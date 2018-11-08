Касса четверга: «Фантастические твари» стартуют фантастически

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА (САО) уверенно возглавили прокат, выступив значительно сильнее конкурентов и мощнее стартовых показателей первой части. Четверг принес фильму 136,7 млн рублей, в то время как лента ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ заработала в первый день 108,2 млн рублей. Ожидается, что к концу выходных общий бокс-офис ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА перевалит за 820 млн рублей и, возможно, доберется до 850 млн. Это будет лучший старт среди релизов студии Warner Bros. в России.

Остальные новинки оказались событиями локального масштаба. Так, аргентинский хоррор ОЦЕПЕНЕВШИЕ ОТ СТРАХА (CPRG) собрал чуть больше 1 млн рублей, что обещает ему около 7 млн по итогам уикенда. Это больше, чем получит другой стартовавший в этот четверг хоррор – международный проект СОНАТА (NKI), среди продюсеров которого значится Сергей Сельянов. В первый день в кинотеатрах он заработал почти 0,8 млн рублей, а за весь уикенд может рассчитывать на 5 млн.

Еще одна новинка – польская драма ХОЛОДНАЯ ВОЙНА (СР) – благодаря вниманию избирательной публики больших городов к концу выходных сможет рассчитывать на 4–5 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО

Руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» (260 к/т)

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА отработали без аншлагов, но все равно хорошо, хотя всегда, конечно, хочется большего. Из-за того, что было много сеансов, ажиотажа мы не увидели, но результатом довольны. Сравнивать с первой частью было бы, наверное, не совсем корректно, потому что два года назад в нашей сети было едва ли не в два раза меньше кинотеатров. Работают сейчас в прокате только ТВАРИ, все остальные фильмы как ветром сдуло. В целом неплохо еще собирает БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ, ВЕНОМ держится. Но основная часть кассы, конечно, за ТВАРЯМИ. Также у нас в мультиплексах стартовали СОНАТА и ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. От этих релизов что ожидали, то и получили. На выходных ждем семейную аудиторию на ТВАРЕЙ. Этот фильм, по сути, открывает блокбастерный сезон, сейчас каждую неделю будет блокбастер, такого даже летом не было.

МАРИНА ВОРОНАЯ

Менеджер отдела кинопроката к/т «Премьер» (6 залов на 743 места) и «Атмос Синема» (8 залов на 1025 мест), Тюмень

Вчера мы стартовали фильмами ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА, СОНАТА, ХОЛОДНАЯ ВОЙНА и ОЦЕПЕНЕВШИЕ ОТ СТРАХА. Тройка лидеров вполне предсказуема: ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА, БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ и ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ. Показатель у ТВАРЕЙ отличный, проект хоть и фанатский, но очень перспективный. Думаю, он будет работать долго, как ВЕНОМ, который, в частности, на наших площадках шагнул в седьмую неделю. По отношению к первой части старт ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА гораздо успешнее! Аншлаг почувствовали с самого утра, с первых сеансов заполняемость была грандиозная. С широкой росписью данного релиза мы не прогадали. Отзывы от зрителей положительные, не обходится, конечно, без спойлеров, сама еще фильм не посмотрела, поэтому с большой осторожностью листаю ленты социальных сетей. Сложно сборы остальных картин за вчерашний день назвать работой, скажу так – не снимаем сеансы из-за пустых залов, и то хорошо. От уикенда ждем хороший бокс, ждем в выходные семейную аудиторию и только тогда сможем объективно сказать об успешности ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ.

ЕКАТЕРИНА ПЕЧУРИЦА

Менеджер по кинопрокату к/т «Высшая Лига» (5 залов на 691 мест), Пенза

У нас вышли ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА, СОНАТА и ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ отработали отлично. На вечерних сеансах были полные залы, дневные тоже порадовали заполняемостью – процентов на 70. Результат абсолютно ожидаемый, у нас вечером было праздничное мероприятие в честь премьеры, на которое пришло много людей, в общем, все было хорошо. Мне кажется, сиквел работает на уровне первой части. Первый фильм был очень ожидаем, поклонники ГАРРИ ПОТТЕРА активно шли в кино. Вторую картину тоже очень ждали, и у нее сейчас нет конкурентов в прокате. Естественно, на выходных мы ждем прирост посещаемости. Этот уикенд будет лучше предыдущего. БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ у нас в будние дни хорошо работала на вечерних сеансах, думаю, эта же тенденция продолжится и на выходных. У фильма очень хороший «сарафан», мы не ожидали от релиза такой раскачки. У СОНАТЫ рейтинг 16+, поэтому мы ждали, что на нее пойдут студенты, но заполняемость вообще не радует. ХОЛОДНАЯ ВОЙНА для достаточно узкой аудитории, интерес к этой картине у определенного круга людей есть. К сожалению, эти люди не так часто ходят в кино, а предпочитают домашний просмотр таких картин. Это было ожидаемо, потому что это кино не для нашего кинотеатра, но такие фильмы должны быть в прокате.

