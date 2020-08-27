Кассовые сборы четверга


Касса четверга: у «Довода» 38,2 млн рублей

За один день лента собрала столько же, сколько прошлый лидер кассы за весь уикенд

ДОВОД (CAO) уверенно стартовал с первого места, значительно обойдя всех имевшихся конкурентов. Фильм стал абсолютным лидером кассы четверга, принеся кинотеатрам страны около 80% всех сборов дня.В активе релиза оказалось  38,2 млн рублей и это почти в шесть раз больше, чем было у лидера прошлого четверга − фильма ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ. Интересно, что предыдущий фильм Нолана ДЮНКЕРК также стартовал в нашем прокате с 38 млн рублей, правда, по ряду причин в течение уикенда тогда быстро сбавил обороты. У ДОВОДА, из-за его жанра, положения и статуса, история должна быть более позитивной. По итогам выходных фильм может уйти за 200 млн. 

Вторая голливудская новинка недели − фильм НОВЫЕ МУТАНТЫ (WDS) − оказался слабым соперником. Лента не вызвала у зрителей значительного интереса. Первый прокатный день принес ей около 5 млн рублей, а значит к концу уикенда она сможет рассчитывать лишь на 25-28 млн. 

Выход ДОВОДА негативно сказался на показателях фильма-катастрофы ГРЕНЛАНДИЯ (MG), чьи сборы по сравнению с прошлым четвергом упали сразу на 63%. Однако ей удалось обойти лидера прошлой недели, фильм Джаника Файзиева ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ (NKI), чьи сборы рухнули сразу на 79% по сравнению с прошлым четвергом. 

Предварительные сборы за четверг 03.09.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
03.09.2020		 Изменение Общая
касса на
03.09.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CAO 1 - 1138 38 200 000
$517 195		 - 38 200 000
$517 195		 200 000 000
$2 707 826
2 WDS 1 - 807 5 162 060
$69 890		 - 5 162 060
$69 890		 25 000 000
$338 478
3 MG 3 - 405 1 838 462
$24 891		 -63,1% 94 853 544
$1 295 283		 11 000 000
$148 930
4 NKI 2 - 1089 1 361 572
$18 434		 -79,2% 56 542 877
$748 516		 11 500 000
$155 700
5 PVZGL 3 - 210 374 812
$5 075		 -75,0% 27 954 339
$381 733		 2 000 000
$27 078
6 CPF 1 - 300 121 040
$1 639		 - 121 040
$1 639		 -
  ИТОГО TOP-6:   47 057 946
$637 124		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.86 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CPF - Capella Film
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
PVZGL - ПРОвзгляд
WDS - WDS

04.09.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

03.09 - 06.09
ДОВОД
CAO
200 000 000
1000
$2 707 826
НОВЫЕ МУТАНТЫ
WDS
50 000 000
800
$676 956
ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ
NKI
15 000 000
800
$203 087
ГРЕНЛАНДИЯ
MG
10 000 000
600
$135 391
ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ
PVZGL
3 000 000
500
$40 617
ФЕИ. ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ
NKI
2 200 000
500
$29 786
КУРИНЫЙ ЗАБЕГ
TNL
2 000 000
500
$27 078
АГЕНТ ЕВА
VLG
1 500 000
500
$20 309
НЕ ВХОДИ
PIFD
1 200 000
500
$16 247
ТЕСЛА
MG
1 000 000
400
$13 539
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