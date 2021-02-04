Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Родные» выигрывают у конкурентов

Другие новинки пока сильно отстают

Российская комедия РОДНЫЕ (SPPR) стала уверенным лидером четверга. Первый день нового уикенда принес фильму 20,7 млн рублей. Следует ожидать, что к концу уикенда лента может собрать 200+ млн. Высокий множитель картина получить благодаря Дню Святого Валентина, который выпадает на воскресенье. 

Конкурент РОДНЫХ за целевую аудиторию − комедия LOVE (CRP) − стартовала слабее. Лента получила в четверг 3,7 млн рублей, а значит, по итогу уикенда ей вряд ли покорится больше 45 млн рублей. Впрочем, все тот же День Святого Валентина может заметно подкорректировать этот прогноз.

Еще одна новинка, мистическая мелодрама ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ (CP), работает на контрпрограмминге. Первый день проката принес ей не очень много, но к концу уикенда лента может собрать 20-25 млн рублей.

Новый мультфильм ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (VLG) записал на свой счет только 2 млн рублей. Его целевая публика − семейная аудитория − традиционно активно ходит в кинотеатры на выходных, а потому значительного роста кассы релизу следует ожидать в субботу и воскресенье. По итогам уикенда картине может покориться до 40 млн рублей. 

Предварительные сборы за четверг 11.02.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
11.02.2021		 Изменение Общая
касса на
11.02.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1 SPPR 1 - 1634 20 700 000
$280 298		 - 20 700 000
$280 298		 210 000 000
$2 843 602
2 WDS 4 - 1111 10 141 592
$137 327		 -40,9% 881 541 612
$12 016 652		 115 000 000
$1 557 211
3 CRP 1 - 1195 3 706 207
$50 186		 - 3 706 207
$50 186		 40 000 000
$541 638
4 CAO 3 - 517 3 187 870
$43 167		 -56,3% 175 445 904
$2 338 032		 23 000 000
$311 442
5 CP 1 - 1183 2 600 000
$35 206		 - 2 600 000
$35 206		 23 000 000
$311 442
6 SPPR 2 - 428 2 200 000
$29 790		 - 28 500 000
$374 606		 15 000 000
$203 114
7 VLG 1 - 1153 2 051 417
$27 778		 - 2 051 417
$27 778		 40 000 000
$541 638
8 SPPR 3 - 730 1 100 000
$14 895		 -71,8% 134 200 000
$1 788 380		 9 000 000
$121 869
9 CP 8 - 365 873 000
$11 821		 -56,4% 892 300 000
$11 824 808		 -
10
ЗАСТУПНИК
The Marksman
 VLG 2 - 654 811 374
$10 987		 -78,5% 32 135 389
$422 389		 6 000 000
$81 246
11 WDS 7 - 448 754 448
$10 216		 -58,4% 2 020 785 834
$27 352 272		 11 000 000
$148 951
12 MG 1 - 311 725 925
$9 830		 - 725 925
$9 830		 -
13 CRP 3 - 382 669 206
$9 062		 -68,7% 62 888 987
$838 073		 -
14 CP 2 - 775 351 000
$4 753		 -80,5% 12 300 000
$161 672		 -
15 MVK 2 - 388 325 732
$4 411		 -50,2% 14 841 533
$195 078		 -
16 MGS 2 - 290 219 910
$2 978		 -91,4% 24 477 493
$321 734		 -
  ИТОГО TOP-16:   50 417 681
$682 704		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.85 руб.

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11.02.2021
четверг

ДИКАЯ ПАРОЧКА / Wild Mountain Thyme (EXP), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
MG - Megogo Distribution
MGS - Megogo Studios
MVK - MVK
SPPR - SPPR
VLG - Вольга
WDS - WDS

12.02.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

11.02 - 14.02
РОДНЫЕ
SPPR
220 000 000
1500
$2 979 012
ДУША
WDS
140 000 000
1500
$1 895 735
LOVE
CRP
70 000 000
1500
$947 867
ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ
VLG
37 000 000
900
$501 016
ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ
CP
33 000 000
1000
$446 852
ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
CAO
25 000 000
800
$338 524
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
WDS
15 000 000
700
$203 114
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
SPPR
15 000 000
400
$203 114
ДИКАЯ ПАРОЧКА
EXP
13 000 000
500
$176 032
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