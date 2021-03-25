Касса четверга: «Майор Гром» уступил «Годзилле против Конга»

Лидером кассовых сборов прошедшего четверга остался блокбастер Warner Bros. ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI). Картина заработала еще 22,7 млн рублей, которые к концу уикенда превратятся в 130 млн рублей. Этого должно хватить, чтобы удержать лидерство в чарте.
Ожидалось, что первое место достанется амбициозному отечественному кинопроекту МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (WDS), однако его показатели оказались ниже предполагаемых. Лента стартовала с 15,9 млн рублей и заняла в четверг только второе место топа. На нем же она останется и по итогу уикенда − несмотря на очень широкую роспись, релиз может собрать по итогу выходных лишь около 115 млн рублей. Впрочем, если семейная аудитория воспримет его положительно (возрастной рейтинг проекта − «12+»), то эта цифра может быть немного выше.
В топ-10 также попала еще одна новинка − хоррор УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (EXP). Он получил в четверг около 2,4 млн рублей, и теперь к концу воскресенья может рассчитывать на результат до 15 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 01.04.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
01.04.2021
|Изменение
|Общая
касса на
01.04.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
Godzilla vs. Kong
|UPI
|2
|-
|1717
|22 743 526
$300 681
|-74,7%
|567 831 476
$7 456 750
|130 000 000
$1 718 667
|2
|WDS
|1
|-
|1789
|15 929 408
$210 595
|-
|15 929 408
$210 595
|115 000 000
$1 520 360
|3
|
НИКТО
Nobody
|UPI
|3
|-
|719
|3 893 290
$51 471
|-40,5%
|188 450 763
$2 577 986
|21 000 000
$277 631
|4
|CP
|3
|-
|1532
|3 500 000
$46 272
|-77,3%
|276 300 000
$3 779 754
|33 000 000
$436 277
|5
|
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
Raya and the Last Dragon
|WDS
|5
|-
|747
|2 993 712
$39 578
|-71,9%
|764 958 438
$10 404 767
|29 000 000
$383 395
|6
|
УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА
Seventh Day
|EXP
|1
|-
|942
|2 396 634
$31 685
|-
|2 396 634
$31 685
|15 000 000
$198 308
|7
|
ПОСТУПЬ ХАОСА
Chaos Walking
|CP
|2
|-
|1402
|1 400 000
$18 509
|-75,9%
|41 300 000
$542 351
|9 000 000
$118 985
|8
|CP
|5
|-
|370
|1 200 000
$15 865
|-68,4%
|501 400 000
$6 819 913
|10 000 000
$132 205
|9
|SPPR
|7
|-
|363
|600 000
$7 932
|-78,6%
|1 160 400 000
$15 729 972
|6 000 000
$79 323
|10
|
ВСПОМНИТЬ ВСЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Total Recall
|INK
|1
|-
|166
|537 862
$7 111
|-
|1 233 715
$16 310
|4 000 000
$52 882
|11
|
В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Chick Fight
|MG
|1
|-
|298
|515 948
$6 821
|-
|515 948
$6 821
|-
|12
|
ТОМ И ДЖЕРРИ
Tom & Jerry
|CAO
|6
|-
|265
|515 579
$6 816
|-80,2%
|581 311 606
$7 882 191
|-
|13
|
ИГРЫ ШПИОНОВ
The Courier
|BN
|3
|-
|109
|514 690
$6 804
|-64,1%
|40 676 121
$556 445
|-
|14
|SPPR
|3
|-
|524
|500 000
$6 610
|-85,3%
|66 700 000
$912 449
|-
|15
|PIFD
|1
|-
|409
|429 300
$5 676
|-
|429 300
$5 676
|-
|16
|CP
|6
|-
|161
|368 000
$4 865
|-77,0%
|501 300 000
$6 797 288
|-
|17
|
АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ
Ainbo. Spirit of the Amazon
|VLG
|3
|-
|369
|237 706
$3 143
|-89,2%
|46 676 437
$638 529
|-
|ИТОГО TOP-17:
|58 275 655
$770 434
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.64 руб.
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02.04.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова