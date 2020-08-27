Касса четверга: у «Довода» 38,2 млн рублей

ДОВОД (CAO) уверенно стартовал с первого места, значительно обойдя всех имевшихся конкурентов. Фильм стал абсолютным лидером кассы четверга, принеся кинотеатрам страны около 80% всех сборов дня.В активе релиза оказалось 38,2 млн рублей и это почти в шесть раз больше, чем было у лидера прошлого четверга − фильма ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ. Интересно, что предыдущий фильм Нолана ДЮНКЕРК также стартовал в нашем прокате с 38 млн рублей, правда, по ряду причин в течение уикенда тогда быстро сбавил обороты. У ДОВОДА, из-за его жанра, положения и статуса, история должна быть более позитивной. По итогам выходных фильм может уйти за 200 млн.
Вторая голливудская новинка недели − фильм НОВЫЕ МУТАНТЫ (WDS) − оказался слабым соперником. Лента не вызвала у зрителей значительного интереса. Первый прокатный день принес ей около 5 млн рублей, а значит к концу уикенда она сможет рассчитывать лишь на 25-28 млн.
Выход ДОВОДА негативно сказался на показателях фильма-катастрофы ГРЕНЛАНДИЯ (MG), чьи сборы по сравнению с прошлым четвергом упали сразу на 63%. Однако ей удалось обойти лидера прошлой недели, фильм Джаника Файзиева ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ (NKI), чьи сборы рухнули сразу на 79% по сравнению с прошлым четвергом.
Предварительные сборы за четверг 03.09.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
03.09.2020
|Изменение
|Общая
касса на
03.09.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ДОВОД
Tenet
|CAO
|1
|-
|1138
|38 200 000
$517 195
|-
|38 200 000
$517 195
|200 000 000
$2 707 826
|2
|
НОВЫЕ МУТАНТЫ
New Mutants
|WDS
|1
|-
|807
|5 162 060
$69 890
|-
|5 162 060
$69 890
|25 000 000
$338 478
|3
|
ГРЕНЛАНДИЯ
Greenland
|MG
|3
|-
|405
|1 838 462
$24 891
|-63,1%
|94 853 544
$1 295 283
|11 000 000
$148 930
|4
|NKI
|2
|-
|1089
|1 361 572
$18 434
|-79,2%
|56 542 877
$748 516
|11 500 000
$155 700
|5
|PVZGL
|3
|-
|210
|374 812
$5 075
|-75,0%
|27 954 339
$381 733
|2 000 000
$27 078
|6
|
СКАЗКИ СЕРОГО ВОЛКА
Revolting Rhymes
|CPF
|1
|-
|300
|121 040
$1 639
|-
|121 040
$1 639
|-
|ИТОГО TOP-6:
|47 057 946
$637 124
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.86 руб.
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04.09.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова