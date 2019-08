Касса четверга: «Angry Birds 2» собрали 45,4 млн рублей

Новым лидером кассовых сборов стал мультфильм ANGRY BIRDS 2 В КИНО (WDSSPR). Его первый четверг в прокате принес 45,4 млн рублей (Россия без учета СНГ). Это меньше, чем было у предыдущей части. К концу воскресенья новинка может претендовать только на 200 млн рублей. Первый мультфильм франшизы стартовал c 349 млн рублей.

В пятерке лучших закончил свой первый день еще один сиквел − акулий триллер СИНЯЯ БЕЗДНА 2 (VLG). Лента собрала 5,8 млн рублей, а значит, к концу выходных сумма сборов может увеличиться до 25 млн рублей. Это будет чуть лучше, чем было у предшественника, в активе которого было 18 млн за первые четыре дня.

В топ-10 также попали еще несколько новинок: лента Ксавье Долана СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА Ф. ДОНОВАНА (VLG) собрала за четверг чуть больше 1 млн рублей и претендует на 5,5 млн по итогам всего уикенда. Бразильский хоррор ГОЛОСА С ТОГО СВЕТА (PRGK) получил чуть больше 700 тыс., а триллер с Нуми Рапас АНГЕЛ МОЙ (MG) завершил первый день с 522 тыс.

ОПРОС БУКЕРОВ

ОКСАНА КАЛИНИНА

Заместитель директора по прокату ООО «Кинопредприятие Мурманск»: к/т «Мурманск» (1 зал на 463 места), к/т «Аврора» (1 зал на 154 места), к/т «Северное сияние» (8 залов на 822 места), Мурманск

В наших кинотеатрах вчера стартовали ANGRY BIRDS 2 В КИНО, СИНЯЯ БЕЗДНА 2, АНГЕЛ МОЙ, СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА Ф. ДОНОВАНА, ГОЛОСА С ТОГО СВЕТА. Мультфильм стартовал чуть хуже наших ожиданий, но надеемся на выходные дни. Плюс во второй половине августа начнут уже возвращаться в город семьи, которые уезжали в отпуск на юг. Мы очень рассчитываем, что проект будет работать в длину. Вчера ANGRY BIRDS работали стабильно, но вечером все-таки посещаемость была получше. Это связано с тем, что четверг – будний день, а значит, родители повели детей в кино после работы. Из новинок на своем уровне порадовали СИНЯЯ БЕЗДНА 2 и ГОЛОСА С ТОГО СВЕТА. А вот АНГЕЛ МОЙ и ДЖОН ДОНОВАН сработали не очень. Хотя я думала, что на фильм Ксавье Долана пойдут лучше. Продолжает отлично работать КОРОЛЬ ЛЕВ, он прям радует. Хорошо работают и ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ со СТРАШНЫМИ ИСТОРИЯМИ. Они, конечно, потеряли, но не сильно. В целом уикенд будет слабее предыдущего, вообще пошел спад, август начался хорошо, но сейчас все хуже и хуже.

ДАРЬЯ СОЛОПОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Мир» (4 зала на 681 место) и к/т «Россия» (4 зала на 681 место), Балаково

На наших площадках вчера вышли ANGRY BIRDS 2 В КИНО, КРАСИВЫЙ БАНДИТ и МОБИЛЬНЫЙ ВОИН ГАНДАМ: НАРРАТИВ. Лучше всех стартовал ANGRY BIRDS, и он сейчас работает лучше всех проектов, которые есть на экране. Но если сравнивать с теми картинами, которые выходили в последние недели, старт у мультфильма плохой. Например, у КОРОЛЯ ЛЬВА в стартовый четверг касса была в шесть раз больше. Ожидания по мультфильму все-таки были выше. Хотелось хотя бы половину от кассы КОРОЛЯ ЛЬВА. Пока сложно прогнозировать, как он будет работать дальше. До начала учебного процесса еще две недели, и погода вроде «киношная». Может, мультфильм еще раскачается, будем на это надеяться. Про него уже спрашивают организации для коллективных заявок, на 1 сентября хотят на него пойти. Все остальные проекты сейчас работают средне и на одном уровне – ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ, ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД, ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ. КОРОЛЯ ЛЬВА мы все еще продлеваем, хоть и сеансов мало осталось, но люди идут. Приходят те, кто вернулся из отпуска, также есть ценители, которые смотря фильм уже во второй раз.

ЕКАТЕРИНА ПЕЧУРИЦА

Менеджер по кинопрокату к/т «Высшая Лига» (5 залов на 691 мест), Пенза

У нас вчера стартовали ANGRY BIRDS 2 В КИНО, СИНЯЯ БЕЗДНА 2, АНГЕЛ МОЙ, СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА Ф. ДОНОВАНА. Впереди всех, конечно же, ANGRY BIRDS с хорошими показателями. Результат для нас стал ожидаемым. Это не стопроцентная заполняемость, но неплохая. Причем лучше пока работают дневные сеансы, то есть наилучший отклик идет от более юной аудитории. На вечерних сеансах шел спад, хотя другие крупные мультфильмы вечером работали тоже хорошо, например, та же ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. Остальные новинки отработали слабо, но другого мы и не ожидали, все результаты прогнозируемые. Ждем хороших выходных, когда ANGRY BIRDS раскачается и будет работать еще лучше. Вообще отзывы уже неплохие от первых зрителей, думаю, «сарафан» должен пойти. ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ хорошо работает на вечерних сеансах, не на аншлагах, но с неплохой заполняемостью. Стабильно работают и ФОРСАЖ с КОРОЛЕМ ЛЬВОМ.

