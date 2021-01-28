Касса четверга: новинки не смогли попасть в тройку лидеров

По итогам четверга лидером кассовых сборов остался анимационный проект PIXAR ДУША (WDS). Лента получила еще 17 млн рублей и к концу уикенда может претендовать на 170 млн рублей. В тройке лидеров также остались ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (CAO) и ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (SPPR). Самая успешная из новинок − боевик с Лиамом Нисоном ЗАСТУПНИК (VLG) − расположился на четвертой строчке чарта. По итогам выходных на его счетах может образоваться около 25 млн рублей.
Другие новинки чуть остают. Комедия СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (MG) получила около 2,5 млн рублей, что должно дать 15-17 млн рублей за четыре дня проката. Мелодрама КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ (CP) может похвастаться 1,8 млн рублей и по итогам уикенда сможет рассчитывать на 12 млн рублей.
В топ-10 также попал новый мультфильм ОГОНЕК-ОГНИВО (MVK). По итогу выходных этот релиз претендует на 10 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 04.02.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
04.02.2021
|Изменение
|Общая
касса на
04.02.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ДУША
Soul
|WDS
|3
|-
|1620
|17 162 560
$225 586
|-15,5%
|647 952 965
$8 832 510
|175 000 000
$2 300 210
|2
|
ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
The Little Things
|CAO
|2
|-
|637
|7 291 759
$95 843
|-26,3%
|110 749 717
$1 475 876
|55 000 000
$722 923
|3
|
ОХОТНИК НА МОНСТРОВ
Monster Hunter
|SPPR
|2
|-
|1269
|3 900 000
$51 262
|-64,5%
|95 000 000
$1 265 991
|28 000 000
$368 034
|4
|
ЗАСТУПНИК
The Marksman
|VLG
|1
|-
|746
|3 771 358
$49 571
|-
|3 771 358
$49 571
|25 000 000
$328 601
|5
|MGS
|1
|-
|954
|2 544 896
$33 450
|-
|2 660 974
$34 976
|16 000 000
$210 305
|6
|CRP
|2
|-
|1078
|2 138 638
$28 110
|-41,8%
|42 063 044
$560 542
|17 500 000
$230 021
|7
|CP
|7
|-
|568
|2 000 000
$26 288
|-33,3%
|866 600 000
$11 484 230
|19 000 000
$249 737
|8
|WDS
|6
|-
|721
|1 811 897
$23 816
|-31,3%
|1 989 696 836
$26 931 468
|24 000 000
$315 457
|9
|CP
|1
|-
|766
|1 800 000
$23 659
|-
|1 800 000
$23 659
|12 000 000
$157 729
|10
|MVK
|1
|-
|712
|654 092
$8 597
|-
|696 592
$9 156
|10 000 000
$131 441
|11
|
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984
Wonder Woman 1984
|CAO
|4
|-
|301
|478 243
$6 286
|-67,0%
|278 345 516
$3 785 469
|-
|12
|CRP
|3
|-
|380
|417 746
$5 491
|-75,0%
|68 569 695
$934 701
|-
|13
|SMKT
|1
|-
|52
|352 210
$4 629
|-
|501 873
$6 597
|-
|14
|
БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА
Blithe Spirit
|PRD
|2
|-
|162
|276 255
$3 631
|-68,1%
|8 510 314
$113 410
|-
|15
|
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
|EXP
|20
|-
|85
|247 377
$3 252
|-
|63 874 639
$836 603
|-
|16
|
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
The Croods: A New Age
|UPI
|7
|-
|235
|226 618
$2 979
|-38,6%
|833 877 776
$11 050 593
|-
|ИТОГО TOP-16:
|45 073 649
$592 451
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.08 руб.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
05.02.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова