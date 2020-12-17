Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Семейка Крудс» захватила лидерство

Другая крупная новинка дня, «Огонь», пока на втором месте

Мультфильм студии DreamWorks Animation СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (UPI) выигрывает четверг, собрав 13,6 млн рублей. Он уверенно обоходит вторую большую новинку недели − отечественную картину ОГОНЬ (CP). В результате, по итогам уикенда в активе американского мультфильма может образоваться до 200 млн рублей. Фильм-катастрофа Алексея Нужного способна замахнуться на 80 млн рублей. Оба результата сохранят расклад, образовавшийся в таблице по итогам четверга.

Еще одна анимационная новинка − российский мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (SPPR) − заняла шестую строчку таблицы. Проект заметно уступает американскому конкуренту по уровню интереса зрителя. Ожидается, что с таким стартом (и с учетом множителя, характерного для семейных проектов) к концу воскресенья лента сможет увеличить свою кассу до 25 млн рублей. 

Предварительные сборы за четверг 24.12.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
24.12.2020		 Изменение Общая
касса на
24.12.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 UPI 1 - 1499 13 621 866
$180 518		 - 95 721 976
$1 268 513		 180 000 000
$2 385 370
2 CP 1 - 1774 11 800 000
$156 374		 - 11 800 000
$156 374		 80 000 000
$1 060 164
3 CP 3 - 1818 5 000 000
$66 260		 -32,4% 215 500 000
$2 939 572		 35 000 000
$463 822
4 SPPR 2 - 1107 4 500 000
$59 634		 -55,4% 91 900 000
$1 251 703		 33 000 000
$437 318
5 CRP 2 - 1514 2 900 000
$38 431		 -65,9% 65 700 000
$894 852		 18 000 000
$238 537
6 SPPR 1 - 1092 1 200 000
$15 902		 - 1 200 000
$15 902		 25 000 000
$331 301
7 EXP 2 - 282 497 903
$6 598		 -63,7% 11 034 240
$150 289		 3 000 000
$39 756
8 CPF 7 - 100 321 812
$4 265		 -35,8% 92 762 870
$1 217 201		 2 300 000
$30 480
9
ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ ОГОНЬ
Twin Peaks: Fire Walk with Me
 RWV 189 - 1 317 753
$4 211		 - 2 054 854
$36 215		 1 500 000
$19 878
10 EXP 1 - 249 164 795
$2 184		 - 164 795
$2 184		 -
  ИТОГО TOP-10:   40 324 129
$534 378		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.46 руб.

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ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

24.12.2020
четверг

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА / Romeo and Juliet: Beyond Words (PNR), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
PNR - Пионер
RWV - Russian World Vision
SPPR - SPPR
UPI - UPI

25.12.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

24.12 - 27.12
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
UPI
90 000 000
1400
$1 192 685
ОГОНЬ
CP
70 000 000
1500
$927 644
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
CP
45 000 000
1500
$596 342
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
SPPR
38 000 000
1500
$503 578
БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ
SPPR
30 000 000
800
$397 562
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ
CRP
28 000 000
1500
$371 058
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