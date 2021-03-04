Касса четверга: «Пара из будущего» вышла на первое место

Лидером кассовых сборов четверга стала комедия Алексея Нужного ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP). Релиз отлично отработал свою первую неделю и теперь с хорошим результатом заходит на второй уикенд. Впрочем, шансов, что картине удастся остаться лидером по итогам выходных, почти нет. Скорее всего ее обойдет мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS), чья касса подогревается интересом со стороны семейной аудитории. У релиза Disney может набежать до 150 млн рублей, в то время как у отечественной комедии − около 110 млн.
Самой успешной из новинок стал экшн ДЕНЬ КУРКА (VLG). Лента заняла шестое место и может рассчитывать на результат свыше 20 млн рублей по итогам всего уикенда. Еще одна новинка, пробившаяся в первую десятку, − хоррор БЫВШАЯ (CPR) − пока выступает скромно. К концу выходных эта лента может добраться до 15 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 11.03.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
11.03.2021
|Изменение
|Общая
касса на
11.03.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|CP
|2
|-
|1807
|11 900 000
$160 724
|-7,8%
|266 600 000
$3 626 224
|110 000 000
$1 485 683
|2
|
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
Raya and the Last Dragon
|WDS
|2
|-
|1765
|10 499 988
$141 815
|-22,3%
|356 416 477
$4 847 885
|150 000 000
$2 025 932
|3
|CP
|3
|-
|933
|4 900 000
$66 180
|-10,9%
|398 200 000
$5 399 322
|49 000 000
$661 804
|4
|
ТОМ И ДЖЕРРИ
Tom & Jerry
|CAO
|3
|-
|1041
|3 559 971
$48 082
|-49,1%
|459 901 202
$6 235 949
|49 000 000
$661 804
|5
|SPPR
|4
|-
|1179
|3 300 000
$44 571
|-36,5%
|1 034 200 000
$14 019 249
|60 000 000
$810 373
|6
|
ДЕНЬ КУРКА
Boss Level
|VLG
|1
|-
|654
|2 595 088
$35 050
|-
|2 600 938
$35 129
|22 000 000
$297 137
|7
|CRP
|1
|-
|693
|1 751 701
$23 659
|-
|1 751 701
$23 659
|15 000 000
$202 593
|8
|
МАВРИТАНЕЦ
Mauritanian
|MG
|4
|-
|169
|1 297 548
$17 525
|-23,5%
|89 005 155
$1 206 522
|10 000 000
$135 062
|9
|SPPR
|2
|-
|1112
|1 200 000
$16 207
|-57,1%
|43 800 000
$595 756
|11 000 000
$148 568
|10
|
АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
Silk Road
|CPF
|1
|-
|270
|1 116 274
$15 077
|-
|1 139 974
$15 397
|10 000 000
$135 062
|11
|CRP
|2
|-
|731
|1 105 174
$14 927
|-43,6%
|33 933 213
$461 551
|10 500 000
$141 815
|12
|
ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ
Nomadland
|WDS
|1
|-
|186
|1 043 312
$14 091
|-
|1 708 668
$23 078
|-
|13
|
РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА
Anything for Jackson
|EXP
|2
|-
|315
|704 037
$9 509
|-27,2%
|11 618 653
$158 034
|-
|14
|
ДУША
Soul
|WDS
|8
|-
|238
|693 259
$9 363
|-20,6%
|1 249 415 693
$17 031 294
|-
|15
|
ПРОКЛЯТИЕ: ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ
Malevolent
|PNR
|1
|-
|186
|615 628
$8 315
|-
|615 628
$8 315
|-
|16
|NKI
|2
|-
|988
|491 608
$6 640
|-74,5%
|23 159 022
$315 003
|-
|17
|
СКАЙЛАЙН 3
Skylin3s
|CAE
|1
|-
|186
|302 092
$4 080
|-
|302 092
$4 080
|-
|18
|SMKT
|2
|-
|43
|294 510
$3 978
|-
|1 786 438
$24 299
|-
|ИТОГО TOP-18:
|47 370 190
$639 792
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.04 руб.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
12.03.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова