Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Лука» расположился на первой строчке

Следом идет еще одна новинка недели

Лидером четверга с результатом 28 млн рублей стал анимационный проект ЛУКА (WDS). Учитывая текущие каникулы, множитель уикенда у мультфильма должен быть ниже, чем обычно бывает у семейных релизов. Поэтому к концу выходных результат будет на уровне 150–170 млн рублей.

Чуть больше 19 млн рублей в четверг записал на свой счет комедийный боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (MG). С похожих цифр начала свой прокат и первая часть франшизы, в итоге освоившая за уикенд 100 млн рублей. Ситуация здесь может быть похожей, однако нужно учитывать старт в среду — лишний день проката немного увеличит стартовые показатели фильма.

На восьмой строчке чарта расположилась еще одна новинка. Хоррор ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН (EXP) записал на свой счет почти 0,9 млн рублей, что позволит заработать к концу недели не больше 5–7 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 17.06.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
17.06.2021		 Изменение Общая
касса на
17.06.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1 WDS 1 - 1794 28 054 005
$389 477		 - 28 054 005
$389 477		 160 000 000
$2 221 297
2 MG 1 - 1248 19 185 333
$266 352		 - 35 905 499
$498 480		 110 000 000
$1 527 141
3 WDS 3 - 1713 13 815 385
$191 800		 -43,8% 484 364 940
$6 589 999		 85 000 000
$1 180 064
4
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
The Conjuring: The Devil Made Me Do It
 UPI 2 - 1351 8 107 592
$112 559		 -68,0% 163 650 932
$2 270 407		 35 000 000
$485 909
5
ТИХОЕ МЕСТО 2
A Quiet Place Part II
 CPP 3 - 1247 5 300 000
$73 580		 -61,3% 447 900 000
$6 093 878		 35 000 000
$485 909
6
ФОРСАЖ 9
Fast & Furious 9
 UPI 5 - 495 2 095 757
$29 096		 -66,2% 1 125 978 242
$15 282 007		 13 000 000
$180 480
7 CP 2 - 878 1 200 000
$16 660		 -47,8% 25 500 000
$353 774		 8 000 000
$111 065
8 EXP 1 - 494 898 882
$12 479		 - 898 882
$12 479		 6 000 000
$83 299
9 EXP 2 - 831 783 344
$10 875		 -83,9% 34 609 622
$480 156		 4 000 000
$55 532
10 SPPR 6 - 370 734 000
$10 190		 -77,1% 334 500 000
$4 517 828		 5 000 000
$69 416
11 CP 1 - 842 725 000
$10 065		 - 725 000
$10 065		 -
12 CRP 2 - 1565 500 000
$6 942		 -72,2% 13 200 000
$183 130		 -
13 BN 1 - 102 187 679
$2 606		 - 187 679
$2 606		 -
  ИТОГО TOP-13:   81 586 977
$1 132 681		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.03 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BN - Белые ночи
CP - Централ Партнершип
CPP - Централ Партнершип Paramount
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
MG - Megogo Distribution
SPPR - SPPR
UPI - UPI
WDS - WDS

18.06.2021 Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

17.06 - 20.06
ЛУКА
WDS
160 000 000
1900
$2 221 297
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА
MG
100 000 000
1700
$1 388 310
КРУЭЛЛА
WDS
80 000 000
1700
$1 110 648
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
UPI
45 000 000
1300
$624 740
ТИХОЕ МЕСТО 2
CPP
32 000 000
1200
$444 259
ФОРСАЖ 9
UPI
13 000 000
1000
$180 480
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ
EXP
10 000 000
800
$138 831
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