Касса четверга: «На пятьдесят оттенков...» стартуют с 81 млн руб.

Судя по первым данным, нынешний уикенд дистрибьюторы и кинотеатры смогут записать себе в актив. Сумма сборов всех фильмов к концу воскресенья может приблизиться к рубежу в 900 млн рублей.

Лидером кинопроката ожидаемо стала картина НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ (UPI), впрочем ее результат оказался заметно выше ожиданий. Падение сборов по сравнению с первой частью составило относительно небольшие 39%. За четверг новинка освоила 81 млн рублей в России (90 млн рублей в РФ + СНГ), тогда как ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО два года назад освоили 133 млн рублей в России (158 млн в РФ + СНГ). От фильма сейчас может ожидать около 330-350 млн рублей за первый уикенд.

Остальные новинки стартвоали все же лучше своих предшественников. Так, ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН (САО) освоил 10,5 млн рублей, что может дать 120-140 млн рублей за уикенд. В 2014 году ЛЕГО ФИЛЬМ собрал 6,2 млн в четверг и 97 млн за уикенд.

ОПРОС БУКЕРОВ

СТАНИСЛАВ ВАСИН

Директор по кинопрокату сети «Синема 5» (5 к/т), Нижнекамск, Оренбург, Саратов, Уфа, Чебоксары

Новинки этой недели – НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ, ДЖОН УИК 2 и ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН. У ОТТЕНКОВ в четверг заполняемость залов была на уровне 50 процентов. Предварительные продажи хорошо себя показали. В выходные мы ожидаем прирост в два раза. ДЖОН УИК как-то слабенько, такое ощущение, что все на ОТТЕНКИ пошли. ЛЕГО – проект выходного дня, комментарии здесь излишни. Из холдоверов могу выделить ПРИТЯЖЕНИЕ, ПОЧЕМУ ОН?, который до сих пор собирает полные залы, БАЛЕРИНУ, ТРИ ИКСА, НЕВЕСТУ, 2+1. Оставили еще сеансы ГОЛОСА МОНСТРА, ПАЗМАНСКОГО ДЬЯВОЛА, ОГНЕЙ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ – но это проекты, которые почти ничего не собирают, их много, а толка мало.

ЕКАТЕРИНА ШАРГАНОВА

Управляющий к/т « КиноВертикаль» (5 залов на 335 мест), Самара, и к/т « Космос» (3 зала на 450 мест), Тольятти

На наших экранах вышли НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ, ДЖОН УИК 2 и ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН. Сиквел ОТТЕНКОВ показал себя неплохо, для четверга хороший результат, не могу пожаловаться. Понятно, что утренние и дневные сеансы были полупустыми, зато вечерние заполнялись прилично. ДЖОН УИК на втором месте. В общем-то, хуже, чем ОТТЕНКИ, но тоже неплохо. Думаю, в выходные фильм найдет свою аудиторию – в основном, мужскую. На ОТТЕНКИ мы ждем зрителей в этот уикенд, потом скорее всего будет спад. «Сарафан» хороший вряд ли будет. ЛЕГО пока себя не показало – опять же ждем выходных. ПРИТЯЖЕНИЕ еще работает, но уже слабо. ЛА-ЛА ЛЕНД и БАЛЕРИНУ мы продлили.

БОРИС СОБКО

Управляющий киноцентром «Вавилон» (8 залов на 570 мест), Омск

У нас стартовали НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ, ДЖОН УИК 2, ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН и на повтор пошла ФЛОРЕНЦИЯ И ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ. На сиквел ОТТЕНКОВ мы открывали предварительную продажу билетов, и в этот раз она сыграла положительную роль. Бронь была достаточно активной, и залы заполнялись благодаря этому хорошо. Конечно, это не выходной день, поэтому утренние и дневные сеансы имели брешь в посещаемости, но вечер был очень плотный. Посадка была под 90 процентов. В общем, старт у этого фильма очень и очень хороший. ДЖОН УИК идет на втором месте. Вечерние сеансы забиваются хорошо, отзывы от зрителей поступают положительные. ЛЕГО будет работать только в выходные. Вот вышел бы он на две недели раньше – у нас в регионе был карантин, и дети не учились, уверен, залы были бы полными. Из холдоверов продолжает работать ЛА-ЛА ЛЕНД. ПРИТЯЖЕНИЕ притягивает только на один вечерний сеанс. ЗВОНКИ уже не звонят. Надеемся, что ОТТЕНКИ и ДЖОН УИК порадуют сборами в предстоящий уикенд.

