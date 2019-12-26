Касса четверга: «Камуфляж и шпионаж» пропускает «Холопа» вперед

Мультфильм студии Blue Sky КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ (FOX) стартовал с 30,6 млн рублей. Этой цифры хватило для второй строчки топа. На первое место вновь поднялся ХОЛОП (CP), которому в четверг досталось 57,7 млн рублей. С таким заделом, российская комедия, скорее всего, останется лидером и по прошествии всего уикенда, несмотря на силу семейной аудитории, на которую рассчитана анимационная новинка. Мультфильму светит не более 250 млн рублей, в то время как ХОЛОП способен уйти за 350 млн рублей.

Другие новинки недели прошли куда более скромно. Так, новый фильм Клинта Иствуда ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА (СAO) расположился на восьмой строчке списка, собрав 4 млн рублей. К концу воскресенья он может рассчитывать на 22-25 млн рублей. Совсем немного от этой ленты отстала еще одна премьера − новый хоррор ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АБАДДОН (EXP). Он положил в свою копилку 3,5 млн рублей, что может принести ему до 20 млн по итогам всего уикенда.

ОПРОС БУКЕРОВ

МАРИЯ ШАШКОВА

Букер сети кинотеатров «Люмен фильм» (10 кинотеатров, 25 залов), Арзамас, Балахна, Гусев, Советск, Черняховск, Кингисепп, Заречный, Балашов, Кохма, Саров, Симферополь

У нас накануне вышли КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ, ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА, ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АБАДДОН. На КАМУФЛЯЖ вчера ажиотажа не было. Думаю, что если бы он вышел в период новогодних праздников, то показатели были бы значительно лучше. Сеансов было достаточно много, так что люди распределились между ними, и высокой заполняемости залов мы не увидели. Но аудитория на проект ходит, и это хорошо. Думаю, на выходных мультфильм подтянется. Но, конечно, видно, что люди вышли на работу и водить детей в кино некому. Поэтому все уходит к ХОЛОПУ, который работает лучше всех, демонстрируя заполняемость выше 70 процентов на всех сеансах. Достаточно много людей ходит и на ВТОРЖЕНИЕ. На ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА есть небольшой спрос, но тоже не такой, как мы ожидали. ГОРЯЧИХ МАМОЧЕК мы взяли для расширения репертуара, но фильм пока никак не работает. В целом как обычно – после праздников все вышли на работу зарабатывать деньги, так что наблюдается стандартный спад. И в ближайшее время массовых походов в кино не ожидается.

АЛЕКСАНДР РЯБКИН

Менеджер по репертуарному планированию ООО «Кинофокс»: к/т «Кинофокс Красногорский» (3 зала), к/т «Кинофокс Синарский» (2 зала), Каменск-Уральский, к/т «Кинофокс» (3 зала), Югорск, к/т «Кинофокс» (3 зала), Ревда

Мультфильм КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ зашел нормально, но уступил ХОЛОПУ. В целом посещаемость у него неплохая, сверхъестественного результата мы от него не ждали. Сейчас еще продолжают школьные каникулы, плюс кто-то еще не вышел на работу, так что этот в уикенд посещаемость должна быть неплохой. Если в праздничные дни выручка за день была, условно, 200 тысяч рублей, то после праздников она обычно падает до 20 тысяч. А сейчас падение всего до 60–70 тысяч, то есть вроде ситуация неплохая. ХОЛОП продолжает лидировать, у него хороший «сарафан». Далее идет ВТОРЖЕНИЕ, у которого чуть поменьше, чем у КАМУФЛЯЖА. Еще меньше у СОЮЗА СПАСЕНИЯ. Картина стандартная – после праздников кинотеатры засыпают и оживятся, скорее всего, уже в феврале со стартом ХИЩНЫХ ПТИЦ и ЛЬДА 2.

ЕЛЕНА ИВАНОВА

Директор по репертуарному планированию к/т Silver (2 зала на 119 мест) Карабаново, к/т Победа (2 зала на 1573 места) Гатчина, к/т «Колибри» (2 зала на 175 мест), Шатура

Стартовали КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ, ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА, ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АБАДДОН. КАМУФЛЯЖ очень хорошо вчера отработал, для 9 января прямо чудесно. ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА вроде бы неплохо показал себя в первый день, а вот ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА – пока никак. Думаю, что КАМУФЛЯЖ должен неплохо поработать на выходных. Каникулы у детей еще не закончились, кто-то как раз будет возвращаться из отпуска, так что на мультфильм должны сходить. Плюс проект ожидаемый, по телевидению идет реклама. ХОЛОП по-прежнему на лидирующей позиции, он хорошо работает. Но спад посещаемости, конечно, чувствуется. Все вышли на работу, и ситуация в прокате изменилась. Но это естественный процесс. Никаких сюрпризов тут нет. Все ожидаемо и понятно. Будем надеяться, что фильмы, выходящие в январе, помогут нам – большая надежда на МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ и (НЕ)ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНУ. Не должны мы все-таки заснуть до февраля.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

У нас стартовали КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ, ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА, ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АБАДДОН. Честно говоря, от КАМУФЛЯЖА ожидали большего. То есть народ ходит, но не в большом количестве. Вроде бы школьные каникулы еще не закончились, и все мультфильмы аудитория уже пересмотрела, должны быть полные залы, но нет. Может, это связано с тем, что родители уже вышли на работу, поэтому не смогли привести детей в кино. Ожидаем, что в выходные мультфильм доберет свое. А так продолжает лидировать ХОЛОП. Вчера у него снова были полные залы, так что в субботу и воскресенье он еще должен находиться на первом месте. ВТОРЖЕНИЕ идет на втором месте, но полных залов у него нет. Неплохо работает ИВАН ЦАРЕВИЧ, как и СОЮЗ СПАСЕНИЯ, который еще добирает. Спад посещаемости, конечно, уже ощущается, но это стандартная картина для послепраздничного периода. Плюс впереди очень крупных премьер не видно.

ВИТАЛИЙ МАХОВ

Директор по репертуарному планированию к/т «Родина» (2 зала на 538 мест), Ярославль

В нашем кинотеатре вчера вышли КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ и ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АБАДДОН. Почему-то новинки очень плохо себя проявили. КАМУФЛЯЖ пока не работает. Думаю, это связано с окончанием новогодних праздников, со стандартным спадом посещаемости. Честно говоря, не знаю, как мультфильм поведет себя в ближайшие выходные. Но думаю, он вряд ли выстрелит. Скорее всего, народ будет по-прежнему ходить на ХОЛОП и СОЮЗ СПАСЕНИЯ. ИВАН ЦАРЕВИЧ сейчас собирает примерно как КАМУФЛЯЖ, который только стартовал. На все остальное мы видим сильный спад. Обычно после Нового года остается какой-нибудь фильм, который после праздников продолжает работать. В предыдущие годы это были ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и Т-34, а в данный момент это ХОЛОП. Думаю, что еще несколько недель он будет работать неплохо. Ну и СОЮЗ СПАСЕНИЯ ему немного помогает.

Предварительные сборы за четверг 09.01.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.91 руб.



Смотрите также:

Касса четверга: «Холоп» легко обошел «Союз спасения» (Сборы четверга 26.12.2019)