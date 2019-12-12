Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Звездные войны» уверенно выигрывают четверг

Лента стартует чуть слабее предыдущей части франшизы

Фантастический блокбастер ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (WDSSPR) стартует с 80 млн рублей. Этих цифр ему хватило для уверенного лидерства по итогам четверга. Первым это кино останется и по итогам выходных: ему должно покориться около 450 млн рублей. Два года назад предыдущая часть франшизы брала на старте 467 млн рублей.

Контрпрограммингом к основному блокбастеру уикенда работает слэшер ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (UPI). Успехом у зрителя эта лента пока не пользуется: она стартовала с 2,1 млн рублей. К концу воскресенья ей светит не больше 15 млн рублей.

Не прошел незамеченным у зрителя перевыпуск последнего фильма Стэнли Кубрика С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ (INK). Картина собрала около 0,6 млн рублей, что может дать до 4,5 млн рублей за четыре дня проката. 

ОПРОС БУКЕРОВ

ЕВГЕНИЙ БУСЛЕЙКО

Директор компании по созданию и управлению кинотеатрами «Новое измерение»: к/т «Олимп» (2 зала на 272 места), Кириши, к/т «КиноТихвин» (1 зал на 155 мест), Тихвин, к/т «Кинопарк» (2 зала), Ломоносов, к/т «Проспект» (2 зала), Белая калитва, к/т «Проспект» (2 зала), Лиски, к/т «Проспект» (2 зала), Донецк, к/т «Проспект» (1 зал), Бутурлиновка

У нас стартовали только ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ пока ничего особого не показали, потому что, мне кажется, что даже если и будут какие-то походы, они будут в выходные. У нас достаточно специфические регионы, и поэтому, возможно, больших посещений нет. Есть ощущение, что франшиза у нас себя уже исчерпала. Мы по-прежнему продлеваем ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ, ДЖУМАНДЖИ и ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Надеемся, что они будут работать и дальше. У ПОЛИЦЕЙСКОГО вчера была посещаемость буднего дня. Я бы не сказал, что он прям сильно просел, но выдающихся сборов тоже нет. У ДЖУМАНДЖИ та же ситуация. Вторые выходные покажут, как у кого будет, сохранят ли они свою силу. ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ еще не полностью исчерпало свой ресурс, но надо его подкрепить. Как раз надеемся, что это нам дадут ФИКСИКИ с завтрашнего дня.

ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА

Менеджер по кинопрокату к/ц «Киномакс» (5 залов на 784 места + зал IMAX на 397 мест), Томск

У нас стартовали ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД, ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО и С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ вчера отработали вполне хорошо, особенно в формате IMAX. Но полных залов пока еще не было, посмотрим, что будет в выходные. ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО прошло незаметно, а вот С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ стартовал неплохо, но у нас такие фильмы обычно хорошо идут. ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ потерял по сравнению с предыдущим четвергом, но в целом результаты все еще неплохие. ДЖУМАНДЖИ уже проседает, но по-прежнему работает. Думаю, что выходные будут хорошими.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

У нас стартовали ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД и ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ пока никак себя не проявили, неожиданно плохо стартовали. Мы ждали, что вчера прямо с утра пойдут поклонники, но нет, что-то не случилось. Вечерние сеансы, конечно, заполнялись, но полных залов не было. На выходные еще есть надежда. Но тут опять же – возрастное ограничение 16+, которое отбирает у фильма часть аудитории. А вот ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ продолжает хорошо работать, он нас радует. Еще чудесно в выходные работает ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ, которое стоит даже больше, чем положено по росписи. А ДЖУМАНДЖИ у нас не очень хорошо, и отзывы у фильма плохие. Завтра заходят ФИКСИКИ, еще надежда на них.

ПОЛИНА АЗАРЕНКО

Директор по репертуарному планированию к/т «Рай Парк» (5 залов на 237 мест), Брянск

