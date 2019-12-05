Касса четверга: «Полицейский с Рублевки» обходит «Джуманджи»

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 (CP) легко вырвался в лидеры кассовых сборов четверга. Проект положил в свою копилку 57,2 млн рублей, заметно оторвавшись от ближайшего преследователя − семейного приключенческого экшна ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (WDSSPR). Таким образом, касса первого уикенда у российской новинки вряд ли будет ниже 300 млн рублей. Скорее всего, она даже окажется заметно выше этой отметки. А вот фильм с Дуэйном Джонсоном, который в четверг собрал 32,6 млн рублей, по итогам выходных сможет рассчитывать только на 270-280 млн. С похожих цифр два года назад стартовала и предыдущая часть франшизы.

Боевик с Ольгой Куриленко КУРЬЕР (VLG), также стартовавший в этот четверг, остановился в шаге от первой десятки. Проект собрал около 0,5 млн рублей и может рассчитывать только на 3,5 млн рублей за весь уикенд.

ОПРОС БУКЕРОВ

АННА ТИТОВА

Директор по репертуарному планированию сети Mori Cinema (9 к/т, 64 зала), Санкт-Петербург, Красноярск, Череповец, Красногорск, Мытищи, Волгоград, Сыктывкар, Тольятти, Москва

У нас вчера стартовали: Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2, Тайна Мосли, Курьер, Щенячий патруль. Тройка лидеров: Полицейский с Рублевки 2, Джуманджи 2, Холодное сердце II. Полицейский стартовал хорошо, но пока показывает результат ниже первой части. Отзывы разные, но в основном положительные. В выходные ждем прироста, естественно. Особенно, учитывая ограничение 12+. В нашей сети многозальные кинотеатры, поэтому Джуманджи 2 стояли с превью достаточно широко. Сейчас, с учетом расширения, фильм в четверг немного просел по наработке на сеанс, но я уверена, что выходные опять пройдут отлично. Другие новинки стартовали очень слабо. Холодное сердце показывает падение в 54 процента относительно прошлого четверга. Из холдоверов по наработке на сеанс номер один – Достать ножи, по валу – Рождество на двоих.

ДЕНИС МУРЫЛЕВ

Руководитель отдела кинопоказа и рекламы к/т «Атриум-кино» (8 залов на 864 места), к/ц «Континент» (9 залов на 849 мест), к/т «Рубин» (2 зала на 740 мест), к/т «Космос» (1 зал на 346 мест), Омск

У нас вышли ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2, КУРЬЕР, ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ и ОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ НОЧЬЮ. А ДЖУМАНДЖИ вышел в основной прокат. ПОЛИЦЕЙСКИЙ стартовал в два раза лучше, чем ДЖУМАНДЖИ. ДЖУМАНДЖИ на превью работало хорошо, у нас было четыре сеанса, и все они заполнялись плотно, были почти полные залы. Когда роспись расширили, средняя заполняемость у фильма упала. У ПОЛИЦЕЙСКОГО рейтинг 12+, поэтому, как мне кажется, он оттянул на себя часть аудитории. ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II продолжает собирать. Также радует еще и РЖЕВ, у него неплохая посещаемость. Неплохо заполняются и сеансы ЛЬВА ЯШИНА, как и фильмов ТЕКСТ и FORD ПРОТИВ FERRARI. Думаю, что выходные должны быть хорошими.

ВЛАДИМИР МОРОЗОВ

Заместитель директора к/т «Ракета» (3 зала на 488 мест), Евпатория

В нашем кинотеатре стартовали два фильма: ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 и ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. ПОЛИЦЕЙСКИЙ вышел на первое место, опередив ДЖУМАНДЖИ. ДЖУМАНДЖИ стартовал неплохо, но скромнее российской картины. Мы в принципе ожидали таких результатов. ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II в будние дни затухает, потому что детвора вся в школе, зато в выходные мультфильм отлично пашет. Хочу еще отметить РЖЕВ, который и в будни работает хорошо. Хотя сейчас у меня остался всего один сеанс, но на него ходят возрастные люди, которые не привязаны ко времени. Сверхъестественных сборов у него нет, но этот сеанс по заполняемости конкурирует с любым дневным сеансом ПОЛИЦЕЙСКОГО. Уикенд будет хорошим, все должны хорошо работать. Заполняемость у двух новинок должна быть примерно одинаковой, но у ПОЛИЦЕЙСКОГО больше сеансов.

ЮЛИЯ ЖУРАВЛЕВА

Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара

У нас стартовали ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2, ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ и ОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ НОЧЬЮ. ПОЛИЦЕЙСКИЙ сразу хорошо стартовал, он у нас на первом месте. Работают все сеансы, заполняемость хорошая. С первой частью по кассе пока сравнить не могу, нужно будет уже смотреть по итогам уикенда. ДЖУМАНДЖИ пока работает чуть хуже. Мне кажется, это связано с превью-показами. Все-таки в соседнем кинотеатре на прошлой неделе было по девять сеансов этого фильма в день. Возможно, многие его уже посмотрели. ОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ НОЧЬЮ – фильм ограниченного формата, пока непонятно, пойдут на него или нет. Продолжает радовать ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Например, сегодня оно вообще у нас лидировало, потому что были коллективные посещения с утра. Мультфильм хорошо работает. Думаю, что в выходные лидировать будет ПОЛИЦЕЙСКИЙ, на втором месте окажется ДЖУМАНДЖИ.

ВИТАЛИЙ МАХОВ

Директор по репертуарному планированию к/т «Родина» (2 зала на 538 мест), Ярославль

Стартовали ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 и ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Пока динамика у обоих проектов положительная. Вчера сборы у обоих были примерно одинаковые, но у ПОЛИЦЕЙСКОГО чуть-чуть получше. На удивление и на тот, и на тот проект очень много коллективных заявок. Прям идут студенты по 20, по 30 человек. В целом оба фильма стартовали хорошо. Думаю, ПОЛИЦЕЙСКИЙ соберет больше. Думаю, что уикенд будет хороший, учитывая старты новинок и то, что ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ продолжает хорошо собирать. У мультфильма в будни идет снижение, но на выходных две недели у него прошли почти при полных залах. Да и РЖЕВ показывает себя достойно, динамика и заполняемость радуют.

Предварительные сборы за четверг 12.12.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.57 руб.



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