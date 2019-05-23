Касса четверга: в битве сиквелов «Домашние животные» одолели «Годзиллу»

В битве крупных студийных сиквелов, вышедших в российский прокат в этот четверг, победу уверенно одержал мультфильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 (UPI). Лента собрала 71,8 млн рублей, что, к слову, существенно меньше сборов первого дня предыдущей части франшизы. Сборы первого четверга первого фильм в августе 2016 года составляли 123 млн рублей. Как бы там ни было, ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 должна поправить свое положение непосредственно на выходных. Ее сборы по итогам уикенда могут увеличиться до 400 млн рублей.

У второго сиквела уикенда − ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ (CAO) − дела обстоят хуже. Лента завершила четверг с 37 млн рублей, хотя предыдущая часть франшизы начинала прокат с 60 млн. В 2014 году сборы первого фильма за весь уикенд составили 295 млн рублей. Второй части сейчас вряд ли светит больше 190 млн.

ОПРОС БУКЕРОВ

СВЕТЛАНА БУДНИК

Букер к/т «Калевала» (2 зала на 559 мест), Петрозаводск, к/т «Восход» (1 зал на 138 мест), Полярные Зори, к/т «Панорама» (5 залов на 290 мест), Брянск, к/т «Высшая Лига» (5 залов), Пенза, к/т «Марс» (2 зала на 176 мест), Касимов, к/т «Кино-Люкс» (1 зал), Донецк, Ростовская область, к/т «Гагарин» (1 зал), Каменск-Шахтинский, к/т Happy Cinema (7 залов), Саратов

Во всех наших кинотеатрах стартовала только ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, а ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 расширилась до основного проката. Результаты везде разные. По общему валу впереди ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ, поскольку у нее больше всего сеансов. Но на многих площадках заполняемость залов у АЛАДДИНА выше, сказывается великолепный «сарафан». Это семейный проект, при этом у него и вечерние сеансы не полупустые. ГОДЗИЛЛА в целом отработала неплохо. С другой стороны мы расписывали этот проект как блокбастер, но цифры пока идут все-таки не как у блокбастера. У ТАЙНОЙ ЖИЗНИ результаты везде разные. Где-то мультфильм уже на превью хорошо посмотрели, соответственно, сейчас поток меньше. Где-то, наоборот, все ждали 30 мая, поэтому сейчас аншлаги. В целом, конечно, проект хорошо работает. Спасибо ему и спасибо Universal.

ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ

Менеджер по прокату независимых к/т (7 к/т, 14 залов), Верхняя Пышма, Екатеринбург, Новошахтинск, Избербаш, Гай, Махачкала, Заводоуковск

У нас стартовал только фильм ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, и в основной прокат в полном объеме вышла ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. ГОДЗИЛЛА неплохо вчера поработала, результатом мы в целом довольны. Основные посещения были на поздних дневных и вечерних сеансах. К сожалению, не могу сравнить со стартом первой части, потому что ситуация с кинотеатрами изменилась. Но хочу сказать, что в четверг было равномерное распределение зрителей по всем сеансам. Не было такого, что сеансы пустовали или были битком. И фильмы прошлых недель продолжают работать: АЛАДДИН, ПОКЕМОН. Преобладают сборы у ТАЙНОЙ ЖИЗНИ, сеансов у нее много, но востребованы все. Основной поток зрителей ждем, конечно, в субботу и воскресенье, хотя сейчас уже и будни неплохо работают за счет коллективных детских посещений. Плюс завтра праздник, и многие уже забронировали билеты на ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ, АЛАДДИНА и ПОКЕМОНА.

БОРИС СОБКО

Управляющий киноцентром «Вавилон» (8 залов на 570 мест), Омск

В нашем кинотеатре стартовали ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА, а у мультфильма ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 стало больше сеансов. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ идет хорошо и стабильно. Больших аншлагов я на нее не вижу, просто сеансов очень много. Но у мультфильма все хорошо. Единственное, если судить по отзывам, люди больше в восторге от АЛАДДИНА. На выходе из зала у них такие лица, будто они побывали где-то в космосе. И взрослой аудитории на АЛАДДИНЕ чуть побольше. С другой стороны, вечерние сеансы ТАЙНОЙ ЖИЗНИ тоже хорошо заполняются, и там нет детей, сидят влюбленные парочки, которые получают удовольствие от просмотра мультфильма. ГОДЗИЛЛА стартовала тоже неплохо. Как говорил Алексей Анатольевич Рязанцев, в этом фильме уже не одна тварь, их там несколько. Так что я надеюсь, что в выходные проект дожмет свое. На завтра и послезавтра у нас обещают дожди и грозы. При этом в субботу у нас день рожденья киноцентра, нам исполнится 9 лет, будут розыгрыши призов. Надеемся, что под все эти праздничные мероприятия людей будет достаточно.

