Касса четверга: «Кухня» стартует с 20,3 млн рублей

Главная новинка недели – КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА – стартовала слабее ожиданий и прогнозов. По данным дистрибьютора первый день проката принес ленте 20,3 млн рублей. Это значит, что к концу выходных в активе российской комедии окажется около 140-150 млн рублей. Это, конечно, заметно меньше, чем у прошлой КУХНИ, выходившей в прокат на майские праздники 2014 года. Напомним, что та лента собрала в России и СНГ 236 млн рублей и еще 8,7 млн – на превью.

Мультфильм УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ получил в четверг 4,8 млн, что чуть больше, чем было на старте у мультфильма ВОЛКИ И ОВЦЫ год назад. Тогда мультфильм студии Wizart к концу уикенда собрал в России почти 48 млн рублей. У УРФИНА, благодаря агрессивной поддержке холдинга ВГТРК результат к концу выходных должен быть заметно выше.

Лидером проката остался ФОРСАЖ 8. Блокбастер собрал за четверг чуть более 38 млн рублей, и это почти на 75% меньше, чем в стартовый день неделю назад. Однако в течение уикенда столь стремительное падение должно скорректироваться. Скорее всего, к концу воскресенья лента придет к результату в районе 250 млн рублей. Другой заметный релиз – новый американский триллер НАВАЖДЕНИЕ – собралв четверг 5 млн рублей. Таким образом, к концу уикенда в копилке ленты окажется около 30-35 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

ЛАРИСА СУВОРОВА

Начальник отдела проката и рекламы сети Вики Синема (4 к/т,19 залов), Липецк, Электросталь, Люберцы

У нас стартовали КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА, УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ и НАВАЖДЕНИЕ. Первый день у всех новинок прошел очень плохо. ФОРСАЖ по-прежнему на первом месте, кассовые сборы у него больше, чем у КУХНИ. Про УРФИН ДЖЮСА я вообще не говорю, он начнет работать только на выходных. НАВАЖДЕНИЕ тоже очень слабо стартовало. Хотя и реклама была, и актеры хорошие. Я ожидала большего, пока результат разочаровывает. На втором месте после ФОРСАЖА идет КУХНЯ и на третьем, с огромным отставанием – УРФИН ДЖЮС. Надеемся, что на выходных КУХНЯ привлечет зрителей. Все-таки это семейная аудитория, Дмитрия Нагиева все любят. Очень ждем прироста сборов.

ЕКАТЕРИНА ШАРГАНОВА

Управляющий к/т «КиноВертикаль» (5 залов на 335 мест), Самара, и к/т «Космос» (3 зала на 450 мест), Тольятти

У нас стартовали три фильма: КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА, УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ и НАВАЖДЕНИЕ. Лидером четверга остается ФОРСАЖ. КУХНЯ стартовала средне. Не могу сказать, что плохо, но полных залов не было. В принципе результат ожидаемый, это ведь не попкорн-блокбастер. Свою аудиторию фильм должен найти в выходные. Тем более этому должна способствовать плохая погода. По УРФИН ДЖЮСУ что-то говорить рано, потому что семейная аудитория подтянется на выходных. НАВАЖДЕНИЕ на вечерних сеансах отработало неплохо. От выходных не ждем огромных сборов, но надеемся, что зрители пойдут в кино сейчас, потому что на следующей неделе вместе с майскими праздниками начнутся поездки на дачу.

НАТАЛЬЯ КОТОВА

Директор отдела репертуарного планирования к/т Loft Cinema (1 зал на 30 мест), к/т «Бульвар» (5 залов на 665 мест), Москва

Новинки этой недели в наших кинотеатрах – это КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА, УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ и НАВАЖДЕНИЕ. Лидером четверга ожидаемо стал ФОРСАЖ. Далее идет КУХНЯ, собравшая неплохую аудиторию, но с учетом большого количества сеансов наработка у фильма не самая высокая, аншлагов не было. Утренние сеансы были пустые, зрители подтянулись только к вечеру. УРФИН ДЖЮС стартовал небольшим количеством сеансов, но своего зрителя проект уже нашел. Думаю, в выходные будут хорошие результаты. Возможно, мы даже будем добавлять сеансы. У НАВАЖДЕНИЯ всего 16 зрителей было на вечернем сеансе, что совсем немного. В выходные делаем ставки на КУХНЮ и УРФИН ДЖЮСА, потому что это семейная аудитория.

