Касса четверга: у «Довода» 38,2 млн рублей

ДОВОД (CAO) уверенно стартовал с первого места, значительно обойдя всех имевшихся конкурентов. Фильм стал абсолютным лидером кассы четверга, принеся кинотеатрам страны около 80% всех сборов дня.В активе релиза оказалось 38,2 млн рублей и это почти в шесть раз больше, чем было у лидера прошлого четверга − фильма ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ. Интересно, что предыдущий фильм Нолана ДЮНКЕРК также стартовал в нашем прокате с 38 млн рублей, правда, по ряду причин в течение уикенда тогда быстро сбавил обороты. У ДОВОДА, из-за его жанра, положения и статуса, история должна быть более позитивной. По итогам выходных фильм может уйти за 200 млн.

Вторая голливудская новинка недели − фильм НОВЫЕ МУТАНТЫ (WDS) − оказался слабым соперником. Лента не вызвала у зрителей значительного интереса. Первый прокатный день принес ей около 5 млн рублей, а значит к концу уикенда она сможет рассчитывать лишь на 25-28 млн.

Выход ДОВОДА негативно сказался на показателях фильма-катастрофы ГРЕНЛАНДИЯ (MG), чьи сборы по сравнению с прошлым четвергом упали сразу на 63%. Однако ей удалось обойти лидера прошлой недели, фильм Джаника Файзиева ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ (NKI), чьи сборы рухнули сразу на 79% по сравнению с прошлым четвергом.

Предварительные сборы за четверг 03.09.2020 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

03.09.2020 Изменение Общая

касса на

03.09.2020 Эсти

мейты за

уикенд 1 ДОВОД

Tenet CAO 1 - 1138 38 200 000

$517 195 - 38 200 000

$517 195 200 000 000

$2 707 826 2 НОВЫЕ МУТАНТЫ

New Mutants WDS 1 - 807 5 162 060

$69 890 - 5 162 060

$69 890 25 000 000

$338 478 3 ГРЕНЛАНДИЯ

Greenland MG 3 - 405 1 838 462

$24 891 -63,1% 94 853 544

$1 295 283 11 000 000

$148 930 4 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ

NKI 2 - 1089 1 361 572

$18 434 -79,2% 56 542 877

$748 516 11 500 000

$155 700 5 ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ

Bando PVZGL 3 - 210 374 812

$5 075 -75,0% 27 954 339

$381 733 2 000 000

$27 078 6 СКАЗКИ СЕРОГО ВОЛКА

Revolting Rhymes CPF 1 - 300 121 040

$1 639 - 121 040

$1 639 - ИТОГО TOP-6: 47 057 946

$637 124

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.86 руб.



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