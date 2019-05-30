Касса четверга: «Темный Феникс» получает 49 млн рублей

ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС (Fox) уверенно занимает первое место в российском прокате по итогам четверга. За первый день в кинотеатрах новинка собрала почти 49 млн рублей. Предыдущая часть франшизы про «Людей Икс» − АПОКАЛИПСИС в свой первый четверг в 2018 году получила 78,5 млн рублей, которые к концу уикенда выросли до 384 млн. ТЕМНЫЙ ФЕНИКС претендует на 250 млн.

Вторая большая мэйджорская новинка недели − РОКЕТМЕН (CPP) − стартовала значительно скромнее ожиданий. Музыкальный байопик об Элтоне Джоне не добрался в четверг и до 6 млн рублей. С таким стартом к концу уикенда лента может получить не больше 30 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНАСТАСИЯ МЕДИНСКАЯ

Руководитель отдела кинопоказа и рекламы к/т «Атриум-кино» (8 залов на 864 места), к/ц «Континент» (9 залов на 849 мест), к/т «Рубин» (2 зала на 740 мест), к/т «Космос» (1 зал на 346 мест), Омск

Вчера у нас стартовали фильмы ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС, РОКЕТМЕН, ОБИТЕЛЬ СТРАХА, ДИТЯ ТЬМЫ и ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ. Тройка лидеров четверга у нас выглядит следующим образом: Люди Икс, Тайная жизнь домашних животных 2, Аладдин. Результатом работы Людей Икс не совсем довольны, так как в этот четверг они сработали на уровне второй недели работы Тайной жизни домашних животных. Отзывы о фильмы разные, некоторые зрители не довольны финальной частью серии фильмов про людей-мутантов, но есть и те, кто считает, что фильм снят не хуже предыдущих частей. К большому сожалению, действительно положительных или восхищенных отзывов картина не вызвала. Особого увеличения продаж на выходных не ожидаем, поскольку «сарафан» фильма уже запущен, и он оставляет желать лучшего. Разочаровал старт фильма Рокетмен, который, несмотря на всю шумиху вокруг выхода картины, не привел зрителей в кинотеатры. Тайная жизнь домашних животных продолжает хорошо работать, но по сравнению со стартовым четвергом посещаемость упала примерно в два раза. Особых отличий в сборах Аладдина не наблюдается. На предстоящие выходные особые ожидания не возлагаем. Ситуацию с посещаемостью и сборами сможет спасти только вторая неделя проката Тайной жизни.

ВАСИЛИЙ МАЦИЕВИЧ

Директор по кинопрокату к/т «Эпицентр» (4 зала на 549 мест), Красноярск

В нашем кинотеатре вчера стартовали ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС, РОКЕТМЕН, ОБИТЕЛЬ СТРАХА, ДИТЯ ТЬМЫ и ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ. Все стартовало немного ниже наших ожиданий. После того, как на ЛЮДЕЙ ИКС появились оценки и рецензии американских критиков, наши ожидания по фильму немного снизились. В итоге фильм работает в рамках уже сниженных ожиданий. От РОКЕТМЕНА мы много не ожидали. Все-таки Элтон Джон у нас не такой популярный, как Фредди Меркьюри. И новинка тоже стартовала ниже наших ожиданий. Непонятно, с чем это связано. Я читал в Сети, что некоторые зрители собираются бойкотировать картину из-за того, что там были вырезаны сцены. Посмотрим, как все это будет работать в выходные. ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ отработал в рамках ожиданий, учитывая, что сейчас каникулы, мультфильм еще свое соберет. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 продолжает работать, снижение, конечно, есть, но оно не критичное. Вполне возможно, что в выходные мультфильм поборется за первое место с ЛЮДЬМИ ИКС. У АЛАДДИНА хоть и третий уикенд, но наработка на сеанс хорошая, люди продолжают на него идти. ГОДЗИЛЛА 2 нас немного разочаровала. Думаю, в целом уикенд будет нормальным.

ЮЛИЯ ЖЕЛТЫШЕВА

Заместитель директора по репертуарному планированию к/т «Луна» (3 зала на 631 место) и «Руслан» (1 зал на 168 мест), Ульяновск

Мы стартовали фильмами ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС и РОКЕТМЕН. РОКЕТМЕН вышел только в одном кинотеатре из двух, и можно сказать, что наши зрители эту картину не оценили, результат совсем слабенький. ЛЮДИ ИКС стартовали в пределах ожидаемого, скажем так, чуть выше среднего. На первом месте у нас по-прежнему ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2, ничего не изменилось с прошлой недели. Продолжает собирать и АЛАДДИН, у него хорошая наработка, по этому показателю он на втором месте. Плоховатенько работает ГОДЗИЛЛА 2. Думаю, что в выходные ничего не поменяется. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ останется в лидерах. А в целом сборы нынешнего уикенда будут процентов на 10–15 ниже, чем было на прошлой неделе.

ЕЛЕНА ХОЗЯШЕВА

Директор по репертуарному планированию к/т Pushka (4 зала на 618 мест), Курган

У нас в прошедший четверг стартовали следующие картины: ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС, РОКЕТМЕН, ОБИТЕЛЬ СТРАХА, ДИТЯ ТЬМЫ, ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ и МЫ ВСЕГДА ЖИЛИ В ЗАМКЕ. Все новинки отработали плохо, вообще результаты за вчерашний день крайне слабые. ЛЮДИ ИКС не оправдали ожиданий. Сомневаюсь, что они смогут разогнаться к выходным. Продолжают работать ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 и АЛАДДИН. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ лидирует. Поскольку сейчас каникулы, а люди еще никуда не уехали (сезон отпусков будет в июле), в кинотеатр приходят родители с детьми. Так что посещаемость у мультфильма хорошая. АЛАДДИН продолжает удивлять. Видимо, за счет положительных отзывов он не сдает оборотов и демонстрирует стабильную заполняемость. Но уикенд все-таки, как мне кажется, будет ниже среднего из-за слабого старта новинок.

ГАЛИНА РЕШИТЬКО

Менеджер по кинопрокату к/т «Спартак» (3 зала на 251 место), Симферополь

В нашем кинотеатре вчера стартовали ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС и РОКЕТМЕН. ЛЮДИ ИКС стартовали слабо, показатели очень низкие, одно расстройство. РОКЕТМЕН, соответственно, отработал еще хуже. Вечерний сеанс вообще не состоялся. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 и АЛАДДИН работают, но нельзя сказать, что у них прямо очень хорошие результаты, это не «вау». В выходные если будет тепло, народ поедет дружно на море, и кассовых сборов в нашем кинотеатре не будет. Пока прогноз сулит дожди, но погода может измениться. Например, вчера была сильная гроза. Будем надеяться, что люди из города все-таки не уедут, а придут к нам.

Предварительные сборы за четверг 06.06.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 65.12 руб.



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