Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Вратарь галактики» выходит вперед

«Гренландия» показывает минимальное падение

Главная новинка уикенда − российский проект ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ (NKI), как и предполагалось, стартовал с позиции лидера. Первый день нового уикенда принес ленте Джаника Файзиева 6,55 млн рублей. Это на 26% больше, чем было у лидера прошлого четверга, фильма ГРЕНЛАНДИЯ (MG). При этом, ожидалось, что ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ проявит себя мощнее, учитывая колоссальный объем промоподдержки, обещанный ему тремя крупными телеканалами и государством. Очевидно, что основной поток зрителей этой картины − семейная аудитория − придет в кинотеатры на выходных. Потому, предположим, что по итогам всего уикенда новинке сможет покориться по меньшей мере 50 млн рублей.

ГРЕНЛАНДИЯ, лидировавшая неделю назад, сегодня на втором месте. Но от ВРАТАРЯ ГАЛАКТИКИ эта лента отстала совсем не намного. Четверг принес релизу около 5 млн рублей, что всего на 4% меньше, чем было в прошлый четверг. Если динамику удастся в цело сохранить, то есть шансы, что лента с Джерардом Батлером положит в свою копилку еще как минимум 25 млн рублей.

ПОЕЗД НА ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (PVZGL) просел значительнее, но в целом держится неплохо. Корейская лента собрала в свой второй четверг около 1,5 млн рублей, что на 21% меньше, чем было неделю назад. Выходные могут принести ей еще 6,5-7 млн. 

На местах с пятого по седьмое закрепилось еще несколько новинок. Наиболее успешная из них − байопик ТЕСЛА (MG). Далее следуют хоррор НЕ ВХОДИ (PIFD) и комедия БИЛЛ И ТЕД (PRD). По итогам уикенда эти ленты могут претендовать на сборы от 3 до 5 млн рублей. 

Предварительные сборы за четверг 27.08.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
27.08.2020		 Изменение Общая
касса на
27.08.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 INK 1 - 824 6 552 223
$86 738		 - 6 552 223
$86 738		 -
2 MG 2 - 511 4 984 728
$65 988		 -4,4% 53 349 784
$728 524		 -
3 PVZGL 2 - 385 1 496 869
$19 816		 -21,1% 16 917 645
$231 021		 -
4 VLG 2 - 449 998 293
$13 215		 -38,9% 12 922 948
$176 471		 -
5 MG 1 - 238 704 081
$9 321		 - 704 081
$9 321		 -
6
НЕ ВХОДИ
The Owners
 PIFD 1 - 199 702 000
$9 293		 - 702 000
$9 293		 -
7
БИЛЛ И ТЕД
Bill and Ted: Face the Music
 PRD 1 - 311 678 350
$8 980		 - 678 350
$8 980		 -
8 NKI 2 - 630 485 259
$6 424		 -27,1% 7 296 031
$99 632		 -
9 CAO 3 - 149 400 000
$5 295		 -27,3% 13 000 000
$177 499		 -
10
КУРИНЫЙ ЗАБЕГ
Ella Bella Bingo
 TNL 2 - 242 385 851
$5 108		 -24,2% 5 543 421
$75 699		 -
11 MG 5 - 84 288 639
$3 821		 -21,1% 33 161 601
$459 111		 -
12 MG 3 - 152 252 234
$3 339		 -50,9% 12 316 863
$168 171		 -
13 SPPR 3 - 210 250 000
$3 310		 -66,7% 20 700 000
$282 632		 -
14 UPI 2 - 244 206 558
$2 734		 -54,9% 3 807 327
$51 991		 -
15 CPF 1 - 79 169 643
$2 246		 - 169 643
$2 246		 -
  ИТОГО TOP-15:   18 554 728
$245 628		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.54 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CPF - Capella Film
INK - Иноекино
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
PRD - Парадиз
PVZGL - ПРОвзгляд
SPPR - SPPR
TNL - TenLetters
UPI - UPI
VLG - Вольга

28.08.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

27.08 - 30.08
ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ
NKI
80 000 000
700
$1 059 042
ГРЕНЛАНДИЯ
MG
20 000 000
500
$264 760
ТЕСЛА
MG
8 000 000
400
$105 904
ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ
PVZGL
4 000 000
300
$52 952
АГЕНТ ЕВА
VLG
3 000 000
400
$39 714
БИЛЛ И ТЕД
PRD
3 000 000
300
$39 714
ФЕИ. ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ
NKI
2 700 000
300
$35 743
НЕ ВХОДИ
PIFD
1 800 000
200
$23 828
КУРИНЫЙ ЗАБЕГ
TNL
1 600 000
300
$21 181
КРАСОТКА В УДАРЕ
SPPR
1 500 000
400
$19 857
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