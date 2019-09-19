Касса четверга: «К звездам» уверенно уходит в отрыв

Фантастическая драма К ЗВЕЗДАМ (FOX) уверенно занала лидирующую позицию в топе четверга. Новинка собрала чуть больше 30 млн рублей, что может привести ее к 190 млн рублей по итогам всего уикенда. При удачном раскладе картина может рассчитывать и на 200 млн. Лента Джеймса Грея стартовала в два раза лучше другой крупной новинки − российского боевика ГЕРОЙ (СР). Тот собрал в четверг 12 млн рублей. К концу воскресенья релиз сможет заработать до 100 млн рублей.
Другие новинки проявили себя совсем слабо. Драма ПОСЛЕ СВАДЬБЫ в четверг собрала только 461 тыс. рублей, что вряд ли позволит ей выйти за 5 млн рублей по итогам уикенда.
На третьем месте чарта оказался лидер прошлой недели ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА (NKI). Лента потеряла 70% сборов по сравнению с кассой прошлого четверга. За уикенд картина может претендовать на 60 млн рублей.
ОПРОС БУКЕРОВ
АНДРЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО
Руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» (331 к/т)
У нас вчера стартовали на всех площадках – К ЗВЕЗДАМ и ГЕРОЙ, а в мультиплексах еще вышли ПОСЛЕ СВАДЬБЫ и СВЯЗАННЫЕ МИРЫ. ПОСЛЕ СВАДЬБЫ и СВЯЗАННЫЕ МИРЫ, можно сказать, остались незамеченными. К ЗВЕЗДАМ стартовал примерно раза в полтора лучше, чем ГЕРОЙ. Фильм с Брэдом Питтом стартовал как середнячок, не блокбастер. Хотя больших ожиданий от картины не было. В целом уикенд будет на троечку. Что прошлый уикенд был слабый, что этот будет таким же. Ждем следующих выходных, проекты должны стартовать хорошо, и дальше, надеюсь, все будет двигаться по нарастающей. Хотя конец октября пока выглядит сумбурно. Какой-то уикенд там недетский – в каникулярный период много взрослых фильмов.
ЕЛЕНА ХОЗЯШЕВА
Директор по репертуарному планированию к/т Pushka (4 зала на 618 мест), Курган
В нашем кинотеатре в четверг стартовали К ЗВЕЗДАМ, ГЕРОЙ и ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ГЕРОЙ вчера отработал в два с половиной раза хуже, чем К ЗВЕЗДАМ. При этом количество сеансов у них одинаковое. Все остальное работало плохо. ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ вечером немного пособирал. Все еще собирают СТРИПТИЗЕРШИ. Даже ОНО 2 вчера плохо работало. ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА вечером немного собирает, но сеансов у нее осталось мало. В целом результаты фильмов не очень хорошие. Я думала, что и ГЕРОЙ, и К ЗВЕЗДАМ будут собирать лучше. Думаю, что в выходные касса будет немногим лучше, чем на прошлой неделе. Все надежды сейчас на 3 октября. Вроде бы неплохой октябрь должен быть в этом году.
ИРИНА КОКОВИНА
Менеджер к/т «Салют» (2 зала на 314 мест) и к/т «Ленком» (1 зал на 552 места), Вологда
В наших кинотеатрах накануне вышли К ЗВЕЗДАМ и ГЕРОЙ. Стартовали фильмы не особо успешно, народу было мало. Обе картины вчера отработали одинаково плохо. Сегодня на вечер берут билеты на фильм К ЗВЕЗДАМ, возможно, ситуация у него будет получше. Мы думали, что фильм с Брэдом Питтом соберет больше, пока новинка не оправдывает наши ожидания. Надеюсь, что в выходные фильмы будут собирать больше. Предпродажи на субботу и воскресенье есть, вроде бы берут билеты на обе новинки. Немного ходят и на ТАЙНУ ПЕЧАТИ ДРАКОНА. До сих пор нормально работает КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ. Продолжает идти и ОНО 2, на него потихоньку ходят люди. В целом ситуация в прокате сейчас не очень, ждем ДЖОКЕРА, уже открылись продажи.
МИХАИЛ МАЛАХОВ
Генеральный директор к/т «Октябрь» (3 зала на 500 мест), Мичуринск
Стартовали только К ЗВЕЗДАМ и ГЕРОЙ. К ЗВЕЗДАМ отработал лучше, ГЕРОЙ – хуже. Все фильмы за вчерашний день собрали столько, сколько мы ждали от одного фильма. Четверг оказался очень слабым. Перспективы по новинкам, к сожалению, ниже среднего. Холдоверы идут еще слабее новинок. На выходных ситуация изменится, но не сильно. Думаю, что в итоге цифры будут примерно такие же, как на прошлой неделе. Прошлый уикенд был очень слабым. В целом сентябрь у нас выходит уже пятым-шестым за все время работы кинотеатра. Хотя в начале месяца мы думали, что будет рекорд сборов. Потом уже эти надежды таяли с каждым уикендом. И это очень грустно.
