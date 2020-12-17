Касса четверга: «Семейка Крудс» захватила лидерство

Мультфильм студии DreamWorks Animation СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (UPI) выигрывает четверг, собрав 13,6 млн рублей. Он уверенно обоходит вторую большую новинку недели − отечественную картину ОГОНЬ (CP). В результате, по итогам уикенда в активе американского мультфильма может образоваться до 200 млн рублей. Фильм-катастрофа Алексея Нужного способна замахнуться на 80 млн рублей. Оба результата сохранят расклад, образовавшийся в таблице по итогам четверга.

Еще одна анимационная новинка − российский мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (SPPR) − заняла шестую строчку таблицы. Проект заметно уступает американскому конкуренту по уровню интереса зрителя. Ожидается, что с таким стартом (и с учетом множителя, характерного для семейных проектов) к концу воскресенья лента сможет увеличить свою кассу до 25 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 24.12.2020 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

24.12.2020 Изменение Общая

касса на

24.12.2020 Эсти

мейты за

уикенд 1 СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ

The Croods: A New Age UPI 1 - 1499 13 621 866

$180 518 - 95 721 976

$1 268 513 180 000 000

$2 385 370 2 ОГОНЬ

CP 1 - 1774 11 800 000

$156 374 - 11 800 000

$156 374 80 000 000

$1 060 164 3 СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ

CP 3 - 1818 5 000 000

$66 260 -32,4% 215 500 000

$2 939 572 35 000 000

$463 822 4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

SPPR 2 - 1107 4 500 000

$59 634 -55,4% 91 900 000

$1 251 703 33 000 000

$437 318 5 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ

CRP 2 - 1514 2 900 000

$38 431 -65,9% 65 700 000

$894 852 18 000 000

$238 537 6 БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ

SPPR 1 - 1092 1 200 000

$15 902 - 1 200 000

$15 902 25 000 000

$331 301 7 ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ

The Call EXP 2 - 282 497 903

$6 598 -63,7% 11 034 240

$150 289 3 000 000

$39 756 8 ЕЩЕ ПО ОДНОЙ

Another Round CPF 7 - 100 321 812

$4 265 -35,8% 92 762 870

$1 217 201 2 300 000

$30 480 9 ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ ОГОНЬ

Twin Peaks: Fire Walk with Me RWV 189 - 1 317 753

$4 211 - 2 054 854

$36 215 1 500 000

$19 878 10 РОЖДЕСТВО КОТА БОБА

A Gift from Bob EXP 1 - 249 164 795

$2 184 - 164 795

$2 184 - ИТОГО TOP-10: 40 324 129

$534 378

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.46 руб.



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