нужны выходные. Делать вывод и паниковать пока рано. Плюс еще зависит от «сарафана», если фильм окажется хорошим и душевным, то он будет работать стабильно и долго. ДОСТАТЬ НОЖИ никак себя не проявили, по крайней мере тоже пока. Другие проекты, которые тоже стартовали вчера, – ТВАРЬ, ФАБРИКА ГРЕЗ, ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА, ТЕМНАЯ СТОРОНА – отработали в рамках статистической погрешности. За вчерашний день ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ дало примерно две трети сборов.

НАТАЛЬЯ БЛЯХАРСКАЯ

Управляющая к/т «Кинофрэш» (9 залов на 950 мест), Оренбург

У нас стартовали ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2, ДОСТАТЬ НОЖИ, ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ, ТВАРЬ, ФАБРИКА ГРЕЗ, ТЕМНАЯ СТОРОНА, ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА. ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ зажигает, вчера именно на этот фильм было очень много гостей, тем более у нас ведь детский кинотеатр. Доля посещаемости в прокате у проекта составляет 43 процента. Отзывы гостей великолепные, зрители говорят, что вторая часть даже лучше первой. Во всяком случае я не слышала ни одного плохого отзыва. Поэтому выходные ожидаются очень жгучими. ДОСТАТЬ НОЖИ и ЛЕВ ЯШИН отработали практически одинаково, хотя наработка на сеанс у российского проекта ниже. ТВАРЬ зашла неоднозначно, потому что отзывы полярные: из 10 человек 4 дают хорошую оценку, а 6 – либо отрицательную либо нейтральную. По ДОСТАТЬ НОЖИ обратная связь хорошая. Остальные новинки зашли слабо. До сих пор из холдоверов работают ТЕКСТ, МАЛЕФИСЕНТА, ГРЕХ. Конечно же, работает еще FORD ПРОТИВ FERRARI. АВАНПОСТ идет примерно на уровне ЛЬВА ЯШИНА.

ЮЛИЯ ПЯТНИЦКАЯ

Заместитель директора по кинопрокату к/т «ЕвроЗона» (5 залов на 498 мест), Улан-Удэ

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 вчера отработало хорошо. Для буднего дня это достойный результат. Хотя сегодня почему-то на мультфильм пошел спад, не знаю почему. Может быть, это затишье перед бурей. Надеюсь, что на выходных проект отработает отлично. ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ должно всех порвать. Также неплохо вчера ходили на фильм ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ. Остальные новинки показывают слабые результаты – это ДОСТАТЬ НОЖИ, ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА, ФАБРИКА ГРЕЗ, ТВАРЬ. Также продолжают работать холдоверы. Из них можно выделить разве что только FORD ПРОТИВ FERRARI. В принципе другие проекты уже почти не собирают. В целом, конечно, мы чувствуем оживление по сравнению с тем, что было на прошлой неделе, когда было тихо и грустно.

ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН

Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 178 мест), Касимов

В нашем кинотеатре вышли ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2, ДОСТАТЬ НОЖИ, ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ. ДОСТАТЬ НОЖИ и ЛЕВ ЯШИН отработали очень слабо, у них были нулевые сеансы. Бесспорным лидером за вчерашний день стало ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ, на его счету почти вся выручка за день. Мультфильм очень ждали, спрашивали, когда он уже наконец выйдет. Так что результат ожидаемый. На эту субботу мы взяли проект АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ. Пока вроде активно покупают билеты. Возможно, зал будет заполнен на 100 процентов. В общем, в выходные все должно быть хорошо. На ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ зрители пойдут, насчет остальных проектов не уверены. ЛЬВА ЯШИНА мы брали с учетом того, что на него могут прийти школы, но пока только один класс изъявил желание пойти, бронь только на следующую неделю. Другие фильмы пока не вызывают интерес зрителей.

Предварительные сборы за четверг 28.11.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.97 руб.



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