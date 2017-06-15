Касса четверга: «Трансформеры» первые, но старт слабее прошлой части

Лидерство в отечественном кинопрокате ожидаемо перехватили новые ТРАНСФОРМЕРЫ. Пятая часть франшизы, ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ (СРР), собрала на территории России 142,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют официальные данные дистрибьютора. При этом, по данным независимых источников, у фильма существенно меньшие сборы: по данным comScore – 127,3 млн рублей, по данным ЕАИС – 124,2 млн рублей. Так или иначе, результат новинки в любом случае меньше, чем было у предыдущей части, которая в свой стартовый день освоила 158 млн рублей. Большой интерес вызвала версия фильма в IMAX 3D – этот формат принес более 11% кассы четверга, тогда как доля предшественника за аналогичный период равнялась 8%.

Российская картина ХОЛОДНОЕ ТАНГО (WDSSPR) освоила 1,7 млн рублей за вчерашний день. Это гораздо больше, чем было у недавней АННЫ КАРЕНИНОЙ: ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО (1,1 млн). Впрочем, результат за весь уикенд все равно будет невыдающимся – около 10–11 млн рублей.

Таблица обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.

ОПРОС БУКЕРОВ

ПОЛИНА КРЮКОВА

Менеджер по кинопрокату сети «Синема 5» (10 к/т), Нижнекамск, Оренбург, Саратов, Уфа, Чебоксары, Набережные Челны, Бузулук, Казань, Старый Оскол, Санкт-Петербург

ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ в наших кинотеатрах стартовали примерно на 30% хуже предыдущей части – ЭПОХИ ИСТРЕБЛЕНИЯ. Но залы вчера была хорошо заполнены, средняя заполняемость по всем сеансам составила порядка 50 процентов, но вечером доходила до 90 и 100. Вообще очень неплохо идут на фильм коллективные заявки. Причем 3D сеансы в некоторых городах пользуются бОльшим спросом. В Казани, например, прекрасную посещаемость показали сеансы Atmos 3D. Надеюсь, что в выходные мы увидим очень хороший прирост. Картина ХОЛОДНОЕ ТАНГО стартовала не во всех кинотеатрах и продемонстрировала достаточно скромный результат – примерно на уровне недавней АННЫ КАРЕНИНОЙ. ИСТОРИИ ВРОНСКОГО. Из холдоверов хорошо работают ТАЧКИ 3, идущие стабильно на втором месте по сборам, и ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ еще держатся неплохо. А вот МУМИЯ просела.

ИРИНА САБИРОВА

Менеджер по росписи сети кинокомплексов «Планета кино»: к/т «Искра» (6 залов), к/т «Мир кино» (4 зала), к/т «Победа» (1 зал), Уфа, к/т «Салават» (2 зала), Стерлитамак

ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ стартовали просто великолепно. С предыдущей частью пока не сравнивали, зато видно разницу между форматами: премиальные пользуются гораздо бОльшим спросом, чем обычные. Так, на сеансах в IMAX было примерно в 2,5 раза больше людей, чем на сеансах 2D и 3D в обычных залах. И это несмотря на существенную разницу в стоимости билета. Максимальная заполняемость накануне была 80% на ночном сеансе – это как раз в IMAX. В обычных залах аншлагов не было. Если сравнивать, например, с МУМИЕЙ, у ТРАНСФОРМЕРОВ результат не намного лучше, но и сеансов у фильма о роботах больше, чем было у картины с Томом Крузом. Кстати, есть такое ощущение, что ТРАНСФОРМЕРЫ забирают часть аудитории у ТАЧЕК. Родители знают законы и понимают, что на фильм 12+ можно привести детей 6–8 лет. И так получается, что маленькие мальчики выбирают фильм о роботах вместо анимации. Также мы взяли в прокат ХОЛОДНОЕ ТАНГО, чтобы аудитория 40+ не осталась без новинки, поскольку НЕЛЮБОВЬ и АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО уже ушли из росписи. Вечерний сеанс картины Павла Чухрая сработал на среднем уровне, но мы ожидали худшего. Старт примерно как у НЕЛЮБВИ и гораздо увереннее АННЫ КАРЕНИНОЙ. Думаю, в выходные можно ждать вполне неплохую посещаемость.

НАТАЛЬЯ ВЯЗНИКОВА

Менеджер по репертуарному планированию к/т «Космос» (6 залов на 1166 мест), Оренбург

ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ стали безусловными лидерами четверга. Фильм хорошо стартовал, но у четвертой части первый день был посильнее по количеству зрителей. Тогда и аншлаги были, а сейчас нет – максимальная заполняемость залов на вечерних сеансах была на уровне 70–80 процентов. Конечно, картина стартовала лучше недавней МУМИИ, но хуже ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ. Думаю, в выходные фильм еще покажет себя. От зрителей, выходящих из зала, слышны в основном положительные реплики. Скорее всего, «сарафан» будет хорошим. ХОЛОДНОЕ ТАНГО стартовало примерно на одном уровне с АННОЙ КАРЕНИНОЙ. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО. В общем-то, это неплохой результат. Из холдоверов спросом у зрителей пользуются только ТАЧКИ 3, все остальное сильно просело.

ЛАРИСА СЕМАВИНА

Заместитель директора к/т Verba Cinema (4 зала на 380 мест), Октябрьский, Башкортостан

В премьерный четверг в нашем кинотеатре стартовали только ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. Стартовали, конечно же, великолепно. Могу сказать, что намного лучше ФОРСАЖА 8. Заполняемость залов на вечерних сеансах доходила до 100%, многие сеансы прошли с аншлагами. В общем, результатом мы очень довольны. Ждем отличной посещаемости на выходных. Плюс ко всему в нашей республике понедельник будет выходным днем из-за переноса праздника Ураза-байрам, который в этом году выпал на воскресенье. Так что к стандартному уикенду добавился еще один день, что не может не радовать. Что касается холдоверов, то тут в связи со стартом ТРАНСФОРМЕРОВ уже ничего не работает: фильм смел всех конкурентов, не оставив им ни единого шанса.

СЕРГЕЙ СМЯЦКИЙ

Менеджер к/т «Сочи» (3 зала на 512 мест), Сочи

У нас стартовали только ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. В принципе хорошо, но полных залов мы не наблюдали. Возможно, дело еще в погоде. С начала недели в городе были дожди, а вчера внезапно вылезло солнце. И люди, по-видимому, предпочли пляж походу в кинотеатр. Так что и старт блокбастера нельзя назвать блестящим. Надеемся, что в выходные фильм наберет обороты. Все-таки половина успеха зависит от погоды, а половина – от зрительского интереса. Хорошо еще работают ТАЧКИ 3 – мы рассчитываем, что в субботу и воскресенье на анимационный проект подтянется семейная аудитория. Кроме того, продлили ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ – картина пользуется стабильным спросом у зрителей.

Предварительные сборы за четверг 22.06.2017 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60 руб.

* Rentrak

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