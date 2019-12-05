Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Полицейский с Рублевки» обходит «Джуманджи»

Других новинок нет ни в первой пятерке, ни в первой десятке

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 (CP) легко вырвался в лидеры кассовых сборов четверга. Проект положил в свою копилку 57,2 млн рублей, заметно оторвавшись от ближайшего преследователя − семейного приключенческого экшна ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (WDSSPR). Таким образом, касса первого уикенда у российской новинки вряд ли будет ниже 300 млн рублей. Скорее всего, она даже окажется заметно выше этой отметки. А вот фильм с Дуэйном Джонсоном, который в четверг собрал 32,6 млн рублей, по итогам выходных сможет рассчитывать только на 270-280 млн. С похожих цифр два года назад стартовала и предыдущая часть франшизы.

Боевик с Ольгой Куриленко КУРЬЕР (VLG), также стартовавший в этот четверг, остановился в шаге от первой десятки. Проект собрал около 0,5 млн рублей и может рассчитывать только на 3,5 млн рублей за весь уикенд. 

ОПРОС БУКЕРОВ

АННА ТИТОВА

Директор по репертуарному планированию сети Mori Cinema (9 к/т, 64 зала), Санкт-Петербург, Красноярск, Череповец, Красногорск, Мытищи, Волгоград, Сыктывкар, Тольятти, Москва

У нас вчера стартовали: Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2, Тайна Мосли, Курьер, Щенячий патруль. Тройка лидеров: Полицейский с Рублевки 2, Джуманджи 2, Холодное сердце II. Полицейский стартовал хорошо, но пока показывает результат ниже первой части. Отзывы разные, но в основном положительные. В выходные ждем прироста, естественно. Особенно, учитывая ограничение 12+. В нашей сети многозальные кинотеатры, поэтому Джуманджи 2 стояли с превью достаточно широко. Сейчас, с учетом расширения, фильм в четверг немного просел по наработке на сеанс, но я уверена, что выходные опять пройдут отлично. Другие новинки стартовали очень слабо. Холодное сердце показывает падение в 54 процента относительно прошлого четверга. Из холдоверов по наработке на сеанс номер один – Достать ножи, по валу – Рождество на двоих.

ДЕНИС МУРЫЛЕВ

Руководитель отдела кинопоказа и рекламы к/т «Атриум-кино» (8 залов на 864 места), к/ц «Континент» (9 залов на 849 мест), к/т «Рубин» (2 зала на 740 мест), к/т «Космос» (1 зал на 346 мест), Омск

У нас вышли ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2, КУРЬЕР, ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ и ОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ НОЧЬЮ. А ДЖУМАНДЖИ вышел в основной прокат. ПОЛИЦЕЙСКИЙ стартовал в два раза лучше, чем ДЖУМАНДЖИ. ДЖУМАНДЖИ на превью работало хорошо, у нас было четыре сеанса, и все они заполнялись плотно, были почти полные залы. Когда роспись расширили, средняя заполняемость у фильма упала. У ПОЛИЦЕЙСКОГО рейтинг 12+, поэтому, как мне кажется, он оттянул на себя часть аудитории. ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II продолжает собирать. Также радует еще и РЖЕВ, у него неплохая посещаемость. Неплохо заполняются и сеансы ЛЬВА ЯШИНА, как и фильмов ТЕКСТ и FORD ПРОТИВ FERRARI. Думаю, что выходные должны быть хорошими.

ВЛАДИМИР МОРОЗОВ

Заместитель директора к/т «Ракета» (3 зала на 488 мест), Евпатория

В нашем кинотеатре стартовали два фильма: ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 и ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. ПОЛИЦЕЙСКИЙ вышел на первое место, опередив ДЖУМАНДЖИ. ДЖУМАНДЖИ стартовал неплохо, но скромнее российской картины. Мы в принципе ожидали таких результатов. ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II в будние дни затухает, потому что детвора вся в школе, зато в выходные мультфильм отлично пашет. Хочу еще отметить РЖЕВ, который и в будни работает хорошо. Хотя сейчас у меня остался всего один сеанс, но на него ходят возрастные люди, которые не привязаны ко времени. Сверхъестественных сборов у него нет, но этот сеанс по заполняемости конкурирует с любым дневным сеансом ПОЛИЦЕЙСКОГО. Уикенд будет хорошим, все должны хорошо работать. Заполняемость у двух новинок должна быть примерно одинаковой, но у ПОЛИЦЕЙСКОГО больше сеансов.

