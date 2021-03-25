Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Майор Гром» уступил «Годзилле против Конга»

Шансов на то, что новинка сможет возглавить топ по итогам уикенда, пока немного

Лидером кассовых сборов прошедшего четверга остался блокбастер Warner Bros. ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI). Картина заработала еще 22,7 млн рублей, которые к концу уикенда превратятся в 130 млн рублей. Этого должно хватить, чтобы удержать лидерство в чарте. 

Ожидалось, что первое место достанется амбициозному отечественному кинопроекту МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (WDS), однако его показатели оказались ниже предполагаемых. Лента стартовала с 15,9 млн рублей и заняла в четверг только второе место топа. На нем же она останется и по итогу уикенда − несмотря на очень широкую роспись, релиз может собрать по итогу выходных лишь около 115 млн рублей. Впрочем, если семейная аудитория воспримет его положительно (возрастной рейтинг проекта − «12+»), то эта цифра может быть немного выше.

В топ-10 также попала еще одна новинка − хоррор УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (EXP). Он получил в четверг около 2,4 млн рублей, и теперь к концу воскресенья может рассчитывать на результат до 15 млн рублей. 

Предварительные сборы за четверг 01.04.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
01.04.2021		 Изменение Общая
касса на
01.04.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1 UPI 2 - 1717 22 743 526
$300 681		 -74,7% 567 831 476
$7 456 750		 130 000 000
$1 718 667
2 WDS 1 - 1789 15 929 408
$210 595		 - 15 929 408
$210 595		 115 000 000
$1 520 360
3
НИКТО
Nobody
 UPI 3 - 719 3 893 290
$51 471		 -40,5% 188 450 763
$2 577 986		 21 000 000
$277 631
4 CP 3 - 1532 3 500 000
$46 272		 -77,3% 276 300 000
$3 779 754		 33 000 000
$436 277
5 WDS 5 - 747 2 993 712
$39 578		 -71,9% 764 958 438
$10 404 767		 29 000 000
$383 395
6 EXP 1 - 942 2 396 634
$31 685		 - 2 396 634
$31 685		 15 000 000
$198 308
7 CP 2 - 1402 1 400 000
$18 509		 -75,9% 41 300 000
$542 351		 9 000 000
$118 985
8 CP 5 - 370 1 200 000
$15 865		 -68,4% 501 400 000
$6 819 913		 10 000 000
$132 205
9 SPPR 7 - 363 600 000
$7 932		 -78,6% 1 160 400 000
$15 729 972		 6 000 000
$79 323
10 INK 1 - 166 537 862
$7 111		 - 1 233 715
$16 310		 4 000 000
$52 882
11 MG 1 - 298 515 948
$6 821		 - 515 948
$6 821		 -
12 CAO 6 - 265 515 579
$6 816		 -80,2% 581 311 606
$7 882 191		 -
13 BN 3 - 109 514 690
$6 804		 -64,1% 40 676 121
$556 445		 -
14 SPPR 3 - 524 500 000
$6 610		 -85,3% 66 700 000
$912 449		 -
15 PIFD 1 - 409 429 300
$5 676		 - 429 300
$5 676		 -
16 CP 6 - 161 368 000
$4 865		 -77,0% 501 300 000
$6 797 288		 -
17
АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ
Ainbo. Spirit of the Amazon
 VLG 3 - 369 237 706
$3 143		 -89,2% 46 676 437
$638 529		 -
  ИТОГО TOP-17:   58 275 655
$770 434		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.64 руб.

Смотрите также:

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BN - Белые ночи
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
MG - Megogo Distribution
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

02.04.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

01.04 - 04.04
МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
WDS
200 000 000
1500
$2 644 104
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
UPI
190 000 000
1700
$2 511 898
ПАЛЬМА
CP
60 000 000
1500
$793 231
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
WDS
45 000 000
1000
$594 923
НИКТО
UPI
20 000 000
950
$264 410
УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА
EXP
15 000 000
800
$198 308
ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ
SPPR
14 000 000
1000
$185 087
КОНЕК-ГОРБУНОК
SPPR
12 000 000
1000
$158 646
ПОСТУПЬ ХАОСА
CP
11 000 000
1500
$145 426
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
CP
10 000 000
800
$132 205
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