Касса четверга: в битве сиквелов «Домашние животные» одолели «Годзиллу»

В битве крупных студийных сиквелов, вышедших в российский прокат в этот четверг, победу уверенно одержал мультфильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 (UPI). Лента собрала 71,8 млн рублей, что, к слову, существенно меньше сборов первого дня предыдущей части франшизы. Сборы первого четверга первого фильм в августе 2016 года составляли 123 млн рублей. Как бы там ни было, ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 должна поправить свое положение непосредственно на выходных. Ее сборы по итогам уикенда могут увеличиться до 400 млн рублей.
У второго сиквела уикенда − ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ (CAO) − дела обстоят хуже. Лента завершила четверг с 37 млн рублей, хотя предыдущая часть франшизы начинала прокат с 60 млн. В 2014 году сборы первого фильма за весь уикенд составили 295 млн рублей. Второй части сейчас вряд ли светит больше 190 млн.
ОПРОС БУКЕРОВ
СВЕТЛАНА БУДНИК
Букер к/т «Калевала» (2 зала на 559 мест), Петрозаводск, к/т «Восход» (1 зал на 138 мест), Полярные Зори, к/т «Панорама» (5 залов на 290 мест), Брянск, к/т «Высшая Лига» (5 залов), Пенза, к/т «Марс» (2 зала на 176 мест), Касимов, к/т «Кино-Люкс» (1 зал), Донецк, Ростовская область, к/т «Гагарин» (1 зал), Каменск-Шахтинский, к/т Happy Cinema (7 залов), Саратов
Во всех наших кинотеатрах стартовала только ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, а ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 расширилась до основного проката. Результаты везде разные. По общему валу впереди ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ, поскольку у нее больше всего сеансов. Но на многих площадках заполняемость залов у АЛАДДИНА выше, сказывается великолепный «сарафан». Это семейный проект, при этом у него и вечерние сеансы не полупустые. ГОДЗИЛЛА в целом отработала неплохо. С другой стороны мы расписывали этот проект как блокбастер, но цифры пока идут все-таки не как у блокбастера. У ТАЙНОЙ ЖИЗНИ результаты везде разные. Где-то мультфильм уже на превью хорошо посмотрели, соответственно, сейчас поток меньше. Где-то, наоборот, все ждали 30 мая, поэтому сейчас аншлаги. В целом, конечно, проект хорошо работает. Спасибо ему и спасибо Universal.
ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ
Менеджер по прокату независимых к/т (7 к/т, 14 залов), Верхняя Пышма, Екатеринбург, Новошахтинск, Избербаш, Гай, Махачкала, Заводоуковск
У нас стартовал только фильм ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, и в основной прокат в полном объеме вышла ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. ГОДЗИЛЛА неплохо вчера поработала, результатом мы в целом довольны. Основные посещения были на поздних дневных и вечерних сеансах. К сожалению, не могу сравнить со стартом первой части, потому что ситуация с кинотеатрами изменилась. Но хочу сказать, что в четверг было равномерное распределение зрителей по всем сеансам. Не было такого, что сеансы пустовали или были битком. И фильмы прошлых недель продолжают работать: АЛАДДИН, ПОКЕМОН. Преобладают сборы у ТАЙНОЙ ЖИЗНИ, сеансов у нее много, но востребованы все. Основной поток зрителей ждем, конечно, в субботу и воскресенье, хотя сейчас уже и будни неплохо работают за счет коллективных детских посещений. Плюс завтра праздник, и многие уже забронировали билеты на ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ, АЛАДДИНА и ПОКЕМОНА.
БОРИС СОБКО
Управляющий киноцентром «Вавилон» (8 залов на 570 мест), Омск
В нашем кинотеатре стартовали ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА, а у мультфильма ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 стало больше сеансов. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ идет хорошо и стабильно. Больших аншлагов я на нее не вижу, просто сеансов очень много. Но у мультфильма все хорошо. Единственное, если судить по отзывам, люди больше в восторге от АЛАДДИНА. На выходе из зала у них такие лица, будто они побывали где-то в космосе. И взрослой аудитории на АЛАДДИНЕ чуть побольше. С другой стороны, вечерние сеансы ТАЙНОЙ ЖИЗНИ тоже хорошо заполняются, и там нет детей, сидят влюбленные парочки, которые получают удовольствие от просмотра мультфильма. ГОДЗИЛЛА стартовала тоже неплохо. Как говорил Алексей Анатольевич Рязанцев, в этом фильме уже не одна тварь, их там несколько. Так что я надеюсь, что в выходные проект дожмет свое. На завтра и послезавтра у нас обещают дожди и грозы. При этом в субботу у нас день рожденья киноцентра, нам исполнится 9 лет, будут розыгрыши призов. Надеемся, что под все эти праздничные мероприятия людей будет достаточно.
