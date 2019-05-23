Кассовые сборы четверга


Касса четверга: в битве сиквелов «Домашние животные» одолели «Годзиллу»

Но оба релиза пока выступают хуже ожиданий

В битве крупных студийных сиквелов, вышедших в российский прокат в этот четверг, победу уверенно одержал мультфильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 (UPI). Лента собрала 71,8 млн рублей, что, к слову, существенно меньше сборов первого дня предыдущей части франшизы. Сборы первого четверга первого фильм в августе 2016 года составляли 123 млн рублей. Как бы там ни было, ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 должна поправить свое положение непосредственно на выходных. Ее сборы по итогам уикенда могут увеличиться до 400 млн рублей.

У второго сиквела уикенда − ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ (CAO) − дела обстоят хуже. Лента завершила четверг с 37 млн рублей, хотя предыдущая часть франшизы начинала прокат с 60 млн. В 2014 году сборы первого фильма за весь уикенд составили 295 млн рублей. Второй части сейчас вряд ли светит больше 190 млн.

ОПРОС БУКЕРОВ

СВЕТЛАНА БУДНИК

Букер к/т «Калевала» (2 зала на 559 мест), Петрозаводск, к/т «Восход» (1 зал на 138 мест), Полярные Зори, к/т «Панорама» (5 залов на 290 мест), Брянск, к/т «Высшая Лига» (5 залов), Пенза, к/т «Марс» (2 зала на 176 мест), Касимов, к/т «Кино-Люкс» (1 зал), Донецк, Ростовская область, к/т «Гагарин» (1 зал), Каменск-Шахтинский, к/т Happy Cinema (7 залов), Саратов

Во всех наших кинотеатрах стартовала только ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, а ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 расширилась до основного проката. Результаты везде разные. По общему валу впереди ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ, поскольку у нее больше всего сеансов. Но на многих площадках заполняемость залов у АЛАДДИНА выше, сказывается великолепный «сарафан». Это семейный проект, при этом у него и вечерние сеансы не полупустые. ГОДЗИЛЛА в целом отработала неплохо. С другой стороны мы расписывали этот проект как блокбастер, но цифры пока идут все-таки не как у блокбастера. У ТАЙНОЙ ЖИЗНИ результаты везде разные. Где-то мультфильм уже на превью хорошо посмотрели, соответственно, сейчас поток меньше. Где-то, наоборот, все ждали 30 мая, поэтому сейчас аншлаги. В целом, конечно, проект хорошо работает. Спасибо ему и спасибо Universal.

ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ

Менеджер по прокату независимых к/т (7 к/т, 14 залов), Верхняя Пышма, Екатеринбург, Новошахтинск, Избербаш, Гай, Махачкала, Заводоуковск

У нас стартовал только фильм ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, и в основной прокат в полном объеме вышла ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. ГОДЗИЛЛА неплохо вчера поработала, результатом мы в целом довольны. Основные посещения были на поздних дневных и вечерних сеансах. К сожалению, не могу сравнить со стартом первой части, потому что ситуация с кинотеатрами изменилась. Но хочу сказать, что в четверг было равномерное распределение зрителей по всем сеансам. Не было такого, что сеансы пустовали или были битком. И фильмы прошлых недель продолжают работать: АЛАДДИН, ПОКЕМОН. Преобладают сборы у ТАЙНОЙ ЖИЗНИ, сеансов у нее много, но востребованы все. Основной поток зрителей ждем, конечно, в субботу и воскресенье, хотя сейчас уже и будни неплохо работают за счет коллективных детских посещений. Плюс завтра праздник, и многие уже забронировали билеты на ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ, АЛАДДИНА и ПОКЕМОНА.

БОРИС СОБКО

Управляющий киноцентром «Вавилон» (8 залов на 570 мест), Омск

В нашем кинотеатре стартовали ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА, а у мультфильма ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 стало больше сеансов. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ идет хорошо и стабильно. Больших аншлагов я на нее не вижу, просто сеансов очень много. Но у мультфильма все хорошо. Единственное, если судить по отзывам, люди больше в восторге от АЛАДДИНА. На выходе из зала у них такие лица, будто они побывали где-то в космосе. И взрослой аудитории на АЛАДДИНЕ чуть побольше. С другой стороны, вечерние сеансы ТАЙНОЙ ЖИЗНИ тоже хорошо заполняются, и там нет детей, сидят влюбленные парочки, которые получают удовольствие от просмотра мультфильма. ГОДЗИЛЛА стартовала тоже неплохо. Как говорил Алексей Анатольевич Рязанцев, в этом фильме уже не одна тварь, их там несколько. Так что я надеюсь, что в выходные проект дожмет свое. На завтра и послезавтра у нас обещают дожди и грозы. При этом в субботу у нас день рожденья киноцентра, нам исполнится 9 лет, будут розыгрыши призов. Надеемся, что под все эти праздничные мероприятия людей будет достаточно.

