Касса четверга: «Сплит» преподносит сюрприз на старте

Похоже, что нынешний уикенд станет для кинотеатров еще более успешным, чем ожидалось. Высокий стартовый результат в четверг показали сразу две новинки и, если от КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА (WDSSPR), несмотря на скандалы, ожидали чего-то подобного, то столь высокий интерес зрителей к СПЛИТУ (UPI) стал для многих сюрпризом. По официальным данным, фильм ужасов М. Найта Шьямалана в свой первый день проката собрал на территории России 40,2 млн рублей. Таким образом, к концу уикенда лента может заработать не менее 180 млн рублей. Это будет один из лучших стартов среди хорроров в отечественном прокате.

И все же, несмотря на мощный старт релиза Universal, лидером четверга стала лента КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, в активе которой в России 42,3 млн рублей. Семейное кино всегда отличаются большими приростами на выходных и, как показывает опыт ДОМА СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН, даже искусственно завышенные возрастные рейтинги не могут ему в этом существенно помешать. Собственно, примерно на тот же результат, что у МИСС ПЕРЕГРИН – 390-400 млн – пока и идет новый диснеевский релиз.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ ПОНОМАРЕНКО

Менеджер по кинопрокату компании «Мир Кино»: к/т ДК Профсоюзов (3 зала на 760 мест), к/т «Киноцентр» (6 залов на 950 мест), к/т ОКЦ (1 зал на 160 мест), к/т Харбин (1 зал на 309 мест), Благовещенск

В нашей сети вышли КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, СПЛИТ, ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ!, МАЛЬЧИШНИК В ПАТТАЙЕ и ПОСЛЕ ТЕБЯ. Учитывая количество сеансов и 3D-формат, лидером стала КРАСАВИЦА. На втором месте с небольшим отрывом СПЛИТ, который работал на вечерних сеансах. На третьем месте – КОНГ. Все остальное пока еле-еле. ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ! активно спрашивают, думаю, в выходные зрители придут. Картина ПОСЛЕ ТЕБЯ ожидаемо пока никак себя не проявила. МАЛЬЧИШНИК собрал около 20 человек на одном сеансе – для рабочего дня приемлемый результат, надеюсь, что на выходных у этой ленты будет больше зрителей. Вообще от уикенда ожидания самые позитивные. Фильмы-новинки набирают обороты. Думаю, что КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ будет работать на дневных сеансах, а на СПЛИТЕ заполнятся вечерние. От обоих фильмов мы ждем хороших сборов. А КОНГ и ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ! дополнят эту картину.

ЕЛЕНА МИХЕЕВА

Руководитель отдела кинопоказа и рекламы к/т «Атриум-кино» (8 залов на 864 места), к/т «Космос» (1 зал на 346 мест), киноцентра «Континент» (9 залов на 849 мест), Омск

В этот четверг у нас стартовали ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ!, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, МАЛЬЧИШНИК В ПАТТАЙЕ, ПОСЛЕ ТЕБЯ, СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ, СПЛИТ. Тройка лидеров выглядит следующим образом: СПЛИТ, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ!. Такой спрос на СПЛИТ очень ожидаем, наши зрители давно интересуются этим релизом. В первый день старта показал себя отлично, на вечерних сеансах заполняемость составляла практически 100%, к выходным нужно добавить еще сеансов. КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ проявила бы себя гораздо лучше при возрастном рейтинге 6+, особенно в предстоящие выходные. Этот уикенд будет хорошим, уже идет активная бронь, особенно на СПЛИТ. С прошлой недели хорошо держится КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА.