АЛЕКСАНДР ВИГЕЛЬ

Директор по кинопрокату к/т «Квадро Фильм» (4 зала на 687 мест), Красноярск

В нашем кинотеатре стартовали КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА, УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ и НАВАЖДЕНИЕ. Пока никто из них себя особо не проявил. У КУХНИ на праймовых сеансах было около 40 человек – не сказать, что это хороший результат. УРФИН начнет работать в выходные. У НАВАЖДЕНИЯ какой-то из вечерних сеансов был даже посильнее, чем праймовый у КУХНИ. Но этот фильм свою публику найдет, потенциал у проекта есть. Лидером четверга стал ФОРСАЖ, он же, скорее всего, и станет победителем по итогам уикенда. Ждем прироста сборов у КУХНИ и УРФИН ДЖЮСА.

АЛЬБИНА ГУБАРЕВА

Директор к/т «Кино им Кино» (4 зала на 400 мест), Новокузнецк

У нас две премьеры – КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА и УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ. КУХНЯ хорошо отработала первый день, а УРФИН ДЖЮС ожидаемо слабо, поэтому мы еще на неделю продлили БОССА-МОЛОКОСОСА. Лидер четверга – ФОРСАЖ, на втором месте неожиданно идет ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА, на фильм очень хорошо ходит женская аудитория, и КУХНЯ на третьем месте. На выходных ставку делаем на ФОРСАЖ и на российскую комедию. Будем надеяться, что и УРФИН ДЖЮС раскачается, ведь мультфильмы в конце недели всегда привлекают внимание семейной аудитории.

Предварительные сборы за четверг 20.04.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

20.04.2017 Изменение Общая

касса на

20.04.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 ФОРСАЖ 8

The Fate of the Furious UPI 2 - 1290 38 341 120

$682 469 -74,4% 930 012 526

$16 384 999 250 000 000

$4 449 982 2 КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА

CP 1 - 1050 20 300 000

$361 339 - 20 300 000

$361 339 140 000 000

$2 491 990 3 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

BZL / FOX 3 - 1054 7 143 955

$127 162 -43,4% 372 711 307

$6 668 658 66 000 000

$1 174 795 4 НАВАЖДЕНИЕ

Unforgettable CAO 1 - 727 5 000 000

$89 000 - 5 000 000

$89 000 35 000 000

$622 998 5 УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ

NKI 1 - 1299 4 893 488

$87 104 - 4 893 488

$87 104 60 000 000

$1 067 996 6 БОСС-МОЛОКОСОС

Boss Baby FOX 5 - 370 712 451

$12 682 -74,7% 1 347 574 030

$23 379 147 12 000 000

$213 599 7 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ

Ghost in the Shell CPP 4 - 232 581 000

$10 342 -69,4% 449 700 000

$7 886 706 4 800 000

$85 440 8 ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ

A Cure for Wellness FOX 4 - 89 528 302

$9 404 -67,0% 194 768 027

$3 415 784 3 800 000

$67 640 9 ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА

The Zookeeper's Wife EXP 2 - 208 400 807

$7 134 -45,3% 8 477 587

$149 358 - 10 РЕЙД: ПУЛЯ В ГОЛОВЕ

Headshot CPRG 1 - 136 375 000

$6 675 - 375 000

$6 675 - 11 СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

A Dog’s Purpose UPI 4 - 114 330 189

$5 877 -58,1% 88 158 281

$1 546 094 - 12 УЙТИ КРАСИВО

Going in Style CAO 3 - 83 300 000

$5 340 -85,0% 79 500 000

$1 422 437 - ИТОГО TOP-12: 78 906 312

$1 404 527

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.18 руб.

* Rentrak

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