ЕЛЕНА ХОЗЯШЕВА

Директор по репертуарному планированию к/т Pushka (4 зала на 618 мест), Курган

В нашем кинотеатре вышли ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА, ОЦЕПЕНЕВШИЕ ОТ СТРАХА и СОНАТА. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ начали работу хорошо, но наши ожидания были выше. Фильм работает, безусловно, хорошо, но хотелось бы большего. Мы ждали вау-эффект, но не получили его. У нас спокойно отработали две кассы, третью можно было не вызывать. Заполняемость на сеансах вместо 85 процентов, которые мы ждали, была всего 50–60. На некоторых сеансах заполняемость вообще была под 20 процентов. Я не знаю, почему так. ВЕНОМ работал немного получше, у него заполняемость была по 70–80 процентов. Ждем выходные, может, аудитория подтянется, и мы увидим аншлаги. Думаю, цифры в итоге будут гораздо лучше. Все остальное работает плохо. Хорошо держится только БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ. У СОНАТЫ дневной сеанс не состоялся, вечером было продано 10 билетов.

ВАЛЕНТИНА ЖИЛИНА

Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара

У нас вчера стартовали фильмы ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА, ДОГМЭН и НЕ ЧУЖИЕ. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА отработали для нашего кинотеатра очень неплохо, состоялись все сеансы. Фильм за один день заработал столько, сколько многие проекты не зарабатывают за целый уикенд. Прямо аншлагов не было, думаю, их стоит ждать в выходные, но для буднего дня результат очень хороший. Основной наплыв зрителей мы ждем, конечно же, вечером в пятницу и уже в субботу и воскресенье. Пока предпродаж я не вижу, но еще не вечер. ДОГМЭН и НЕ ЧУЖИЕ пока себя особо не проявили. Неплохо до сих пор работает БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ, по сути, сейчас только два фильма привлекают зрителей – это ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ и РАПСОДИЯ.

Предварительные сборы за четверг 15.11.2018 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

15.11.2018 Изменение Общая

касса на

15.11.2018 Эсти

мейты за

уикенд 1 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald CAO 1 - 1532 136 650 000

$2 009 559 - 136 650 000

$2 009 559 840 000 000

$12 352 941 2 БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ

Bohemian Rhapsody FOX 3 - 812 12 328 821

$181 306 -45,5% 669 844 411

$10 211 043 109 000 000

$1 602 941 3 ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ

Girl in the Spider's Web WDSSPR 2 - 983 3 100 000

$45 588 -75,0% 107 400 000

$1 625 057 22 500 000

$330 882 4 ОВЕРЛОРД

Overlord CPP 2 - 1409 2 500 000

$36 765 -73,1% 105 900 000

$1 602 360 16 500 000

$242 647 5 ОЦЕПЕНЕВШИЕ ОТ СТРАХА

Terrified CPRG 1 - 210 1 133 770

$16 673 - 1 133 770

$16 673 7 000 000

$102 941 6 СМОЛФУТ

Smallfoot CAO 4 - 856 1 000 000

$14 706 -77,7% 587 476 091

$8 951 335 13 500 000

$198 529 7 СОНАТА

The Sonata NKI 1 - 423 756 372

$11 123 - 756 372

$11 123 5 000 000

$73 529 8 ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

Zimna wojna CP 1 - 237 747 000

$10 985 - 747 000

$10 985 4 500 000

$66 176 9 ВЕНОМ

Venom WDSSPR 7 - 212 600 000

$8 824 -64,7% 1 912 400 000

$29 232 651 5 500 000

$80 882 10 НЕСОКРУШИМЫЙ

FOX 4 - 277 408 155

$6 002 -78,6% 247 165 960

$3 766 052 4 000 000

$58 824 11 УЖАСТИКИ 2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН

Goosebumps 2: Haunted Halloween WDSSPR 3 - 924 300 000

$4 412 -88,0% 176 100 000

$2 684 451 - 12 КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!

CP 3 - 221 214 000

$3 147 -84,7% 67 700 000

$1 032 012 - ИТОГО TOP-12: 159 738 118

$2 349 090

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 68 руб.



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