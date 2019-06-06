Касса четверга: у «Людей в черном» за четверг только 38,6 млн рублей

Лидером кассовых сборов стала лента ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ (WDSSPR). Российский прокат в четверг принес ей 38,6 млн рублей. Картина стартовала в кинотеатрах еще в среду и теперь, благодаря этому, в ее активе 117,5 млн. Непосредственно за уикенд (четверг-воскресенье) релиз претендует на 210 млн рублей, что недалеко от результата стартовавшего неделю назад ТЕМНОГО ФЕНИКСА.

Хоррор МА (UPI) уверенно вошел в топ-5 по итогам четверга. Первый день в прокате принес ему 6,6 млн. Похоже, что релиз может повторить результат фильма ПРОЧЬ, заработав за весь уикенд чуть больше 30 млн рублей. Куда скромнее выступили другие новинки, в частности, попавшие в топ-10 ленты БОЛЬ И СЛАВА (VLG) и ДОНБАСС. ОКРАИНА (СР). Первая стартовала в среду, собрала чуть больше 3,1 млн рублей, а в четверг добавила еще 1,2 млн. Но, похоже, что фильм Педро Альмодовара по итогам уикенда (четверг-воскресенье) остановится лишь на 9 млн рублей. Военная драма Рената Давлетьярова свой первый день завершила с 0,9 млн рублей, а значит, к концу уикенда вряд ли уйдет за 5 млн.

ОПРОС БУКЕРОВ

ЮЛИЯ ИСКРА

Букер к/т «Звездный», «Киноквартал», «Мега Синема», «Киноцентр», «Магистраль», «Фестиваль» (17 залов), Иркутск, Ангарск, Усть-Кут, Тулун

У нас стартовали ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ, ДОНБАСС. ОКРАИНА и МА. ЛЮДИ В ЧЕРНОМ отработали хорошо. Результаты ДОНБАССА пока не очень хорошие, но мне кажется, что к выходным ситуация должна выправиться, потому что сейчас мы видим зрительский интерес к фильму. То есть в кассах о фильме спрашивают. Видимо, пошла рекламы по федеральным каналам или еще что-то. На выходные, думаю, люди на ДОНБАСС должны прийти. Фильм МА зашел очень средне. Продолжают прекрасно работать ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 и АЛАДДИН. На ЛЮДИ ИКС тоже неплохо идут. Праздничная среда хорошо поработала, особенно детский репертуар. Оживление мы заметили еще во вторник вечером, люди прямо начали идти в кино. Такое ощущение, что во вторник была пятница, среда – как воскресенье, а четверг уже отработал на уровне понедельника. Думаю, что в эти выходные будет все хорошо.

ОКСАНА КАЛИНИНА

Заместитель директора по прокату ООО «Кинопредприятие Мурманск»: к/т «Мурманск» (1 зал на 463 места), к/т «Аврора» (1 зал на 154 места), к/т «Северное сияние» (8 залов на 822 места), Мурманск

На наших площадках вышли ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ, ДОНБАСС. ОКРАИНА, БОЛЬ И СЛАВА и МА. ЛЮДИ В ЧЕРНОМ стартовали хорошо, МА отработала средненько. Я бы не сказала, что 12 июня дало нам прямо праздничные сборы. Скорее был средний выходной день, кассу никто не рвал. Продолжает хорошо работать ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2, на третьем месте – ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС. АЛАДДИН у нас еще работает, он идет двумя сеансами в маленьком зале, но этот зал набирается почти полный. БОЛЬ И СЛАВА зашла у нас только в четверг, но результат в разы печальнее, чем у ДОНБАССА, у которого тоже все плохо. В целом выручки за среду и четверг очень и очень посредственные. Плюс если судить по отзывам на фильм ЛЮДИ В ЧЕРНОМ, есть сомнения насчет этого проекта. «Сарафан» уже идет не очень хороший.

АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

Коммерческий директор ООО «Кино»: к/т «Иллизиум» (4 зала на 300 мест), Новомосковск, к/т «Союз» (2 зала на 336 мест), Алексин

У нас стартовали ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ, ДОНБАСС. ОКРАИНА, МА, БОЛЬ И СЛАВА, КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. По наработке на первом месте ЛЮДИ В ЧЕРНОМ, далее идут ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2, ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС и МА. БОЛЬ И СЛАВА и ДОНБАСС стартовали одинаково плохо. В целом все идет в пределах ожиданий. Хотя на Альмодовара ставки были чуть повыше, как и на ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОМ. Праздничная среда по динамике сборов чем-то напомнила воскресенье, то есть с большой загрузкой в первой половине дня и спадом к вечеру, поскольку далее идет рабочий день. Сборы, конечно, не самые лучшие, но выходной вышел хороший. Старт ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОМ 12 июня был отличной идеей. Не знаю, правда, как это отразится на «сарафане». От выходных больших ожиданий у нас нет. Хотя если смотреть по погоде, сейчас немного похолодало, и народ подтянулся. На прошлой неделе, когда была жара, люди приходили в кино только вечером, и то в небольшом количестве.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

У нас стартовали ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ, ДОНБАСС. ОКРАИНА, КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ и ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ЛЮДИ В ЧЕРНОМ хорошо поработали в праздничный день 12 июня, а вчера – уже хуже, потому что люди вышли на работу. Надеемся, что в выходные картина усилит свои позиции. ДОНБАСС вообще не пошел, у него ни посещаемости, ни отзывов нет, то есть люди как будто бы о нем даже не слышали. Про остальные новинки даже нечего сказать, все-таки детские проекты у нас работают только по выходным. Может, еще в субботу и воскресенье дети придут. Праздничная среда в целом принесла хорошие сборы, я ожидала даже меньшего. Но вчера сборы упали. На первом месте по-прежнему ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. АЛАДДИН еще одним единственным сеансом вечером собирает людей. Думаю, что на ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОМ в выходные люди придут, все-таки рейтинг 12+. Все будет зависеть от погоды. Если будет, как на прошлых выходных, то есть тепло и комфортно, то будет все печально. Пока прогноз против нас.

АЛЕКСАНДР ВИГЕЛЬ

Директор по кинопрокату к/т «Квадро Фильм» (4 зала на 687 мест), Красноярск

В нашем кинотеатре вышли ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ, ДОНБАСС. ОКРАИНА и КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. ЛЮДИ В ЧЕРНОМ зашли средне. В целом эта часть сбавила обороты по сравнению с предыдущими, наработка невысокая. Но посмотрим, что будет дальше. ДОНБАСС совсем мимо прошел. А вот КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ зашло отлично, наверное, из-за коллективных детских посещений. Из-за того, что один из утренних сеансов был заполнен почти на 100 процентов, наработка у релиза в итоге оказалась высокая. Думаю, и в выходные дети тоже на него пойдут, если их всех еще не увезли по дачам. В среду особого ажиотажа мы не наблюдали, видимо, все люди разъехались кто куда. Народ, конечно, никогда не откажется от лишнего выходного посреди недели. Но чтобы использовать его для похода в кино – такого мы никогда не видели.

Предварительные сборы за четверг 13.06.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.52 руб.



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