Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Человек-Паук» стартует со 122 млн рублей

«Гадкий я 3» опускается на вторую строчку

Первую строчку в российском кинопрокате захватил ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (WDSSPR), стартовавший выше ожиданий. По официальным данным, бокс-офис фильма за четверг составил 122 млн рублей на территории России (и 136 млн рублей с учетом стран СНГ). Это меньше, чем было у недавних ТРАНСФОРМЕРОВ (131 млн) и прошлогоднего ПЕРВОГО МСТИТЕЛЯ (155 млн). Тем не менее, картина уже точно соберет существенно больше, чем предыдущие фильмы ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Новинка претендует на покорение рубежа в 500 млн рублей уже к концу воскресенья, тогда как ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ в 2014 году освоило на старте 307 млн.

Таблица кассовых сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.

ОПРОС БУКЕРОВ

АННА ТИТОВА
Директор по репертуарному планированию сети Mori Cinema (9 к/т, 64 зала), Санкт-Петербург, Красноярск, Череповец, Красногорск, Мытищи, Волгоград, Сыктывкар, Тольятти, Москва

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ стартовал лучше МУМИИ и ГАДКОГО Я 3, но немного уступил ТРАНСФОРМЕРАМ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. Аншлагов не было – при такой широкой росписи их быть и не могло. Самая высокая заполняемость была на утренних сеансах. Вместе с «паучком» стартовали СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ и ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС». И то и то ожидаемо скромно. Продолжают отлично держаться МУМИЯ, ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ и ТАЧКИ 3. Выходные по моим ожиданиям должны быть чуть лучше предыдущих.

ГРИГОРИЙ БАБАЯНЦ
Генеральный управляющий к/т Jazz Cinema (6 залов на 1171 место), Магнитогорск

Четверг прошел ожидаемо приятно. За последние несколько недель прогнозы не сбывались, а с ЧЕЛОВЕКОМ-ПАУКОМ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ пока все хорошо. Аншлагов не было. Средняя посещаемость – 42 человека на сеанс. Предполагаю, что сегодня будет небольшое падение по отношению к четвергу. Такие фильмы закономерно работают в четверг очень хорошо, потом идет падение и стабильная работа в уикенд. У Marvel, у DC есть поклонники, и они приходят в первый день проката. Тем более ничто не мешало им это сделать, потому что сейчас каникулы. Отзывы о фильме пока положительные. Также у нас стартовали ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» и СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ. Результаты у них пока скромные. По ГАДКОМУ Я 3 есть падение, но судить о нем в даный момент трудно – все-таки это проект выходного дня. Если сравнивать с прошлым четвергом, то падение около 50%. Из холдоверов хорошо работают ТАЧКИ 3, у ТРАНСФОРМЕРОВ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ еще есть свой зритель. Прогноз погоды на выходные в нашем городе не очень радужный – они обещают быть не такими жаркими, как на прошлой неделе, и я надеюсь, что это поможет привлечь зрителей в кинотеатры.

АННА ШЕЛУДЧЕНКО
Генеральный директор ООО «Ставрополь Фильм» (к/т «Октябрь», 2 зала на 403 места), Ставрополь, и генеральный директор ООО «Космос» (к/т «Мир», 3 зала на 516 мест), Невинномысск

Если говорить про наш кинотеатр «Октябрь», существующий в условиях конкуренции, то ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ стартовал там достаточно неплохо для стартового четверга, когда город уже чуть-чуть опустевший. В Невинномысске, где только один кинотеатр, и он наш, ЧЕЛОВЕК-ПАУК, естественно, тоже лидирует. Фильм стартовал на уровне ТРАНСФОРМЕРОВ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ и ГАДКОГО Я 3 – все блокбастеры работают ровно. Аншлагов не было, за день пришло порядка 200 человек в Ставрополе и 400 – в Невинномысске. Из других проектов также неплохо выступает СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ. На утренних сеансах в Ставрополе было около 50 человек, в Невинномысске ситуация схожая. ГАДКИЙ Я 3 тоже имеет свою аудиторию. Еще не все лагеря посетили сеансы мультфильма, и он работает стабильно хорошо. У ТРАНСФОРМЕРОВ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ, конечно, уже есть спад, но пока есть и свой зритель. Можно сказать, что фильм дорабатывает. У нас было два сеанса в Невинномысске и один – в Ставрополе. Продолжает работать СИНЯЯ БЕЗДНА, но слабенько. Интерес зрителей на выходных, конечно, будет. Мы ждем увеличения количества посетителей четверга в два раза.

