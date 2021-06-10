Касса четверга: «Лука» расположился на первой строчке

Лидером четверга с результатом 28 млн рублей стал анимационный проект ЛУКА (WDS). Учитывая текущие каникулы, множитель уикенда у мультфильма должен быть ниже, чем обычно бывает у семейных релизов. Поэтому к концу выходных результат будет на уровне 150–170 млн рублей.

Чуть больше 19 млн рублей в четверг записал на свой счет комедийный боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (MG). С похожих цифр начала свой прокат и первая часть франшизы, в итоге освоившая за уикенд 100 млн рублей. Ситуация здесь может быть похожей, однако нужно учитывать старт в среду — лишний день проката немного увеличит стартовые показатели фильма.

На восьмой строчке чарта расположилась еще одна новинка. Хоррор ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН (EXP) записал на свой счет почти 0,9 млн рублей, что позволит заработать к концу недели не больше 5–7 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 17.06.2021 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.03 руб.



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