ОЛЬГА ФИТЕНКО

Руководитель отдела репертуара и рекламы к/т «Победа» (1 зал на 300 мест), Москва, директор по репертуару сети «Голд Синема» (2 к/т), Коломна, Луховицы, к/т Cinema Club (8 залов на 755 мест), Брянск, к/т «Октябрь» (2 зала на 194 места), Руза, к/т «Спектр» (3 зала на 266 мест), Можайск

У нас стартовали КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, СПЛИТ, ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ! и ПОСЛЕ ТЕБЯ. На первом месте по итогам четверга КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ. Люди идут, хотя у них много сомнений насчет того, можно ли вести детей. Пока на сеансах наблюдаются только взрослые. Семьи с детьми подтянутся к выходным. Очень надеюсь, что зрителей будет достаточно и вся эта ситуация с «гей-пропагандой» не повлияет на прокат хорошей детской сказки. Прекрасно стартовал СПЛИТ, он на втором месте. На третьем – скорее всего, КОНГ. По ВЕЗУЧЕМУ СЛУЧАЮ! пока рано что-то говорить. Думаю, что по итогам уикенда тройка лидеров останется прежней.

НАТАЛЬЯ МИЛОСЕРДОВА

Заместитель управляющего к/т «Гринн Фильм» (8 залов на 1349 мест), Орел

В нашем кинотеатре вышли СПЛИТ, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ! и ПОСЛЕ ТЕБЯ. Лидером четверга стал СПЛИТ, несмотря на то что количество сеансов у него гораздо меньше, чем у КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА. Диснеевская сказка как раз на втором месте. Мы прогнозируем, что среди взрослой аудитории триллер и в выходные сохранит лидерство, но надеемся, что за счет семей с детьми КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ улучшит свои результаты в субботу и воскресенье. Третьим по итогам четверга стал КОНГ. ПОСЛЕ ТЕБЯ демонстрирует слабый результат на старте. ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ! – это фильм выходного дня, и он ориентирован на любителей «Уральских пельменей». Думаю, что тех, кто не является поклонником данной передачи, картина вряд ли привлечет.

СЕРГЕЙ ИЗОТОВ

Заместитель директора к/т Majestic (2 зала на 138 мест), Хабаровск

Прошедший четверг нас порадовал и заполняемостью, и сборами. И основную часть в копилку принес стартовавший СПЛИТ, КРАСАВИЦА отстает по показателям примерно на половину, притом что у нее больше эфирного времени. Но думаю, что КРАСАВИЦА раскачается к выходным, когда семьи с детьми будут составлять основную массу зрителей. СПЛИТ нас неожиданно порадовал, хотя и ожидания были изначально оптимистичными, но старт четверга превзошел наши прогнозы. Лидеры у нас – СПЛИТ, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ и ЗВЕРОПОЙ. Будем надеяться, что зрителя не испугает возрастной рейтинг КРАСАВИЦЫ, и положительный сарафан должен в этом помочь. Все-таки выходившие с просмотра зрители остались довольны. Ну а от СПЛИТА мы ждем еще больше зрителей, учитывая неожиданно приятные показатели четверга.

Предварительные сборы за четверг 16.03.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

16.03.2017 Изменение Общая

касса на

16.03.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ

Beauty and the Beast WDSSPR 1 - 1165 42 300 000

$715 615 - 42 300 000

$715 615 - 2 СПЛИТ

Split UPI 1 - 685 40 241 120

$680 784 - 40 241 120

$680 784 - 3 КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА

Kong: Skull Island CAO 2 - 1168 12 400 000

$209 778 -67,4% 433 600 000

$7 442 499 - 4 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ!

CRP 1 - 935 8 300 000

$140 416 - 8 300 000

$140 416 - 5 ЛОГАН: РОСОМАХА

Logan FOX 3 - 983 5 948 318

$100 631 -68,7% 812 719 259

$13 921 193 - 6 ЗВЕРОПОЙ

Sing UPI 3 - 1260 4 505 337

$76 220 -62,9% 764 330 466

$13 092 334 - 7 Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2)

T2 Trainspotting WDSSPR 2 - 351 1 400 000

$23 685 -63,2% 50 900 000

$873 670 - 8 СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ

Hidden Figures FOX 1 - 212 569 113

$9 628 - 569 113

$9 628 - 9 МАЛЬЧИШНИК В ПАТТАЙЕ

Pattaya MVK 1 - 150 503 122

$8 512 - 503 122

$8 512 - 10 АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ

Trespass Against Us CPF 1 - 70 224 599

$3 800 - 224 599

$3 800 - ИТОГО TOP-10: 116 391 609

$1 969 068

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.11 руб.

* Rentrak

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