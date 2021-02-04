Касса четверга: «Родные» выигрывают у конкурентов

Российская комедия РОДНЫЕ (SPPR) стала уверенным лидером четверга. Первый день нового уикенда принес фильму 20,7 млн рублей. Следует ожидать, что к концу уикенда лента может собрать 200+ млн. Высокий множитель картина получить благодаря Дню Святого Валентина, который выпадает на воскресенье.
Конкурент РОДНЫХ за целевую аудиторию − комедия LOVE (CRP) − стартовала слабее. Лента получила в четверг 3,7 млн рублей, а значит, по итогу уикенда ей вряд ли покорится больше 45 млн рублей. Впрочем, все тот же День Святого Валентина может заметно подкорректировать этот прогноз.
Еще одна новинка, мистическая мелодрама ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ (CP), работает на контрпрограмминге. Первый день проката принес ей не очень много, но к концу уикенда лента может собрать 20-25 млн рублей.
Новый мультфильм ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (VLG) записал на свой счет только 2 млн рублей. Его целевая публика − семейная аудитория − традиционно активно ходит в кинотеатры на выходных, а потому значительного роста кассы релизу следует ожидать в субботу и воскресенье. По итогам уикенда картине может покориться до 40 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 11.02.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
11.02.2021
|Изменение
|Общая
касса на
11.02.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|SPPR
|1
|-
|1634
|20 700 000
$280 298
|-
|20 700 000
$280 298
|210 000 000
$2 843 602
|2
|
ДУША
Soul
|WDS
|4
|-
|1111
|10 141 592
$137 327
|-40,9%
|881 541 612
$12 016 652
|115 000 000
$1 557 211
|3
|CRP
|1
|-
|1195
|3 706 207
$50 186
|-
|3 706 207
$50 186
|40 000 000
$541 638
|4
|
ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
The Little Things
|CAO
|3
|-
|517
|3 187 870
$43 167
|-56,3%
|175 445 904
$2 338 032
|23 000 000
$311 442
|5
|CP
|1
|-
|1183
|2 600 000
$35 206
|-
|2 600 000
$35 206
|23 000 000
$311 442
|6
|SPPR
|2
|-
|428
|2 200 000
$29 790
|-
|28 500 000
$374 606
|15 000 000
$203 114
|7
|
ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ
Extinct
|VLG
|1
|-
|1153
|2 051 417
$27 778
|-
|2 051 417
$27 778
|40 000 000
$541 638
|8
|
ОХОТНИК НА МОНСТРОВ
Monster Hunter
|SPPR
|3
|-
|730
|1 100 000
$14 895
|-71,8%
|134 200 000
$1 788 380
|9 000 000
$121 869
|9
|CP
|8
|-
|365
|873 000
$11 821
|-56,4%
|892 300 000
$11 824 808
|-
|10
|
ЗАСТУПНИК
The Marksman
|VLG
|2
|-
|654
|811 374
$10 987
|-78,5%
|32 135 389
$422 389
|6 000 000
$81 246
|11
|WDS
|7
|-
|448
|754 448
$10 216
|-58,4%
|2 020 785 834
$27 352 272
|11 000 000
$148 951
|12
|
ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН
Fatale
|MG
|1
|-
|311
|725 925
$9 830
|-
|725 925
$9 830
|-
|13
|CRP
|3
|-
|382
|669 206
$9 062
|-68,7%
|62 888 987
$838 073
|-
|14
|CP
|2
|-
|775
|351 000
$4 753
|-80,5%
|12 300 000
$161 672
|-
|15
|MVK
|2
|-
|388
|325 732
$4 411
|-50,2%
|14 841 533
$195 078
|-
|16
|MGS
|2
|-
|290
|219 910
$2 978
|-91,4%
|24 477 493
$321 734
|-
|ИТОГО TOP-16:
|50 417 681
$682 704
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.85 руб.
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