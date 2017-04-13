Касса четверга: «Кухня» стартует с 20,3 млн рублей

Главная новинка недели – КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА – стартовала слабее ожиданий и прогнозов. По данным дистрибьютора первый день проката принес ленте 20,3 млн рублей. Это значит, что к концу выходных в активе российской комедии окажется около 140-150 млн рублей. Это, конечно, заметно меньше, чем у прошлой КУХНИ, выходившей в прокат на майские праздники 2014 года. Напомним, что та лента собрала в России и СНГ 236 млн рублей и еще 8,7 млн – на превью.
Мультфильм УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ получил в четверг 4,8 млн, что чуть больше, чем было на старте у мультфильма ВОЛКИ И ОВЦЫ год назад. Тогда мультфильм студии Wizart к концу уикенда собрал в России почти 48 млн рублей. У УРФИНА, благодаря агрессивной поддержке холдинга ВГТРК результат к концу выходных должен быть заметно выше.
Лидером проката остался ФОРСАЖ 8. Блокбастер собрал за четверг чуть более 38 млн рублей, и это почти на 75% меньше, чем в стартовый день неделю назад. Однако в течение уикенда столь стремительное падение должно скорректироваться. Скорее всего, к концу воскресенья лента придет к результату в районе 250 млн рублей. Другой заметный релиз – новый американский триллер НАВАЖДЕНИЕ – собралв четверг 5 млн рублей. Таким образом, к концу уикенда в копилке ленты окажется около 30-35 млн рублей.
ОПРОС БУКЕРОВ
ЛАРИСА СУВОРОВА
Начальник отдела проката и рекламы сети Вики Синема (4 к/т,19 залов), Липецк, Электросталь, Люберцы
У нас стартовали КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА, УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ и НАВАЖДЕНИЕ. Первый день у всех новинок прошел очень плохо. ФОРСАЖ по-прежнему на первом месте, кассовые сборы у него больше, чем у КУХНИ. Про УРФИН ДЖЮСА я вообще не говорю, он начнет работать только на выходных. НАВАЖДЕНИЕ тоже очень слабо стартовало. Хотя и реклама была, и актеры хорошие. Я ожидала большего, пока результат разочаровывает. На втором месте после ФОРСАЖА идет КУХНЯ и на третьем, с огромным отставанием – УРФИН ДЖЮС. Надеемся, что на выходных КУХНЯ привлечет зрителей. Все-таки это семейная аудитория, Дмитрия Нагиева все любят. Очень ждем прироста сборов.
ЕКАТЕРИНА ШАРГАНОВА
Управляющий к/т «КиноВертикаль» (5 залов на 335 мест), Самара, и к/т «Космос» (3 зала на 450 мест), Тольятти
У нас стартовали три фильма: КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА, УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ и НАВАЖДЕНИЕ. Лидером четверга остается ФОРСАЖ. КУХНЯ стартовала средне. Не могу сказать, что плохо, но полных залов не было. В принципе результат ожидаемый, это ведь не попкорн-блокбастер. Свою аудиторию фильм должен найти в выходные. Тем более этому должна способствовать плохая погода. По УРФИН ДЖЮСУ что-то говорить рано, потому что семейная аудитория подтянется на выходных. НАВАЖДЕНИЕ на вечерних сеансах отработало неплохо. От выходных не ждем огромных сборов, но надеемся, что зрители пойдут в кино сейчас, потому что на следующей неделе вместе с майскими праздниками начнутся поездки на дачу.
НАТАЛЬЯ КОТОВА
Директор отдела репертуарного планирования к/т Loft Cinema (1 зал на 30 мест), к/т «Бульвар» (5 залов на 665 мест), Москва
Новинки этой недели в наших кинотеатрах – это КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА, УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ и НАВАЖДЕНИЕ. Лидером четверга ожидаемо стал ФОРСАЖ. Далее идет КУХНЯ, собравшая неплохую аудиторию, но с учетом большого количества сеансов наработка у фильма не самая высокая, аншлагов не было. Утренние сеансы были пустые, зрители подтянулись только к вечеру. УРФИН ДЖЮС стартовал небольшим количеством сеансов, но своего зрителя проект уже нашел. Думаю, в выходные будут хорошие результаты. Возможно, мы даже будем добавлять сеансы. У НАВАЖДЕНИЯ всего 16 зрителей было на вечернем сеансе, что совсем немного. В выходные делаем ставки на КУХНЮ и УРФИН ДЖЮСА, потому что это семейная аудитория.
