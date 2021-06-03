Касса четверга: «Заклятие 3» неожиданно вырывается в лидеры

Неожиданным лидером четверга стала главная новинка недели, хоррор ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (UPI). Проект заработал порядка 25,3 млн рублей, и этот результат позволит ему рассчитывать приблизительно на 125 млн рублей к концу недели.
На вторую строчку опустился лидер прошлой недели, семейная картина КРУЭЛЛА (WDS). На счету фильма с Эммой Стоун в главной роли около 24,5 млн рублей, что должно дать порядка 140 млн рублей за четыре дня проката, а за расширенный уикенд – и вовсе превзойти показатели стартового уикенда. Скорее всего, этот результат позволит релизу сохранить лидерство в отечественном прокате.
Со второй строчки стартовала главная новинка недели, хоррор ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (UPI). Проект заработал порядка 23 млн рублей, и этот результат позволит ему рассчитывать приблизительно на 120 млн рублей к концу недели. Это больше стартовых сборов четверга у первой части ЗАКЛЯТИЯ (23 млн рублей), но меньше кассы второй — 29,5 млн. Подобный старт несколько ниже ожиданий, возложеных на амбициозный триквел популярной хоррор-франшизы, но на его цифрах явно сказывается соперничество с мощно стартовавшим триллером ТИХОЕ МЕСТО 2 (CPP), чей результат уже превзошел итоговые сборы первой части.
Второй лучшей новинкой четверга стал приключенческий боевик ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ (EXP), занявший пятую строчку чарта. На счету картины с Пирсом Броснаном в главной роли 4,8 млн рублей, что может вылиться в 27-29 млн к концу уикенда.
Документальный проект БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ (CP) после не самых успешных превью-показов вышел в широкий прокат и сразу заработал 2,3 млн рублей. Эта цифра позволит отечественному релизу заработать около 12-14 млн к концу недели.
Другая новинка, военный фильм КРАСНЫЙ ПРИЗРАК (CPR), заняла восьмую строчку таблицы и при этом показала самую низкую среднюю заполняемость в 3 человека на сеанс среди всей первой десятки лучших релизов четверга. Суммарно на счету картины 1,8 млн рублей, что должно дать порядка 10 млн за четыре дня проката.
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Предварительные сборы за четверг 10.06.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
10.06.2021
|Изменение
|Общая
касса на
10.06.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
The Conjuring: The Devil Made Me Do It
|UPI
|1
|-
|1359
|25 345 468
$351 630
|-
|25 345 468
$351 630
|125 000 000
$1 734 184
|2
|
КРУЭЛЛА
Cruella
|WDS
|2
|-
|1772
|24 560 762
$340 743
|-26,5%
|282 726 910
$3 846 625
|140 000 000
$1 942 286
|3
|
ТИХОЕ МЕСТО 2
A Quiet Place Part II
|CPP
|2
|-
|1991
|13 700 000
$190 067
|-59,8%
|349 000 000
$4 748 299
|65 000 000
$901 776
|4
|
ФОРСАЖ 9
Fast & Furious 9
|UPI
|4
|-
|1256
|6 203 494
$86 064
|-44,7%
|1 076 750 137
$14 613 873
|45 000 000
$624 306
|5
|
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ
The Misfits
|EXP
|1
|-
|878
|4 877 424
$67 667
|-
|5 081 992
$70 505
|28 000 000
$388 457
|6
|
КРОЛИК ПИТЕР 2
Peter Rabbit 2
|SPPR
|5
|-
|593
|3 200 000
$44 395
|-33,3%
|309 800 000
$4 184 225
|20 000 000
$277 469
|7
|CP
|1
|-
|929
|2 300 000
$31 909
|-
|5 900 000
$81 853
|13 000 000
$180 355
|8
|CRP
|1
|-
|1571
|1 800 000
$24 972
|-
|1 800 000
$24 972
|10 000 000
$138 735
|9
|
4 САПОГА И БАРСУК
Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret
|MG
|2
|-
|594
|1 328 035
$18 424
|-20,9%
|13 894 264
$189 038
|6 500 000
$90 178
|10
|
СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ
Spirit Riding Free
|UPI
|4
|-
|581
|1 257 013
$17 439
|-45,3%
|100 407 563
$1 362 752
|6 000 000
$83 241
|11
|
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Wrath of Man
|VLG
|8
|-
|182
|547 692
$7 598
|-58,5%
|874 142 859
$11 379 105
|4 000 000
$55 494
|12
|PNR
|1
|-
|444
|371 877
$5 159
|-
|379 637
$5 267
|-
|13
|
МАРЖЕЛА: СВОИМИ СЛОВАМИ
Martin Margiela: In His Own Words
|PNR
|1
|-
|27
|334 840
$4 645
|-
|1 397 300
$19 385
|-
|14
|
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ»
Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen
|SPPR
|4
|-
|170
|300 000
$4 162
|-75,0%
|115 100 000
$1 562 161
|-
|ИТОГО TOP-14:
|86 126 605
$1 194 875
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.08 руб.
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