ЮЛИЯ ЖУРАВЛЕВА
Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара
У нас вчера стартовали К ЗВЕЗДАМ, ГЕРОЙ и С ЛЮБОВЬЮ, АНТОША. В данный момент у нас по сборам лидирует К ЗВЕЗДАМ, но, возможно, ГЕРОЙ его обгонит, потому что сейчас люди его спрашивают, звонят и бронируют места. В целом мы довольны стартами, но пока по четвергу и пятнице сказать что-либо сложно, потому что у нас кинотеатр выходного дня, основная масса народа приходит в субботу и воскресенье. Может быть, у ГЕРОЯ начало работать «сарафанное радио», потому что сегодня у него ощущается прирост сборов. Продолжает работать ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, которая занимает много экранного времени. Но релиз работает хорошо. С ЛЮБОВЬЮ, АНТОША пока никаких результатов не продемонстрировал, но, возможно, это темная лошадка. Будем судить уже по итогам выходных. думаю, что на уикенде будут работать К ЗВЕЗДАМ и ГЕРОЙ. ТАЙНА ПЕЧАТИ уже должна сильно сдать.
Предварительные сборы за четверг 26.09.2019 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
26.09.2019
|Изменение
|Общая
касса на
26.09.2019
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
К ЗВЕЗДАМ
Ad Astra
|FOX
|1
|-
|1230
|30 032 430
$467 868
|-
|30 032 430
$467 868
|190 000 000
$2 959 963
|2
|CP
|1
|-
|1741
|11 900 000
$185 387
|-
|11 900 000
$185 387
|100 000 000
$1 557 875
|3
|NKI
|2
|-
|1641
|5 487 987
$85 496
|-69,6%
|221 207 352
$3 433 297
|60 000 000
$934 725
|4
|
ОНО 2
It Chapter Two
|CAO
|4
|-
|900
|4 300 000
$66 989
|-55,4%
|1 095 388 516
$16 472 008
|33 000 000
$514 099
|5
|
СТРИПТИЗЕРШИ
Hustlers
|MG
|3
|-
|394
|2 538 067
$39 540
|-53,3%
|143 275 501
$2 189 752
|19 000 000
$295 996
|6
|
КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ
The Room
|VLG
|2
|-
|573
|1 714 625
$26 712
|-47,8%
|35 712 707
$554 287
|13 000 000
$202 524
|7
|
РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ
Rambo: Last Blood
|MG
|2
|-
|593
|968 794
$15 093
|-81,8%
|40 059 495
$621 752
|6 000 000
$93 473
|8
|
YESTERDAY
Yesterday
|UPI
|2
|-
|551
|966 114
$15 051
|-71,9%
|33 086 195
$513 522
|7 000 000
$109 051
|9
|
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ
Once Upon a Time in Hollywood
|WDSSPR
|8
|-
|198
|700 000
$10 905
|-36,4%
|1 106 200 000
$16 994 930
|6 000 000
$93 473
|10
|
ЩЕГОЛ
The Goldfinch
|CAO
|3
|-
|440
|600 000
$9 347
|-75,2%
|69 167 679
$1 057 125
|4 000 000
$62 315
|11
|
МАНХЭТТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО 2019
Manhattan Short 2019
|SMKT
|1
|-
|31
|471 349
$7 343
|-
|471 349
$7 343
|-
|12
|
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ
After the Wedding
|VLG
|1
|-
|368
|461 037
$7 182
|-
|461 037
$7 182
|-
|13
|WDSSPR
|2
|-
|109
|400 000
$6 232
|14,3%
|5 500 000
$85 364
|-
|14
|
КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ
Trouble
|CPF
|4
|-
|250
|323 703
$5 043
|-16,9%
|66 225 335
$995 870
|-
|15
|
ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ
Boonie Bears: Blast Into the Past
|EXP
|2
|-
|583
|297 730
$4 638
|-50,1%
|15 992 581
$248 216
|-
|16
|WDSSPR
|4
|-
|138
|270 000
$4 206
|-61,4%
|79 100 000
$1 189 474
|-
|17
|
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ
Polaroid
|EXP
|3
|-
|138
|211 368
$3 293
|-76,0%
|35 774 316
$546 757
|-
|18
|
СВЯЗАННЫЕ МИРЫ
Ashita sekai ga owaru to shite mo
|CPF
|1
|-
|183
|169 311
$2 638
|-
|169 311
$2 638
|-
|ИТОГО TOP-18:
|61 812 515
$962 962
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.19 руб.
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