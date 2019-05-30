Касса четверга: «Темный Феникс» получает 49 млн рублей

ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС (Fox) уверенно занимает первое место в российском прокате по итогам четверга. За первый день в кинотеатрах новинка собрала почти 49 млн рублей. Предыдущая часть франшизы про «Людей Икс» − АПОКАЛИПСИС в свой первый четверг в 2018 году получила 78,5 млн рублей, которые к концу уикенда выросли до 384 млн. ТЕМНЫЙ ФЕНИКС претендует на 250 млн.
Вторая большая мэйджорская новинка недели − РОКЕТМЕН (CPP) − стартовала значительно скромнее ожиданий. Музыкальный байопик об Элтоне Джоне не добрался в четверг и до 6 млн рублей. С таким стартом к концу уикенда лента может получить не больше 30 млн рублей.
ОПРОС БУКЕРОВ
АНАСТАСИЯ МЕДИНСКАЯ
Руководитель отдела кинопоказа и рекламы к/т «Атриум-кино» (8 залов на 864 места), к/ц «Континент» (9 залов на 849 мест), к/т «Рубин» (2 зала на 740 мест), к/т «Космос» (1 зал на 346 мест), Омск
Вчера у нас стартовали фильмы ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС, РОКЕТМЕН, ОБИТЕЛЬ СТРАХА, ДИТЯ ТЬМЫ и ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ. Тройка лидеров четверга у нас выглядит следующим образом: Люди Икс, Тайная жизнь домашних животных 2, Аладдин. Результатом работы Людей Икс не совсем довольны, так как в этот четверг они сработали на уровне второй недели работы Тайной жизни домашних животных. Отзывы о фильмы разные, некоторые зрители не довольны финальной частью серии фильмов про людей-мутантов, но есть и те, кто считает, что фильм снят не хуже предыдущих частей. К большому сожалению, действительно положительных или восхищенных отзывов картина не вызвала. Особого увеличения продаж на выходных не ожидаем, поскольку «сарафан» фильма уже запущен, и он оставляет желать лучшего. Разочаровал старт фильма Рокетмен, который, несмотря на всю шумиху вокруг выхода картины, не привел зрителей в кинотеатры. Тайная жизнь домашних животных продолжает хорошо работать, но по сравнению со стартовым четвергом посещаемость упала примерно в два раза. Особых отличий в сборах Аладдина не наблюдается. На предстоящие выходные особые ожидания не возлагаем. Ситуацию с посещаемостью и сборами сможет спасти только вторая неделя проката Тайной жизни.
ВАСИЛИЙ МАЦИЕВИЧ
Директор по кинопрокату к/т «Эпицентр» (4 зала на 549 мест), Красноярск
В нашем кинотеатре вчера стартовали ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС, РОКЕТМЕН, ОБИТЕЛЬ СТРАХА, ДИТЯ ТЬМЫ и ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ. Все стартовало немного ниже наших ожиданий. После того, как на ЛЮДЕЙ ИКС появились оценки и рецензии американских критиков, наши ожидания по фильму немного снизились. В итоге фильм работает в рамках уже сниженных ожиданий. От РОКЕТМЕНА мы много не ожидали. Все-таки Элтон Джон у нас не такой популярный, как Фредди Меркьюри. И новинка тоже стартовала ниже наших ожиданий. Непонятно, с чем это связано. Я читал в Сети, что некоторые зрители собираются бойкотировать картину из-за того, что там были вырезаны сцены. Посмотрим, как все это будет работать в выходные. ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ отработал в рамках ожиданий, учитывая, что сейчас каникулы, мультфильм еще свое соберет. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 продолжает работать, снижение, конечно, есть, но оно не критичное. Вполне возможно, что в выходные мультфильм поборется за первое место с ЛЮДЬМИ ИКС. У АЛАДДИНА хоть и третий уикенд, но наработка на сеанс хорошая, люди продолжают на него идти. ГОДЗИЛЛА 2 нас немного разочаровала. Думаю, в целом уикенд будет нормальным.
ЮЛИЯ ЖЕЛТЫШЕВА
Заместитель директора по репертуарному планированию к/т «Луна» (3 зала на 631 место) и «Руслан» (1 зал на 168 мест), Ульяновск
Мы стартовали фильмами ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС и РОКЕТМЕН. РОКЕТМЕН вышел только в одном кинотеатре из двух, и можно сказать, что наши зрители эту картину не оценили, результат совсем слабенький. ЛЮДИ ИКС стартовали в пределах ожидаемого, скажем так, чуть выше среднего. На первом месте у нас по-прежнему ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2, ничего не изменилось с прошлой недели. Продолжает собирать и АЛАДДИН, у него хорошая наработка, по этому показателю он на втором месте. Плоховатенько работает ГОДЗИЛЛА 2. Думаю, что в выходные ничего не поменяется. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ останется в лидерах. А в целом сборы нынешнего уикенда будут процентов на 10–15 ниже, чем было на прошлой неделе.
