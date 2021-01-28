Касса четверга: новинки не смогли попасть в тройку лидеров

По итогам четверга лидером кассовых сборов остался анимационный проект PIXAR ДУША (WDS). Лента получила еще 17 млн рублей и к концу уикенда может претендовать на 170 млн рублей. В тройке лидеров также остались ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (CAO) и ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (SPPR). Самая успешная из новинок − боевик с Лиамом Нисоном ЗАСТУПНИК (VLG) − расположился на четвертой строчке чарта. По итогам выходных на его счетах может образоваться около 25 млн рублей.

Другие новинки чуть остают. Комедия СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (MG) получила около 2,5 млн рублей, что должно дать 15-17 млн рублей за четыре дня проката. Мелодрама КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ (CP) может похвастаться 1,8 млн рублей и по итогам уикенда сможет рассчитывать на 12 млн рублей.

В топ-10 также попал новый мультфильм ОГОНЕК-ОГНИВО (MVK). По итогу выходных этот релиз претендует на 10 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 04.02.2021 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.08 руб.



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