ЕГОР ДАВЫДОВ

Менеджер по репертуару к/т Cinema Center (3 зала на 533 места), Якутск

Вчера у нас стартовал фильм ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, а ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 вышла в расширенном формате, до этого работая всего одним сеансом. ГОДЗИЛЛУ наш зритель хорошо встретил, заполняемость у релиза лучше, чем у ТАЙНОЙ ЖИЗНИ. Но по общим сборам за вчерашний день мультфильм немного впереди, потому что у него больше сеансов. В целом оба проекта идут наравне. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ, кстати, в среду на утреннем сеансе показала аншлаг, для буднего дня это отличный результат. АЛАДДИН идет хорошо на второй неделе, отзывы у него отличные, за счет «сарафана» интерес к фильму не угасает. У ПОКЕМОНА остался один сеанс, который тоже работает. В целом фильмы в прокате сейчас хорошо собирают. Плюс продолжает удивлять якутский фильм НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ. У него один сеанс, но заполняемость стопроцентная.

ВАЛЕНТИНА ЖИЛИНА

Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара

У нас стартовали ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, а также ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА. Из превью-форматов в полноценный прокат перешла ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. Лидирует у нас мультфильм, у него и сеансов больше, и заполняемость отличная. Идут на него семьями, такое любят все. Процент сборов у ТАЙНОЙ ЖИЗНИ составляет порядка 70 от общей кассы четверга. На втором месте АЛАДДИН, он не сдает позиций и продолжает хорошо работать, «сарафан» действительно отличный. Люди с сеансов выходят в восторге, особенно с 3D. ГОДЗИЛЛА стартовала слабовато, ожидания были повыше. ПОКЕМОН уже просел, как и ДЖОН УИК 3. Такие фильмы как ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА и КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ у нас тоже пользуются спросом, есть определенная аудитория, которая ходит на такие картины. По ЗОЛОТОЙ ПЕРЧАТКЕ у нас был превью-показ 29 мая с последующей дискуссией, людей было много на сеансе.

Предварительные сборы за четверг 30.05.2019 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
30.05.2019		 Изменение Общая
касса на
30.05.2019		 Эсти
мейты за
уикенд
1 UPI 1 - 1675 71 749 401
$1 105 367		 - 319 652 636
$4 924 551		 400 000 000
$6 162 379
2
ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ
Godzilla: II King of the Monsters
 CAO 1 - 1723 37 000 000
$570 020		 - 37 000 000
$570 020		 180 000 000
$2 773 070
3 WDSSPR 2 - 1392 29 700 000
$457 557		 -49,7% 545 700 000
$8 470 972		 190 000 000
$2 927 130
4 CAO 3 - 1128 3 568 521
$54 976		 -78,9% 437 429 797
$6 745 255		 20 000 000
$308 119
5
ДЖОН УИК 3
John Wick: Chapter 3
 CP 3 - 759 3 500 000
$53 921		 -73,3% 389 100 000
$6 000 000		 19 000 000
$292 713
6 WDSSPR 2 - 767 2 100 000
$32 352		 -78,4% 63 300 000
$982 614		 10 000 000
$154 059
7 UPI 4 - 229 994 874
$15 327		 -78,8% 327 630 904
$5 022 703		 5 500 000
$84 733
8
КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
 CAE 2 - 162 708 484
$10 915		 -59,2% 15 987 422
$248 175		 4 500 000
$69 327
9 WDSSPR 5 - 205 600 000
$9 244		 -76,9% 2 563 800 000
$39 668 884		 4 000 000
$61 624
10 PVZGL 1 - 80 399 133
$6 149		 - 479 759
$7 391		 -
11
ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА
Der goldene handschuh
 RUR 1 - 89 389 136
$5 995		 - 684 212
$10 541		 -
12 TNL 1 - 112 240 562
$3 706		 - 268 212
$4 132		 -
  ИТОГО TOP-12:   150 950 111
$2 325 529		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.91 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAE - Каскад фильм
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
PVZGL - ПРОвзгляд
RUR - Русский Репортаж
TNL - TenLetters
UPI - UPI
WDSSPR - WDSSPR

31.05.2019 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

30.05 - 02.06
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
UPI
550 000 000
1700
$8 473 271
ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ
CAO
300 000 000
1600
$4 621 784
АЛАДДИН
WDSSPR
190 000 000
1392
$2 927 130
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ
CAO
25 000 000
1500
$385 149
ДЖОН УИК 3
CP
18 000 000
1000
$277 307
ГОРИ, ГОРИ ЯСНО
WDSSPR
16 000 000
760
$246 495
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