СВЕТЛАНА АСЛАМОВА

Заместитель директора по кинопрокату и рекламе Киноцентра «Россия» (4 зала на 612 мест), Ижевск

Мы стартовали следующими картинами: НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ, ДЖОН УИК 2 и ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН. На сиквеле ОТТЕНКОВ как такого ажиотажа не было. Это не ОТРЯД САМОУБИЙЦ, где были полные аншлаги. Большой зал был заполнен на четверть. Для четверга это хороший показатель, поскольку в последнее время все было грустно. Плюс на выходные идет хорошая бронь, люди покупают билеты, какой-то ажиотаж мы ожидаем. ЛЕГО мы поставили вечерние сеансы в маленьких залах, и в принципе они были заполняемы – примерно на половину. Но основной поток ждем на выходных. ДЖОН УИК прошел на треть хуже ОТТЕНКОВ, по итогам четверга он на втором месте. ПРИТЯЖЕНИЕ еще идет, но совсем небольшим количество сеансов. По одному сеансу остались КОСМОС МЕЖДУ НАМИ, ГОЛОС МОНСТРА, работают и ЗВОНКИ с БАЛЕРИНОЙ.

АЛЕКСЕЙ КОРОПСКИЙ

Исполнительный директор к/т «Боа Джюс» (2 зала на 120 мест), Дальнегорск

В нашем кинотеатре вышли три фильма: НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ, ДЖОН УИК 2 и ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН. Большого ажиотажа на новой части ОТТЕНКОВ не было, тем более если сравнивать с предыдущим фильмом. Предварительных продаж фактически не было, как и брони. На вечерние сеансы люди пришли, но без аншлагов. И хотя заполняемость залов неплохая, очевидно, что это будет совсем другая история, нежели было с первым фильмом. ЛЕГО вчера вообще ничего не показал, сегодня на него потихоньку идут, но это проект для выходных дней. Несмотря на присутствие своеобразного юмора, это детский мультфильм, так что мы будем смотреть по выходным. ДЖОН УИК пока тоже себя толком не проявил. Из проектов прошлых недель работает только ПРИТЯЖЕНИЕ, ЗВОНКИ уже растеряли свою актуальность.

Предварительные сборы за четверг 09.02.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

09.02.2017 Изменение Общая

касса на

09.02.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ

50 Shades Darker UPI 1 - 1100 81 000 000

$1 361 116 - 81 000 000

$1 361 116 340 000 000

$5 713 325 2 ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН

The LEGO Batman Movie CAO 1 - 1203 10 500 000

$176 441 - 10 500 000

$176 441 130 000 000

$2 184 507 3 ПРИТЯЖЕНИЕ

WDSSPR 3 - 1156 9 100 000

$152 915 -63,2% 816 800 000

$13 808 960 100 000 000

$1 680 390 4 КОСМОС МЕЖДУ НАМИ

The Space Between Us PRD 2 - 620 1 000 000

$16 804 -73,7% 30 500 000

$505 720 - 5 ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Perfetti sconosciuti EXP 2 - 123 835 169

$14 034 -19,8% 13 844 268

$229 552 - 6 ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ

Skiptrace EXP 2 - 420 370 963

$6 234 -87,8% 23 654 424

$392 214 - 7 РАЙ

WDSSPR 4 - 58 230 000

$3 865 -67,1% 46 400 000

$784 049 - ИТОГО TOP-7: 103 036 132

$1 731 409

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.51 руб.

* Rentrak

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