Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Ведьмы» снова первые

Самая успешная из новинок на втором месте

Лидером кассовых сборов четверга стало семейное фэнтези ВЕДЬМЫ (CAO). Картина получила около 10 млн рублей. Это значит, что по итогам всего уикенда на его счету может оказаться до 75 млн рублей. 

Самая кассовая из новинок − военная драма ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ (СР) − значительно уступила лидеру, собрав за четверг 5,2 млн рублей, что может вылиться в 35 млн рублей к концу воскресенья. Этот фильм стартовал в праздничную среду, 4 ноября. Еще один новый российский релиз, стартовавший 4-го, − хоррор КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ (VLG). Он занял четвертую позицию в чарте с результатом в 3,3 млн. 

Новый мультфильм КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (NKI) стартовал с 1,3 млн рублей и пока уступает работающему вторую неделю ПОВЕЛИТЕЛЮ ДРАКОНОВ (VLG). Триллер ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ (SPPR) положил в свою копилку меньше миллиона рублей, но все равно смог попасть в десятку. К концу уикенда на его счету может быть 5-6 млн рублей. В топ-10 также попал новый боевик ВЫБИВАЯ ДОЛГИ (EXP).

Предварительные сборы за четверг 05.11.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
05.11.2020		 Изменение Общая
касса на
05.11.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1
ВЕДЬМЫ
The Witches
 CAO 2 - 1441 10 100 000
$126 250		 -45,7% 193 600 000
$2 496 454		 -
2 CP 1 - 1586 5 200 000
$65 000		 - 20 500 000
$256 250		 -
3 PNR 2 - 630 3 966 893
$49 586		 -33,3% 150 803 193
$1 944 593		 -
4 VLG 1 - 879 3 248 483
$40 606		 - 9 844 375
$123 055		 -
5 VLG 2 - 1359 1 924 072
$24 051		 -37,1% 50 695 326
$653 711		 -
6 NKI 1 - 1117 1 366 263
$17 078		 - 5 427 672
$67 846		 -
7 CAO 10 - 275 1 300 000
$16 250		 -23,5% 908 800 000
$12 304 360		 -
8 SPPR 1 - 520 830 000
$10 375		 - 830 000
$10 375		 -
9
ВЫБИВАЯ ДОЛГИ
The Tax Collector
 EXP 1 - 370 813 126
$10 164		 - 1 967 523
$24 594		 -
10 CP 2 - 1290 776 000
$9 700		 -69,0% 21 200 000
$273 372		 -
11 SPPR 3 - 393 670 000
$8 375		 -69,5% 64 100 000
$832 143		 -
12 SMKT 1 - 16 620 704
$7 759		 - 1 527 946
$19 099		 -
13 MG 1 - 247 489 193
$6 115		 - 1 039 546
$12 994		 -
14 PRD 2 - 187 437 355
$5 467		 -56,6% 10 165 162
$131 079		 -
15 RR 1 - 115 295 702
$3 696		 - 572 000
$7 150		 -
16 MG 1 - 134 282 209
$3 528		 - 680 907
$8 511		 -
17
СИЯНИЕ
The Shining
 INK 2 - 113 242 319
$3 029		 -71,5% 7 563 970
$97 537		 -
18 VLG 6 - 188 234 010
$2 925		 -61,4% 136 145 088
$1 728 168		 -
19
ПОКА МЫ МОЛОДЫ
While We're Young
 CPF 1 - 125 185 099
$2 314		 - 207 119
$2 589		 -
  ИТОГО TOP-19:   32 981 428
$412 268		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: «Ведьмы» выходят и выигрывают (Сборы четверга 29.10.2020)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
RR - Ракета Релизинг
SMKT - Самокат
SPPR - SPPR
VLG - Вольга

06.11.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

05.11 - 08.11
ВЕДЬМЫ
CAO
90 000 000
1500
$1 125 000
ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ
CP
50 000 000
1500
$625 000
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
PNR
35 000 000
1200
$437 500
КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ
VLG
35 000 000
1000
$437 500
ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ
VLG
25 000 000
900
$312 500
КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ
NKI
20 000 000
1200
$250 000
ДОВОД
CAO
9 000 000
400
$112 500
ГЛУБЖЕ!
SPPR
8 000 000
1000
$100 000
ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
SPPR
7 000 000
500
$87 500
В ЧУЖОЙ ШКУРЕ
MG
6 000 000
700
$75 000
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