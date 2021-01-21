Касса четверга: «Охотник на монстров» уступил «Душе»

Лидером кассовых сборов четверга снова стал мультфильм Pixar ДУША (WDS). Проект собрал 20,3 млн рублей и может претендовать на 220 млн по итогам всего уикенда. С такими результатами новинки на равных бороться не смогли. Самая успешная из них − фантастический экшн ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (SPPR) − в первый день проката получила 11 млн рублей. Это значит, что по итогам уикенда лента вряд ли доберется даже до 100 млн.
Криминальный триллер ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (CAO) за лидерство не борется, но показывает неплохие результаты в своей весовой категории. Лента получила в четверг 9,9 млн рублей и теперь к концу недели от него можно ждать 70 млн рублей. А вот российская новинка − военная драма ЗОЯ (CRP) − высоких результатов не показала. Лента стартовала с 3,7 млн рублей. Весь уикенд может принести ей до 25 млн рублей.
В топ-10 по итогам четверга также попали фильмы АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА (MG) и БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА (PRD). Эти новинки идут на результат в районе 6-7 млн рублей по итогам всего уикенда.
Предварительные сборы за четверг 28.01.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
28.01.2021
|Изменение
|Общая
касса на
28.01.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ДУША
Soul
|WDS
|2
|-
|1639
|20 306 382
$270 607
|-8,5%
|346 799 587
$4 727 366
|220 000 000
$2 931 770
|2
|
ОХОТНИК НА МОНСТРОВ
Monster Hunter
|SPPR
|1
|-
|1292
|11 000 000
$146 588
|-
|11 000 000
$146 588
|95 000 000
$1 265 991
|3
|
ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
The Little Things
|CAO
|1
|-
|606
|9 893 707
$131 846
|-
|9 893 707
$131 846
|70 000 000
$932 836
|4
|CRP
|1
|-
|1280
|3 675 710
$48 983
|-
|3 675 710
$48 983
|25 000 000
$333 156
|5
|CP
|6
|-
|678
|3 000 000
$39 979
|-48,3%
|828 600 000
$10 980 652
|29 000 000
$386 461
|6
|WDS
|5
|-
|900
|2 635 570
$35 122
|-55,9%
|1 945 599 262
$26 334 587
|35 000 000
$466 418
|7
|CRP
|2
|-
|898
|1 669 864
$22 253
|-69,9%
|52 114 210
$710 390
|12 000 000
$159 915
|8
|
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984
Wonder Woman 1984
|CAO
|3
|-
|735
|1 447 736
$19 293
|-75,0%
|263 445 329
$3 582 828
|12 000 000
$159 915
|9
|
АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА
Twist
|MG
|1
|-
|366
|1 003 547
$13 373
|-
|1 003 547
$13 373
|7 000 000
$93 284
|10
|
БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА
Blithe Spirit
|PRD
|1
|-
|359
|867 261
$11 557
|-
|867 261
$11 557
|6 500 000
$86 620
|11
|
МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ. ПЕРЕВЫПУСК
Mulholland Dr.
|INK
|1
|-
|117
|751 030
$10 008
|-
|2 019 548
$26 913
|-
|12
|
ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
Promising Young Woman
|VLG
|2
|-
|488
|425 216
$5 667
|-78,8%
|12 227 957
$166 684
|-
|13
|
ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА
The Other Side
|EXP
|3
|-
|144
|381 490
$5 084
|-69,0%
|60 091 916
$817 244
|-
|14
|
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
The Croods: A New Age
|UPI
|6
|-
|390
|369 198
$4 920
|-48,6%
|824 632 096
$10 928 069
|-
|15
|
ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ
Songbird
|MG
|2
|-
|251
|307 207
$4 094
|-81,0%
|14 579 521
$198 739
|-
|ИТОГО TOP-15:
|57 733 918
$769 375
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.04 руб.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
29.01.2021 Автор: Артур Чачелов