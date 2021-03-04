Касса четверга: «Пара из будущего» вышла на первое место

Лидером кассовых сборов четверга стала комедия Алексея Нужного ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP). Релиз отлично отработал свою первую неделю и теперь с хорошим результатом заходит на второй уикенд. Впрочем, шансов, что картине удастся остаться лидером по итогам выходных, почти нет. Скорее всего ее обойдет мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS), чья касса подогревается интересом со стороны семейной аудитории. У релиза Disney может набежать до 150 млн рублей, в то время как у отечественной комедии − около 110 млн.

Самой успешной из новинок стал экшн ДЕНЬ КУРКА (VLG). Лента заняла шестое место и может рассчитывать на результат свыше 20 млн рублей по итогам всего уикенда. Еще одна новинка, пробившаяся в первую десятку, − хоррор БЫВШАЯ (CPR) − пока выступает скромно. К концу выходных эта лента может добраться до 15 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 11.03.2021 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.04 руб.



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