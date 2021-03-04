Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Пара из будущего» вышла на первое место

Лучшая из новинок заняла лишь шестое

Лидером кассовых сборов четверга стала комедия Алексея Нужного ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP). Релиз отлично отработал свою первую неделю и теперь с хорошим результатом заходит на второй уикенд. Впрочем, шансов, что картине удастся остаться лидером по итогам выходных, почти нет. Скорее всего ее обойдет мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS), чья касса подогревается интересом со стороны семейной аудитории. У релиза Disney может набежать до 150 млн рублей, в то время как у отечественной комедии − около 110 млн.

Самой успешной из новинок стал экшн ДЕНЬ КУРКА (VLG). Лента заняла шестое место и может рассчитывать на результат свыше 20 млн рублей по итогам всего уикенда. Еще одна новинка, пробившаяся в первую десятку, − хоррор БЫВШАЯ (CPR) − пока выступает скромно. К концу выходных эта лента может добраться до 15 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 11.03.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
11.03.2021		 Изменение Общая
касса на
11.03.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CP 2 - 1807 11 900 000
$160 724		 -7,8% 266 600 000
$3 626 224		 110 000 000
$1 485 683
2 WDS 2 - 1765 10 499 988
$141 815		 -22,3% 356 416 477
$4 847 885		 150 000 000
$2 025 932
3 CP 3 - 933 4 900 000
$66 180		 -10,9% 398 200 000
$5 399 322		 49 000 000
$661 804
4 CAO 3 - 1041 3 559 971
$48 082		 -49,1% 459 901 202
$6 235 949		 49 000 000
$661 804
5 SPPR 4 - 1179 3 300 000
$44 571		 -36,5% 1 034 200 000
$14 019 249		 60 000 000
$810 373
6 VLG 1 - 654 2 595 088
$35 050		 - 2 600 938
$35 129		 22 000 000
$297 137
7 CRP 1 - 693 1 751 701
$23 659		 - 1 751 701
$23 659		 15 000 000
$202 593
8 MG 4 - 169 1 297 548
$17 525		 -23,5% 89 005 155
$1 206 522		 10 000 000
$135 062
9 SPPR 2 - 1112 1 200 000
$16 207		 -57,1% 43 800 000
$595 756		 11 000 000
$148 568
10 CPF 1 - 270 1 116 274
$15 077		 - 1 139 974
$15 397		 10 000 000
$135 062
11 CRP 2 - 731 1 105 174
$14 927		 -43,6% 33 933 213
$461 551		 10 500 000
$141 815
12 WDS 1 - 186 1 043 312
$14 091		 - 1 708 668
$23 078		 -
13 EXP 2 - 315 704 037
$9 509		 -27,2% 11 618 653
$158 034		 -
14 WDS 8 - 238 693 259
$9 363		 -20,6% 1 249 415 693
$17 031 294		 -
15 PNR 1 - 186 615 628
$8 315		 - 615 628
$8 315		 -
16 NKI 2 - 988 491 608
$6 640		 -74,5% 23 159 022
$315 003		 -
17 CAE 1 - 186 302 092
$4 080		 - 302 092
$4 080		 -
18 SMKT 2 - 43 294 510
$3 978		 - 1 786 438
$24 299		 -
  ИТОГО TOP-18:   47 370 190
$639 792		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.04 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: «Райя и последний дракон» и «Пара из будущего» соревнуются за лидерство (Сборы четверга 04.03.2021)

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11.03.2021
четверг

НОС, ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ» (ALM), данные не предоставлены дистрибьютором.

СУПЕРНОВА / Supernova (WP), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


ALM - All Media
CAE - Каскад фильм
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
SMKT - Самокат
SPPR - SPPR
VLG - Вольга
WDS - WDS
WP - World Pictures

12.03.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

11.03 - 14.03
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
WDS
130 000 000
1900
$1 755 808
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
CP
80 000 000
1500
$1 080 497
ТОМ И ДЖЕРРИ
CAO
60 000 000
1500
$810 373
КОНЕК-ГОРБУНОК
SPPR
55 000 000
1500
$742 842
БАТЯ
CP
30 000 000
800
$405 186
БЫВШАЯ
CRP
15 000 000
800
$202 593
ДЕНЬ КУРКА
VLG
15 000 000
700
$202 593
ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ
WDS
9 000 000
100
$121 556
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