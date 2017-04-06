Касса четверга: «Форсаж 8» собрал почти 150 млн рублей

Первое место в российском прокате по итогам четверга уверенно заняла картина ФОРСАЖ 8 (UPI), на счету которой 149,7 млн рублей на территории России. В учетом стран СНГ кассовые сборы фильма составляют 171,6 млн рублей. В обоих случаях это двенадцатый стартовый результат в истории отечественного кинопроката. Предыдущая часть франшизы в апреле 2015 года освоила в первый день 170 млн рублей (195,3 млн в РФ + СНГ), а за весь уикенд - 753 млн рублей (857 млн в РФ + СНГ). Новинка может претендовать в России на 650-680 млн рублей к концу воскресенья.

ОПРОС БУКЕРОВ

ПОЛИНА КРЮКОВА

Менеджер по кинопрокату сети «Синема 5» (10 к/т), Нижнекамск, Оренбург, Саратов, Уфа, Чебоксары, Набережные Челны, Бузулук, Казань, Старый Оскол, Санкт-Петербург

У нас вчера стартовали ФОРСАЖ 8 и ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА. ФОРСАЖ собрал больше 85 процентов всей выручки первого дня уикенда. На сеансах наблюдались аншлаги. Мои коллеги вчера экспромтом пошли в кино, не планируя поход, и смогли купить лишь крайние места на первом ряду. Средний процент заполняемости залов – больше 50-ти. Для четверга это очень хорошая цифра. При этом восьмая часть выступила чуть хуже седьмой. Но мы все равно очень довольны результатом. Ждем аншлаги и на выходных. ЖЕНА стартовала очень скромно. ВРЕМЯ ПЕРВЫХ идет по-прежнему не очень хорошо, работают в основном лишь коллективные заявки. Даже у БОССА посещаемость выше, чем у российского проекта.

ЕЛЕНА ПАНОВА

Менеджер по кинопрокату и рекламе к/т сети «Киномакс»: «Краснодар» (8 залов на 1848 мест), Краснодар

В нашем кинотеатре вышел только ФОРСАЖ 8. И стартовал он просто отлично. Интерес наблюдался с самых первых сеансов, вечером были аншлаги. Но такой ажиотаж мы и ожидали. Надеемся, что уикенд пройдет очень хорошо. Тем более после прошлой недели, когда у нас был провал. Кстати, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ тоже неплохо идет. Мы стараемся держать сеансы, участвуем в благотворительных показах, когда часть выручки с билета идет в благотворительный фонд. Плюс устраиваем акции для пенсионеров и студентов. Если смотреть по этому четвергу, на ВРЕМЯ ПЕРВЫХ была продана примерно десятая часть всех билетов.

СЕРГЕЙ ЧАНЧИКОВ

Директор к/т «Русь» (4 зала на 848 мест), Архангельск

У нас вчера стартовал только ФОРСАЖ 8. Результат нас очень порадовал, фильм прошел ожидаемо хорошо. Не могу сказать, что были одни аншлаги, но посещаемость была намного выше, чем у средней хорошей голливудской картины. Также у нас продолжают работать УЙТИ КРАСИВО, БАЙБАЙМЭН, ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ и СМУРФИКИ. ВРЕМЯ ПЕРВЫХ по-прежнему не радует, фильм идет на уровне своего старта. Мы думали, что будет небольшое оживление ко Дню космонавтики, что до нас дойдут школьные группы, но они так и не пришли. Насчет выходных – не хотелось бы сглазить, но мы надеемся, что ФОРСАЖ нас еще удивит.

СЕРГЕЙ СМЯЦКИЙ

Менеджер к/т «Сочи» (3 зала на 512 мест), Сочи

Мы стартовали ФОРСАЖЕМ 8 и ЖЕНОЙ СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА. Восьмая часть ФОРСАЖА стартовала примерно на 20 процентов хуже седьмой, но все равно результат очень хороший, мы довольны. Не могу пока сказать, что билеты раскупаются, как горячие пирожки, но залы заполняются прилично. Ждем зрительского наплыва в выходные. Надеюсь, что нам в этом поможет плохая погода – тогда люди точно придут в кинотеатр. ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА пока идет очень и очень скромно. Мы поставили картину одним сеансом. Будем надеяться, что в выходные этот фильм привлечет внимание определенной аудитории.

ЛИЛИЯ ЛУГАНСКАЯ

Заместитель директора кинотеатра «Родина» (2 зала на 257 мест), Норильск

В нашем кинотеатре в четверг вышли ФОРСАЖ 8 и ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА. ФОРСАЖ стартовал очень даже неплохо. Понятно, что основной зритель подтянется все-таки к выходным, но уже сейчас видно, что появление картины здорово оживило репертуар. ФОРСАЖ буквально вдохнул жизнь в кинотеатр. Аншлагов не было, но посещаемость больше, чем в обычные будние дни. Было заметно, что зритель пришел посмотреть картину в первый день: основную часть публики составила молодежь и подростки 12-14 лет. ЖЕНУ мы поставили одним сеансом, но достаточно хорошим. В случае с этим фильмом пока рано делать выводы, мы ожидаем, что зритель придет на него в выходные. По сравнению с ФОРСАЖЕМ ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, конечно, идет очень слабо. В росписи остаются еще ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ, СМУРФИКИ, ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ и БОСС-МОЛОКОСОС.

Предварительные сборы за четверг 13.04.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

13.04.2017 Изменение Общая

касса на

13.04.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 ФОРСАЖ 8

The Fate of the Furious UPI 1 - 1287 149 685 416

$2 637 164 - 149 685 416

$2 637 164 - 2 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

BZL / FOX 2 - 1208 12 621 349

$222 363 -5,3% 214 859 924

$3 844 336 - 3 БОСС-МОЛОКОСОС

Boss Baby FOX 4 - 746 2 811 267

$49 529 -51,9% 1 303 518 005

$22 614 816 - 4 УЙТИ КРАСИВО

Going in Style CAO 2 - 605 2 000 000

$35 236 -66,1% 58 100 000

$1 039 542 - 5 ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ

A Cure for Wellness FOX 3 - 389 1 600 523

$28 198 -71,0% 178 084 002

$3 123 185 - 6 СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ

Smurfs: The Lost Village WDSSPR 3 - 936 1 000 000

$17 618 -44,4% 188 400 000

$3 304 104 - 7 СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

A Dog’s Purpose UPI 3 - 252 788 119

$13 885 -45,2% 77 309 555

$1 355 832 - 8 ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА

The Zookeeper's Wife EXP 1 - 282 733 394

$12 921 - 733 394

$12 921 - 9 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ

Beauty and the Beast WDSSPR 5 - 94 300 000

$5 285 -70,0% 729 500 000

$12 341 397 - 10 ОЙ, МАМОЧКИ

Baby Bumps VLG 1 - 230 246 037

$4 335 - 246 037

$4 335 - 11 СПЛИТ

Split UPI 5 - 74 229 627

$4 046 -82,4% 530 450 894

$8 973 962 - 12 БАЙБАЙМЭН

The Bye Bye Man VLG 2 - 291 206 601

$3 640 -84,9% 10 780 628

$192 890 - 13 ДЭВИД ЛИНЧ: ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ

David Lynch: The Art Life ART 1 - 50 173 000

$3 048 - 173 000

$3 048 - ИТОГО TOP-13: 172 395 333

$3 037 268

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.76 руб.

* Rentrak

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