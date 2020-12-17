Касса четверга: «Семейка Крудс» захватила лидерство

Мультфильм студии DreamWorks Animation СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (UPI) выигрывает четверг, собрав 13,6 млн рублей. Он уверенно обоходит вторую большую новинку недели − отечественную картину ОГОНЬ (CP). В результате, по итогам уикенда в активе американского мультфильма может образоваться до 200 млн рублей. Фильм-катастрофа Алексея Нужного способна замахнуться на 80 млн рублей. Оба результата сохранят расклад, образовавшийся в таблице по итогам четверга.
Еще одна анимационная новинка − российский мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (SPPR) − заняла шестую строчку таблицы. Проект заметно уступает американскому конкуренту по уровню интереса зрителя. Ожидается, что с таким стартом (и с учетом множителя, характерного для семейных проектов) к концу воскресенья лента сможет увеличить свою кассу до 25 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 24.12.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
24.12.2020
|Изменение
|Общая
касса на
24.12.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
The Croods: A New Age
|UPI
|1
|-
|1499
|13 621 866
$180 518
|-
|95 721 976
$1 268 513
|180 000 000
$2 385 370
|2
|CP
|1
|-
|1774
|11 800 000
$156 374
|-
|11 800 000
$156 374
|80 000 000
$1 060 164
|3
|CP
|3
|-
|1818
|5 000 000
$66 260
|-32,4%
|215 500 000
$2 939 572
|35 000 000
$463 822
|4
|SPPR
|2
|-
|1107
|4 500 000
$59 634
|-55,4%
|91 900 000
$1 251 703
|33 000 000
$437 318
|5
|CRP
|2
|-
|1514
|2 900 000
$38 431
|-65,9%
|65 700 000
$894 852
|18 000 000
$238 537
|6
|SPPR
|1
|-
|1092
|1 200 000
$15 902
|-
|1 200 000
$15 902
|25 000 000
$331 301
|7
|
ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ
The Call
|EXP
|2
|-
|282
|497 903
$6 598
|-63,7%
|11 034 240
$150 289
|3 000 000
$39 756
|8
|
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
Another Round
|CPF
|7
|-
|100
|321 812
$4 265
|-35,8%
|92 762 870
$1 217 201
|2 300 000
$30 480
|9
|
ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ ОГОНЬ
Twin Peaks: Fire Walk with Me
|RWV
|189
|-
|1
|317 753
$4 211
|-
|2 054 854
$36 215
|1 500 000
$19 878
|10
|
РОЖДЕСТВО КОТА БОБА
A Gift from Bob
|EXP
|1
|-
|249
|164 795
$2 184
|-
|164 795
$2 184
|-
|ИТОГО TOP-10:
|40 324 129
$534 378
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.46 руб.
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