Касса четверга: «Логан» уверенно выигрывает с 80,5 млн руб.

Первое место по итогам четверга уверенно заняла картина ЛОГАН: РОСОМАХА (Fox). На ее счету, по официальным данным дистрибьютора, набралось 80,5 млн рублей на территории России, что немного превышает показатели релиза ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС. В мае прошлого года он освоил в первый день 79 млн рублей, а за весь уикенд - 384 млн рублей. Новинка может претендовать на такой же результат за четыре дня. Впрочем, не исключено, что ажиотаж вокруг картины повысил долю сборов первого дня. В любом случае, картина идет на один из лучших результатов среди фильмов франшизы ЛЮДИ ИКС. С учетом СНГ фильм собрал за четверг 87,4 млн рублей.

Отличный старт взял и мультфильм ЗВЕРОПОЙ (UPI), который собрал более 25 млн рублей. Это больше, чем было у двух последних студийных анимационных релизов: МОАНЫ (21,8 млн) и ТРОЛЛЕЙ (16 млн). За весь уикенд новинка может освоить 340-380 млн рублей, что, при определенных раскладах, может вывести релиз даже на первую строчку к концу воскресенья.

ОПРОС БУКЕРОВ

ЕЛЕНА ПОЛЯНСКАЯ

Директор по букингу киносети «Монитор» (26 к/т), Краснодар

Первое место по итогам четверга занял ЛОГАН, на втором месте – ЗВЕРОПОЙ. Думаю, на выходных мультфильм догонит кинокомикс. Еще у нас вышло ЗОЛОТО, отлично показавшее себя в ограниченном прокате. ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ пока затерялась в череде других релизов. Возможно, картине удастся проявить себя 8 марта. В четверг почти все зрители пришли на ЛОГАНА, так что холдоверам приходится нелегко. Продолжают работать ЗАЩИТНИКИ, ВЕЛИКАЯ СТЕНА, ПРИТЯЖЕНИЕ, ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, ГУЛЯЙ, ВАСЯ!, ДЖОН УИК, ДЖЕКИ. Надеемся еще, что оскаровские ценители придут на ЛУННЫЙ СВЕТ. Но повторюсь, что на фоне ЛОГАНА другие релизы как-то затерялись. Очень надеемся, что к концу уикенда все остальные картины подтянутся. Судя по всему, за счет формата IMAX лидером четырехдневки станет ЛОГАН, но у ЗВЕРОПОЯ дальше есть все шансы отработать в графике ЗВЕРОПОЛИСА, потому что мультфильм просто замечательный.

ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ

Менеджер по прокату фильмов к/т «Космос» (3 зала на 2191 место), Екатеринбург, к/т «Киноград» (2 зала на 249 мест), Верхняя Пышма, к/т «Родина» (2 зала на 397 мест), Энгельс, к/т «Калейдоскоп» (2 зала на 127 мест), Новошахтинск, к/т Cinema Hall (2 зала на 370 мест), Махачкала

На всех площадках у нас вышли ЗВЕРОПОЙ и ЛОГАН и выборочно – ЗОЛОТО. У ЛОГАНА отличный результат в четверг, много зрителей было и на дневных, и на вечерних сеансах. Мы довольны стартом, надеемся, что к выходным интерес не упадет, «сарафан» хороший. Что касается ЗВЕРОПОЯ, не хотелось бы оценивать старт по одному дню. Люди идут, но основные результаты мы все равно увидим позже. В прошлом году у ЗВЕРОПОЛИСА была точно такая же история в этот период, когда в четверг ажиотажа не было, а уже в выходные мы заметили хорошую наработку. И стоит отметить, что у ЗВЕРОПОЯ наблюдается отличный «сарафан». Зрители, которые вчера посмотрели картину, очень довольны. На ближайшие выходные наблюдается великолепная бронь как на ЛОГАНА, так и на ЗВЕРОПОЙ. Надеюсь, что залы будут полными. ЗОЛОТО работает на тех площадках, где есть аудитория таких фильмов. По результатам четверга что-то сложно сказать. Думаю, фильм найдет своего зрителя. Из холдоверов у нас в росписи остались только ЗАЩИТНИКИ и ВЕЛИКАЯ СТЕНА. Остальные ленты пришлось убрать, поскольку довольно плотно стоят две основные новинки уикенда.

