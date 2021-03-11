Касса четверга: боевик «Никто» обходит «Пальму» и «Райю»

Голливудский боевик НИКТО (UPI), снятый российским режиссером Ильей Найшуллером уверенно выиграл первый день нового уикенда. Ленте досталось почти 13 млн рублей, а значит, что к концу уикенда она может положить в свою копилку 90 млн. НИКТО обошел и победителя прошлой недели, мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS), и вторую крупную новинку − российский проект ПАЛЬМА (CP). Однако по итогам выходных ситуация поменяется на прямо противоположную: обе ленты, благодаря силе семейной аудитории, смогут собрать 115-130 млн рублей каждая и возглавить топ. А вот кто из них окажется выше, будет ясно только в воскресенье.
Другие премьеры уикенда выступилили заметно скромнее. Триллер ИГРЫ ШПИОНОВ (BN) остановился в шаге от первой пятерки. Лента сумела собрать около 2,2 млн рублей и теперь до конца выходных она сможет рассчитывать на результат в районе 18-20 млн.
Отечественный мультфильм ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (SPPR) в четверг получил 1,8 млн рублей, а значит, по итогам всего уикенда может рассчитывать на сборы до 30 млн. Около 22-25 млн окажется в активе независимого мультфильма АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (VLG), который в четверг замкнул первую десятку лучших релизов дня.
Предварительные сборы за четверг 18.03.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
18.03.2021
|Изменение
|Общая
касса на
18.03.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
НИКТО
Nobody
|UPI
|1
|-
|947
|12 992 467
$177 736
|-
|12 992 467
$177 736
|90 000 000
$1 231 190
|2
|CP
|1
|-
|1787
|7 400 000
$101 231
|-
|7 400 000
$101 231
|120 000 000
$1 641 587
|3
|
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
Raya and the Last Dragon
|WDS
|3
|-
|1730
|6 702 912
$91 695
|-36,2%
|533 595 559
$7 257 829
|100 000 000
$1 367 989
|4
|CP
|3
|-
|1808
|6 300 000
$86 183
|-47,1%
|396 200 000
$5 389 010
|55 000 000
$752 394
|5
|CP
|4
|-
|545
|2 600 000
$35 568
|-46,9%
|455 100 000
$6 170 847
|25 000 000
$341 997
|6
|
ИГРЫ ШПИОНОВ
The Courier
|BN
|1
|-
|378
|2 223 813
$30 422
|-
|2 223 813
$30 422
|20 000 000
$273 598
|7
|SPPR
|1
|-
|1400
|1 800 000
$24 624
|-
|1 800 000
$24 624
|28 000 000
$383 037
|8
|
ТОМ И ДЖЕРРИ
Tom & Jerry
|CAO
|4
|-
|620
|1 637 137
$22 396
|-54,0%
|521 645 030
$7 073 153
|24 000 000
$328 317
|9
|SPPR
|5
|-
|621
|1 500 000
$20 520
|-54,5%
|1 096 300 000
$14 861 055
|24 000 000
$328 317
|10
|
АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ
Ainbo. Spirit of the Amazon
|VLG
|1
|-
|1115
|1 257 822
$17 207
|-
|1 257 822
$17 207
|22 000 000
$300 958
|11
|
ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА
Shookum Hills
|EXP
|1
|-
|374
|729 456
$9 979
|-
|729 456
$9 979
|-
|12
|
ДЕНЬ КУРКА
Boss Level
|VLG
|2
|-
|552
|624 445
$8 542
|-75,9%
|23 639 754
$319 284
|-
|13
|
ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ
Nomadland
|WDS
|2
|-
|177
|571 535
$7 819
|-45,2%
|11 357 995
$153 403
|-
|ИТОГО TOP-13:
|46 339 587
$633 920
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.1 руб.
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