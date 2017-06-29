Касса четверга: «Человек-Паук» стартует со 122 млн рублей

Первую строчку в российском кинопрокате захватил ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (WDSSPR), стартовавший выше ожиданий. По официальным данным, бокс-офис фильма за четверг составил 122 млн рублей на территории России (и 136 млн рублей с учетом стран СНГ). Это меньше, чем было у недавних ТРАНСФОРМЕРОВ (131 млн) и прошлогоднего ПЕРВОГО МСТИТЕЛЯ (155 млн). Тем не менее, картина уже точно соберет существенно больше, чем предыдущие фильмы ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Новинка претендует на покорение рубежа в 500 млн рублей уже к концу воскресенья, тогда как ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ в 2014 году освоило на старте 307 млн.

Таблица кассовых сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.

ОПРОС БУКЕРОВ

АННА ТИТОВА

Директор по репертуарному планированию сети Mori Cinema (9 к/т, 64 зала), Санкт-Петербург, Красноярск, Череповец, Красногорск, Мытищи, Волгоград, Сыктывкар, Тольятти, Москва

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ стартовал лучше МУМИИ и ГАДКОГО Я 3, но немного уступил ТРАНСФОРМЕРАМ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. Аншлагов не было – при такой широкой росписи их быть и не могло. Самая высокая заполняемость была на утренних сеансах. Вместе с «паучком» стартовали СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ и ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС». И то и то ожидаемо скромно. Продолжают отлично держаться МУМИЯ, ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ и ТАЧКИ 3. Выходные по моим ожиданиям должны быть чуть лучше предыдущих.

ГРИГОРИЙ БАБАЯНЦ

Генеральный управляющий к/т Jazz Cinema (6 залов на 1171 место), Магнитогорск

Четверг прошел ожидаемо приятно. За последние несколько недель прогнозы не сбывались, а с ЧЕЛОВЕКОМ-ПАУКОМ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ пока все хорошо. Аншлагов не было. Средняя посещаемость – 42 человека на сеанс. Предполагаю, что сегодня будет небольшое падение по отношению к четвергу. Такие фильмы закономерно работают в четверг очень хорошо, потом идет падение и стабильная работа в уикенд. У Marvel, у DC есть поклонники, и они приходят в первый день проката. Тем более ничто не мешало им это сделать, потому что сейчас каникулы. Отзывы о фильме пока положительные. Также у нас стартовали ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» и СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ. Результаты у них пока скромные. По ГАДКОМУ Я 3 есть падение, но судить о нем в даный момент трудно – все-таки это проект выходного дня. Если сравнивать с прошлым четвергом, то падение около 50%. Из холдоверов хорошо работают ТАЧКИ 3, у ТРАНСФОРМЕРОВ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ еще есть свой зритель. Прогноз погоды на выходные в нашем городе не очень радужный – они обещают быть не такими жаркими, как на прошлой неделе, и я надеюсь, что это поможет привлечь зрителей в кинотеатры.

АННА ШЕЛУДЧЕНКО

Генеральный директор ООО «Ставрополь Фильм» (к/т «Октябрь», 2 зала на 403 места), Ставрополь, и генеральный директор ООО «Космос» (к/т «Мир», 3 зала на 516 мест), Невинномысск

Если говорить про наш кинотеатр «Октябрь», существующий в условиях конкуренции, то ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ стартовал там достаточно неплохо для стартового четверга, когда город уже чуть-чуть опустевший. В Невинномысске, где только один кинотеатр, и он наш, ЧЕЛОВЕК-ПАУК, естественно, тоже лидирует. Фильм стартовал на уровне ТРАНСФОРМЕРОВ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ и ГАДКОГО Я 3 – все блокбастеры работают ровно. Аншлагов не было, за день пришло порядка 200 человек в Ставрополе и 400 – в Невинномысске. Из других проектов также неплохо выступает СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ. На утренних сеансах в Ставрополе было около 50 человек, в Невинномысске ситуация схожая. ГАДКИЙ Я 3 тоже имеет свою аудиторию. Еще не все лагеря посетили сеансы мультфильма, и он работает стабильно хорошо. У ТРАНСФОРМЕРОВ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ, конечно, уже есть спад, но пока есть и свой зритель. Можно сказать, что фильм дорабатывает. У нас было два сеанса в Невинномысске и один – в Ставрополе. Продолжает работать СИНЯЯ БЕЗДНА, но слабенько. Интерес зрителей на выходных, конечно, будет. Мы ждем увеличения количества посетителей четверга в два раза.

СВЕТЛАНА ФИЛИППОВА

Администратор к/т «Космос-Премьер» (3 зала на 630 мест), Кемерово

Старт ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ оцениваю хорошо, даже не ожидала, что придет такое большое количество зрителей. Для нашего кинотеатра в последнее время 50-процентная заполняемость – редкость. ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ стартовали неплохо, но ЧЕЛОВЕК-ПАУК выступил заметно лучше. Однако сейчас, в пятницу, даже судя по утренним сеансам, зрителей на этом фильме в три раза меньше, чем было в четверг. Также хочу отметить, что основная публика ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА – молодые ребята от 16 до 25 лет, в основном, парни. Зрители помладше иногда идут с папами, мамами, со старшими братьями. Еще у нас стартовал СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ, результат ожидаемо небольшой. ГАДКИЙ Я 3 еще неплохо собирает, он на втором месте после ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Из холдоверов хорошо работают еще только ТРАНСФОРМЕРЫ. На выходных надеемся на наплыв посетителей.

НАТАЛЬЯ ЯРАНЦЕВА

Заместитель директора по рекламе к/т «Мир Луксор» (2 зала на 480 мест), Чебоксары

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ стартовал хорошо, фильм порадовал. Единственное, что расстраивает – это возрастные ограничения 16+ – это просто беда какая-то. Аншлагов не наблюдалось – у нас очень большой зал, поэтому такое понятие, как «аншлаг», уже ушло в прошлое. Картина выступила немного лучше, чем ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ в прошлый четверг. Еще у нас довольно ровно работает ГАДКИЙ Я 3. Вообще сейчас все очень ровно, нет никаких всплесков, неожиданностей. Если раньше в летние месяцы был значительный всплеск по посещаемости за счет детей, школьников, то сейчас такого нет. Количество зрителей не становится больше.

Предварительные сборы за четверг 06.07.2017 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.58 руб.

* Rentrak

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