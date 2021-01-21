Касса четверга: «Охотник на монстров» уступил «Душе»

Лидером кассовых сборов четверга снова стал мультфильм Pixar ДУША (WDS). Проект собрал 20,3 млн рублей и может претендовать на 220 млн по итогам всего уикенда. С такими результатами новинки на равных бороться не смогли. Самая успешная из них − фантастический экшн ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (SPPR) − в первый день проката получила 11 млн рублей. Это значит, что по итогам уикенда лента вряд ли доберется даже до 100 млн.

Криминальный триллер ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (CAO) за лидерство не борется, но показывает неплохие результаты в своей весовой категории. Лента получила в четверг 9,9 млн рублей и теперь к концу недели от него можно ждать 70 млн рублей. А вот российская новинка − военная драма ЗОЯ (CRP) − высоких результатов не показала. Лента стартовала с 3,7 млн рублей. Весь уикенд может принести ей до 25 млн рублей.

В топ-10 по итогам четверга также попали фильмы АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА (MG) и БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА (PRD). Эти новинки идут на результат в районе 6-7 млн рублей по итогам всего уикенда.

Предварительные сборы за четверг 28.01.2021 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.04 руб.



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