У нас вчера зашли ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД, ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО и ЭРМИТАЖ. СИЛА ИСКУССТВА. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ в четверг заработали примерно столько же, сколько и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ на второй неделе. Но надо учитывать, что у ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН 11 сеансов, а у ПОЛИЦЕЙСКОГО – всего 5. То есть новинка работает, люди в зале есть, фанаты идут, но пока не так, чтобы вау. ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО собирает пока совсем мало. ЭРМИТАЖ – совсем печаль, зритель не пошел на этот релиз, к сожалению, хотя предпродажи мы открывали давно. ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ не сильно просел. Учитывая, что число сеансов сократилось в половину, но сборы еще хорошие. Плюс «сарафан» неплохой, хотя, конечно, кто-то ругается, но это такие люди, которые не понимают, что от него ожидать. ДЖУМАНДЖИ тоже по-прежнему еще хорошо держится, у него в принципе не сильный отрыв от ПОЛИЦЕЙСКОГО. Продолжает держаться ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II, мы планировали держать его до старта ИВАНА ЦАРЕВИЧА, сохранив потом минимальной росписью. В выходные ждем ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ, будем надеяться, что зрители к нам прибегут. Стоит признать, что последние уикенды были неплохие, и этот должен быть на уровне.

СОФЬЯ САЛТЫКОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Иллюзиум» (3 зала на 771 место), Набережные челны

В нашем кинотеатре вчера вышли только ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД. И стартовали они плохо. У нас был раскуплен только один сеанс, но это была коллективная заявка, которая была обговорена заранее. Это было празднование дня рожденья. А в целом пока очень плохо. Сегодня у нас тоже было раскуплен зал на 200 человек, но это тоже заранее обговоренная заявка. А на выходные предпродажи по ЗВЕЗДНЫМ ВОЙНАМ вялые. Обычно онлайн как-то себя показывает, как это было с ХОЛОДНЫМ СЕРДЦЕМ, а тут – нет. ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ работает, на него ходят, но уже начал проседать. Хотя мы в целом сейчас наблюдаем спад посещаемости. Даже если судить по кинобару – там выручки очень маленькие. Люди уже начинают готовиться к Новому году. Надеемся, что ФИКСИКИ в выходные немного поправят ситуацию, но это все-таки более младшая аудитория, не ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ.

Предварительные сборы за четверг 19.12.2019 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
19.12.2019		 Изменение Общая
касса на
19.12.2019		 Эсти
мейты за
уикенд
1 WDSSPR 1 - 1348 80 000 000
$1 278 364		 - 80 000 000
$1 278 364		 450 000 000
$7 190 796
2 CP 2 - 2114 22 100 000
$353 148		 -61,4% 472 600 000
$7 434 324		 145 000 000
$2 317 034
3 WDSSPR 2 - 1408 12 200 000
$194 950		 -62,6% 598 500 000
$9 414 818		 118 000 000
$1 885 586
4 WDSSPR 4 - 1081 4 200 000
$67 114		 -58,8% 1 563 700 000
$24 444 271		 70 000 000
$1 118 568
5 UPI 1 - 448 2 096 481
$33 501		 - 2 096 481
$33 501		 15 000 000
$239 693
6 UPI 3 - 607 1 711 375
$27 347		 -60,5% 152 303 680
$2 372 701		 13 000 000
$207 734
7 CP 4 - 293 1 700 000
$27 165		 -50,0% 278 200 000
$4 348 914		 14 000 000
$223 714
8 FOX 6 - 151 611 391
$9 770		 -57,9% 617 060 589
$9 611 536		 5 000 000
$79 898
9 CRP 3 - 164 600 000
$9 588		 -72,7% 79 200 000
$1 233 837		 6 000 000
$95 877
10 INK 1 - 89 535 080
$8 550		 - 1 649 392
$26 357		 4 500 000
$71 908
11 CAO 3 - 149 350 000
$5 593		 -75,7% 54 629 573
$851 060		 -
12 EXP 1 - 131 251 224
$4 014		 - 282 246
$4 510		 -
13
ОТВЕРЖЕННЫЕ
Les misérables
 RWV 1 - 74 79 195
$1 266		 - 131 477
$2 101		 -
  ИТОГО TOP-13:   126 434 746
$2 020 370		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 62.58 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: «Полицейский с Рублевки» обходит «Джуманджи» (Сборы четверга 12.12.2019)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
INK - Иноекино
RWV - Russian World Vision
UPI - UPI
WDSSPR - WDSSPR

20.12.2019 Автор: Артур Чачелов, Аня Корниенко, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

19.12 - 22.12
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД
WDSSPR
500 000 000
1500
$7 989 773
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2
CP
160 000 000
1600
$2 556 727
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
WDSSPR
130 000 000
1600
$2 077 341
ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ
CRP
120 000 000
1700
$1 917 546
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
WDSSPR
65 000 000
1500
$1 038 671
ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО
UPI
20 000 000
600
$319 591
РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ
UPI
10 000 000
1100
$159 795
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