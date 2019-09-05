Касса четверга: «Стриптизерши» стартуют выше ожиданий

Четверг принес фильму ОНО 2 (САО) 27,8 млн, что на 79% меньше сборов недельной давности. Несмотря на столь внушительное падение, лента осталась уверенным лидером. К концу уикенда релиз может получить до 160 млн рублей.

Второе место в топе четверга заняла картина СТРИПТИЗЕРШИ (MG), в активе которой оказалось 8,35 млн рублей. По итогам уикенда этот релиз с Дженнифер Лопез в главной роли может получить до 60 млн рублей. Другая крупная новинка уикенда − драма ЩЕГОЛ (САО) − заняла третье место, собрав 6,8 млн рублей. К концу воскресенья сумма сборов фильма может перевалить за 40 млн рублей.

В пятерке лидеров еще две новинки: хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ (EXP) получил 2,7 млн. К концу уикенда в его активе может оказаться 18 млн рублей. Больше 20 млн рублей за первые четыре дня проката может получить российская комедия ДОРОГОЙ ПАПА (СР). По итогам выходных в пятерку лучших может попасть мультфильм ПТИЧИЙ ДОЗОР (NKI). В четверг он собрал около 1 млн рублей, а к концу воскресенья его касса может вырасти до 22 млн.

Превью-показы ТАЙНЫ ПЕЧАТИ ДРАКОНА (NKI) принесли фильму пока 1,2 млн рублей, за все выходные сумма может увеличиться до 7–8 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АННА ТИТОВА

Директор по репертуарному планированию сети Mori Cinema (9 к/т, 64 зала), Санкт-Петербург, Красноярск, Череповец, Красногорск, Мытищи, Волгоград, Сыктывкар, Тольятти, Москва

В четверг у нас вышли фильмы ЩЕГОЛ, СТРИПТИЗЕРШИ, ДОРОГОЙ ПАПА, ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ, ПРОМАР, МАНХЭТТЕН, Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi. Из новинок отлично стартовали СТРИПТИЗЕРШИ, причина успеха, видимо, Джей Ло на пилоне (смеется). Аудитория ЩЕГЛА должна прийти в выходные, пока, к сожалению, цифры не радуют. Отзывы очень разные, иногда абсолютно полярные и у тех, кто читал книгу и у тех, кто не читал. По сборам лидирует ОНО 2, на втором месте – СТРИПТИЗЕРШИ, на третьем – ЩЕГОЛ. 52% сборов четверга у ОНО 2, 30% – у СТРИПТИЗЕРШ, ЩЕГЛА, ПАПЫ и СМАЙЛА, остальное – холдоверы, ПРОМАР, МАНХЭТТЕН и Фестиваль. ОНО 2 показал падение 76% относительно прошлого четверга, причины в том, что это прежде всего фанатская история и в неоднозначной реакции зрителей. В целом уикенд будет довольно слабым.

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ

Генеральный директор ООО «Далькино» (4 к/т, 9 залов), Хабаровск

Четверг прошел ожидаемо слабо, так как никаких крупных стартов не было. Идет вторая неделя ОНО 2, но все, кто хотел, уже, конечно, посмотрели фильм. Если сравнивать этот четверг и прошлый, то падение очень сильное – около 70%. «Сарафан» идет неоднозначный, но довольных в принципе больше, чем недовольных. Доля сборов ОНО по четвергу составила 50%. Из новинок лучше всех зашли СТРИПТИЗЕРШИ. Наверное, зрители хотели посмотреть какое-то простое незатейливое кино, чтобы прийти и отдохнуть. У Дженнифер Лопес к тому же есть своя устоявшаяся аудитория, тем более после концерта в России. Третье место по сборам занимает ЩЕГОЛ. Фильм идет примерно на уровне ожиданий – на сеанс приходит около 25 человек. Была надежда, что будет чуть лучше, но многих отпугивает хронометраж. Посмотрим, как пройдут выходные, тем более предварительные продажи на выходные есть. Книга была популярна, в последнее время книжные магазины активизировались и разыгрывали книги вместе с кинотеатрами. При росписи длинных фильмов очень сильно страдает независимый контент, мы хотели взять пару других фильмов ограниченного проката, но не смогли вместить их. На выходных рассчитываем на ОНО, так как остальные будут намного меньше собирать. Надеемся, что придут вернувшиеся из отпусков и те, кто был занят подготовкой к школе. Но никаких суперожиданий на выходные нет.

АРТЕМ АФАНАСЬЕВ

И.о. старшего менеджера к/т «Атриум-кино» (8 залов на 864 места), Омск

В четверг стартовали ДОРОГОЙ ПАПА, ПТИЧИЙ ДОЗОР, ЩЕГОЛ, ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ и СТРИПТИЗЕРШИ. ПТИЧИЙ ДОЗОР – совсем слабо, ДОРОГОЙ ПАПА – средне, остальные новинки собирают пока хорошо. Охотнее всего приходят на ЩЕГЛА. ОНО отлично отработало неделю и продолжает работать с хорошей посещаемостью. Зрители говорят, что первая часть им больше нравилась. На выходных надеемся, что соберем хорошую кассу ОНО, СТРИПТИЗЕРШАМИ и ЩЕГЛОМ.

