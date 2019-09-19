Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «К звездам» уверенно уходит в отрыв

«Герой» стартует вторым

Фантастическая драма К ЗВЕЗДАМ (FOX) уверенно занала лидирующую позицию в топе четверга. Новинка собрала чуть больше 30 млн рублей, что может привести ее к 190 млн рублей по итогам всего уикенда. При удачном раскладе картина может рассчитывать и на 200 млн. Лента Джеймса Грея стартовала в два раза лучше другой крупной новинки − российского боевика ГЕРОЙ (СР). Тот собрал в четверг 12 млн рублей. К концу воскресенья релиз сможет заработать до 100 млн рублей.

Другие новинки проявили себя совсем слабо. Драма ПОСЛЕ СВАДЬБЫ в четверг собрала только 461 тыс. рублей, что вряд ли позволит ей выйти за 5 млн рублей по итогам уикенда. 

На третьем месте чарта оказался лидер прошлой недели ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА (NKI). Лента потеряла 70% сборов по сравнению с кассой прошлого четверга. За уикенд картина может претендовать на 60 млн рублей. 

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО

Руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» (331  к/т)

У нас вчера стартовали на всех площадках – К ЗВЕЗДАМ и ГЕРОЙ, а в мультиплексах еще вышли ПОСЛЕ СВАДЬБЫ и СВЯЗАННЫЕ МИРЫ. ПОСЛЕ СВАДЬБЫ и СВЯЗАННЫЕ МИРЫ, можно сказать, остались незамеченными. К ЗВЕЗДАМ стартовал примерно раза в полтора лучше, чем ГЕРОЙ. Фильм с Брэдом Питтом стартовал как середнячок, не блокбастер. Хотя больших ожиданий от картины не было. В целом уикенд будет на троечку. Что прошлый уикенд был слабый, что этот будет таким же. Ждем следующих выходных, проекты должны стартовать хорошо, и дальше, надеюсь, все будет двигаться по нарастающей. Хотя конец октября пока выглядит сумбурно. Какой-то уикенд там недетский – в каникулярный период много взрослых фильмов.

ЕЛЕНА ХОЗЯШЕВА

Директор по репертуарному планированию к/т Pushka (4 зала на 618 мест), Курган

В нашем кинотеатре в четверг стартовали К ЗВЕЗДАМ, ГЕРОЙ и ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ГЕРОЙ вчера отработал в два с половиной раза хуже, чем К ЗВЕЗДАМ. При этом количество сеансов у них одинаковое. Все остальное работало плохо. ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ вечером немного пособирал. Все еще собирают СТРИПТИЗЕРШИ. Даже ОНО 2 вчера плохо работало. ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА вечером немного собирает, но сеансов у нее осталось мало. В целом результаты фильмов не очень хорошие. Я думала, что и ГЕРОЙ, и К ЗВЕЗДАМ будут собирать лучше. Думаю, что в выходные касса будет немногим лучше, чем на прошлой неделе. Все надежды сейчас на 3 октября. Вроде бы неплохой октябрь должен быть в этом году.

ИРИНА КОКОВИНА

Менеджер к/т «Салют» (2 зала на 314 мест) и к/т «Ленком» (1 зал на 552 места), Вологда

В наших кинотеатрах накануне вышли К ЗВЕЗДАМ и ГЕРОЙ. Стартовали фильмы не особо успешно, народу было мало. Обе картины вчера отработали одинаково плохо. Сегодня на вечер берут билеты на фильм К ЗВЕЗДАМ, возможно, ситуация у него будет получше. Мы думали, что фильм с Брэдом Питтом соберет больше, пока новинка не оправдывает наши ожидания. Надеюсь, что в выходные фильмы будут собирать больше. Предпродажи на субботу и воскресенье есть, вроде бы берут билеты на обе новинки. Немного ходят и на ТАЙНУ ПЕЧАТИ ДРАКОНА. До сих пор нормально работает КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ. Продолжает идти и ОНО 2, на него потихоньку ходят люди. В целом ситуация в прокате сейчас не очень, ждем ДЖОКЕРА, уже открылись продажи.

МИХАИЛ МАЛАХОВ

Генеральный директор к/т «Октябрь» (3 зала на 500 мест), Мичуринск

Стартовали только К ЗВЕЗДАМ и ГЕРОЙ. К ЗВЕЗДАМ отработал лучше, ГЕРОЙ – хуже. Все фильмы за вчерашний день собрали столько, сколько мы ждали от одного фильма. Четверг оказался очень слабым. Перспективы по новинкам, к сожалению, ниже среднего. Холдоверы идут еще слабее новинок. На выходных ситуация изменится, но не сильно. Думаю, что в итоге цифры будут примерно такие же, как на прошлой неделе. Прошлый уикенд был очень слабым. В целом сентябрь у нас выходит уже пятым-шестым за все время работы кинотеатра. Хотя в начале месяца мы думали, что будет рекорд сборов. Потом уже эти надежды таяли с каждым уикендом. И это очень грустно.

