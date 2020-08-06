Касса четверга: «Красотка в ударе» стартовала лучше, чем «Неистовый» неделю назад

Первое место в топе дня досталось российской комедии КРАСОТКА В УДАРЕ (SPPR). За один день в прокате эта новинка собрала 2,100 млн рублей, что на 23% больше, чем было у лидера прошлого четверга, триллера НЕИСТОВЫЙ. Сам НЕИСТОВЫЙ (VLG) опустился на второе место, собрав в четверг 1,287 млн рублей. Это всего на 25% меньше, чем было неделю назад. На третьем месте фильм НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК (CAO) с миллионом рублей.
По итогам всего уикенда состав первой тройки может поменяться. КРАСОТКА В УДАРЕ, впрочем, сохранит уверенное лидерство, собрав 11-13 млн рублей. НАЧАЛО может получить до 5 млн, а потому на его место в топ-3 сможет претендовать еще одна новинка − семейная комедия ДУМАЙ КАК СОБАКА (MG). В четверг эта лента стала четвертой, собрав почти 952 тыс. рублей. К концу уикенда, благодаря активности семейной аудитории, она может получить до 6-7 млн рублей.
В первую десятку четерга также попали и другие новинки: фантастическая драма МОЙ СОЗДАТЕЛЬ (CPF), боевик КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ (EXP) и хоррор ЧАС ДЬЯВОЛА (MG).
Предварительные сборы за четверг 13.08.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
13.08.2020
|Изменение
|Общая
касса на
13.08.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|SPPR
|1
|-
|480
|2 100 000
$28 673
|-
|2 100 000
$28 673
|-
|2
|
НЕИСТОВЫЙ
Unhinged
|VLG
|2
|-
|359
|1 287 988
$17 586
|-25,1%
|16 194 792
$220 999
|-
|3
|
НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК
Inception
|CAO
|1
|-
|220
|1 000 000
$13 654
|-
|1 000 000
$13 654
|-
|4
|
ДУМАЙ КАК СОБАКА
Think Like a Dog
|MG
|1
|-
|295
|951 614
$12 993
|-
|951 614
$12 993
|-
|5
|
ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
Escape from Pretoria
|MG
|3
|-
|147
|819 753
$11 193
|-9,9%
|19 891 351
$275 389
|-
|6
|
МОЙ СОЗДАТЕЛЬ
Archive
|CPF
|1
|-
|260
|803 151
$10 966
|-
|803 151
$10 966
|-
|7
|
КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ
Lucky Day
|EXP
|1
|-
|366
|760 355
$10 382
|-
|900 327
$12 293
|-
|8
|
МОЙ ШПИОН
My Spy
|MG
|3
|-
|146
|487 515
$6 656
|-15,6%
|15 299 961
$211 823
|-
|9
|
ЧАС ДЬЯВОЛА
Cleansing Hour
|MG
|1
|-
|149
|483 664
$6 604
|-
|483 664
$6 604
|-
|10
|
ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ
Behind You
|WP
|2
|-
|106
|393 168
$5 368
|-9,2%
|6 893 932
$94 077
|-
|11
|
В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ
Waiting for the Barberians
|PRD
|2
|-
|131
|290 212
$3 962
|-38,6%
|4 792 598
$65 401
|-
|12
|
ФОРПОСТ
Outpost
|MG
|1
|-
|156
|279 036
$3 810
|-
|279 036
$3 810
|-
|13
|
СЕКРЕТ
The Secret
|MG
|2
|-
|176
|261 111
$3 565
|-46,4%
|4 879 306
$66 584
|-
|14
|NKI
|1
|-
|231
|188 166
$2 569
|-
|188 166
$2 569
|-
|ИТОГО TOP-14:
|10 105 733
$137 981
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.24 руб.
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