ЕЛЕНА ВИННИЧЕНКО

Менеджер по кино и маркетингу сети «Интеркино», Сургут: «Аврора» (1 зал на 431 места), «Мир» (2 зала на 292 места), «Вершина» (4 зала на 459 мест)

Четверг прошел средне, но мы и не ожидали какого-то всплеска. По сборам по-прежнему лидирует ОНО 2, доля фильма в общих сборах составляет 50%. «Сарафан» на фильм идет неплохой, хотя многих смущает хронометраж. Но мы рассчитываем на длинный прокат. Из новинок лучше всех стартовали СТРИПТИЗЕРШИ. Мы были удивлены, так как делали ставку на ЩЕГЛА. Наверное, дело в Дженнифер Лопес и очень популярной сейчас певице Карди Би. Плюс это что-то новое с броским названием. Возможно, людям хотелось чего-то простого и легкого. Есть некоторое ощущение, что людям не хватает простых голливудских комедий. Третье место по сборам занимает ЩЕГОЛ. Фильм идет чуть ниже ожиданий. Я сама читала книгу года три назад, была в восторге, но не уверена, что это прямо массовое чтение. Но точно не для молодежи. Я и сама еще не видела фильм, так как опасаюсь испортить впечатление – очень редко экранизации оправдывают ожидания. Картина очень длинная, но мы уже привыкли к такому, так как в последнее время было много таких фильмов. ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ шел долго и большим количеством сеансов – мы как-то уже приноровились формировать удобное расписание даже с таким хронометражом. Ожидания на выходные не очень высокие, так как часть людей продолжает собираться к школе, кто не успел все купить, у части людей время отнимают дачи и походы в лес.

СОФЬЯ САЛТЫКОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Иллюзиум» (3 зала на 771 место), Набережные челны

У нас стартовал ПТИЧИЙ ДОЗОР, ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ, ДОРОГОЙ ПАПА и ЩЕГОЛ. Все новинки идут примерно на одном уровне. ОНО 2 собирает в пять раз больше. В последнее время без хороших картин у нас посещаемость совсем бедовая. Все проекты собирали в четверг примерно по две тысячи рублей или чуть больше, а ОНО – 12 тысяч. СТРИПТИЗЕРШ мы, к сожалению, не взяли, так как в трехзальник не всегда все помещается, но теперь сильно жалеем об этом. Люди активно спрашивают фильм и удивляются, почему его нет у нас. Первые четыре дня ОНО работало очень хорошо, сейчас просто стабильно собирает. Зрители говорят, что фильм смешной, непонятно, почему детей не пускают и говорят, что первая часть была намного лучше. На выходных в любом случае будет собирать ОНО, на ЩЕГЛА придут ценители драм и поклонники книги. На выходных у нас обещают последние погожие деньки, поэтому люди, скорее всего, захотят провести время на природе.

Предварительные сборы за четверг 12.09.2019 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

12.09.2019 Изменение Общая

касса на

12.09.2019 Эсти

мейты за

уикенд 1 ОНО 2

It Chapter Two CAO 2 - 1628 27 806 457

$424 980 -79,2% 724 936 067

$10 901 294 - 2 СТРИПТИЗЕРШИ

Hustlers MG 1 - 764 8 350 645

$127 627 - 8 350 645

$127 627 - 3 ЩЕГОЛ

The Goldfinch CAO 1 - 745 6 818 200

$104 206 - 6 818 200

$104 206 - 4 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ (ПОЛАРОИД)

Polaroid EXP 1 - 558 2 674 324

$40 873 - 2 860 645

$43 721 - 5 ОДЕССА

WDSSPR 2 - 543 2 500 000

$38 209 -50,0% 45 800 000

$688 722 - 6 ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ

Once Upon a Time in Hollywood WDSSPR 6 - 296 1 600 000

$24 454 -33,3% 1 073 700 000

$16 495 621 - 7 Я ИДУ ИСКАТЬ

Ready or Not FOX 3 - 442 995 330

$15 212 -62,0% 107 421 693

$1 617 553 - 8 КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ

Trouble CPF 2 - 572 756 056

$11 555 -47,2% 35 260 352

$530 231 - 9 МАНХЭТТЕН

Manhattan INK 1 - 139 407 706

$6 231 - 971 013

$14 840 - 10 ANGRY BIRDS 2 В КИНО

The Angry Birds Movie 2 WDSSPR 5 - 432 400 000

$6 113 -55,6% 494 100 000

$7 578 221 - 11 КОРОЛЬ ЛЕВ

The Lion King WDSSPR 9 - 232 300 000

$4 585 -40,0% 2 616 700 000

$41 567 911 - ИТОГО TOP-11: 52 608 718

$804 046

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 65.43 руб.



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