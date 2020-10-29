Касса четверга: «Ведьмы» снова первые

Лидером кассовых сборов четверга стало семейное фэнтези ВЕДЬМЫ (CAO). Картина получила около 10 млн рублей. Это значит, что по итогам всего уикенда на его счету может оказаться до 75 млн рублей.
Самая кассовая из новинок − военная драма ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ (СР) − значительно уступила лидеру, собрав за четверг 5,2 млн рублей, что может вылиться в 35 млн рублей к концу воскресенья. Этот фильм стартовал в праздничную среду, 4 ноября. Еще один новый российский релиз, стартовавший 4-го, − хоррор КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ (VLG). Он занял четвертую позицию в чарте с результатом в 3,3 млн.
Новый мультфильм КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (NKI) стартовал с 1,3 млн рублей и пока уступает работающему вторую неделю ПОВЕЛИТЕЛЮ ДРАКОНОВ (VLG). Триллер ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ (SPPR) положил в свою копилку меньше миллиона рублей, но все равно смог попасть в десятку. К концу уикенда на его счету может быть 5-6 млн рублей. В топ-10 также попал новый боевик ВЫБИВАЯ ДОЛГИ (EXP).
Предварительные сборы за четверг 05.11.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
05.11.2020
|Изменение
|Общая
касса на
05.11.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ВЕДЬМЫ
The Witches
|CAO
|2
|-
|1441
|10 100 000
$126 250
|-45,7%
|193 600 000
$2 496 454
|-
|2
|CP
|1
|-
|1586
|5 200 000
$65 000
|-
|20 500 000
$256 250
|-
|3
|
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
War with Grandpa
|PNR
|2
|-
|630
|3 966 893
$49 586
|-33,3%
|150 803 193
$1 944 593
|-
|4
|VLG
|1
|-
|879
|3 248 483
$40 606
|-
|9 844 375
$123 055
|-
|5
|
ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ
Dragon Rider
|VLG
|2
|-
|1359
|1 924 072
$24 051
|-37,1%
|50 695 326
$653 711
|-
|6
|
КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ
Spycies
|NKI
|1
|-
|1117
|1 366 263
$17 078
|-
|5 427 672
$67 846
|-
|7
|
ДОВОД
Tenet
|CAO
|10
|-
|275
|1 300 000
$16 250
|-23,5%
|908 800 000
$12 304 360
|-
|8
|SPPR
|1
|-
|520
|830 000
$10 375
|-
|830 000
$10 375
|-
|9
|
ВЫБИВАЯ ДОЛГИ
The Tax Collector
|EXP
|1
|-
|370
|813 126
$10 164
|-
|1 967 523
$24 594
|-
|10
|CP
|2
|-
|1290
|776 000
$9 700
|-69,0%
|21 200 000
$273 372
|-
|11
|SPPR
|3
|-
|393
|670 000
$8 375
|-69,5%
|64 100 000
$832 143
|-
|12
|SMKT
|1
|-
|16
|620 704
$7 759
|-
|1 527 946
$19 099
|-
|13
|
В ЧУЖОЙ ШКУРЕ
Possessor
|MG
|1
|-
|247
|489 193
$6 115
|-
|1 039 546
$12 994
|-
|14
|
ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА
The Dark&The Wicked
|PRD
|2
|-
|187
|437 355
$5 467
|-56,6%
|10 165 162
$131 079
|-
|15
|
ОМЕН. НАСЛЕДИЕ
Letto numero 6
|RR
|1
|-
|115
|295 702
$3 696
|-
|572 000
$7 150
|-
|16
|
ДРУЗЬЯ НА СВОЮ ГОЛОВУ
A Friendly Tale
|MG
|1
|-
|134
|282 209
$3 528
|-
|680 907
$8 511
|-
|17
|
СИЯНИЕ
The Shining
|INK
|2
|-
|113
|242 319
$3 029
|-71,5%
|7 563 970
$97 537
|-
|18
|
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
Bigfoot Family
|VLG
|6
|-
|188
|234 010
$2 925
|-61,4%
|136 145 088
$1 728 168
|-
|19
|
ПОКА МЫ МОЛОДЫ
While We're Young
|CPF
|1
|-
|125
|185 099
$2 314
|-
|207 119
$2 589
|-
|ИТОГО TOP-19:
|32 981 428
$412 268
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80 руб.
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06.11.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова