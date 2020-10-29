Касса четверга: «Ведьмы» снова первые

Лидером кассовых сборов четверга стало семейное фэнтези ВЕДЬМЫ (CAO). Картина получила около 10 млн рублей. Это значит, что по итогам всего уикенда на его счету может оказаться до 75 млн рублей.

Самая кассовая из новинок − военная драма ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ (СР) − значительно уступила лидеру, собрав за четверг 5,2 млн рублей, что может вылиться в 35 млн рублей к концу воскресенья. Этот фильм стартовал в праздничную среду, 4 ноября. Еще один новый российский релиз, стартовавший 4-го, − хоррор КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ (VLG). Он занял четвертую позицию в чарте с результатом в 3,3 млн.

Новый мультфильм КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (NKI) стартовал с 1,3 млн рублей и пока уступает работающему вторую неделю ПОВЕЛИТЕЛЮ ДРАКОНОВ (VLG). Триллер ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ (SPPR) положил в свою копилку меньше миллиона рублей, но все равно смог попасть в десятку. К концу уикенда на его счету может быть 5-6 млн рублей. В топ-10 также попал новый боевик ВЫБИВАЯ ДОЛГИ (EXP).

Предварительные сборы за четверг 05.11.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80 руб.



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