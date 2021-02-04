Касса четверга: «Родные» выигрывают у конкурентов

Российская комедия РОДНЫЕ (SPPR) стала уверенным лидером четверга. Первый день нового уикенда принес фильму 20,7 млн рублей. Следует ожидать, что к концу уикенда лента может собрать 200+ млн. Высокий множитель картина получить благодаря Дню Святого Валентина, который выпадает на воскресенье.

Конкурент РОДНЫХ за целевую аудиторию − комедия LOVE (CRP) − стартовала слабее. Лента получила в четверг 3,7 млн рублей, а значит, по итогу уикенда ей вряд ли покорится больше 45 млн рублей. Впрочем, все тот же День Святого Валентина может заметно подкорректировать этот прогноз.

Еще одна новинка, мистическая мелодрама ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ (CP), работает на контрпрограмминге. Первый день проката принес ей не очень много, но к концу уикенда лента может собрать 20-25 млн рублей.

Новый мультфильм ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (VLG) записал на свой счет только 2 млн рублей. Его целевая публика − семейная аудитория − традиционно активно ходит в кинотеатры на выходных, а потому значительного роста кассы релизу следует ожидать в субботу и воскресенье. По итогам уикенда картине может покориться до 40 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 11.02.2021 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.85 руб.



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