ЮЛИЯ ЖУРАВЛЕВА

Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара

У нас вчера стартовали К ЗВЕЗДАМ, ГЕРОЙ и С ЛЮБОВЬЮ, АНТОША. В данный момент у нас по сборам лидирует К ЗВЕЗДАМ, но, возможно, ГЕРОЙ его обгонит, потому что сейчас люди его спрашивают, звонят и бронируют места. В целом мы довольны стартами, но пока по четвергу и пятнице сказать что-либо сложно, потому что у нас кинотеатр выходного дня, основная масса народа приходит в субботу и воскресенье. Может быть, у ГЕРОЯ начало работать «сарафанное радио», потому что сегодня у него ощущается прирост сборов. Продолжает работать ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, которая занимает много экранного времени. Но релиз работает хорошо. С ЛЮБОВЬЮ, АНТОША пока никаких результатов не продемонстрировал, но, возможно, это темная лошадка. Будем судить уже по итогам выходных. думаю, что на уикенде будут работать К ЗВЕЗДАМ и ГЕРОЙ. ТАЙНА ПЕЧАТИ уже должна сильно сдать.

Предварительные сборы за четверг 26.09.2019 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
26.09.2019		 Изменение Общая
касса на
26.09.2019		 Эсти
мейты за
уикенд
1 FOX 1 - 1230 30 032 430
$467 868		 - 30 032 430
$467 868		 190 000 000
$2 959 963
2 CP 1 - 1741 11 900 000
$185 387		 - 11 900 000
$185 387		 100 000 000
$1 557 875
3 NKI 2 - 1641 5 487 987
$85 496		 -69,6% 221 207 352
$3 433 297		 60 000 000
$934 725
4
ОНО 2
It Chapter Two
 CAO 4 - 900 4 300 000
$66 989		 -55,4% 1 095 388 516
$16 472 008		 33 000 000
$514 099
5 MG 3 - 394 2 538 067
$39 540		 -53,3% 143 275 501
$2 189 752		 19 000 000
$295 996
6 VLG 2 - 573 1 714 625
$26 712		 -47,8% 35 712 707
$554 287		 13 000 000
$202 524
7 MG 2 - 593 968 794
$15 093		 -81,8% 40 059 495
$621 752		 6 000 000
$93 473
8
YESTERDAY
Yesterday
 UPI 2 - 551 966 114
$15 051		 -71,9% 33 086 195
$513 522		 7 000 000
$109 051
9
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ
Once Upon a Time in Hollywood
 WDSSPR 8 - 198 700 000
$10 905		 -36,4% 1 106 200 000
$16 994 930		 6 000 000
$93 473
10
ЩЕГОЛ
The Goldfinch
 CAO 3 - 440 600 000
$9 347		 -75,2% 69 167 679
$1 057 125		 4 000 000
$62 315
11 SMKT 1 - 31 471 349
$7 343		 - 471 349
$7 343		 -
12
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ
After the Wedding
 VLG 1 - 368 461 037
$7 182		 - 461 037
$7 182		 -
13 WDSSPR 2 - 109 400 000
$6 232		 14,3% 5 500 000
$85 364		 -
14 CPF 4 - 250 323 703
$5 043		 -16,9% 66 225 335
$995 870		 -
15
ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ
Boonie Bears: Blast Into the Past
 EXP 2 - 583 297 730
$4 638		 -50,1% 15 992 581
$248 216		 -
16 WDSSPR 4 - 138 270 000
$4 206		 -61,4% 79 100 000
$1 189 474		 -
17 EXP 3 - 138 211 368
$3 293		 -76,0% 35 774 316
$546 757		 -
18
СВЯЗАННЫЕ МИРЫ
Ashita sekai ga owaru to shite mo
 CPF 1 - 183 169 311
$2 638		 - 169 311
$2 638		 -
  ИТОГО TOP-18:   61 812 515
$962 962		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.19 руб.

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Касса четверга: «Тайна печати дракона» работает ниже ожиданий (Сборы четверга 19.09.2019)

ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

26.09.2019
четверг

МУЗЕЙ ПРАДО: КОЛЛЕКЦИЯ ЧУДЕС / The Prado Museum. A Collection of Wonders (NVF), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
NVF - Невафильм Emotion
SMKT - Самокат
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

27.09.2019 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

26.09 - 29.09
К ЗВЕЗДАМ
FOX
200 000 000
1500
$3 115 750
ГЕРОЙ
CP
125 000 000
1400
$1 947 344
ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА
NKI
75 000 000
1600
$1 168 406
ОНО 2
CAO
30 000 000
1200
$467 363
СТРИПТИЗЕРШИ
MG
18 000 000
600
$280 418
КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ
VLG
11 000 000
550
$171 366
РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ
MG
10 000 000
1100
$155 788
YESTERDAY
UPI
10 000 000
550
$155 788
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