АЛЕКСАНДР ВИГЕЛЬ
Директор по кинопрокату к/т «Квадро Фильм» (4 зала на 687 мест), Красноярск
В нашем кинотеатре стартовали КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА, УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ и НАВАЖДЕНИЕ. Пока никто из них себя особо не проявил. У КУХНИ на праймовых сеансах было около 40 человек – не сказать, что это хороший результат. УРФИН начнет работать в выходные. У НАВАЖДЕНИЯ какой-то из вечерних сеансов был даже посильнее, чем праймовый у КУХНИ. Но этот фильм свою публику найдет, потенциал у проекта есть. Лидером четверга стал ФОРСАЖ, он же, скорее всего, и станет победителем по итогам уикенда. Ждем прироста сборов у КУХНИ и УРФИН ДЖЮСА.
АЛЬБИНА ГУБАРЕВА
Директор к/т «Кино им Кино» (4 зала на 400 мест), Новокузнецк
У нас две премьеры – КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА и УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ. КУХНЯ хорошо отработала первый день, а УРФИН ДЖЮС ожидаемо слабо, поэтому мы еще на неделю продлили БОССА-МОЛОКОСОСА. Лидер четверга – ФОРСАЖ, на втором месте неожиданно идет ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА, на фильм очень хорошо ходит женская аудитория, и КУХНЯ на третьем месте. На выходных ставку делаем на ФОРСАЖ и на российскую комедию. Будем надеяться, что и УРФИН ДЖЮС раскачается, ведь мультфильмы в конце недели всегда привлекают внимание семейной аудитории.
Предварительные сборы за четверг 20.04.2017 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
четверга
20.04.2017
|Изменение
|Общая
касса на
20.04.2017
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ФОРСАЖ 8
The Fate of the Furious
|UPI
|2
|-
|1290
|38 341 120
$682 469
|-74,4%
|930 012 526
$16 384 999
|250 000 000
$4 449 982
|2
|CP
|1
|-
|1050
|20 300 000
$361 339
|-
|20 300 000
$361 339
|140 000 000
$2 491 990
|3
|BZL / FOX
|3
|-
|1054
|7 143 955
$127 162
|-43,4%
|372 711 307
$6 668 658
|66 000 000
$1 174 795
|4
|
НАВАЖДЕНИЕ
Unforgettable
|CAO
|1
|-
|727
|5 000 000
$89 000
|-
|5 000 000
$89 000
|35 000 000
$622 998
|5
|NKI
|1
|-
|1299
|4 893 488
$87 104
|-
|4 893 488
$87 104
|60 000 000
$1 067 996
|6
|
БОСС-МОЛОКОСОС
Boss Baby
|FOX
|5
|-
|370
|712 451
$12 682
|-74,7%
|1 347 574 030
$23 379 147
|12 000 000
$213 599
|7
|
ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ
Ghost in the Shell
|CPP
|4
|-
|232
|581 000
$10 342
|-69,4%
|449 700 000
$7 886 706
|4 800 000
$85 440
|8
|
ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ
A Cure for Wellness
|FOX
|4
|-
|89
|528 302
$9 404
|-67,0%
|194 768 027
$3 415 784
|3 800 000
$67 640
|9
|
ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА
The Zookeeper's Wife
|EXP
|2
|-
|208
|400 807
$7 134
|-45,3%
|8 477 587
$149 358
|-
|10
|
РЕЙД: ПУЛЯ В ГОЛОВЕ
Headshot
|CPRG
|1
|-
|136
|375 000
$6 675
|-
|375 000
$6 675
|-
|11
|
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
A Dog’s Purpose
|UPI
|4
|-
|114
|330 189
$5 877
|-58,1%
|88 158 281
$1 546 094
|-
|12
|
УЙТИ КРАСИВО
Going in Style
|CAO
|3
|-
|83
|300 000
$5 340
|-85,0%
|79 500 000
$1 422 437
|-
|ИТОГО TOP-12:
|78 906 312
$1 404 527
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.18 руб.
* Rentrak
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
21.04.2017 Автор: Артур Чачелов, Дмитрий Некрасов