Касса четверга: «Мортал Комбат» показывает лучший старт первого дня посткарантинного проката

В российском прокате новый лидер. С рекордным (с открытия кинотеатров после локдауна) результатом в 103 млн рублей четверг выиграл фантастический боевик МОРТАЛ КОМБАТ (UPI). Лента собрала больше, чем было в первый день у проекта ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI), который две недели назад освоил 89 млн рублей. Таким образом, экранизация популярной видеоигры по итогам всего уикенда может заработать до 500 млн рублей. Однако, есть вероятность, что касса может быть и меньше, а большие цифры четверга обеспечены исключительно фанатской активностью.
Еще одним успешным стартом можно назвать цифры второй крупной новинки уикенда − мультфильма 100% ВОЛК (NKI). Теперь релиз может получить до 50 млн рублей по итогам всего уикенда. Это станет лучшим стартом для независимой анимации в этом году.
Еще одна крупная новинка уикенда − российская комедия БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (CRP) пока не может похвастаться высокими цифрами. По итогам уикенда она, скорее всего, доберется до 10-миллионной отметки, но вряд ли сумеет далеко уйти за нее.
В топ-10 также попали новый фильм Вадима Перельмана УРОКИ ФАРСИ (BN) и обладатель премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» − МИНАРИ (EXP). Первый к концу выходных скорее всего заработает около 8 млн рублей, второй − не больше 5 млн.
Предварительные сборы за четверг 08.04.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
08.04.2021
|Изменение
|Общая
касса на
08.04.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
МОРТАЛ КОМБАТ
Mortal Kombat
|UPI
|1
|-
|1692
|102 980 107
$1 324 162
|-
|102 980 107
$1 324 162
|500 000 000
$6 429 214
|2
|
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
Godzilla vs. Kong
|UPI
|3
|-
|1703
|8 058 600
$103 621
|-64,6%
|775 234 781
$10 180 365
|70 000 000
$900 090
|3
|WDS
|2
|-
|1800
|7 417 218
$95 374
|-53,4%
|146 344 789
$1 934 754
|51 000 000
$655 780
|4
|
100% ВОЛК
100% Wolf
|NKI
|1
|-
|1700
|3 429 717
$44 101
|-
|3 429 717
$44 101
|50 000 000
$642 921
|5
|
НИКТО
Nobody
|UPI
|4
|-
|433
|2 073 378
$26 660
|-46,7%
|227 294 794
$3 109 368
|16 000 000
$205 735
|6
|
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
Raya and the Last Dragon
|WDS
|6
|-
|472
|1 844 561
$23 718
|-38,4%
|810 777 449
$11 027 985
|24 000 000
$308 602
|7
|CRP
|1
|-
|635
|1 518 367
$19 524
|-
|1 518 367
$19 524
|10 000 000
$128 584
|8
|CP
|4
|-
|725
|1 400 000
$18 002
|-60,0%
|320 600 000
$4 385 773
|16 000 000
$205 735
|9
|
УРОКИ ФАРСИ
Persian Lessons
|BN
|1
|-
|358
|1 186 825
$15 261
|-
|1 766 523
$22 715
|8 500 000
$109 297
|10
|
МИНАРИ
Minari
|EXP
|1
|-
|224
|654 006
$8 409
|-
|928 700
$11 942
|5 000 000
$64 292
|11
|
КИНОТЕАТР КОШМАРОВ
Nightmare Cinema
|MG
|1
|-
|312
|539 615
$6 939
|-
|539 615
$6 939
|-
|12
|
УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА
Seventh Day
|EXP
|2
|-
|780
|533 786
$6 864
|-77,7%
|20 343 507
$268 952
|-
|13
|CP
|6
|-
|209
|411 000
$5 285
|-65,8%
|514 800 000
$7 002 176
|-
|14
|
ПРЕПОД. ИСТОРИЯ ГАЛАТЕИ
Woman
|TNL
|1
|-
|166
|391 552
$5 035
|-
|391 552
$5 035
|-
|15
|
ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Dancer in the Dark
|RUR
|-2
|-
|-
|343 821
$4 421
|-
|343 821
$343 821
|-
|16
|SPPR
|8
|-
|219
|300 000
$3 858
|-50,0%
|1 170 200 000
$15 862 817
|-
|17
|
ИГРЫ ШПИОНОВ
The Courier
|BN
|4
|-
|57
|238 978
$3 073
|-53,6%
|46 453 892
$635 484
|-
|18
|
ПОСТУПЬ ХАОСА
Chaos Walking
|CP
|3
|-
|517
|207 000
$2 662
|-85,2%
|53 500 000
$702 561
|-
|19
|
ЗАПОВЕДЬ ЗЛА
The Curse of Audrey Earnshaw
|RWV
|1
|-
|137
|174 405
$2 243
|-
|174 405
$2 243
|-
|20
|
ЗОЖ
Sweat
|CPF
|1
|-
|160
|116 150
$1 494
|-
|116 150
$1 494
|-
|ИТОГО TOP-20:
|133 819 086
$1 720 703
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.77 руб.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
09.04.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова