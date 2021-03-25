Касса четверга: «Майор Гром» уступил «Годзилле против Конга»

Лидером кассовых сборов прошедшего четверга остался блокбастер Warner Bros. ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI). Картина заработала еще 22,7 млн рублей, которые к концу уикенда превратятся в 130 млн рублей. Этого должно хватить, чтобы удержать лидерство в чарте.

Ожидалось, что первое место достанется амбициозному отечественному кинопроекту МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (WDS), однако его показатели оказались ниже предполагаемых. Лента стартовала с 15,9 млн рублей и заняла в четверг только второе место топа. На нем же она останется и по итогу уикенда − несмотря на очень широкую роспись, релиз может собрать по итогу выходных лишь около 115 млн рублей. Впрочем, если семейная аудитория воспримет его положительно (возрастной рейтинг проекта − «12+»), то эта цифра может быть немного выше.

В топ-10 также попала еще одна новинка − хоррор УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (EXP). Он получил в четверг около 2,4 млн рублей, и теперь к концу воскресенья может рассчитывать на результат до 15 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 01.04.2021 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.64 руб.



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