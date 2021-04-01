Касса четверга: «Мортал Комбат» показывает лучший старт первого дня посткарантинного проката

В российском прокате новый лидер. С рекордным (с открытия кинотеатров после локдауна) результатом в 103 млн рублей четверг выиграл фантастический боевик МОРТАЛ КОМБАТ (UPI). Лента собрала больше, чем было в первый день у проекта ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI), который две недели назад освоил 89 млн рублей. Таким образом, экранизация популярной видеоигры по итогам всего уикенда может заработать до 500 млн рублей. Однако, есть вероятность, что касса может быть и меньше, а большие цифры четверга обеспечены исключительно фанатской активностью.

Еще одним успешным стартом можно назвать цифры второй крупной новинки уикенда − мультфильма 100% ВОЛК (NKI). Теперь релиз может получить до 50 млн рублей по итогам всего уикенда. Это станет лучшим стартом для независимой анимации в этом году.

Еще одна крупная новинка уикенда − российская комедия БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (CRP) пока не может похвастаться высокими цифрами. По итогам уикенда она, скорее всего, доберется до 10-миллионной отметки, но вряд ли сумеет далеко уйти за нее.

В топ-10 также попали новый фильм Вадима Перельмана УРОКИ ФАРСИ (BN) и обладатель премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» − МИНАРИ (EXP). Первый к концу выходных скорее всего заработает около 8 млн рублей, второй − не больше 5 млн.

Предварительные сборы за четверг 08.04.2021 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.77 руб.



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