ЮЛИЯ ЖУРАВЛЕВА

Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара

У нас стартовали ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2, ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ и ОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ НОЧЬЮ. ПОЛИЦЕЙСКИЙ сразу хорошо стартовал, он у нас на первом месте. Работают все сеансы, заполняемость хорошая. С первой частью по кассе пока сравнить не могу, нужно будет уже смотреть по итогам уикенда. ДЖУМАНДЖИ пока работает чуть хуже. Мне кажется, это связано с превью-показами. Все-таки в соседнем кинотеатре на прошлой неделе было по девять сеансов этого фильма в день. Возможно, многие его уже посмотрели. ОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ НОЧЬЮ – фильм ограниченного формата, пока непонятно, пойдут на него или нет. Продолжает радовать ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Например, сегодня оно вообще у нас лидировало, потому что были коллективные посещения с утра. Мультфильм хорошо работает. Думаю, что в выходные лидировать будет ПОЛИЦЕЙСКИЙ, на втором месте окажется ДЖУМАНДЖИ.

ВИТАЛИЙ МАХОВ

Директор по репертуарному планированию к/т «Родина» (2 зала на 538 мест), Ярославль

Стартовали ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 и ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Пока динамика у обоих проектов положительная. Вчера сборы у обоих были примерно одинаковые, но у ПОЛИЦЕЙСКОГО чуть-чуть получше. На удивление и на тот, и на тот проект очень много коллективных заявок. Прям идут студенты по 20, по 30 человек. В целом оба фильма стартовали хорошо. Думаю, ПОЛИЦЕЙСКИЙ соберет больше. Думаю, что уикенд будет хороший, учитывая старты новинок и то, что ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ продолжает хорошо собирать. У мультфильма в будни идет снижение, но на выходных две недели у него прошли почти при полных залах. Да и РЖЕВ показывает себя достойно, динамика и заполняемость радуют.

Предварительные сборы за четверг 12.12.2019 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
12.12.2019		 Изменение Общая
касса на
12.12.2019		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CP 1 - 2100 57 200 000
$899 796		 - 57 200 000
$899 796		 350 000 000
$5 505 742
2 WDSSPR 1 - 1408 32 600 000
$512 821		 - 241 000 000
$3 791 096		 280 000 000
$4 404 593
3 WDSSPR 3 - 1699 10 200 000
$160 453		 -62,5% 1 386 200 000
$21 669 533		 145 000 000
$2 280 950
4 UPI 2 - 901 4 335 285
$68 197		 -60,9% 107 591 388
$1 676 139		 30 000 000
$471 921
5 CP 3 - 778 3 400 000
$53 484		 -57,5% 240 700 000
$3 762 701		 25 000 000
$393 267
6 CRP 2 - 679 2 200 000
$34 608		 -51,1% 54 200 000
$844 368		 22 000 000
$346 075
7 FOX 5 - 288 1 453 078
$22 858		 -60,2% 600 189 985
$9 348 754		 10 500 000
$165 172
8 CAO 2 - 653 1 440 000
$22 652		 -64,0% 39 450 000
$614 582		 10 500 000
$165 172
9 CP 7 - 216 667 000
$10 492		 - 75 600 000
$1 183 654		 20 000 000
$314 614
10
ВОЙНА ТОКОВ
The Current War
 PNR 2 - 239 529 354
$8 327		 -79,5% 22 256 796
$346 733		 3 500 000
$55 057
11
КУРЬЕР
The Courier
 VLG 1 - 340 518 040
$8 149		 - 518 040
$8 149		 -
12 MG 3 - 239 494 435
$7 778		 -78,6% 102 002 721
$1 594 540		 -
13
21 МОСТ
21 Bridges
 MG 2 - 236 411 426
$6 472		 -85,2% 18 158 829
$282 892		 -
14 CP 2 - 452 379 000
$5 962		 -83,5% 13 200 000
$205 640		 -
  ИТОГО TOP-14:   115 827 618
$1 822 048		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.57 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: «Холодное сердце II» остается в лидерах (Сборы четверга 05.12.2019)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
FOX - Fox
MG - Megogo Distribution
PNR - Пионер
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

13.12.2019 Автор: Артур Чачелов, Аня Корниенко, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

12.12 - 15.12
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
WDSSPR
350 000 000
1600
$5 505 742
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2
CP
300 000 000
1600
$4 719 207
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
WDSSPR
170 000 000
1600
$2 674 217
РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ
UPI
40 000 000
1100
$629 228
ДОСТАТЬ НОЖИ
CP
26 000 000
1200
$408 998
РЖЕВ
CRP
20 000 000
500
$314 614
СИРОТСКИЙ БРУКЛИН
CAO
10 000 000
500
$157 307
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