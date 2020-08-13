Касса четверга: «Гренландия» стартовала мощнее новинок предыдущих недель

Лидером кассовых сборов первого дня нового уикенда стал фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ (MG), причем стал таковым с большим отрывом от конкурентов. Лента с Джерардом Батлером сумела собрать за один день 5,12 млн рублей. Это в три раза больше, чем было в первый стартовый день у НЕИСТОВОГО две недели назад, и в 2,5 раза больше, чем у лидировавшей неделю назад КРАСОТКИ В УДАРЕ. Сейчас КРАСОТКА потеряла 64% кассы первого дня, собрав только 750 тыс. рублей, и опустилась на 4 место. ГРЕНЛАНДИЯ же освоила около 40% всей кассы четверга. По итогам уикенда ей может покориться больше 20 млн рублей.

14% кассы досталось еще одной новинке − зомби-экшну из Кореи ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (PVZGL). Ленте покорилось почти 1,9 млн рублей. Картина получила хорошую роспись, а также дорогие сеансы в форматах IMAX, 4DX и ScreenX. К концу воскресенья в ее копилке может оказаться 8-9 млн рублей.

Третье место по дню также оказалось за новинкой − криминальной драмой АГЕНТ ЕВА (VLG). Четверг принес этой картине чуть больше 1,6 млн рублей. Это немного меньше, чем было в первый четверг у другого недавнего релиза компании − фильма НЕИСТОВЫЙ. Ожидается, что целый уикенд принесет новинке около 7 млн рублей.

Две анимационные премьеры − мультфильмы ФЕИ: ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ (NKI) и КУРИНЫЙ ЗАБЕГ (TNL) − стартовали с 5 и 8 места. Впрочем, в живых деньгах разрыв между проектами заметен: 666 тыс. рублей против 509 тыс.

В топ-10 также сумели попасть и другие премьеры недели − лента АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ (UPI) и отечественная музыкальная драма ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ (MGS). По итогам уикенда они вряд ли смогут собрать больше 2-2,5 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 20.08.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.24 руб.



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