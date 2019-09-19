Касса четверга: «К звездам» уверенно уходит в отрыв

Фантастическая драма К ЗВЕЗДАМ (FOX) уверенно занала лидирующую позицию в топе четверга. Новинка собрала чуть больше 30 млн рублей, что может привести ее к 190 млн рублей по итогам всего уикенда. При удачном раскладе картина может рассчитывать и на 200 млн. Лента Джеймса Грея стартовала в два раза лучше другой крупной новинки − российского боевика ГЕРОЙ (СР). Тот собрал в четверг 12 млн рублей. К концу воскресенья релиз сможет заработать до 100 млн рублей.

Другие новинки проявили себя совсем слабо. Драма ПОСЛЕ СВАДЬБЫ в четверг собрала только 461 тыс. рублей, что вряд ли позволит ей выйти за 5 млн рублей по итогам уикенда.

На третьем месте чарта оказался лидер прошлой недели ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА (NKI). Лента потеряла 70% сборов по сравнению с кассой прошлого четверга. За уикенд картина может претендовать на 60 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО

Руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» (331 к/т)

У нас вчера стартовали на всех площадках – К ЗВЕЗДАМ и ГЕРОЙ, а в мультиплексах еще вышли ПОСЛЕ СВАДЬБЫ и СВЯЗАННЫЕ МИРЫ. ПОСЛЕ СВАДЬБЫ и СВЯЗАННЫЕ МИРЫ, можно сказать, остались незамеченными. К ЗВЕЗДАМ стартовал примерно раза в полтора лучше, чем ГЕРОЙ. Фильм с Брэдом Питтом стартовал как середнячок, не блокбастер. Хотя больших ожиданий от картины не было. В целом уикенд будет на троечку. Что прошлый уикенд был слабый, что этот будет таким же. Ждем следующих выходных, проекты должны стартовать хорошо, и дальше, надеюсь, все будет двигаться по нарастающей. Хотя конец октября пока выглядит сумбурно. Какой-то уикенд там недетский – в каникулярный период много взрослых фильмов.

ЕЛЕНА ХОЗЯШЕВА

Директор по репертуарному планированию к/т Pushka (4 зала на 618 мест), Курган

В нашем кинотеатре в четверг стартовали К ЗВЕЗДАМ, ГЕРОЙ и ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ГЕРОЙ вчера отработал в два с половиной раза хуже, чем К ЗВЕЗДАМ. При этом количество сеансов у них одинаковое. Все остальное работало плохо. ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ вечером немного пособирал. Все еще собирают СТРИПТИЗЕРШИ. Даже ОНО 2 вчера плохо работало. ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА вечером немного собирает, но сеансов у нее осталось мало. В целом результаты фильмов не очень хорошие. Я думала, что и ГЕРОЙ, и К ЗВЕЗДАМ будут собирать лучше. Думаю, что в выходные касса будет немногим лучше, чем на прошлой неделе. Все надежды сейчас на 3 октября. Вроде бы неплохой октябрь должен быть в этом году.

ИРИНА КОКОВИНА

Менеджер к/т «Салют» (2 зала на 314 мест) и к/т «Ленком» (1 зал на 552 места), Вологда

В наших кинотеатрах накануне вышли К ЗВЕЗДАМ и ГЕРОЙ. Стартовали фильмы не особо успешно, народу было мало. Обе картины вчера отработали одинаково плохо. Сегодня на вечер берут билеты на фильм К ЗВЕЗДАМ, возможно, ситуация у него будет получше. Мы думали, что фильм с Брэдом Питтом соберет больше, пока новинка не оправдывает наши ожидания. Надеюсь, что в выходные фильмы будут собирать больше. Предпродажи на субботу и воскресенье есть, вроде бы берут билеты на обе новинки. Немного ходят и на ТАЙНУ ПЕЧАТИ ДРАКОНА. До сих пор нормально работает КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ. Продолжает идти и ОНО 2, на него потихоньку ходят люди. В целом ситуация в прокате сейчас не очень, ждем ДЖОКЕРА, уже открылись продажи.

МИХАИЛ МАЛАХОВ

Генеральный директор к/т «Октябрь» (3 зала на 500 мест), Мичуринск

Стартовали только К ЗВЕЗДАМ и ГЕРОЙ. К ЗВЕЗДАМ отработал лучше, ГЕРОЙ – хуже. Все фильмы за вчерашний день собрали столько, сколько мы ждали от одного фильма. Четверг оказался очень слабым. Перспективы по новинкам, к сожалению, ниже среднего. Холдоверы идут еще слабее новинок. На выходных ситуация изменится, но не сильно. Думаю, что в итоге цифры будут примерно такие же, как на прошлой неделе. Прошлый уикенд был очень слабым. В целом сентябрь у нас выходит уже пятым-шестым за все время работы кинотеатра. Хотя в начале месяца мы думали, что будет рекорд сборов. Потом уже эти надежды таяли с каждым уикендом. И это очень грустно.

ЮЛИЯ ЖУРАВЛЕВА

Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара

У нас вчера стартовали К ЗВЕЗДАМ, ГЕРОЙ и С ЛЮБОВЬЮ, АНТОША. В данный момент у нас по сборам лидирует К ЗВЕЗДАМ, но, возможно, ГЕРОЙ его обгонит, потому что сейчас люди его спрашивают, звонят и бронируют места. В целом мы довольны стартами, но пока по четвергу и пятнице сказать что-либо сложно, потому что у нас кинотеатр выходного дня, основная масса народа приходит в субботу и воскресенье. Может быть, у ГЕРОЯ начало работать «сарафанное радио», потому что сегодня у него ощущается прирост сборов. Продолжает работать ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, которая занимает много экранного времени. Но релиз работает хорошо. С ЛЮБОВЬЮ, АНТОША пока никаких результатов не продемонстрировал, но, возможно, это темная лошадка. Будем судить уже по итогам выходных. думаю, что на уикенде будут работать К ЗВЕЗДАМ и ГЕРОЙ. ТАЙНА ПЕЧАТИ уже должна сильно сдать.

Предварительные сборы за четверг 26.09.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.19 руб.



Смотрите также:

Касса четверга: «Тайна печати дракона» работает ниже ожиданий (Сборы четверга 19.09.2019)