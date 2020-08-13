Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Гренландия» стартовала мощнее новинок предыдущих недель

Хороший результат также показывает «Поезд на Пусан 2»

Лидером кассовых сборов первого дня нового уикенда стал фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ (MG), причем стал таковым с большим отрывом от конкурентов. Лента с Джерардом Батлером сумела собрать за один день 5,12 млн рублей. Это в три раза больше, чем было в первый стартовый день у НЕИСТОВОГО две недели назад, и в 2,5 раза больше, чем у лидировавшей неделю назад КРАСОТКИ В УДАРЕ. Сейчас КРАСОТКА потеряла 64% кассы первого дня, собрав только 750 тыс. рублей, и опустилась на 4 место. ГРЕНЛАНДИЯ же освоила около 40% всей кассы четверга. По итогам уикенда ей может покориться больше 20 млн рублей.

14% кассы досталось еще одной новинке − зомби-экшну из Кореи ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (PVZGL). Ленте покорилось почти 1,9 млн рублей. Картина получила хорошую роспись, а также дорогие сеансы в форматах IMAX, 4DX и ScreenX. К концу воскресенья в ее копилке может оказаться 8-9 млн рублей.

Третье место по дню также оказалось за новинкой − криминальной драмой АГЕНТ ЕВА (VLG). Четверг принес этой картине чуть больше 1,6 млн рублей. Это немного меньше, чем было в первый четверг у другого недавнего релиза компании − фильма НЕИСТОВЫЙ. Ожидается, что целый уикенд принесет новинке около 7 млн рублей.

Две анимационные премьеры − мультфильмы ФЕИ: ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ (NKI) и КУРИНЫЙ ЗАБЕГ (TNL) − стартовали с 5 и 8 места. Впрочем, в живых деньгах разрыв между проектами заметен: 666 тыс. рублей против 509 тыс. 

В топ-10 также сумели попасть и другие премьеры недели − лента АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ (UPI) и отечественная музыкальная драма ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ (MGS). По итогам уикенда они вряд ли смогут собрать больше 2-2,5 млн рублей.  

Предварительные сборы за четверг 20.08.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
20.08.2020		 Изменение Общая
касса на
20.08.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 MG 1 - 475 5 211 832
$71 161		 - 5 211 832
$71 161		 -
2 PVZGL 1 - 351 1 897 440
$25 907		 - 1 897 440
$25 907		 -
3 VLG 1 - 435 1 632 603
$22 291		 - 1 632 603
$22 291		 -
4 SPPR 2 - 441 750 000
$10 240		 -64,3% 15 000 000
$204 806		 -
5 NKI 1 - 566 665 800
$9 091		 - 665 800
$9 091		 -
6 CAO 2 - 286 550 000
$7 510		 -45,0% 7 850 000
$107 182		 -
7 MG 2 - 274 514 014
$7 018		 -46,0% 7 795 891
$106 443		 -
8
КУРИНЫЙ ЗАБЕГ
Ella Bella Bingo
 TNL 1 - 248 509 237
$6 953		 - 545 532
$7 449		 -
9 UPI 1 - 236 458 172
$6 256		 - 458 172
$6 256		 -
10 MGS 1 - 293 373 340
$5 097		 - 373 340
$5 097		 -
11 MG 4 - 102 366 045
$4 998		 -55,3% 29 196 556
$404 216		 -
12 VLG 3 - 286 325 643
$4 446		 -74,7% 24 739 703
$337 605		 -
13 CPF 2 - 118 216 381
$2 954		 -73,1% 5 443 959
$74 330		 -
14
ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ
Endings, Beginnings
 CPF 1 - 125 120 340
$1 643		 - 120 340
$1 643		 -
  ИТОГО TOP-14:   13 590 847
$185 566		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.24 руб.

Смотрите также:

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CPF - Capella Film
MG - Megogo Distribution
MGS - Megogo Studios
NKI - Наше кино
PVZGL - ПРОвзгляд
SPPR - SPPR
TNL - TenLetters
UPI - UPI
VLG - Вольга

21.08.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

20.08 - 23.08
ГРЕНЛАНДИЯ
MG
14 000 000
600
$191 152
ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ
PVZGL
12 000 000
600
$163 845
АГЕНТ ЕВА
VLG
7 500 000
500
$102 403
КРАСОТКА В УДАРЕ
SPPR
7 000 000
500
$95 576
НЕИСТОВЫЙ
VLG
4 200 000
500
$57 346
ДУМАЙ КАК СОБАКА
MG
4 000 000
400
$54 615
НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК
CAO
3 500 000
300
$47 788
ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
MG
3 300 000
300
$45 057
ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ
MGS
3 000 000
500
$40 961
АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ
UPI
2 600 000
500
$35 500
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