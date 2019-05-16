Касса четверга: «Аладдин» получает 59 млн рублей

Приключенческая сказка Disney АЛАДДИН (WDSSPR) уверенно лидирует по итогам четверга. Лента собрала 59 млн рублей, что чуть больше, чем было у АЛИСЫ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ (55 млн), но меньше, чем у КНИГИ ДЖУНГЛЕЙ (65 млн рублей). Уикенд может принести релизу 360 млн рублей. Вторая крупная новинка недели − хоррор ГОРИ, ГОРИ ЯСНО (WDSPPR) − стартует с четвертого места. В активе ленты по итогам четверга оказалось 9,7 млн рублей. К концу воскресенья релиз получит 60 млн рублей. По похожей схеме работал фильм ужасов ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ 2: АНГЕЛ СМЕРТИ (NKI).

Криминальный триллер КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ (CAE) завершил четверг с 1,8 млн рублей. До конца уикенда на счетах проекта окажется 11–12 млн рублей. В топ-10 по итогам четверга также попали новинки ЯДОВИТАЯ РОЗА (MG) и ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (VLG). Первая к концу воскресенья может рассчитывать на 7-7,5 млн рублей, вторая − на 3 млн.

ОПРОС БУКЕРОВ

АННА ТИТОВА

Директор по репертуарному планированию сети Mori Cinema (9 к/т, 64 зала), Санкт-Петербург, Красноярск, Череповец, Красногорск, Мытищи, Волгоград, Сыктывкар, Тольятти, Москва

В нашей сети вчера вышли АЛАДДИН; ГОРИ, ГОРИ ЯСНО; КРАСИВЫЙ ПЛОХОЙ ЗЛОЙ; ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ и ЯДОВИТАЯ РОЗА. АЛАДДИН стартовал отлично, утром и днем было много школ, вечером молодежи и более взрослой аудитории. Старты последних диснеевских экранизаций заметно уступают АЛАДДИНУ по выручке: ДАМБО – в 2,3 раза хуже, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ – в полтора. Отзывы на фильм в основном положительные. Уверена, что в выходные будет колоссальный прирост. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО стартовал в рамках ожиданий. Неплохую наработку на сеанс в некоторых городах показал КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ. ПОКЕМОН на второй неделе упал на 52 процента, Джон Уик 3 – на 72 процента, ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ – на 50 процентов. Из остальных холдоверов можно отметить В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА, который показал прирост 25 процентов относительно прошлого четверга.

АНДРЕЙ ПОНОМАРЕНКО

Менеджер по репертуарному планированию к/т ДК Профсоюзов (3 зала на 760 мест), к/т «Киноцентр» (6 залов на 950 мест), Благовещенск, к/т «Гигант» (3 зала на 200 мест), Биробиджан, к/т «Россия» (3 зала на 500 мест), Белогорск, к/т имени Гайдая (1 зал на 192 место), Свободный

У нас вчера стартовали АЛАДДИН, ЯДОВИТАЯ РОЗА; ГОРИ, ГОРИ ЯСНО; КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ; ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА, ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ и ИГРИЩА ПРЕСТОЛОВ. Четверг с учетом такого количества новинок вышел бодреньким, но он мог бы быть еще лучше. Просто вчера у нас в школах были последние звонки. Соответственно, утром и днем в кинотеатрах чувствовалось, что уже практически каникулы, поскольку посещаемость стала выше, чем в обычные рабочие дни. Однако вечер был очень слабым, по-видимому, это связано с тем, что старшеклассники гуляли в парках и сидели в кафе. По большей части вчера кассу сделали утро и день. На первом месте ожидаемо АЛАДДИН. Он стартовал отлично, хотя в душе всегда хочется большего. Думаю, в выходные он покажет себя еще лучше. Вкупе со стартом превью ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 это должно дать нам прекрасный результат. ПОКЕМОН вчера тоже очень неплохо сработал, он на втором месте после АЛАДДИНА. ДЖОН УИК сработал тоже неплохо, даже обошел новинку ГОРИ, ГОРИ ЯСНО.

