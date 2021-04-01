Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Мортал Комбат» показывает лучший старт первого дня посткарантинного проката

Лента уверенно обходит всех конкурентов

В российском прокате новый лидер. С рекордным (с открытия кинотеатров после локдауна) результатом в 103 млн рублей четверг выиграл фантастический боевик МОРТАЛ КОМБАТ (UPI). Лента собрала больше, чем было в первый день у проекта ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI), который две недели назад освоил 89 млн рублей. Таким образом, экранизация популярной видеоигры по итогам всего уикенда может заработать до 500 млн рублей. Однако, есть вероятность, что касса может быть и меньше, а большие цифры четверга обеспечены исключительно фанатской активностью.

Еще одним успешным стартом можно назвать цифры второй крупной новинки уикенда − мультфильма 100% ВОЛК (NKI). Теперь релиз может получить до 50 млн рублей по итогам всего уикенда. Это станет лучшим стартом для независимой анимации в этом году.

Еще одна крупная новинка уикенда − российская комедия БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (CRP) пока не может похвастаться высокими цифрами. По итогам уикенда она, скорее всего, доберется до 10-миллионной отметки, но вряд ли сумеет далеко уйти за нее.

В топ-10 также попали новый фильм Вадима Перельмана УРОКИ ФАРСИ (BN) и обладатель премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» − МИНАРИ (EXP). Первый к концу выходных скорее всего заработает около 8 млн рублей, второй − не больше 5 млн.

Предварительные сборы за четверг 08.04.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
08.04.2021		 Изменение Общая
касса на
08.04.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1 UPI 1 - 1692 102 980 107
$1 324 162		 - 102 980 107
$1 324 162		 500 000 000
$6 429 214
2 UPI 3 - 1703 8 058 600
$103 621		 -64,6% 775 234 781
$10 180 365		 70 000 000
$900 090
3 WDS 2 - 1800 7 417 218
$95 374		 -53,4% 146 344 789
$1 934 754		 51 000 000
$655 780
4
100% ВОЛК
100% Wolf
 NKI 1 - 1700 3 429 717
$44 101		 - 3 429 717
$44 101		 50 000 000
$642 921
5
НИКТО
Nobody
 UPI 4 - 433 2 073 378
$26 660		 -46,7% 227 294 794
$3 109 368		 16 000 000
$205 735
6 WDS 6 - 472 1 844 561
$23 718		 -38,4% 810 777 449
$11 027 985		 24 000 000
$308 602
7 CRP 1 - 635 1 518 367
$19 524		 - 1 518 367
$19 524		 10 000 000
$128 584
8 CP 4 - 725 1 400 000
$18 002		 -60,0% 320 600 000
$4 385 773		 16 000 000
$205 735
9
УРОКИ ФАРСИ
Persian Lessons
 BN 1 - 358 1 186 825
$15 261		 - 1 766 523
$22 715		 8 500 000
$109 297
10 EXP 1 - 224 654 006
$8 409		 - 928 700
$11 942		 5 000 000
$64 292
11 MG 1 - 312 539 615
$6 939		 - 539 615
$6 939		 -
12 EXP 2 - 780 533 786
$6 864		 -77,7% 20 343 507
$268 952		 -
13 CP 6 - 209 411 000
$5 285		 -65,8% 514 800 000
$7 002 176		 -
14 TNL 1 - 166 391 552
$5 035		 - 391 552
$5 035		 -
15 RUR -2 - - 343 821
$4 421		 - 343 821
$343 821		 -
16 SPPR 8 - 219 300 000
$3 858		 -50,0% 1 170 200 000
$15 862 817		 -
17 BN 4 - 57 238 978
$3 073		 -53,6% 46 453 892
$635 484		 -
18 CP 3 - 517 207 000
$2 662		 -85,2% 53 500 000
$702 561		 -
19
ЗАПОВЕДЬ ЗЛА
The Curse of Audrey Earnshaw
 RWV 1 - 137 174 405
$2 243		 - 174 405
$2 243		 -
20
ЗОЖ
Sweat
 CPF 1 - 160 116 150
$1 494		 - 116 150
$1 494		 -
  ИТОГО TOP-20:   133 819 086
$1 720 703		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.77 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: «Майор Гром» уступил «Годзилле против Конга» (Сборы четверга 01.04.2021)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BN - Белые ночи
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
RUR - Русский Репортаж
RWV - Russian World Vision
SPPR - SPPR
TNL - TenLetters
UPI - UPI
WDS - WDS

09.04.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

08.04 - 11.04
МОРТАЛ КОМБАТ
UPI
550 000 000
1600
$7 072 136
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
UPI
60 000 000
1500
$771 506
МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
WDS
42 000 000
1500
$540 054
100% ВОЛК
NKI
40 000 000
1000
$514 337
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
WDS
17 000 000
1000
$218 593
ПАЛЬМА
CP
14 000 000
1000
$180 018
НИКТО
UPI
14 000 000
950
$180 018
БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ
CRP
10 000 000
800
$128 584
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