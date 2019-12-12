Касса четверга: «Звездные войны» уверенно выигрывают четверг

Фантастический блокбастер ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (WDSSPR) стартует с 80 млн рублей. Этих цифр ему хватило для уверенного лидерства по итогам четверга. Первым это кино останется и по итогам выходных: ему должно покориться около 450 млн рублей. Два года назад предыдущая часть франшизы брала на старте 467 млн рублей.
Контрпрограммингом к основному блокбастеру уикенда работает слэшер ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (UPI). Успехом у зрителя эта лента пока не пользуется: она стартовала с 2,1 млн рублей. К концу воскресенья ей светит не больше 15 млн рублей.
Не прошел незамеченным у зрителя перевыпуск последнего фильма Стэнли Кубрика С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ (INK). Картина собрала около 0,6 млн рублей, что может дать до 4,5 млн рублей за четыре дня проката.
ОПРОС БУКЕРОВ
ЕВГЕНИЙ БУСЛЕЙКО
Директор компании по созданию и управлению кинотеатрами «Новое измерение»: к/т «Олимп» (2 зала на 272 места), Кириши, к/т «КиноТихвин» (1 зал на 155 мест), Тихвин, к/т «Кинопарк» (2 зала), Ломоносов, к/т «Проспект» (2 зала), Белая калитва, к/т «Проспект» (2 зала), Лиски, к/т «Проспект» (2 зала), Донецк, к/т «Проспект» (1 зал), Бутурлиновка
У нас стартовали только ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ пока ничего особого не показали, потому что, мне кажется, что даже если и будут какие-то походы, они будут в выходные. У нас достаточно специфические регионы, и поэтому, возможно, больших посещений нет. Есть ощущение, что франшиза у нас себя уже исчерпала. Мы по-прежнему продлеваем ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ, ДЖУМАНДЖИ и ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Надеемся, что они будут работать и дальше. У ПОЛИЦЕЙСКОГО вчера была посещаемость буднего дня. Я бы не сказал, что он прям сильно просел, но выдающихся сборов тоже нет. У ДЖУМАНДЖИ та же ситуация. Вторые выходные покажут, как у кого будет, сохранят ли они свою силу. ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ еще не полностью исчерпало свой ресурс, но надо его подкрепить. Как раз надеемся, что это нам дадут ФИКСИКИ с завтрашнего дня.
ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА
Менеджер по кинопрокату к/ц «Киномакс» (5 залов на 784 места + зал IMAX на 397 мест), Томск
У нас стартовали ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД, ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО и С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ вчера отработали вполне хорошо, особенно в формате IMAX. Но полных залов пока еще не было, посмотрим, что будет в выходные. ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО прошло незаметно, а вот С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ стартовал неплохо, но у нас такие фильмы обычно хорошо идут. ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ потерял по сравнению с предыдущим четвергом, но в целом результаты все еще неплохие. ДЖУМАНДЖИ уже проседает, но по-прежнему работает. Думаю, что выходные будут хорошими.
МАРИНА ЕРЕМИНА
Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда
У нас стартовали ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД и ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ пока никак себя не проявили, неожиданно плохо стартовали. Мы ждали, что вчера прямо с утра пойдут поклонники, но нет, что-то не случилось. Вечерние сеансы, конечно, заполнялись, но полных залов не было. На выходные еще есть надежда. Но тут опять же – возрастное ограничение 16+, которое отбирает у фильма часть аудитории. А вот ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ продолжает хорошо работать, он нас радует. Еще чудесно в выходные работает ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ, которое стоит даже больше, чем положено по росписи. А ДЖУМАНДЖИ у нас не очень хорошо, и отзывы у фильма плохие. Завтра заходят ФИКСИКИ, еще надежда на них.
ПОЛИНА АЗАРЕНКО
Директор по репертуарному планированию к/т «Рай Парк» (5 залов на 237 мест), Брянск
У нас вчера зашли ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД, ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО и ЭРМИТАЖ. СИЛА ИСКУССТВА. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ в четверг заработали примерно столько же, сколько и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ на второй неделе. Но надо учитывать, что у ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН 11 сеансов, а у ПОЛИЦЕЙСКОГО – всего 5. То есть новинка работает, люди в зале есть, фанаты идут, но пока не так, чтобы вау. ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО собирает пока совсем мало. ЭРМИТАЖ – совсем печаль, зритель не пошел на этот релиз, к сожалению, хотя предпродажи мы открывали давно. ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ не сильно просел. Учитывая, что число сеансов сократилось в половину, но сборы еще хорошие. Плюс «сарафан» неплохой, хотя, конечно, кто-то ругается, но это такие люди, которые не понимают, что от него ожидать. ДЖУМАНДЖИ тоже по-прежнему еще хорошо держится, у него в принципе не сильный отрыв от ПОЛИЦЕЙСКОГО. Продолжает держаться ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II, мы планировали держать его до старта ИВАНА ЦАРЕВИЧА, сохранив потом минимальной росписью. В выходные ждем ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ, будем надеяться, что зрители к нам прибегут. Стоит признать, что последние уикенды были неплохие, и этот должен быть на уровне.