ЕЛЕНА ХОЗЯШЕВА

Директор по репертуарному планированию к/т Pushka (4 зала на 618 мест), Курган

У нас накануне вышли ANGRY BIRDS 2 В КИНО, СИНЯЯ БЕЗДНА 2, ГОЛОСА С ТОГО СВЕТА. ANGRY BIRDS 2 В КИНО в принципе отработали неплохо, но мы ожидали намного больше. По сравнению с предыдущей частью выручка по крайней мере в первый день значительно меньше. Может, пока будний день и судить рано. Я очень сильно надеюсь, что в выходные мультфильм раскачается и будет собирать лучше. ГОЛОСА С ТОГО СВЕТА отработали плохо, СИНЯЯ БЕЗДНА – так себе, но ничего от них мы не ожидали. У ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ вчера выручка была в пять раз меньше, чем в стартовый четверг. Думаю, что все, кто хотел сходить на новый фильм Квентина Тарантино, уже это сделали. Отзывы о фильме противоречивые. Скорее всего, «сарафан» все-таки сработал, и мы видим сейчас сильное падение. Из холдоверов работает в основном только КОРОЛЬ ЛЕВ, у него стабильно высокая наработка. ФОРСАЖ тоже неплохо держится даже в будние дни.

ВЛАДИМИР МОРОЗОВ

Заместитель директора к/т «Ракета» (3 зала на 488 мест), Евпатория

В нашем кинотеатре вчера стартовал только мультфильм ANGRY BIRDS 2 В КИНО. Проект отработал неплохо, не идеально, конечно, но на хорошую четверку – как мы и ожидали. Мультфильм работал практически идентично на утренних, дневных и вечерних сеансах, разница там была буквально в 10 человек. То есть виден стабильный интерес к проекту. Плюс у нас еще в самом разгаре курортный сезон, поэтому туристов много, и заполняются все сеансы. ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ работает неплохо, но уже начал сдавать обороты. Но больше всего нас сейчас удивляет, как работает КОРОЛЬ ЛЕВ. У него пятая неделя проката, а касса – почти на уровне ANGRY BIRDS. Заполняемость на уровне 60 процентов в немалых залах на 134 места. По общему бокс-офису и посещаемости картина у нас стала абсолютным рекордсменом, обойдя ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ и МИНЬОНОВ. Причем КОРОЛЬ ЛЕВ обошел всех с большим запасом, так что чтобы его догнать, нужно срочно выпускать АВАТАР 2, да и то летом (улыбается). Проект работает феноменально, мы такого никогда не видели.

Предварительные сборы за четверг 15.08.2019 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

15.08.2019 Изменение Общая

касса на

15.08.2019 Эсти

мейты за

уикенд

1 ANGRY BIRDS 2 В КИНО

The Angry Birds Movie 2 WDSSPR 1 - 1354 45 400 000

$697 496 - 45 400 000

$697 496 200 000 000

$3 072 669

2 ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ

Once Upon a Time in Hollywood WDSSPR 2 - 1221 33 400 000

$513 136 -71,0% 645 300 000

$9 913 965 150 000 000

$2 304 501

3 ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw UPI 3 - 1535 13 842 624

$212 669 -52,2% 882 620 091

$13 917 062 75 000 000

$1 152 251

4 КОРОЛЬ ЛЕВ

The Lion King WDSSPR 5 - 795 7 400 000

$113 689 -51,0% 2 481 300 000

$39 416 998 49 000 000

$752 804

5 СИНЯЯ БЕЗДНА 2

47 Meters Down: Uncaged VLG 1 - 674 5 760 733

$88 504 - 5 760 733

$88 504 25 000 000

$384 084

6 СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ

Scary Stories to Tell in the Dark PRD 2 - 943 4 214 768

$64 753 -55,2% 73 176 144

$1 124 230 21 000 000

$322 630

7 ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД

Dora and the Lost City of Gold CPP 2 - 1583 3 600 000

$55 308 -65,3% 82 400 000

$1 265 939 20 000 000

$307 267

8 СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА Ф. ДОНОВАНА

The Death and Life of John F. Donovan VLG 1 - 260 1 072 588

$16 479 - 1 072 588

$16 479 5 500 000

$84 498

9 ГОЛОСА С ТОГО СВЕТА

The Nightshifter PRGK 1 - 203 708 073

$10 878 - 728 553

$11 193 3 500 000

$53 772

10 АНГЕЛ МОЙ

Angel of Mine MG 1 - 323 522 495

$8 027 - 539 677

$8 291 3 000 000

$46 090

11 ПАРАЗИТЫ

Parasite PVZGL 7 - 54 265 300

$4 076 - 82 063 669

$1 292 341 -

12 7 СОЦИОПАТОВ

7 Reasons to Run Away CPF 1 - 65 249 752

$3 837 - 288 457

$4 432 -