Касса четверга: «Гренландия» стартовала мощнее новинок предыдущих недель

Лидером кассовых сборов первого дня нового уикенда стал фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ (MG), причем стал таковым с большим отрывом от конкурентов. Лента с Джерардом Батлером сумела собрать за один день 5,12 млн рублей. Это в три раза больше, чем было в первый стартовый день у НЕИСТОВОГО две недели назад, и в 2,5 раза больше, чем у лидировавшей неделю назад КРАСОТКИ В УДАРЕ. Сейчас КРАСОТКА потеряла 64% кассы первого дня, собрав только 750 тыс. рублей, и опустилась на 4 место. ГРЕНЛАНДИЯ же освоила около 40% всей кассы четверга. По итогам уикенда ей может покориться больше 20 млн рублей.
14% кассы досталось еще одной новинке − зомби-экшну из Кореи ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (PVZGL). Ленте покорилось почти 1,9 млн рублей. Картина получила хорошую роспись, а также дорогие сеансы в форматах IMAX, 4DX и ScreenX. К концу воскресенья в ее копилке может оказаться 8-9 млн рублей.
Третье место по дню также оказалось за новинкой − криминальной драмой АГЕНТ ЕВА (VLG). Четверг принес этой картине чуть больше 1,6 млн рублей. Это немного меньше, чем было в первый четверг у другого недавнего релиза компании − фильма НЕИСТОВЫЙ. Ожидается, что целый уикенд принесет новинке около 7 млн рублей.
Две анимационные премьеры − мультфильмы ФЕИ: ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ (NKI) и КУРИНЫЙ ЗАБЕГ (TNL) − стартовали с 5 и 8 места. Впрочем, в живых деньгах разрыв между проектами заметен: 666 тыс. рублей против 509 тыс.
В топ-10 также сумели попасть и другие премьеры недели − лента АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ (UPI) и отечественная музыкальная драма ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ (MGS). По итогам уикенда они вряд ли смогут собрать больше 2-2,5 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 20.08.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
20.08.2020
|Изменение
|Общая
касса на
20.08.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ГРЕНЛАНДИЯ
Greenland
|MG
|1
|-
|475
|5 211 832
$71 161
|-
|5 211 832
$71 161
|-
|2
|PVZGL
|1
|-
|351
|1 897 440
$25 907
|-
|1 897 440
$25 907
|-
|3
|
АГЕНТ ЕВА
Ava
|VLG
|1
|-
|435
|1 632 603
$22 291
|-
|1 632 603
$22 291
|-
|4
|SPPR
|2
|-
|441
|750 000
$10 240
|-64,3%
|15 000 000
$204 806
|-
|5
|
ФЕИ. ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ
Bayala
|NKI
|1
|-
|566
|665 800
$9 091
|-
|665 800
$9 091
|-
|6
|
НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК
Inception
|CAO
|2
|-
|286
|550 000
$7 510
|-45,0%
|7 850 000
$107 182
|-
|7
|
ДУМАЙ КАК СОБАКА
Think Like a Dog
|MG
|2
|-
|274
|514 014
$7 018
|-46,0%
|7 795 891
$106 443
|-
|8
|
КУРИНЫЙ ЗАБЕГ
Ella Bella Bingo
|TNL
|1
|-
|248
|509 237
$6 953
|-
|545 532
$7 449
|-
|9
|
АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ
The High Note
|UPI
|1
|-
|236
|458 172
$6 256
|-
|458 172
$6 256
|-
|10
|MGS
|1
|-
|293
|373 340
$5 097
|-
|373 340
$5 097
|-
|11
|
ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
Escape from Pretoria
|MG
|4
|-
|102
|366 045
$4 998
|-55,3%
|29 196 556
$404 216
|-
|12
|
НЕИСТОВЫЙ
Unhinged
|VLG
|3
|-
|286
|325 643
$4 446
|-74,7%
|24 739 703
$337 605
|-
|13
|
МОЙ СОЗДАТЕЛЬ
Archive
|CPF
|2
|-
|118
|216 381
$2 954
|-73,1%
|5 443 959
$74 330
|-
|14
|
ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ
Endings, Beginnings
|CPF
|1
|-
|125
|120 340
$1 643
|-
|120 340
$1 643
|-
|ИТОГО TOP-14:
|13 590 847
$185 566
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.24 руб.
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