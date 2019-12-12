Касса четверга: «Звездные войны» уверенно выигрывают четверг

Фантастический блокбастер ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (WDSSPR) стартует с 80 млн рублей. Этих цифр ему хватило для уверенного лидерства по итогам четверга. Первым это кино останется и по итогам выходных: ему должно покориться около 450 млн рублей. Два года назад предыдущая часть франшизы брала на старте 467 млн рублей.

Контрпрограммингом к основному блокбастеру уикенда работает слэшер ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (UPI). Успехом у зрителя эта лента пока не пользуется: она стартовала с 2,1 млн рублей. К концу воскресенья ей светит не больше 15 млн рублей.

Не прошел незамеченным у зрителя перевыпуск последнего фильма Стэнли Кубрика С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ (INK). Картина собрала около 0,6 млн рублей, что может дать до 4,5 млн рублей за четыре дня проката.

ОПРОС БУКЕРОВ

ЕВГЕНИЙ БУСЛЕЙКО

Директор компании по созданию и управлению кинотеатрами «Новое измерение»: к/т «Олимп» (2 зала на 272 места), Кириши, к/т «КиноТихвин» (1 зал на 155 мест), Тихвин, к/т «Кинопарк» (2 зала), Ломоносов, к/т «Проспект» (2 зала), Белая калитва, к/т «Проспект» (2 зала), Лиски, к/т «Проспект» (2 зала), Донецк, к/т «Проспект» (1 зал), Бутурлиновка

У нас стартовали только ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ пока ничего особого не показали, потому что, мне кажется, что даже если и будут какие-то походы, они будут в выходные. У нас достаточно специфические регионы, и поэтому, возможно, больших посещений нет. Есть ощущение, что франшиза у нас себя уже исчерпала. Мы по-прежнему продлеваем ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ, ДЖУМАНДЖИ и ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Надеемся, что они будут работать и дальше. У ПОЛИЦЕЙСКОГО вчера была посещаемость буднего дня. Я бы не сказал, что он прям сильно просел, но выдающихся сборов тоже нет. У ДЖУМАНДЖИ та же ситуация. Вторые выходные покажут, как у кого будет, сохранят ли они свою силу. ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ еще не полностью исчерпало свой ресурс, но надо его подкрепить. Как раз надеемся, что это нам дадут ФИКСИКИ с завтрашнего дня.

ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА

Менеджер по кинопрокату к/ц «Киномакс» (5 залов на 784 места + зал IMAX на 397 мест), Томск

У нас стартовали ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД, ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО и С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ вчера отработали вполне хорошо, особенно в формате IMAX. Но полных залов пока еще не было, посмотрим, что будет в выходные. ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО прошло незаметно, а вот С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ стартовал неплохо, но у нас такие фильмы обычно хорошо идут. ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ потерял по сравнению с предыдущим четвергом, но в целом результаты все еще неплохие. ДЖУМАНДЖИ уже проседает, но по-прежнему работает. Думаю, что выходные будут хорошими.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

У нас стартовали ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД и ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ пока никак себя не проявили, неожиданно плохо стартовали. Мы ждали, что вчера прямо с утра пойдут поклонники, но нет, что-то не случилось. Вечерние сеансы, конечно, заполнялись, но полных залов не было. На выходные еще есть надежда. Но тут опять же – возрастное ограничение 16+, которое отбирает у фильма часть аудитории. А вот ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ продолжает хорошо работать, он нас радует. Еще чудесно в выходные работает ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ, которое стоит даже больше, чем положено по росписи. А ДЖУМАНДЖИ у нас не очень хорошо, и отзывы у фильма плохие. Завтра заходят ФИКСИКИ, еще надежда на них.

ПОЛИНА АЗАРЕНКО

Директор по репертуарному планированию к/т «Рай Парк» (5 залов на 237 мест), Брянск

У нас вчера зашли ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД, ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО и ЭРМИТАЖ. СИЛА ИСКУССТВА. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ в четверг заработали примерно столько же, сколько и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ на второй неделе. Но надо учитывать, что у ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН 11 сеансов, а у ПОЛИЦЕЙСКОГО – всего 5. То есть новинка работает, люди в зале есть, фанаты идут, но пока не так, чтобы вау. ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО собирает пока совсем мало. ЭРМИТАЖ – совсем печаль, зритель не пошел на этот релиз, к сожалению, хотя предпродажи мы открывали давно. ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ не сильно просел. Учитывая, что число сеансов сократилось в половину, но сборы еще хорошие. Плюс «сарафан» неплохой, хотя, конечно, кто-то ругается, но это такие люди, которые не понимают, что от него ожидать. ДЖУМАНДЖИ тоже по-прежнему еще хорошо держится, у него в принципе не сильный отрыв от ПОЛИЦЕЙСКОГО. Продолжает держаться ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II, мы планировали держать его до старта ИВАНА ЦАРЕВИЧА, сохранив потом минимальной росписью. В выходные ждем ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ, будем надеяться, что зрители к нам прибегут. Стоит признать, что последние уикенды были неплохие, и этот должен быть на уровне.

СОФЬЯ САЛТЫКОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Иллюзиум» (3 зала на 771 место), Набережные челны

В нашем кинотеатре вчера вышли только ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД. И стартовали они плохо. У нас был раскуплен только один сеанс, но это была коллективная заявка, которая была обговорена заранее. Это было празднование дня рожденья. А в целом пока очень плохо. Сегодня у нас тоже было раскуплен зал на 200 человек, но это тоже заранее обговоренная заявка. А на выходные предпродажи по ЗВЕЗДНЫМ ВОЙНАМ вялые. Обычно онлайн как-то себя показывает, как это было с ХОЛОДНЫМ СЕРДЦЕМ, а тут – нет. ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ работает, на него ходят, но уже начал проседать. Хотя мы в целом сейчас наблюдаем спад посещаемости. Даже если судить по кинобару – там выручки очень маленькие. Люди уже начинают готовиться к Новому году. Надеемся, что ФИКСИКИ в выходные немного поправят ситуацию, но это все-таки более младшая аудитория, не ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ.

Предварительные сборы за четверг 19.12.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 62.58 руб.



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