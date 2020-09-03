Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Довод» сохраняет лидерство

Хотя «Мулан» отстает совсем ненамного

Фантастический боевик Кристофера Нолана ДОВОД сохранил в четверг первенство в российском прокате, собрав 20,7 млн рублей. Снижение в сравнении с прошлым четвергом составило сдержанные 45,8%. Учитывая открытие в субботу кинотеатров Санкт-Петербурга, будем ждать от первого блокбастера осени около 150 млн по итогам второго уикенда.

Сказка МУЛАН заработала в стартовый день 17,9 млн рублей. Это примерно вдвое меньше стартовых показателей ДОВОДА, который неделю назад освоил на старте 38,2 млн. Однако активность семейной аудитории на выходных должна помочь диснеевской новинке перехватить инициативу у фильма Нолана. Скорее всего, нас ожидает серьезная борьба за лидерство между релизами.

Еще одна новинка уикенда, фильм-концерт BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ заработал на старте 6,8 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 10.09.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
10.09.2020		 Изменение Общая
касса на
10.09.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CAO 2 - 1335 20 700 000
$272 118		 -45,8% 284 200 000
$3 847 820		 -
2 WDS 1 - 1220 17 863 581
$234 831		 - 17 863 581
$234 831		 -
3 COOL 1 - 270 6 755 518
$88 807		 - 6 755 518
$88 807		 -
4 WDS 2 - 797 2 412 535
$31 715		 -53,3% 45 296 777
$613 279		 -
5 MG 4 - 359 1 563 798
$20 557		 -14,9% 107 327 438
$1 465 621		 -
6 NKI 3 - 1155 687 205
$9 034		 -49,5% 81 600 354
$1 080 227		 -
7 PVZGL 4 - 120 286 460
$3 766		 -23,6% 31 942 215
$436 190		 -
  ИТОГО TOP-7:   50 269 097
$660 827		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.07 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: у «Довода» 38,2 млн рублей (Сборы четверга 03.09.2020)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
COOL - CoolConnections
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
PVZGL - ПРОвзгляд
WDS - WDS

11.09.2020 Автор: Никита Никитин, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

10.09 - 13.09
МУЛАН
WDS
220 000 000
1000
$2 892 073
ДОВОД
CAO
150 000 000
1000
$1 971 868
BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ
COOL
40 000 000
400
$525 831
НОВЫЕ МУТАНТЫ
WDS
17 000 000
700
$223 478
ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ
NKI
7 000 000
900
$92 021
ГРЕНЛАНДИЯ
MG
6 200 000
600
$81 504
КУРИНЫЙ ЗАБЕГ
TNL
1 000 000
600
$13 146
ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ
PVZGL
800 000
500
$10 517
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