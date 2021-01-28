Кассовые сборы четверга


Касса четверга: новинки не смогли попасть в тройку лидеров

Лучшая из них, «Заступник», на четвертом месте

По итогам четверга лидером кассовых сборов остался анимационный проект PIXAR ДУША (WDS). Лента получила еще 17 млн рублей и к концу уикенда может претендовать на 170 млн рублей. В тройке лидеров также остались ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (CAO) и ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (SPPR). Самая успешная из новинок − боевик с Лиамом Нисоном ЗАСТУПНИК (VLG) − расположился на четвертой строчке чарта. По итогам выходных на его счетах может образоваться около 25 млн рублей.

Другие новинки чуть остают. Комедия СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (MG) получила около 2,5 млн рублей, что должно дать 15-17 млн рублей за четыре дня проката. Мелодрама КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ (CP) может похвастаться 1,8 млн рублей и по итогам уикенда сможет рассчитывать на 12 млн рублей.

В топ-10 также попал новый мультфильм ОГОНЕК-ОГНИВО (MVK). По итогу выходных этот релиз претендует на 10 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 04.02.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
04.02.2021		 Изменение Общая
касса на
04.02.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1 WDS 3 - 1620 17 162 560
$225 586		 -15,5% 647 952 965
$8 832 510		 175 000 000
$2 300 210
2 CAO 2 - 637 7 291 759
$95 843		 -26,3% 110 749 717
$1 475 876		 55 000 000
$722 923
3 SPPR 2 - 1269 3 900 000
$51 262		 -64,5% 95 000 000
$1 265 991		 28 000 000
$368 034
4
ЗАСТУПНИК
The Marksman
 VLG 1 - 746 3 771 358
$49 571		 - 3 771 358
$49 571		 25 000 000
$328 601
5 MGS 1 - 954 2 544 896
$33 450		 - 2 660 974
$34 976		 16 000 000
$210 305
6 CRP 2 - 1078 2 138 638
$28 110		 -41,8% 42 063 044
$560 542		 17 500 000
$230 021
7 CP 7 - 568 2 000 000
$26 288		 -33,3% 866 600 000
$11 484 230		 19 000 000
$249 737
8 WDS 6 - 721 1 811 897
$23 816		 -31,3% 1 989 696 836
$26 931 468		 24 000 000
$315 457
9 CP 1 - 766 1 800 000
$23 659		 - 1 800 000
$23 659		 12 000 000
$157 729
10 MVK 1 - 712 654 092
$8 597		 - 696 592
$9 156		 10 000 000
$131 441
11 CAO 4 - 301 478 243
$6 286		 -67,0% 278 345 516
$3 785 469		 -
12 CRP 3 - 380 417 746
$5 491		 -75,0% 68 569 695
$934 701		 -
13 SMKT 1 - 52 352 210
$4 629		 - 501 873
$6 597		 -
14 PRD 2 - 162 276 255
$3 631		 -68,1% 8 510 314
$113 410		 -
15
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
 EXP 20 - 85 247 377
$3 252		 - 63 874 639
$836 603		 -
16 UPI 7 - 235 226 618
$2 979		 -38,6% 833 877 776
$11 050 593		 -
  ИТОГО TOP-16:   45 073 649
$592 451		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.08 руб.

Смотрите также:

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
MGS - Megogo Studios
MVK - MVK
PRD - Парадиз
SMKT - Самокат
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

05.02.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

04.02 - 07.02
ДУША
WDS
170 000 000
1500
$2 234 490
ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
CAO
50 000 000
600
$657 203
ОХОТНИК НА МОНСТРОВ
SPPR
28 000 000
1500
$368 034
ЗАСТУПНИК
VLG
28 000 000
1000
$368 034
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
WDS
20 000 000
1000
$262 881
ОГОНЬ
CP
16 000 000
700
$210 305
СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ
MGS
15 000 000
1500
$197 161
ЗОЯ
CRP
15 000 000
1000
$197 161
КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?
CP
12 000 000
800
$157 729
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