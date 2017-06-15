Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Трансформеры» первые, но старт слабее прошлой части

«Холодное танго» пока тоже не блещет

Лидерство в отечественном кинопрокате ожидаемо перехватили новые ТРАНСФОРМЕРЫ. Пятая часть франшизы, ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ (СРР), собрала на территории России 142,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют официальные данные дистрибьютора. При этом, по данным независимых источников, у фильма существенно меньшие сборы: по данным comScore – 127,3 млн рублей, по данным ЕАИС – 124,2 млн рублей. Так или иначе, результат новинки в любом случае меньше, чем было у предыдущей части, которая в свой стартовый день освоила 158 млн рублей. Большой интерес вызвала версия фильма в IMAX 3D – этот формат принес более 11% кассы четверга, тогда как доля предшественника за аналогичный период равнялась 8%.

Российская картина ХОЛОДНОЕ ТАНГО (WDSSPR) освоила 1,7 млн рублей за вчерашний день. Это гораздо больше, чем было у недавней АННЫ КАРЕНИНОЙ: ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО (1,1 млн). Впрочем, результат за весь уикенд все равно будет невыдающимся – около 10–11 млн рублей.

Таблица обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.

ОПРОС БУКЕРОВ

ПОЛИНА КРЮКОВА
Менеджер по кинопрокату сети «Синема 5» (10 к/т), Нижнекамск, Оренбург, Саратов, Уфа, Чебоксары, Набережные Челны, Бузулук, Казань, Старый Оскол, Санкт-Петербург

ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ в наших кинотеатрах стартовали примерно на 30% хуже предыдущей части – ЭПОХИ ИСТРЕБЛЕНИЯ. Но залы вчера была хорошо заполнены, средняя заполняемость по всем сеансам составила порядка 50 процентов, но вечером доходила до 90 и 100. Вообще очень неплохо идут на фильм коллективные заявки. Причем 3D сеансы в некоторых городах пользуются бОльшим спросом. В Казани, например, прекрасную посещаемость показали сеансы Atmos 3D. Надеюсь, что в выходные мы увидим очень хороший прирост. Картина ХОЛОДНОЕ ТАНГО стартовала не во всех кинотеатрах и продемонстрировала достаточно скромный результат – примерно на уровне недавней АННЫ КАРЕНИНОЙ. ИСТОРИИ ВРОНСКОГО. Из холдоверов хорошо работают ТАЧКИ 3, идущие стабильно на втором месте по сборам, и ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ еще держатся неплохо. А вот МУМИЯ просела.

ИРИНА САБИРОВА
Менеджер по росписи сети кинокомплексов «Планета кино»: к/т «Искра» (6 залов), к/т «Мир кино» (4 зала), к/т «Победа» (1 зал), Уфа, к/т «Салават» (2 зала), Стерлитамак

ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ стартовали просто великолепно. С предыдущей частью пока не сравнивали, зато видно разницу между форматами: премиальные пользуются гораздо бОльшим спросом, чем обычные. Так, на сеансах в IMAX было примерно в 2,5 раза больше людей, чем на сеансах 2D и 3D в обычных залах. И это несмотря на существенную разницу в стоимости билета. Максимальная заполняемость накануне была 80% на ночном сеансе – это как раз в IMAX. В обычных залах аншлагов не было. Если сравнивать, например, с МУМИЕЙ, у ТРАНСФОРМЕРОВ результат не намного лучше, но и сеансов у фильма о роботах больше, чем было у картины с Томом Крузом. Кстати, есть такое ощущение, что ТРАНСФОРМЕРЫ забирают часть аудитории у ТАЧЕК. Родители знают законы и понимают, что на фильм 12+ можно привести детей 6–8 лет. И так получается, что маленькие мальчики выбирают фильм о роботах вместо анимации. Также мы взяли в прокат ХОЛОДНОЕ ТАНГО, чтобы аудитория 40+ не осталась без новинки, поскольку НЕЛЮБОВЬ и АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО уже ушли из росписи. Вечерний сеанс картины Павла Чухрая сработал на среднем уровне, но мы ожидали худшего. Старт примерно как у НЕЛЮБВИ и гораздо увереннее АННЫ КАРЕНИНОЙ. Думаю, в выходные можно ждать вполне неплохую посещаемость.

НАТАЛЬЯ ВЯЗНИКОВА
Менеджер по репертуарному планированию к/т «Космос» (6 залов на 1166 мест), Оренбург

ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ стали безусловными лидерами четверга. Фильм хорошо стартовал, но у четвертой части первый день был посильнее по количеству зрителей. Тогда и аншлаги были, а сейчас нет – максимальная заполняемость залов на вечерних сеансах была на уровне 70–80 процентов. Конечно, картина стартовала лучше недавней МУМИИ, но хуже ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ. Думаю, в выходные фильм еще покажет себя. От зрителей, выходящих из зала, слышны в основном положительные реплики. Скорее всего, «сарафан» будет хорошим. ХОЛОДНОЕ ТАНГО стартовало примерно на одном уровне с АННОЙ КАРЕНИНОЙ. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО. В общем-то, это неплохой результат. Из холдоверов спросом у зрителей пользуются только ТАЧКИ 3, все остальное сильно просело.

