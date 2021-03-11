Кассовые сборы четверга


Касса четверга: боевик «Никто» обходит «Пальму» и «Райю»

Но те возьмут свое на выходных

Голливудский боевик НИКТО (UPI), снятый российским режиссером Ильей Найшуллером уверенно выиграл первый день нового уикенда. Ленте досталось почти 13 млн рублей, а значит, что к концу уикенда она может положить в свою копилку 90 млн. НИКТО обошел и победителя прошлой недели, мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS), и вторую крупную новинку − российский проект ПАЛЬМА (CP). Однако по итогам выходных ситуация поменяется на прямо противоположную: обе ленты, благодаря силе семейной аудитории, смогут собрать 115-130 млн рублей каждая и возглавить топ. А вот кто из них окажется выше, будет ясно только в воскресенье.

Другие премьеры уикенда выступилили заметно скромнее. Триллер ИГРЫ ШПИОНОВ (BN) остановился в шаге от первой пятерки. Лента сумела собрать около 2,2 млн рублей и теперь до конца выходных она сможет рассчитывать на результат в районе 18-20 млн. 

Отечественный мультфильм ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (SPPR) в четверг получил 1,8 млн рублей, а значит, по итогам всего уикенда может рассчитывать на сборы до 30 млн. Около 22-25 млн окажется в активе независимого мультфильма АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (VLG), который в четверг замкнул первую десятку лучших релизов дня.

Предварительные сборы за четверг 18.03.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
18.03.2021		 Изменение Общая
касса на
18.03.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1
НИКТО
Nobody
 UPI 1 - 947 12 992 467
$177 736		 - 12 992 467
$177 736		 90 000 000
$1 231 190
2 CP 1 - 1787 7 400 000
$101 231		 - 7 400 000
$101 231		 120 000 000
$1 641 587
3 WDS 3 - 1730 6 702 912
$91 695		 -36,2% 533 595 559
$7 257 829		 100 000 000
$1 367 989
4 CP 3 - 1808 6 300 000
$86 183		 -47,1% 396 200 000
$5 389 010		 55 000 000
$752 394
5 CP 4 - 545 2 600 000
$35 568		 -46,9% 455 100 000
$6 170 847		 25 000 000
$341 997
6 BN 1 - 378 2 223 813
$30 422		 - 2 223 813
$30 422		 20 000 000
$273 598
7 SPPR 1 - 1400 1 800 000
$24 624		 - 1 800 000
$24 624		 28 000 000
$383 037
8 CAO 4 - 620 1 637 137
$22 396		 -54,0% 521 645 030
$7 073 153		 24 000 000
$328 317
9 SPPR 5 - 621 1 500 000
$20 520		 -54,5% 1 096 300 000
$14 861 055		 24 000 000
$328 317
10
АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ
Ainbo. Spirit of the Amazon
 VLG 1 - 1115 1 257 822
$17 207		 - 1 257 822
$17 207		 22 000 000
$300 958
11 EXP 1 - 374 729 456
$9 979		 - 729 456
$9 979		 -
12 VLG 2 - 552 624 445
$8 542		 -75,9% 23 639 754
$319 284		 -
13 WDS 2 - 177 571 535
$7 819		 -45,2% 11 357 995
$153 403		 -
  ИТОГО TOP-13:   46 339 587
$633 920		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.1 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BN - Белые ночи
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

19.03.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

18.03 - 21.03
ПАЛЬМА
CP
130 000 000
1500
$1 778 386
НИКТО
UPI
100 000 000
950
$1 367 989
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
WDS
90 000 000
1800
$1 231 190
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
CP
65 000 000
1000
$889 193
ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ
SPPR
35 000 000
1000
$478 796
БАТЯ
CP
25 000 000
800
$341 997
АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ
VLG
25 000 000
700
$341 997
КОНЕК-ГОРБУНОК
SPPR
22 000 000
1500
$300 958
ТОМ И ДЖЕРРИ
CAO
20 000 000
1500
$273 598
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