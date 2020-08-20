Касса четверга: «Вратарь галактики» выходит вперед

Главная новинка уикенда − российский проект ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ (NKI), как и предполагалось, стартовал с позиции лидера. Первый день нового уикенда принес ленте Джаника Файзиева 6,55 млн рублей. Это на 26% больше, чем было у лидера прошлого четверга, фильма ГРЕНЛАНДИЯ (MG). При этом, ожидалось, что ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ проявит себя мощнее, учитывая колоссальный объем промоподдержки, обещанный ему тремя крупными телеканалами и государством. Очевидно, что основной поток зрителей этой картины − семейная аудитория − придет в кинотеатры на выходных. Потому, предположим, что по итогам всего уикенда новинке сможет покориться по меньшей мере 50 млн рублей.
ГРЕНЛАНДИЯ, лидировавшая неделю назад, сегодня на втором месте. Но от ВРАТАРЯ ГАЛАКТИКИ эта лента отстала совсем не намного. Четверг принес релизу около 5 млн рублей, что всего на 4% меньше, чем было в прошлый четверг. Если динамику удастся в цело сохранить, то есть шансы, что лента с Джерардом Батлером положит в свою копилку еще как минимум 25 млн рублей.
ПОЕЗД НА ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (PVZGL) просел значительнее, но в целом держится неплохо. Корейская лента собрала в свой второй четверг около 1,5 млн рублей, что на 21% меньше, чем было неделю назад. Выходные могут принести ей еще 6,5-7 млн.
На местах с пятого по седьмое закрепилось еще несколько новинок. Наиболее успешная из них − байопик ТЕСЛА (MG). Далее следуют хоррор НЕ ВХОДИ (PIFD) и комедия БИЛЛ И ТЕД (PRD). По итогам уикенда эти ленты могут претендовать на сборы от 3 до 5 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 27.08.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
27.08.2020
|Изменение
|Общая
касса на
27.08.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|INK
|1
|-
|824
|6 552 223
$86 738
|-
|6 552 223
$86 738
|-
|2
|
ГРЕНЛАНДИЯ
Greenland
|MG
|2
|-
|511
|4 984 728
$65 988
|-4,4%
|53 349 784
$728 524
|-
|3
|PVZGL
|2
|-
|385
|1 496 869
$19 816
|-21,1%
|16 917 645
$231 021
|-
|4
|
АГЕНТ ЕВА
Ava
|VLG
|2
|-
|449
|998 293
$13 215
|-38,9%
|12 922 948
$176 471
|-
|5
|
ТЕСЛА
Tesla
|MG
|1
|-
|238
|704 081
$9 321
|-
|704 081
$9 321
|-
|6
|
НЕ ВХОДИ
The Owners
|PIFD
|1
|-
|199
|702 000
$9 293
|-
|702 000
$9 293
|-
|7
|
БИЛЛ И ТЕД
Bill and Ted: Face the Music
|PRD
|1
|-
|311
|678 350
$8 980
|-
|678 350
$8 980
|-
|8
|
ФЕИ. ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ
Bayala
|NKI
|2
|-
|630
|485 259
$6 424
|-27,1%
|7 296 031
$99 632
|-
|9
|
НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК
Inception
|CAO
|3
|-
|149
|400 000
$5 295
|-27,3%
|13 000 000
$177 499
|-
|10
|
КУРИНЫЙ ЗАБЕГ
Ella Bella Bingo
|TNL
|2
|-
|242
|385 851
$5 108
|-24,2%
|5 543 421
$75 699
|-
|11
|
ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
Escape from Pretoria
|MG
|5
|-
|84
|288 639
$3 821
|-21,1%
|33 161 601
$459 111
|-
|12
|
ДУМАЙ КАК СОБАКА
Think Like a Dog
|MG
|3
|-
|152
|252 234
$3 339
|-50,9%
|12 316 863
$168 171
|-
|13
|SPPR
|3
|-
|210
|250 000
$3 310
|-66,7%
|20 700 000
$282 632
|-
|14
|
АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ
The High Note
|UPI
|2
|-
|244
|206 558
$2 734
|-54,9%
|3 807 327
$51 991
|-
|15
|
КОМНАТА
Room
|CPF
|1
|-
|79
|169 643
$2 246
|-
|169 643
$2 246
|-
|ИТОГО TOP-15:
|18 554 728
$245 628
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.54 руб.
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