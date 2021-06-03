Касса четверга: «Заклятие 3» неожиданно вырывается в лидеры

Неожиданным лидером четверга стала главная новинка недели, хоррор ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (UPI). Проект заработал порядка 25,3 млн рублей, и этот результат позволит ему рассчитывать приблизительно на 125 млн рублей к концу недели.

На вторую строчку опустился лидер прошлой недели, семейная картина КРУЭЛЛА (WDS). На счету фильма с Эммой Стоун в главной роли около 24,5 млн рублей, что должно дать порядка 140 млн рублей за четыре дня проката, а за расширенный уикенд – и вовсе превзойти показатели стартового уикенда. Скорее всего, этот результат позволит релизу сохранить лидерство в отечественном прокате.

Со второй строчки стартовала главная новинка недели, хоррор ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (UPI). Проект заработал порядка 23 млн рублей, и этот результат позволит ему рассчитывать приблизительно на 120 млн рублей к концу недели. Это больше стартовых сборов четверга у первой части ЗАКЛЯТИЯ (23 млн рублей), но меньше кассы второй — 29,5 млн. Подобный старт несколько ниже ожиданий, возложеных на амбициозный триквел популярной хоррор-франшизы, но на его цифрах явно сказывается соперничество с мощно стартовавшим триллером ТИХОЕ МЕСТО 2 (CPP), чей результат уже превзошел итоговые сборы первой части.

Второй лучшей новинкой четверга стал приключенческий боевик ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ (EXP), занявший пятую строчку чарта. На счету картины с Пирсом Броснаном в главной роли 4,8 млн рублей, что может вылиться в 27-29 млн к концу уикенда.

Документальный проект БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ (CP) после не самых успешных превью-показов вышел в широкий прокат и сразу заработал 2,3 млн рублей. Эта цифра позволит отечественному релизу заработать около 12-14 млн к концу недели.

Другая новинка, военный фильм КРАСНЫЙ ПРИЗРАК (CPR), заняла восьмую строчку таблицы и при этом показала самую низкую среднюю заполняемость в 3 человека на сеанс среди всей первой десятки лучших релизов четверга. Суммарно на счету картины 1,8 млн рублей, что должно дать порядка 10 млн за четыре дня проката.

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Предварительные сборы за четверг 10.06.2021 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.08 руб.



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