ЕЛЕНА ХОЗЯШЕВА
Директор по репертуарному планированию к/т Pushka (4 зала на 618 мест), Курган
У нас в прошедший четверг стартовали следующие картины: ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС, РОКЕТМЕН, ОБИТЕЛЬ СТРАХА, ДИТЯ ТЬМЫ, ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ и МЫ ВСЕГДА ЖИЛИ В ЗАМКЕ. Все новинки отработали плохо, вообще результаты за вчерашний день крайне слабые. ЛЮДИ ИКС не оправдали ожиданий. Сомневаюсь, что они смогут разогнаться к выходным. Продолжают работать ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 и АЛАДДИН. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ лидирует. Поскольку сейчас каникулы, а люди еще никуда не уехали (сезон отпусков будет в июле), в кинотеатр приходят родители с детьми. Так что посещаемость у мультфильма хорошая. АЛАДДИН продолжает удивлять. Видимо, за счет положительных отзывов он не сдает оборотов и демонстрирует стабильную заполняемость. Но уикенд все-таки, как мне кажется, будет ниже среднего из-за слабого старта новинок.
ГАЛИНА РЕШИТЬКО
Менеджер по кинопрокату к/т «Спартак» (3 зала на 251 место), Симферополь
В нашем кинотеатре вчера стартовали ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС и РОКЕТМЕН. ЛЮДИ ИКС стартовали слабо, показатели очень низкие, одно расстройство. РОКЕТМЕН, соответственно, отработал еще хуже. Вечерний сеанс вообще не состоялся. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 и АЛАДДИН работают, но нельзя сказать, что у них прямо очень хорошие результаты, это не «вау». В выходные если будет тепло, народ поедет дружно на море, и кассовых сборов в нашем кинотеатре не будет. Пока прогноз сулит дожди, но погода может измениться. Например, вчера была сильная гроза. Будем надеяться, что люди из города все-таки не уедут, а придут к нам.
Предварительные сборы за четверг 06.06.2019 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
06.06.2019
|Изменение
|Общая
касса на
06.06.2019
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС
X-Men: Dark Phoenix
|FOX
|1
|-
|1356
|48 921 046
$751 245
|-
|48 921 046
$751 245
|240 000 000
$3 685 504
|2
|
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
The Secret Life of Pets 2
|UPI
|2
|-
|1672
|32 835 312
$504 228
|-54,2%
|862 901 884
$13 293 820
|210 000 000
$3 224 816
|3
|
АЛАДДИН
Aladdin
|WDSSPR
|3
|-
|1422
|16 100 000
$247 236
|-45,8%
|824 400 000
$12 797 268
|115 000 000
$1 765 971
|4
|
ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ
Godzilla: II King of the Monsters
|CAO
|2
|-
|1637
|7 500 000
$115 172
|-79,7%
|210 654 878
$3 245 338
|37 000 000
$568 182
|5
|
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ
Pokemon Detective Pikachu
|CAO
|4
|-
|416
|1 200 000
$18 428
|-66,4%
|467 069 184
$7 202 300
|8 000 000
$122 850
|6
|
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ
Paw Patrol 3
|PNR
|1
|-
|510
|493 928
$7 585
|-
|899 674
$13 816
|5 000 000
$76 781
|7
|
ОБИТЕЛЬ СТРАХА
The Wind
|NKI
|1
|-
|269
|472 161
$7 251
|-
|472 161
$7 251
|3 500 000
$53 747
|8
|
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ
The Hustle
|UPI
|5
|-
|99
|385 980
$5 927
|-61,2%
|336 327 230
$5 156 021
|2 500 000
$38 391
|9
|CAE
|1
|-
|174
|238 058
$3 656
|-
|238 058
$3 656
|-
|10
|
ГОРИ, ГОРИ ЯСНО
Brightburn
|WDSSPR
|3
|-
|210
|220 000
$3 378
|-89,5%
|79 400 000
$1 232 536
|-
|11
|
КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
|CAE
|3
|-
|49
|206 836
$3 176
|-70,8%
|22 084 751
$342 824
|-
|12
|
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ
Avengers: Endgame
|WDSSPR
|6
|-
|74
|200 000
$3 071
|-66,7%
|2 569 500 000
$39 757 079
|-
|ИТОГО TOP-12:
|108 773 321
$1 670 352
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 65.12 руб.
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07.06.2019 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова, Дмитрий Некрасов