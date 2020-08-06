Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Красотка в ударе» стартовала лучше, чем «Неистовый» неделю назад

В тройку лидеров также попал фильм Кристофера Нолана «Начало»

Первое место в топе дня досталось российской комедии КРАСОТКА В УДАРЕ (SPPR). За один день в прокате эта новинка собрала 2,100 млн рублей, что на 23% больше, чем было у лидера прошлого четверга, триллера НЕИСТОВЫЙ. Сам НЕИСТОВЫЙ (VLG) опустился на второе место, собрав в четверг 1,287 млн рублей. Это всего на 25% меньше, чем было неделю назад. На третьем месте фильм НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК (CAO) с миллионом рублей.

По итогам всего уикенда состав первой тройки может поменяться. КРАСОТКА В УДАРЕ, впрочем, сохранит уверенное лидерство, собрав 11-13 млн рублей. НАЧАЛО может получить до 5 млн, а потому на его место в топ-3 сможет претендовать еще одна новинка − семейная комедия ДУМАЙ КАК СОБАКА (MG). В четверг эта лента стала четвертой, собрав почти 952 тыс. рублей. К концу уикенда, благодаря активности семейной аудитории, она может получить до 6-7 млн рублей.

В первую десятку четерга также попали и другие новинки: фантастическая драма МОЙ СОЗДАТЕЛЬ (CPF), боевик КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ (EXP) и хоррор ЧАС ДЬЯВОЛА (MG).

Предварительные сборы за четверг 13.08.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
13.08.2020		 Изменение Общая
касса на
13.08.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 SPPR 1 - 480 2 100 000
$28 673		 - 2 100 000
$28 673		 -
2 VLG 2 - 359 1 287 988
$17 586		 -25,1% 16 194 792
$220 999		 -
3 CAO 1 - 220 1 000 000
$13 654		 - 1 000 000
$13 654		 -
4 MG 1 - 295 951 614
$12 993		 - 951 614
$12 993		 -
5 MG 3 - 147 819 753
$11 193		 -9,9% 19 891 351
$275 389		 -
6 CPF 1 - 260 803 151
$10 966		 - 803 151
$10 966		 -
7 EXP 1 - 366 760 355
$10 382		 - 900 327
$12 293		 -
8 MG 3 - 146 487 515
$6 656		 -15,6% 15 299 961
$211 823		 -
9
ЧАС ДЬЯВОЛА
Cleansing Hour
 MG 1 - 149 483 664
$6 604		 - 483 664
$6 604		 -
10 WP 2 - 106 393 168
$5 368		 -9,2% 6 893 932
$94 077		 -
11
В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ
Waiting for the Barberians
 PRD 2 - 131 290 212
$3 962		 -38,6% 4 792 598
$65 401		 -
12 MG 1 - 156 279 036
$3 810		 - 279 036
$3 810		 -
13
СЕКРЕТ
The Secret
 MG 2 - 176 261 111
$3 565		 -46,4% 4 879 306
$66 584		 -
14 NKI 1 - 231 188 166
$2 569		 - 188 166
$2 569		 -
  ИТОГО TOP-14:   10 105 733
$137 981		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.24 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
SPPR - SPPR
VLG - Вольга
WP - World Pictures

14.08.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

13.08 - 16.08
КРАСОТКА В УДАРЕ
SPPR
7 500 000
500
$102 403
НЕИСТОВЫЙ
VLG
6 700 000
500
$91 480
ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
MG
4 000 000
300
$54 615
НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК
CAO
3 500 000
500
$47 788
МОЙ ШПИОН
MG
2 200 000
500
$30 038
МОЙ СОЗДАТЕЛЬ
CPF
1 700 000
300
$23 211
КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ
EXP
1 500 000
400
$20 481
ФОРПОСТ
MG
1 000 000
400
$13 654
ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ
WP
1 000 000
200
$13 654
СЕКРЕТ
MG
900 000
400
$12 288
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