ЕГОР ДАВЫДОВ

Менеджер по репертуару к/т Cinema Center (3 зала на 533 места), Якутск

Вчера у нас стартовал фильм ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, а ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 вышла в расширенном формате, до этого работая всего одним сеансом. ГОДЗИЛЛУ наш зритель хорошо встретил, заполняемость у релиза лучше, чем у ТАЙНОЙ ЖИЗНИ. Но по общим сборам за вчерашний день мультфильм немного впереди, потому что у него больше сеансов. В целом оба проекта идут наравне. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ, кстати, в среду на утреннем сеансе показала аншлаг, для буднего дня это отличный результат. АЛАДДИН идет хорошо на второй неделе, отзывы у него отличные, за счет «сарафана» интерес к фильму не угасает. У ПОКЕМОНА остался один сеанс, который тоже работает. В целом фильмы в прокате сейчас хорошо собирают. Плюс продолжает удивлять якутский фильм НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ. У него один сеанс, но заполняемость стопроцентная.

ВАЛЕНТИНА ЖИЛИНА

Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара

У нас стартовали ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, а также ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА. Из превью-форматов в полноценный прокат перешла ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. Лидирует у нас мультфильм, у него и сеансов больше, и заполняемость отличная. Идут на него семьями, такое любят все. Процент сборов у ТАЙНОЙ ЖИЗНИ составляет порядка 70 от общей кассы четверга. На втором месте АЛАДДИН, он не сдает позиций и продолжает хорошо работать, «сарафан» действительно отличный. Люди с сеансов выходят в восторге, особенно с 3D. ГОДЗИЛЛА стартовала слабовато, ожидания были повыше. ПОКЕМОН уже просел, как и ДЖОН УИК 3. Такие фильмы как ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА и КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ у нас тоже пользуются спросом, есть определенная аудитория, которая ходит на такие картины. По ЗОЛОТОЙ ПЕРЧАТКЕ у нас был превью-показ 29 мая с последующей дискуссией, людей было много на сеансе.

Предварительные сборы за четверг 30.05.2019 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

30.05.2019 Изменение Общая

касса на

30.05.2019 Эсти

мейты за

уикенд 1 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2

The Secret Life of Pets 2 UPI 1 - 1675 71 749 401

$1 105 367 - 319 652 636

$4 924 551 400 000 000

$6 162 379 2 ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ

Godzilla: II King of the Monsters CAO 1 - 1723 37 000 000

$570 020 - 37 000 000

$570 020 180 000 000

$2 773 070 3 АЛАДДИН

Aladdin WDSSPR 2 - 1392 29 700 000

$457 557 -49,7% 545 700 000

$8 470 972 190 000 000

$2 927 130 4 ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ

Pokemon Detective Pikachu CAO 3 - 1128 3 568 521

$54 976 -78,9% 437 429 797

$6 745 255 20 000 000

$308 119 5 ДЖОН УИК 3

John Wick: Chapter 3 CP 3 - 759 3 500 000

$53 921 -73,3% 389 100 000

$6 000 000 19 000 000

$292 713 6 ГОРИ, ГОРИ ЯСНО

Brightburn WDSSPR 2 - 767 2 100 000

$32 352 -78,4% 63 300 000

$982 614 10 000 000

$154 059 7 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ

The Hustle UPI 4 - 229 994 874

$15 327 -78,8% 327 630 904

$5 022 703 5 500 000

$84 733 8 КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile CAE 2 - 162 708 484

$10 915 -59,2% 15 987 422

$248 175 4 500 000

$69 327 9 МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ

Avengers: Endgame WDSSPR 5 - 205 600 000

$9 244 -76,9% 2 563 800 000

$39 668 884 4 000 000

$61 624 10 КУРИОСА

Curiosa PVZGL 1 - 80 399 133

$6 149 - 479 759

$7 391 - 11 ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА

Der goldene handschuh RUR 1 - 89 389 136

$5 995 - 684 212

$10 541 - 12 ТАК СКАЗАЛ ЧАРЛИ

Charlie Says TNL 1 - 112 240 562

$3 706 - 268 212

$4 132 - ИТОГО TOP-12: 150 950 111

$2 325 529

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.91 руб.



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