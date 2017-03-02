Касса четверга: у «Конга» 111 млн руб. вместе с превью

Новые лидером российского кинопроката стала картина КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА (САО), в активе которой 38 млн рублей за четверг. Вместе с превью-показами в среду общая касса проекта сейчас составляет 111 млн рублей. При этом фильм, как известно, только в пятницу стартовал во всех российских городах, может дать несколько больший множитель, нежели обычно. Таким образом новинка претендует на 240-260 млн рублей непосредственно за уикенд, то есть с четверга по воскресенье. ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ и ГОДЗИЛЛА в свое время собирали в стартовый уикенд соответственно 292 млн и 295 млн рублей на территории России.
ОПРОС БУКЕРОВ
КРИСТИНА ВАРЛАМОВА
Менеджер по репертуарному планированию сети «Мираж Синема» (21 к/т), Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Стерлитамак, Смоленск, Москва, Великий Новгород, Псков
В нашей сети стартовали следующие фильмы: КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА, Т2: ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2), ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ, SUPERАЛИБИ. Четверг прошел очень плохо, ниже среднего. Видимо, все ресурсы зрителями были потрачены 8 марта. Тройка лидеров: КОНГ, ЛОГАН, ЗВЕРОПОЙ. Ожидания от выходных у нас не самые высокие. Судя по всему, лидером уикенда станет КОНГ, поскольку ему отдано наибольшее количество сеансов.
КОНСТАНТИН КРАСКОВ
Заместитель директора к/т «Маяковский» (4 зала на 575 мест) и репертуарное планирование к/т «Атмосфера» (2 зала на 220 мест), Омск, к/т «Художественный» (7 залов на 800 мест) и к/т «Нева» (2 зала на 130 мест), Санкт-Петербург
Новинки этой недели в наших кинотеатрах: КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА, ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ, Т2: ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2), SUPERАЛИБИ и ОТЦЫ И ДОЧЕРИ. По итогам четверга на первом месте находится КОНГ. Он стартовал очень хорошо. Были, конечно, опасения, но они не оправдались. На втором месте ЛОГАН, на третьем – ЗВЕРОПОЙ. Из холдоверов в росписи остались ВЕЛИКАЯ СТЕНА, ПРИТЯЖЕНИЕ и, пожалуй, все. Что касается выходных, отзывы на КОНГА позволяют сделать осторожные выводы, что последние два дня недели пройдут неплохо. «Сарафан» у картины хороший, чего уж тут греха таить. ЛОГАН со ЗВЕРОПОЕМ продолжат работать.
ЕЛЕНА ХОЗЯШЕВА
Директор к/т Megafilm (4 зала на 636 мест), Курган, и репертуарное планирование к/т Pushka (8 залов на 1000 мест), Москва
У нас стартовали КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА, ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ и ВОЙНА. Четверг прошел очень плохо, прямо очень. Таких выручек по четвергам у нас давно уже не было. На первом месте все-таки ЛОГАН, далее идут ЗВЕРОПОЙ С КОНГОМ. ВОЙНА – совсем никак, ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ – чуть получше. От выходных никаких ожиданий теперь нет. Мне кажется, на волне рекламы КОНГ еще может поработать в эти выходные, а что будет потом – сложно представить. Все зависит от «сарафана». В среду, 8 марта на эту картину отлично шли, а вчера и сегодня зрителей уже нет.
АЛЕНА ГОРЮНОВА
Менеджер по кинопрокату и рекламе к/т сети «Киномакс» (5 залов на 789 мест), Томск
У нас вышли КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА, ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ и Т2: ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2). Лидером стал КОНГ именно в формате IMAX, на втором месте ЛОГАН, а третье место по посещаемости у 2D и 3D-сеансов КОНГА. ЗВЕРОПОЙ будет работать активно на выходных, в будние дни мультфильмы у нас не очень хорошо идут. Кстати, если смотреть по посещаемости, то 2D-сеансы ЗВЕРОПОЯ пользуются бόльшим спросом, нежели трехмерные. Ждем, что в выходные зрителей будет много. У КОНГА хорошие отзывы, у двух холдоверов – тоже.
АЛЕКСЕЙ КОРОПСКИЙ
Исполнительный директор к/т «Боа Джюс» (2 зала на 120 мест), Дальнегорск
Мы стартовали КОНГОМ, ЛЮБОВЬЮ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ и SUPERАЛИБИ. Лидером стал ожидаемо КОНГ, но результат для четверга довольно средний. На втором месте – ЛОГАН, далее идут ВЕЛИКАЯ СТЕНА и ЗВЕРОПОЙ. Собственно, это все фильмы, которые у нас остались в росписи. ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ и SUPERАЛИБИ – это фильмы выходного дня, поэтому как вчера они не работали вообще, так и сегодня. Особых откровений от КОНГА на выходных я не жду. Рассчитываю, что продолжит работать ЗВЕРОПОЙ. Думаю, что он мультфильм просядет процентов на 40, а ЛОГАН – на 50. ВЕЛИКАЯ СТЕНА показывает хорошую наработку одним сеансом, полагаю, что эта тенденция продолжится и в выходные.
Предварительные сборы за четверг 09.03.2017 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
четверга
09.03.2017
|Изменение
|Общая
касса на
09.03.2017
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА
Kong: Skull Island
|CAO
|1
|-
|1283
|38 000 000
$652 249
|-
|111 000 000
$1 905 252
|250 000 000
$4 291 109
|2
|
ЛОГАН: РОСОМАХА
Logan
|FOX
|2
|-
|1083
|18 977 862
$325 744
|-78,0%
|642 082 497
$10 998 330
|140 000 000
$2 403 021
|3
|
ЗВЕРОПОЙ
Sing
|UPI
|2
|-
|1265
|12 131 311
$208 227
|-53,3%
|569 470 457
$9 754 547
|-
|4
|
Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2)
T2 Trainspotting
|WDSSPR
|1
|-
|357
|3 800 000
$65 225
|-
|15 700 000
$269 482
|28 000 000
$480 604
|5
|
SUPERАЛИБИ
Alibi.com
|VLG
|1
|-
|295
|684 290
$11 745
|-
|2 260 249
$38 796
|5 000 000
$85 822
|6
|
ВЕЛИКАЯ СТЕНА
The Great Wall
|UPI
|4
|-
|410
|660 771
$11 342
|-77,0%
|567 473 501
$9 996 010
|-
|7
|PRD
|2
|-
|400
|450 000
$7 724
|-40,0%
|12 500 000
$214 114
|-
|ИТОГО TOP-7:
|74 704 234
$1 282 256
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 58.26 руб.
* Rentrak
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
10.03.2017 Автор: Андрей Белый, Дмитрий Некрасов