Касса четверга: «Довод» сохраняет лидерство

Фантастический боевик Кристофера Нолана ДОВОД сохранил в четверг первенство в российском прокате, собрав 20,7 млн рублей. Снижение в сравнении с прошлым четвергом составило сдержанные 45,8%. Учитывая открытие в субботу кинотеатров Санкт-Петербурга, будем ждать от первого блокбастера осени около 150 млн по итогам второго уикенда.

Сказка МУЛАН заработала в стартовый день 17,9 млн рублей. Это примерно вдвое меньше стартовых показателей ДОВОДА, который неделю назад освоил на старте 38,2 млн. Однако активность семейной аудитории на выходных должна помочь диснеевской новинке перехватить инициативу у фильма Нолана. Скорее всего, нас ожидает серьезная борьба за лидерство между релизами.

Еще одна новинка уикенда, фильм-концерт BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ заработал на старте 6,8 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 10.09.2020 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

10.09.2020 Изменение Общая

касса на

10.09.2020 Эсти

мейты за

уикенд 1 ДОВОД

Tenet CAO 2 - 1335 20 700 000

$272 118 -45,8% 284 200 000

$3 847 820 - 2 МУЛАН

Mulan WDS 1 - 1220 17 863 581

$234 831 - 17 863 581

$234 831 - 3 BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ

BTS: Break the Silence COOL 1 - 270 6 755 518

$88 807 - 6 755 518

$88 807 - 4 НОВЫЕ МУТАНТЫ

New Mutants WDS 2 - 797 2 412 535

$31 715 -53,3% 45 296 777

$613 279 - 5 ГРЕНЛАНДИЯ

Greenland MG 4 - 359 1 563 798

$20 557 -14,9% 107 327 438

$1 465 621 - 6 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ

NKI 3 - 1155 687 205

$9 034 -49,5% 81 600 354

$1 080 227 - 7 ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ

Bando PVZGL 4 - 120 286 460

$3 766 -23,6% 31 942 215

$436 190 - ИТОГО TOP-7: 50 269 097

$660 827

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.07 руб.



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