Касса четверга: у «Конга» 111 млн руб. вместе с превью

Новые лидером российского кинопроката стала картина КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА (САО), в активе которой 38 млн рублей за четверг. Вместе с превью-показами в среду общая касса проекта сейчас составляет 111 млн рублей. При этом фильм, как известно, только в пятницу стартовал во всех российских городах, может дать несколько больший множитель, нежели обычно. Таким образом новинка претендует на 240-260 млн рублей непосредственно за уикенд, то есть с четверга по воскресенье. ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ и ГОДЗИЛЛА в свое время собирали в стартовый уикенд соответственно 292 млн и 295 млн рублей на территории России.

ОПРОС БУКЕРОВ

КРИСТИНА ВАРЛАМОВА

Менеджер по репертуарному планированию сети «Мираж Синема» (21 к/т), Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Стерлитамак, Смоленск, Москва, Великий Новгород, Псков

В нашей сети стартовали следующие фильмы: КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА, Т2: ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2), ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ, SUPERАЛИБИ. Четверг прошел очень плохо, ниже среднего. Видимо, все ресурсы зрителями были потрачены 8 марта. Тройка лидеров: КОНГ, ЛОГАН, ЗВЕРОПОЙ. Ожидания от выходных у нас не самые высокие. Судя по всему, лидером уикенда станет КОНГ, поскольку ему отдано наибольшее количество сеансов.

КОНСТАНТИН КРАСКОВ

Заместитель директора к/т «Маяковский» (4 зала на 575 мест) и репертуарное планирование к/т «Атмосфера» (2 зала на 220 мест), Омск, к/т «Художественный» (7 залов на 800 мест) и к/т «Нева» (2 зала на 130 мест), Санкт-Петербург

Новинки этой недели в наших кинотеатрах: КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА, ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ, Т2: ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2), SUPERАЛИБИ и ОТЦЫ И ДОЧЕРИ. По итогам четверга на первом месте находится КОНГ. Он стартовал очень хорошо. Были, конечно, опасения, но они не оправдались. На втором месте ЛОГАН, на третьем – ЗВЕРОПОЙ. Из холдоверов в росписи остались ВЕЛИКАЯ СТЕНА, ПРИТЯЖЕНИЕ и, пожалуй, все. Что касается выходных, отзывы на КОНГА позволяют сделать осторожные выводы, что последние два дня недели пройдут неплохо. «Сарафан» у картины хороший, чего уж тут греха таить. ЛОГАН со ЗВЕРОПОЕМ продолжат работать.

ЕЛЕНА ХОЗЯШЕВА

Директор к/т Megafilm (4 зала на 636 мест), Курган, и репертуарное планирование к/т Pushka (8 залов на 1000 мест), Москва

У нас стартовали КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА, ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ и ВОЙНА. Четверг прошел очень плохо, прямо очень. Таких выручек по четвергам у нас давно уже не было. На первом месте все-таки ЛОГАН, далее идут ЗВЕРОПОЙ С КОНГОМ. ВОЙНА – совсем никак, ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ – чуть получше. От выходных никаких ожиданий теперь нет. Мне кажется, на волне рекламы КОНГ еще может поработать в эти выходные, а что будет потом – сложно представить. Все зависит от «сарафана». В среду, 8 марта на эту картину отлично шли, а вчера и сегодня зрителей уже нет.

АЛЕНА ГОРЮНОВА

Менеджер по кинопрокату и рекламе к/т сети «Киномакс» (5 залов на 789 мест), Томск

У нас вышли КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА, ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ и Т2: ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2). Лидером стал КОНГ именно в формате IMAX, на втором месте ЛОГАН, а третье место по посещаемости у 2D и 3D-сеансов КОНГА. ЗВЕРОПОЙ будет работать активно на выходных, в будние дни мультфильмы у нас не очень хорошо идут. Кстати, если смотреть по посещаемости, то 2D-сеансы ЗВЕРОПОЯ пользуются бόльшим спросом, нежели трехмерные. Ждем, что в выходные зрителей будет много. У КОНГА хорошие отзывы, у двух холдоверов – тоже.

АЛЕКСЕЙ КОРОПСКИЙ

Исполнительный директор к/т «Боа Джюс» (2 зала на 120 мест), Дальнегорск

Мы стартовали КОНГОМ, ЛЮБОВЬЮ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ и SUPERАЛИБИ. Лидером стал ожидаемо КОНГ, но результат для четверга довольно средний. На втором месте – ЛОГАН, далее идут ВЕЛИКАЯ СТЕНА и ЗВЕРОПОЙ. Собственно, это все фильмы, которые у нас остались в росписи. ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ и SUPERАЛИБИ – это фильмы выходного дня, поэтому как вчера они не работали вообще, так и сегодня. Особых откровений от КОНГА на выходных я не жду. Рассчитываю, что продолжит работать ЗВЕРОПОЙ. Думаю, что он мультфильм просядет процентов на 40, а ЛОГАН – на 50. ВЕЛИКАЯ СТЕНА показывает хорошую наработку одним сеансом, полагаю, что эта тенденция продолжится и в выходные.

Предварительные сборы за четверг 09.03.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

09.03.2017 Изменение Общая

касса на

09.03.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА

Kong: Skull Island CAO 1 - 1283 38 000 000

$652 249 - 111 000 000

$1 905 252 250 000 000

$4 291 109 2 ЛОГАН: РОСОМАХА

Logan FOX 2 - 1083 18 977 862

$325 744 -78,0% 642 082 497

$10 998 330 140 000 000

$2 403 021 3 ЗВЕРОПОЙ

Sing UPI 2 - 1265 12 131 311

$208 227 -53,3% 569 470 457

$9 754 547 - 4 Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2)

T2 Trainspotting WDSSPR 1 - 357 3 800 000

$65 225 - 15 700 000

$269 482 28 000 000

$480 604 5 SUPERАЛИБИ

Alibi.com VLG 1 - 295 684 290

$11 745 - 2 260 249

$38 796 5 000 000

$85 822 6 ВЕЛИКАЯ СТЕНА

The Great Wall UPI 4 - 410 660 771

$11 342 -77,0% 567 473 501

$9 996 010 - 7 ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ

PRD 2 - 400 450 000

$7 724 -40,0% 12 500 000

$214 114 - ИТОГО TOP-7: 74 704 234

$1 282 256

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 58.26 руб.

* Rentrak

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