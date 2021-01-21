Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Охотник на монстров» уступил «Душе»

Новинкам оказалось не под силу соревноваться с лидером прошлой недели

Лидером кассовых сборов четверга снова стал мультфильм Pixar ДУША (WDS). Проект собрал 20,3 млн рублей и может претендовать на 220 млн по итогам всего уикенда. С такими результатами новинки на равных бороться не смогли.  Самая успешная из них − фантастический экшн ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (SPPR) − в первый день проката получила 11 млн рублей. Это значит, что по итогам уикенда лента вряд ли доберется даже до 100 млн. 

Криминальный триллер ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (CAO) за лидерство не борется, но показывает неплохие результаты в своей весовой категории. Лента получила в четверг 9,9 млн рублей и теперь к концу недели от него можно ждать 70 млн рублей. А вот российская новинка − военная драма ЗОЯ (CRP) − высоких результатов не показала. Лента стартовала с 3,7 млн рублей. Весь уикенд может принести ей до 25 млн рублей.

В топ-10 по итогам четверга также попали фильмы АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА (MG) и БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА (PRD). Эти новинки идут на результат в районе 6-7 млн рублей по итогам всего уикенда. 

Предварительные сборы за четверг 28.01.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
28.01.2021		 Изменение Общая
касса на
28.01.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1 WDS 2 - 1639 20 306 382
$270 607		 -8,5% 346 799 587
$4 727 366		 220 000 000
$2 931 770
2 SPPR 1 - 1292 11 000 000
$146 588		 - 11 000 000
$146 588		 95 000 000
$1 265 991
3 CAO 1 - 606 9 893 707
$131 846		 - 9 893 707
$131 846		 70 000 000
$932 836
4 CRP 1 - 1280 3 675 710
$48 983		 - 3 675 710
$48 983		 25 000 000
$333 156
5 CP 6 - 678 3 000 000
$39 979		 -48,3% 828 600 000
$10 980 652		 29 000 000
$386 461
6 WDS 5 - 900 2 635 570
$35 122		 -55,9% 1 945 599 262
$26 334 587		 35 000 000
$466 418
7 CRP 2 - 898 1 669 864
$22 253		 -69,9% 52 114 210
$710 390		 12 000 000
$159 915
8 CAO 3 - 735 1 447 736
$19 293		 -75,0% 263 445 329
$3 582 828		 12 000 000
$159 915
9 MG 1 - 366 1 003 547
$13 373		 - 1 003 547
$13 373		 7 000 000
$93 284
10 PRD 1 - 359 867 261
$11 557		 - 867 261
$11 557		 6 500 000
$86 620
11 INK 1 - 117 751 030
$10 008		 - 2 019 548
$26 913		 -
12 VLG 2 - 488 425 216
$5 667		 -78,8% 12 227 957
$166 684		 -
13 EXP 3 - 144 381 490
$5 084		 -69,0% 60 091 916
$817 244		 -
14 UPI 6 - 390 369 198
$4 920		 -48,6% 824 632 096
$10 928 069		 -
15 MG 2 - 251 307 207
$4 094		 -81,0% 14 579 521
$198 739		 -
  ИТОГО TOP-15:   57 733 918
$769 375		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.04 руб.

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28.01.2021
четверг

ДАТЬ ДУБА В ОКРУГЕ ЮБА / Breaking News in Yuba County (VLG), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
MG - Megogo Distribution
PRD - Парадиз
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

29.01.2021 Автор: Артур Чачелов

ПРОГНОЗ

28.01 - 31.01
ДУША
WDS
180 000 000
1500
$2 398 721
ОХОТНИК НА МОНСТРОВ
SPPR
100 000 000
1500
$1 332 623
ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
CAO
50 000 000
600
$666 311
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
WDS
35 000 000
1500
$466 418
ОГОНЬ
CP
35 000 000
1000
$466 418
ЗОЯ
CRP
20 000 000
1500
$266 525
ДЕНЬ ГОРОДА
CRP
18 000 000
1500
$239 872
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984
CAO
15 000 000
1000
$199 893
АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА
MG
9 000 000
700
$119 936
ДАТЬ ДУБА В ОКРУГЕ ЮБА
VLG
8 000 000
700
$106 610
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