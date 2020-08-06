Касса четверга: «Красотка в ударе» стартовала лучше, чем «Неистовый» неделю назад

Первое место в топе дня досталось российской комедии КРАСОТКА В УДАРЕ (SPPR). За один день в прокате эта новинка собрала 2,100 млн рублей, что на 23% больше, чем было у лидера прошлого четверга, триллера НЕИСТОВЫЙ. Сам НЕИСТОВЫЙ (VLG) опустился на второе место, собрав в четверг 1,287 млн рублей. Это всего на 25% меньше, чем было неделю назад. На третьем месте фильм НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК (CAO) с миллионом рублей.

По итогам всего уикенда состав первой тройки может поменяться. КРАСОТКА В УДАРЕ, впрочем, сохранит уверенное лидерство, собрав 11-13 млн рублей. НАЧАЛО может получить до 5 млн, а потому на его место в топ-3 сможет претендовать еще одна новинка − семейная комедия ДУМАЙ КАК СОБАКА (MG). В четверг эта лента стала четвертой, собрав почти 952 тыс. рублей. К концу уикенда, благодаря активности семейной аудитории, она может получить до 6-7 млн рублей.

В первую десятку четерга также попали и другие новинки: фантастическая драма МОЙ СОЗДАТЕЛЬ (CPF), боевик КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ (EXP) и хоррор ЧАС ДЬЯВОЛА (MG).

Предварительные сборы за четверг 13.08.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.24 руб.



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