БОРИС СОБКО

Управляющий киноцентром «Вавилон» (8 залов на 570 мест), Омск

На первом месте у нас, конечно же, ЛОГАН. За ним поспевает ЗВЕРОПОЙ. И ЗОЛОТО – на третьем месте. А все остальное – в полумертвом состоянии. АВТОБАН вышел из формата превью в полноценный прокат, также стартовала ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ. Что касается ЛОГАНА, если сравнивать с предыдущими четвергами, можно сказать, что он взорвал прокат. Не могу сказать, что мы отработали в стиле выходного дня, но повышенное количество зрителей наблюдается. Прогноз на выходные я делать не берусь. У нас в Омске еще необычная погода – плюс 5 и лужи, весна пришла. Так что детей может прийти много.

ПАВЕЛ МАКСИМОВ

Директор Киноцентра «Пирамида» (4 зала на 256 мест), Волгоград

После тотального затишья в нашем кинотеатре, которое наблюдалось в последние дни, вчера пошло оживление. Не могу сказать, что это был взрыв, но то, что зритель вернулся в кино, мы можем утверждать достаточно точно. На ЛОГАНА идут очень хорошо. Интересно, что наработка пока лучше не утренних и дневных сеансах, но вечером тоже залы заполняются. ЗВЕРОПОЙ также привлек зрителей – в основном более молодой возрастной категории. Думаю, что мультфильм раскроется во всей своей красе на выходных – это видно и по брони, и по опросам зрителей, которые планируют поход в кино именно на выходной день. Еще мы взяли SEX DOLL, но это несколько иная картина, для определенной аудитории, которую фильм, я уверен, найдет. Из холдоверов в росписи остаются ВЕЛИКАЯ СТЕНА, ОБИТЕЛЬ ЗЛА, ГУЛЯЙ, ВАСЯ! – там по одному сеансу, но думаю, что в эти выходные еще дойдут те зрители, которые не посмотрели эти картины.

СЕРГЕЙ ТЮРИКОВ

Директор кинокомплекса «Космос» (2 зала на 456 мест), Железногорск

У нас стартовали ЗВЕРОПОЙ и ЛОГАН: РОСОМАХА. По итогам четверга видно, что есть устойчивый спрос на оба проекта. Хорошая посещаемость на вечерние сеансы. Есть неплохая бронь и продажи на выходные. На данный момент в лидерах ЛОГАН, но на выходных все может поменяться. На втором месте ЗВЕРОПОЙ. Дальше примерно с одинаковыми показателями ЗАЩИТНИКИ и ВЕЛИКАЯ СТЕНА. Надеемся, что этот мартовский уикенд будет одним из сильных по сборам, ну и не повторится отрицательная динамика по сборам предыдущего уикенда.

Предварительные сборы за четверг 02.03.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

02.03.2017 Изменение Общая

касса на

02.03.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 ЛОГАН: РОСОМАХА

Logan FOX 1 - 1083 80 546 104

$1 379 687 - 80 546 104

$1 379 687 370 000 000

$6 337 787 2 ЗВЕРОПОЙ

Sing UPI 1 - 1256 25 138 677

$430 604 - 25 138 677

$430 604 360 000 000

$6 166 495 3 ВЕЛИКАЯ СТЕНА

The Great Wall UPI 3 - 973 2 858 699

$48 967 - 528 181 969

$9 303 892 23 000 000

$393 971 4 ЗАЩИТНИКИ

CRP 2 - 1192 2 200 000

$37 684 - 232 200 000

$4 039 666 18 000 000

$308 325 5 НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ

50 Shades Darker UPI 4 - 494 1 031 200

$17 664 - 658 382 582

$11 063 394 8 000 000

$137 033 6 ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ

PRD 1 - 435 750 000

$12 847 - 750 000

$12 847 6 000 000

$102 775 7 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Personal Shopper CPRG 1 - 75 688 795

$11 798 - 688 795

$11 798 - 8 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Resident Evil: The Final Chapter WDSSPR 3 - 498 600 000

$10 277 - 325 000 000

$5 724 855 - 9 ПРИТЯЖЕНИЕ

WDSSPR 6 - 208 500 000

$8 565 - 1 028 600 000

$17 389 687 - 10 ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Perfetti sconosciuti EXP 5 - 42 386 094

$6 613 - 38 129 747

$632 229 - 11 ОДНОКЛАССНИЦЫ #НОВЫЙПОВОРОТ

NKI 2 - 453 284 801

$4 878 - 24 009 123

$417 695 - 12 SEX DOLL

Sex Doll RWV 1 - 68 181 414

$3 107 - 181 414

$3 107 - ИТОГО TOP-12: 115 165 784

$1 972 692

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 58.38 руб.

* Rentrak

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