ДАРЬЯ СОЛОПОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Мир» (4 зала на 681 место) и к/т «Россия» (4 зала на 681 место), Балаково

Стартовали АЛАДДИН; ГОРИ, ГОРИ ЯСНО; КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ; ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА. На первом месте АЛАДДИН. Но честно говоря, я ожидала от него большего, пока слабовато. Потому что на ПОКЕМОНА на прошлой неделе в четверг пришло в два раза больше людей. На АЛАДДИНА у меня ставки были больше, потому что у него больше рекламы, расписывали мы его шире, позиционировали его как проект для всех, хотя в основном для семейной аудитории. Надеюсь, дальше он пойдет лучше. Сегодня учебный год у нас закончился, прозвенели последние звонки. Мы надеемся, что народ подтянется, начиная с завтрашнего дня. Тем более будет городской праздник, может все удачно сложиться. Дети уже отдыхают, их надо как-то развлекать, отмечать окончание года и, например, сводить в кино. Все-таки я прям верю в АЛАДДИНА. На втором месте у нас по-прежнему МСТИТЕЛИ. Нам удалось договориться в прокатчиком о продлении, и результаты отличные до сих пор. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО стартовал очень слабо. ДЖОН УИК значительно просел, но немного собирает. ПОКЕМОН тоже неплохо идет, но падение сборов, конечно, чувствуется. В целом эта неделя отмечена проседанием сборов. Но я думаю, что это связано с концом учебного года. На следующей неделе ситуация должна измениться, ждем наплыв людей.

РЕГИНА ГАРЕЕВА

Маркетолог к/т «Кинопростор» (5 залов на 654 места), Уфа

В нашем кинотеатре вчера вышли АЛАДДИН; ГОРИ, ГОРИ ЯСНО; ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ. АЛЛАДИН на первом месте, можно сказать, что он хорошо отработал. Для четверга и для нашего кинотеатра результат неплохой. Хотя звонков и вопросов было много, мы ожидали показатели чуть повыше. На МСТИТЕЛЯХ были почти полные залы, здесь же где-то половина зала была заполнена, где-то – треть. Один сеанс в районе пяти часов и вовсе не состоялся, не знаю почему. Может, это связано с последним звонком, который прозвенел в школах вчера. Хотя погода вчера была дождливая, было холодно, по идее это должно было способствовать посещаемости. Надеемся, что в выходные АЛАДДИН раскачается, потому что звонков до сих пор много, фильм спрашивают. Плюс завтра стартует ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 восьмью сеансами, ждем зрителей на этот мультфильм. ПОКЕМОН работает неплохо, чуть получше ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, заполняемость у них все-таки слабая – меньше половины зала, а то и треть. ДЖОН УИК сильно просел по сравнению со стартом, всего по 6-7 человек в зале.

СОФЬЯ САЛТЫКОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Иллюзиум» (3 зала на 771 место), Набережные челны

У нас стартовали АЛАДДИН; ГОРИ, ГОРИ ЯСНО. АЛЛАДИН стартовал неплохо, но хотелось бы лучше. Потому что посмотревшие картину говорят, что это великолепно, очень красочно и интересно. Многие говорят, что с удовольствием два-три раза еще посмотрят. Если на ДАМБО в день премьеры пришло 70 человек, то на АЛАДДИНА – 100 человек. То есть результат чуть получше. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО стартовало неплохо, но средне, как обычный ужастик, в принципе больших ожиданий от проекта не было. Надеемся, что в выходные АЛАДДИН проявит себя в полную силу, ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 ему поможет. Изначально мы планировали брать мультфильму в превью тремя сеансами, но поставили в итоге пять. Причем есть уже выкупленный зал от организации на 500 мест. Надеемся, что остальные залы тоже забьются. Хотя большинство людей, которые приходят в кинотеатр, спрашивают про мультфильм на 30 мая. Очень многие просто не знают, что он сейчас выходит в превью. Если люди знали бы, мне кажется, мы завтра отработали бы потрясающе. Но думаю, и так выходные будут хорошим. Погода прохладная, идет дождь, на шашлыки никто, скорее всего, не поедет. Так что это один из факторов, который приведет людей в кинотеатр.

Предварительные сборы за четверг 23.05.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.42 руб.



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