ЕГОР ДАВЫДОВ
Менеджер по репертуару к/т Cinema Center (3 зала на 533 места), Якутск
Вчера у нас стартовал фильм ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, а ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 вышла в расширенном формате, до этого работая всего одним сеансом. ГОДЗИЛЛУ наш зритель хорошо встретил, заполняемость у релиза лучше, чем у ТАЙНОЙ ЖИЗНИ. Но по общим сборам за вчерашний день мультфильм немного впереди, потому что у него больше сеансов. В целом оба проекта идут наравне. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ, кстати, в среду на утреннем сеансе показала аншлаг, для буднего дня это отличный результат. АЛАДДИН идет хорошо на второй неделе, отзывы у него отличные, за счет «сарафана» интерес к фильму не угасает. У ПОКЕМОНА остался один сеанс, который тоже работает. В целом фильмы в прокате сейчас хорошо собирают. Плюс продолжает удивлять якутский фильм НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ. У него один сеанс, но заполняемость стопроцентная.
ВАЛЕНТИНА ЖИЛИНА
Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара
У нас стартовали ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, а также ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА. Из превью-форматов в полноценный прокат перешла ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. Лидирует у нас мультфильм, у него и сеансов больше, и заполняемость отличная. Идут на него семьями, такое любят все. Процент сборов у ТАЙНОЙ ЖИЗНИ составляет порядка 70 от общей кассы четверга. На втором месте АЛАДДИН, он не сдает позиций и продолжает хорошо работать, «сарафан» действительно отличный. Люди с сеансов выходят в восторге, особенно с 3D. ГОДЗИЛЛА стартовала слабовато, ожидания были повыше. ПОКЕМОН уже просел, как и ДЖОН УИК 3. Такие фильмы как ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА и КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ у нас тоже пользуются спросом, есть определенная аудитория, которая ходит на такие картины. По ЗОЛОТОЙ ПЕРЧАТКЕ у нас был превью-показ 29 мая с последующей дискуссией, людей было много на сеансе.
Предварительные сборы за четверг 30.05.2019 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
30.05.2019
|Изменение
|Общая
касса на
30.05.2019
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
The Secret Life of Pets 2
|UPI
|1
|-
|1675
|71 749 401
$1 105 367
|-
|319 652 636
$4 924 551
|400 000 000
$6 162 379
|2
|
ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ
Godzilla: II King of the Monsters
|CAO
|1
|-
|1723
|37 000 000
$570 020
|-
|37 000 000
$570 020
|180 000 000
$2 773 070
|3
|
АЛАДДИН
Aladdin
|WDSSPR
|2
|-
|1392
|29 700 000
$457 557
|-49,7%
|545 700 000
$8 470 972
|190 000 000
$2 927 130
|4
|
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ
Pokemon Detective Pikachu
|CAO
|3
|-
|1128
|3 568 521
$54 976
|-78,9%
|437 429 797
$6 745 255
|20 000 000
$308 119
|5
|
ДЖОН УИК 3
John Wick: Chapter 3
|CP
|3
|-
|759
|3 500 000
$53 921
|-73,3%
|389 100 000
$6 000 000
|19 000 000
$292 713
|6
|
ГОРИ, ГОРИ ЯСНО
Brightburn
|WDSSPR
|2
|-
|767
|2 100 000
$32 352
|-78,4%
|63 300 000
$982 614
|10 000 000
$154 059
|7
|
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ
The Hustle
|UPI
|4
|-
|229
|994 874
$15 327
|-78,8%
|327 630 904
$5 022 703
|5 500 000
$84 733
|8
|
КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
|CAE
|2
|-
|162
|708 484
$10 915
|-59,2%
|15 987 422
$248 175
|4 500 000
$69 327
|9
|
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ
Avengers: Endgame
|WDSSPR
|5
|-
|205
|600 000
$9 244
|-76,9%
|2 563 800 000
$39 668 884
|4 000 000
$61 624
|10
|
КУРИОСА
Curiosa
|PVZGL
|1
|-
|80
|399 133
$6 149
|-
|479 759
$7 391
|-
|11
|
ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА
Der goldene handschuh
|RUR
|1
|-
|89
|389 136
$5 995
|-
|684 212
$10 541
|-
|12
|
ТАК СКАЗАЛ ЧАРЛИ
Charlie Says
|TNL
|1
|-
|112
|240 562
$3 706
|-
|268 212
$4 132
|-
|ИТОГО TOP-12:
|150 950 111
$2 325 529
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.91 руб.
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