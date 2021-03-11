Касса четверга: боевик «Никто» обходит «Пальму» и «Райю»

Голливудский боевик НИКТО (UPI), снятый российским режиссером Ильей Найшуллером уверенно выиграл первый день нового уикенда. Ленте досталось почти 13 млн рублей, а значит, что к концу уикенда она может положить в свою копилку 90 млн. НИКТО обошел и победителя прошлой недели, мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS), и вторую крупную новинку − российский проект ПАЛЬМА (CP). Однако по итогам выходных ситуация поменяется на прямо противоположную: обе ленты, благодаря силе семейной аудитории, смогут собрать 115-130 млн рублей каждая и возглавить топ. А вот кто из них окажется выше, будет ясно только в воскресенье.

Другие премьеры уикенда выступилили заметно скромнее. Триллер ИГРЫ ШПИОНОВ (BN) остановился в шаге от первой пятерки. Лента сумела собрать около 2,2 млн рублей и теперь до конца выходных она сможет рассчитывать на результат в районе 18-20 млн.

Отечественный мультфильм ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (SPPR) в четверг получил 1,8 млн рублей, а значит, по итогам всего уикенда может рассчитывать на сборы до 30 млн. Около 22-25 млн окажется в активе независимого мультфильма АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (VLG), который в четверг замкнул первую десятку лучших релизов дня.

Предварительные сборы за четверг 18.03.2021 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

18.03.2021 Изменение Общая

касса на

18.03.2021 Эсти

мейты за

уикенд 1 НИКТО

Nobody UPI 1 - 947 12 992 467

$177 736 - 12 992 467

$177 736 90 000 000

$1 231 190 2 ПАЛЬМА

CP 1 - 1787 7 400 000

$101 231 - 7 400 000

$101 231 120 000 000

$1 641 587 3 РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН

Raya and the Last Dragon WDS 3 - 1730 6 702 912

$91 695 -36,2% 533 595 559

$7 257 829 100 000 000

$1 367 989 4 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО

CP 3 - 1808 6 300 000

$86 183 -47,1% 396 200 000

$5 389 010 55 000 000

$752 394 5 БАТЯ

CP 4 - 545 2 600 000

$35 568 -46,9% 455 100 000

$6 170 847 25 000 000

$341 997 6 ИГРЫ ШПИОНОВ

The Courier BN 1 - 378 2 223 813

$30 422 - 2 223 813

$30 422 20 000 000

$273 598 7 ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ

SPPR 1 - 1400 1 800 000

$24 624 - 1 800 000

$24 624 28 000 000

$383 037 8 ТОМ И ДЖЕРРИ

Tom & Jerry CAO 4 - 620 1 637 137

$22 396 -54,0% 521 645 030

$7 073 153 24 000 000

$328 317 9 КОНЕК-ГОРБУНОК

SPPR 5 - 621 1 500 000

$20 520 -54,5% 1 096 300 000

$14 861 055 24 000 000

$328 317 10 АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ

Ainbo. Spirit of the Amazon VLG 1 - 1115 1 257 822

$17 207 - 1 257 822

$17 207 22 000 000

$300 958 11 ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА

Shookum Hills EXP 1 - 374 729 456

$9 979 - 729 456

$9 979 - 12 ДЕНЬ КУРКА

Boss Level VLG 2 - 552 624 445

$8 542 -75,9% 23 639 754

$319 284 - 13 ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ

Nomadland WDS 2 - 177 571 535

$7 819 -45,2% 11 357 995

$153 403 - ИТОГО TOP-13: 46 339 587

$633 920

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.1 руб.



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