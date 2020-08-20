Касса четверга: «Вратарь галактики» выходит вперед

Главная новинка уикенда − российский проект ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ (NKI), как и предполагалось, стартовал с позиции лидера. Первый день нового уикенда принес ленте Джаника Файзиева 6,55 млн рублей. Это на 26% больше, чем было у лидера прошлого четверга, фильма ГРЕНЛАНДИЯ (MG). При этом, ожидалось, что ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ проявит себя мощнее, учитывая колоссальный объем промоподдержки, обещанный ему тремя крупными телеканалами и государством. Очевидно, что основной поток зрителей этой картины − семейная аудитория − придет в кинотеатры на выходных. Потому, предположим, что по итогам всего уикенда новинке сможет покориться по меньшей мере 50 млн рублей.

ГРЕНЛАНДИЯ, лидировавшая неделю назад, сегодня на втором месте. Но от ВРАТАРЯ ГАЛАКТИКИ эта лента отстала совсем не намного. Четверг принес релизу около 5 млн рублей, что всего на 4% меньше, чем было в прошлый четверг. Если динамику удастся в цело сохранить, то есть шансы, что лента с Джерардом Батлером положит в свою копилку еще как минимум 25 млн рублей.

ПОЕЗД НА ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (PVZGL) просел значительнее, но в целом держится неплохо. Корейская лента собрала в свой второй четверг около 1,5 млн рублей, что на 21% меньше, чем было неделю назад. Выходные могут принести ей еще 6,5-7 млн.

На местах с пятого по седьмое закрепилось еще несколько новинок. Наиболее успешная из них − байопик ТЕСЛА (MG). Далее следуют хоррор НЕ ВХОДИ (PIFD) и комедия БИЛЛ И ТЕД (PRD). По итогам уикенда эти ленты могут претендовать на сборы от 3 до 5 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 27.08.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.54 руб.



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