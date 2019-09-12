Касса четверга: «Тайна печати дракона» работает ниже ожиданий

ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА (NKI) уверенно заняла первое место по итогам четверга, однако ее результат оказался ниже ожиданий рынка. Впрочем, благодаря направленности на семейную аудиторию и активную рекламную кампанию у ленты есть шанс заметно подрости в сборах на выходных. За весь уикенд лента может получить до 200 млн рублей.

Еще одной заметной премьерой четверга стал боевик РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ (MG). Лента сумела занять четвертую строчку чарта. К концу воскресенья сборы фильма, рассчитанного преимущественно на мужскую аудиторию, могут достигнуть 33 млн рублей. Новинки, чьей целевой аудиторией является прекрасная половина человечества − музыкальный ромком YESTERDAY (UPI) и драматический триллер КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ (VLG) завершили четверг примерно на одном уровне. Проект Universal к концу уикенда может получить до 25 млн рублей, а релиз «Вольги» до 20 млн.

ОПРОС БУКЕРОВ

ЕВГЕНИЙ БУСЛЕЙКО

Директор компании по созданию и управлению кинотеатрами «Новое измерение»: к/т «Олимп» (2 зала на 272 места), Кириши, к/т «КиноТихвин» (1 зал на 155 мест), Тихвин, к/т «Кинопарк» (2 зала), Ломоносов, к/т «Проспект» (2 зала), Белая калитва, к/т «Проспект» (2 зала), Лиски, к/т «Проспект» (2 зала), Донецк, к/т «Проспект» (1 зал), Бутурлиновка

В наших кинотеатрах в четверг стартовали ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА и КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ. Можно сказать, что вчерашний день был плавным продолжением среды, ничего нового как будто и не вышло, судя по выручке. ТАЙНА ПЕЧАТИ почти ничего не заработала. Насчет выходных даже боюсь предположить, пока ощутимой брони нет. Этот проект позиционировался на уровне ведущих семейных проектов, но не знаю, почему не сработало. Зритель достаточно неплохо отзывается о фильме, но цифры мы видим. КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ тоже скромно отработала, но у нее и формат совершенно другой. Жаль, что не удалось взять РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ и YESTERDAY. ОНО 2 худо-бедно продолжает работать. У нас много копий было сломано по поводу 18+, потому что мы за этим очень строго следим. Какая-то часть аудитории из-за этого потерялась, безусловно. Судя по всему, уикенд будет слабым, чуть лучше предыдущего, но все же. Хотелось уже сейчас начать выбираться из тяжелой ситуации по выручкам, но видимо пока не судьба.

ОКСАНА КАЛИНИНА

Заместитель директора по прокату ООО «Кинопредприятие Мурманск»: к/т «Мурманск» (1 зал на 463 места), к/т «Аврора» (1 зал на 154 места), к/т «Северное сияние» (8 залов на 822 места), Мурманск

На наших площадках накануне стартовали ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, YESTERDAY, РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ, КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ, ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ, ПРОКЛЯТИЕ «МЭРИ». ТАЙНА ПЕЧАТИ сработала хуже ожиданий, к сожалению. Было большое количество сеансов, а результат очень печальный. В одном из кинотеатров за день на фильме побывало всего около 30 человек. Это совсем грустно. Неожиданно порадовала КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ, у нее на двух сеансах было больше людей, чем у ТАЙНЫ ПЕЧАТИ за весь день. Все остальное идет плохо. ОНО 2 продолжает работать, но тоже почему-то уже сдает позиции. Мы надеемся на выходные, хочется верить, что придет семейная аудитория. Сентябрь подходит к концу, и надежд на высокие сборы уже мало.

ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА

Менеджер по кинопрокату к/ц «Киномакс» (5 залов на 784 места + зал IMAX на 397 мест), Томск

У нас вчера стартовали ЗЕРОВИЛЛЬ, КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ, РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ, МЕЖДУ НАМИ МУЗЫКА, ВОСКРЕСЕНЬЕ и YESTERDAY, а ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА вышла в полноценный прокат. ТАЙНА ПЕЧАТИ на превью в IMAX не показала хороших результатов, и сейчас работает слабенько, люди на нее не пошли. Заполняемость была низкой как на утренних, дневных, так и на вечерних сеансах. При этом в лидерах у нас СТРИПТИЗЕРШИ, которые зарабатывают больше ТАЙНЫ ПЕЧАТИ. А из новинок лучший результат у КОМНАТЫ ЖЕЛАНИЙ. Я бы сказала, это довольно неожиданно. У РЭМБО тоже в целом неплохие цифры. Из холдоверов у нас хорошо шел ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ, но это пока он стоял вечерним сеансом, сейчас он идет днем, пока непонятно, как будет. ЩЕГОЛ уже не работает, остальные проекты тоже слабо работают. Думаю, эти выходные будут не лучше предыдущих.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

В нашем кинотеатре стартовали ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ, ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ, ЭЛЕФАНТ, ЗЕРОВИЛЛЬ. ТАЙНА ПЕЧАТИ отработала очень плохо, как и остальные новинки. Никто из них не показал мало-мальски приемлемый результат, все печально. Семейная аудитория в выходные должна прийти, но столько сеансов ТАЙНА ПЕЧАТИ не отработает. Такое ощущение, что вчера был не премьерный день, а еще одна среда – ничего не работало. ОНО 2 тоже уже съехало. Погода у нас сейчас по идее способствует посещению кинотеатра, идут дожди, на улице холодно. Но люди приходят в кинотеатр, смотрят на репертуар, говорят, что у нас нечего смотреть, разворачиваются и уходят. Мы ждем следующий уикенд, когда выйдут К ЗВЕЗДАМ и ГЕРОЙ. Делаем ставки на эти проекты.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Директор к/т «Кристалл Синема» (3 зала на 301 место), Ревда, Свердловская область

У нас начались ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ и ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ. Поскольку у ТАЙНЫ ПЕЧАТИ было наибольшее количество сеансов среди всех фильмов, она и собрала максимальное количество денег за вчерашний день. Хотя не столько, сколько хотелось бы, учитывая такую роспись. ОНО 2 сейчас ТАЙНА ПЕЧАТИ опережает всего в два раза, а ведь ужастик идет уже третью неделю. Это очень нехороший показатель для начала проката. И «сарафан» у фильма не самый лучший. Но посмотрим, что будет в выходные. У проекта сейчас идет мощная реклама по телевидению. Я по четвергу не стал бы делать выводы. Сейчас идет общий спад по кинотеатру, но в сентябре всегда так было. Зрителей очень мало, это связано с сезоном, когда начинается учебный год, заканчиваются работы на огородах и так далее, поэтому всем не до кино. Может быть, если бы сейчас в прокате были МСТИТЕЛИ, результаты были бы получше.

Предварительные сборы за четверг 19.09.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.43 руб.



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