ЛАРИСА СЕМАВИНА
Заместитель директора к/т Verba Cinema (4 зала на 380 мест), Октябрьский, Башкортостан

В премьерный четверг в нашем кинотеатре стартовали только ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. Стартовали, конечно же, великолепно. Могу сказать, что намного лучше ФОРСАЖА 8. Заполняемость залов на вечерних сеансах доходила до 100%, многие сеансы прошли с аншлагами. В общем, результатом мы очень довольны. Ждем отличной посещаемости на выходных. Плюс ко всему в нашей республике понедельник будет выходным днем из-за переноса праздника Ураза-байрам, который в этом году выпал на воскресенье. Так что к стандартному уикенду добавился еще один день, что не может не радовать. Что касается холдоверов, то тут в связи со стартом ТРАНСФОРМЕРОВ уже ничего не работает: фильм смел всех конкурентов, не оставив им ни единого шанса.

СЕРГЕЙ СМЯЦКИЙ
Менеджер к/т «Сочи» (3 зала на 512 мест), Сочи

У нас стартовали только ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. В принципе хорошо, но полных залов мы не наблюдали. Возможно, дело еще в погоде. С начала недели в городе были дожди, а вчера внезапно вылезло солнце. И люди, по-видимому, предпочли пляж походу в кинотеатр. Так что и старт блокбастера нельзя назвать блестящим. Надеемся, что в выходные фильм наберет обороты. Все-таки половина успеха зависит от погоды, а половина – от зрительского интереса. Хорошо еще работают ТАЧКИ 3 – мы рассчитываем, что в субботу и воскресенье на анимационный проект подтянется семейная аудитория. Кроме того, продлили ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ – картина пользуется стабильным спросом у зрителей.

Предварительные сборы за четверг 22.06.2017 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
четверга
22.06.2017		 Изменение Общая
касса на
22.06.2017		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CPP 1 - 1186 142 600 000
$2 376 667		 - 142 600 000
$2 376 667		 -
2 WDSSPR 2 - 1190 18 300 000
$305 000		 -69,5% 376 300 000
$6 598 282		 105 000 000
$1 750 000
3
МУМИЯ
The Mummy
 UPI 3 - 1117 8 484 891
$141 415		 -71,0% 754 101 073
$13 325 695		 45 000 000
$750 000
4 WDSSPR 2 - 735 4 100 000
$68 333		 -62,7% 80 200 000
$1 406 277		 21 000 000
$350 000
5 WDSSPR 5 - 420 3 900 000
$65 000		 -64,5% 2 040 600 000
$36 264 439		 23 000 000
$383 333
6 WDSSPR 1 - 423 1 700 000
$28 333		 - 1 700 000
$28 333		 11 000 000
$183 333
7
ВЕСЬ ЭТОТ МИР
Everything, Everything
 CAO 2 - 726 1 580 000
$26 333		 -68,1% 30 770 000
$539 541		 8 000 000
$133 333
8 CAO 4 - 436 1 400 000
$23 333		 -73,9% 454 900 000
$8 024 343		 8 000 000
$133 333
9 WDSSPR 4 - 101 700 000
$11 667		 -53,3% 82 900 000
$1 462 339		 -
10
МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА
King Arthur: Legend of the Sword
 CAO 7 - 142 650 000
$10 833		 -35,0% 695 470 221
$11 974 350		 -
11 CPP 4 - 128 540 000
$9 000		 -75,5% 205 000 000
$3 616 158		 -
12 CPRG 1 - 182 510 750
$8 513		 - 510 750
$8 513		 -
13
ЖМОТ
Radin!
 LUX 3 - 65 317 313
$5 289		 -56,8% 17 756 037
$313 766		 -
14 VLG 4 - 94 200 291
$3 338		 -63,5% 91 679 454
$1 617 207		 -
  ИТОГО TOP-14:   184 983 245
$3 083 054		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60 руб.
* Rentrak

Смотрите также:

Касса четверга: «Тачки 3» доехали до первого места (Сборы четверга 15.06.2017)

ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

22.06.2017
четверг

АНТРОПОИД / Anthropoid (AKM), данные не предоставлены дистрибьютором.

ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ / Smetto quando voglio (PLK), данные не предоставлены дистрибьютором.

РОССИЯ КАК СОН (RFLF), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AKM - AKM
CAO - Каро Премьер
CPP - Централ Партнершип Paramount
CPRG - Cinema Prestige
LUX - Люксор
PLK - ПилотКино
RFLF - Reflexion Films
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

23.06.2017 Автор: Андрей Белый, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

22.06 - 25.06
ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
CPP
560 000 000
1300
$9 333 333
ТАЧКИ 3
WDSSPR
110 000 000
1190
$1 833 333
МУМИЯ
UPI
47 000 000
1000
$783 333
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ
WDSSPR
30 000 000
600
$500 000
ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ
WDSSPR
20 000 000
735
$333 333
ХОЛОДНОЕ ТАНГО
WDSSPR
15 000 000
436
$250 000
ЧУДО-ЖЕНЩИНА
CAO
11 000 000
400
$183 333
ВЕСЬ ЭТОТ МИР
CAO
8 000 000
700
$133 333

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