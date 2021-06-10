Касса четверга: «Лука» расположился на первой строчке

Лидером четверга с результатом 28 млн рублей стал анимационный проект ЛУКА (WDS). Учитывая текущие каникулы, множитель уикенда у мультфильма должен быть ниже, чем обычно бывает у семейных релизов. Поэтому к концу выходных результат будет на уровне 150–170 млн рублей.
Чуть больше 19 млн рублей в четверг записал на свой счет комедийный боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (MG). С похожих цифр начала свой прокат и первая часть франшизы, в итоге освоившая за уикенд 100 млн рублей. Ситуация здесь может быть похожей, однако нужно учитывать старт в среду — лишний день проката немного увеличит стартовые показатели фильма.
На восьмой строчке чарта расположилась еще одна новинка. Хоррор ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН (EXP) записал на свой счет почти 0,9 млн рублей, что позволит заработать к концу недели не больше 5–7 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 17.06.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
17.06.2021
|Изменение
|Общая
касса на
17.06.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ЛУКА
Luca
|WDS
|1
|-
|1794
|28 054 005
$389 477
|-
|28 054 005
$389 477
|160 000 000
$2 221 297
|2
|
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА
The Hitman's Wife's Bodyguard
|MG
|1
|-
|1248
|19 185 333
$266 352
|-
|35 905 499
$498 480
|110 000 000
$1 527 141
|3
|
КРУЭЛЛА
Cruella
|WDS
|3
|-
|1713
|13 815 385
$191 800
|-43,8%
|484 364 940
$6 589 999
|85 000 000
$1 180 064
|4
|
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
The Conjuring: The Devil Made Me Do It
|UPI
|2
|-
|1351
|8 107 592
$112 559
|-68,0%
|163 650 932
$2 270 407
|35 000 000
$485 909
|5
|
ТИХОЕ МЕСТО 2
A Quiet Place Part II
|CPP
|3
|-
|1247
|5 300 000
$73 580
|-61,3%
|447 900 000
$6 093 878
|35 000 000
$485 909
|6
|
ФОРСАЖ 9
Fast & Furious 9
|UPI
|5
|-
|495
|2 095 757
$29 096
|-66,2%
|1 125 978 242
$15 282 007
|13 000 000
$180 480
|7
|CP
|2
|-
|878
|1 200 000
$16 660
|-47,8%
|25 500 000
$353 774
|8 000 000
$111 065
|8
|
ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН
The Toll
|EXP
|1
|-
|494
|898 882
$12 479
|-
|898 882
$12 479
|6 000 000
$83 299
|9
|
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ
The Misfits
|EXP
|2
|-
|831
|783 344
$10 875
|-83,9%
|34 609 622
$480 156
|4 000 000
$55 532
|10
|
КРОЛИК ПИТЕР 2
Peter Rabbit 2
|SPPR
|6
|-
|370
|734 000
$10 190
|-77,1%
|334 500 000
$4 517 828
|5 000 000
$69 416
|11
|CP
|1
|-
|842
|725 000
$10 065
|-
|725 000
$10 065
|-
|12
|CRP
|2
|-
|1565
|500 000
$6 942
|-72,2%
|13 200 000
$183 130
|-
|13
|
ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Midnight in Paris
|BN
|1
|-
|102
|187 679
$2 606
|-
|187 679
$2 606
|-
|ИТОГО TOP-13:
|81 586 977
$1 132 681
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.03 руб.
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