СВЕТЛАНА ФИЛИППОВА
Администратор к/т «Космос-Премьер» (3 зала на 630 мест), Кемерово

Старт ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ оцениваю хорошо, даже не ожидала, что придет такое большое количество зрителей. Для нашего кинотеатра в последнее время 50-процентная заполняемость – редкость. ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ стартовали неплохо, но ЧЕЛОВЕК-ПАУК выступил заметно лучше. Однако сейчас, в пятницу, даже судя по утренним сеансам, зрителей на этом фильме в три раза меньше, чем было в четверг. Также хочу отметить, что основная публика ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА – молодые ребята от 16 до 25 лет, в основном, парни. Зрители помладше иногда идут с папами, мамами, со старшими братьями. Еще у нас стартовал СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ, результат ожидаемо небольшой. ГАДКИЙ Я 3 еще неплохо собирает, он на втором месте после ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Из холдоверов хорошо работают еще только ТРАНСФОРМЕРЫ. На выходных надеемся на наплыв посетителей.

НАТАЛЬЯ ЯРАНЦЕВА
Заместитель директора по рекламе к/т «Мир Луксор» (2 зала на 480 мест), Чебоксары

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ стартовал хорошо, фильм порадовал. Единственное, что расстраивает – это возрастные ограничения 16+ – это просто беда какая-то. Аншлагов не наблюдалось – у нас очень большой зал, поэтому такое понятие, как «аншлаг», уже ушло в прошлое. Картина выступила немного лучше, чем ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ в прошлый четверг. Еще у нас довольно ровно работает ГАДКИЙ Я 3. Вообще сейчас все очень ровно, нет никаких всплесков, неожиданностей. Если раньше в летние месяцы был значительный всплеск по посещаемости за счет детей, школьников, то сейчас такого нет. Количество зрителей не становится больше.

Предварительные сборы за четверг 06.07.2017 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
четверга
06.07.2017		 Изменение Общая
касса на
06.07.2017		 Эсти
мейты за
уикенд
1 WDSSPR 1 - 1197 122 000 000
$2 047 667		 - 122 000 000
$2 047 667		 500 000 000
$8 392 078
2
ГАДКИЙ Я 3
Despicable Me 3
 UPI 2 - 1333 40 301 533
$676 427		 -65,2% 731 631 062
$12 288 059		 220 000 000
$3 692 514
3 CRP 1 - 965 3 139 500
$52 694		 - 3 139 500
$52 694		 19 000 000
$318 899
4 EXP 1 - 326 2 056 495
$34 517		 - 2 056 495
$34 517		 10 000 000
$167 842
5 WDSSPR 4 - 690 1 700 000
$28 533		 -54,1% 540 300 000
$9 473 961		 -
6
МУМИЯ
The Mummy
 UPI 5 - 255 1 586 268
$26 624		 -52,5% 852 567 263
$15 065 688		 -
7
2:22
2:22
 PRD 2 - 385 1 500 000
$25 176		 -44,4% 25 800 000
$433 322		 -
8 VLG 2 - 521 1 463 957
$24 571		 -53,8% 30 226 057
$507 660		 -
9 WDSSPR 7 - 210 1 400 000
$23 498		 -26,3% 2 095 100 000
$37 232 984		 -
10 1 - 151 961 600
$16 140		 - 961 600
$16 140		 -
11
МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА
King Arthur: Legend of the Sword
 CAO 9 - 54 325 000
$5 455		 -27,8% 704 620 345
$12 131 893		 -
12 WDSSPR 6 - 47 245 000
$4 112		 -18,3% 90 600 000
$1 598 165		 -
13 CAO 6 - 63 225 000
$3 776		 -55,0% 470 894 396
$8 306 481		 -
14 WDSSPR 3 - 115 200 000
$3 357		 -66,7% 20 500 000
$341 667		 -
  ИТОГО TOP-14:   177 104 353
$2 972 547		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.58 руб.
* Rentrak

Смотрите также:

Касса четверга: «Гадкий я 3» собрал 115,7 млн рублей (Сборы четверга 29.06.2017)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
PRD - Парадиз
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

07.07.2017 Автор: Андрей Белый, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

06.07 - 09.07
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
WDSSPR
380 000 000
1200
$6 377 979
ГАДКИЙ Я 3
UPI
200 000 000
1300
$3 356 831
ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
CPP
44 000 000
1000
$738 503
СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ
CRP
32 000 000
1000
$537 093
МУМИЯ
UPI
10 000 000
500
$167 842
ТАЧКИ 3
WDSSPR
9 000 000
800
$151 057
СИНЯЯ БЕЗДНА
VLG
9 000 000
500
$151 057
2:22
PRD
9 000 000
400
$151 057
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ
WDSSPR
8 000 000
250
$134 273
ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС»
EXP
7 000 000
350
$117 489

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