СОФЬЯ САЛТЫКОВА
Менеджер по кинопрокату к/т «Иллюзиум» (3 зала на 771 место), Набережные челны
В нашем кинотеатре вчера вышли только ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД. И стартовали они плохо. У нас был раскуплен только один сеанс, но это была коллективная заявка, которая была обговорена заранее. Это было празднование дня рожденья. А в целом пока очень плохо. Сегодня у нас тоже было раскуплен зал на 200 человек, но это тоже заранее обговоренная заявка. А на выходные предпродажи по ЗВЕЗДНЫМ ВОЙНАМ вялые. Обычно онлайн как-то себя показывает, как это было с ХОЛОДНЫМ СЕРДЦЕМ, а тут – нет. ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ работает, на него ходят, но уже начал проседать. Хотя мы в целом сейчас наблюдаем спад посещаемости. Даже если судить по кинобару – там выручки очень маленькие. Люди уже начинают готовиться к Новому году. Надеемся, что ФИКСИКИ в выходные немного поправят ситуацию, но это все-таки более младшая аудитория, не ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ.
Предварительные сборы за четверг 19.12.2019 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
19.12.2019
|Изменение
|Общая
касса на
19.12.2019
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД
Star Wars: The Rise of Skywalker
|WDSSPR
|1
|-
|1348
|80 000 000
$1 278 364
|-
|80 000 000
$1 278 364
|450 000 000
$7 190 796
|2
|CP
|2
|-
|2114
|22 100 000
$353 148
|-61,4%
|472 600 000
$7 434 324
|145 000 000
$2 317 034
|3
|
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Jumanji: The Next Level
|WDSSPR
|2
|-
|1408
|12 200 000
$194 950
|-62,6%
|598 500 000
$9 414 818
|118 000 000
$1 885 586
|4
|
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
Frozen II
|WDSSPR
|4
|-
|1081
|4 200 000
$67 114
|-58,8%
|1 563 700 000
$24 444 271
|70 000 000
$1 118 568
|5
|
ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО
Black Christmas
|UPI
|1
|-
|448
|2 096 481
$33 501
|-
|2 096 481
$33 501
|15 000 000
$239 693
|6
|
РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ
Last Christmas
|UPI
|3
|-
|607
|1 711 375
$27 347
|-60,5%
|152 303 680
$2 372 701
|13 000 000
$207 734
|7
|
ДОСТАТЬ НОЖИ
Knives Out
|CP
|4
|-
|293
|1 700 000
$27 165
|-50,0%
|278 200 000
$4 348 914
|14 000 000
$223 714
|8
|
FORD ПРОТИВ FERRARI
Ford v Ferrari
|FOX
|6
|-
|151
|611 391
$9 770
|-57,9%
|617 060 589
$9 611 536
|5 000 000
$79 898
|9
|CRP
|3
|-
|164
|600 000
$9 588
|-72,7%
|79 200 000
$1 233 837
|6 000 000
$95 877
|10
|
С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
Eyes Wide Shut
|INK
|1
|-
|89
|535 080
$8 550
|-
|1 649 392
$26 357
|4 500 000
$71 908
|11
|
СИРОТСКИЙ БРУКЛИН
Motherless Brooklyn
|CAO
|3
|-
|149
|350 000
$5 593
|-75,7%
|54 629 573
$851 060
|-
|12
|
РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ
The Kindness of Strangers
|EXP
|1
|-
|131
|251 224
$4 014
|-
|282 246
$4 510
|-
|13
|
ОТВЕРЖЕННЫЕ
Les misérables
|RWV
|1
|-
|74
|79 195
$1 266
|-
|131 477
$2 101
|-
|ИТОГО TOP-13:
|126 434 746
$2 020 370
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 62.58 руб.
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20.12.2019 Автор: Артур Чачелов, Аня Корниенко, Дмитрий Некрасов