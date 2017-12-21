Касса четверга: «Движение вверх» собрало 26,7 млн рублей

Таблица кассовых сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.

ОПРОС БУКЕРОВ

ИРИНА САБИРОВА

Менеджер по росписи сети кинокомплексов «Планета кино»: к/т «Искра» (6 залов), к/т «Мир кино» (4 зала), к/т «Победа» (1 зал), Уфа, к/т «Салават» (2 зала), Стерлитамак

У нас стартовали фильмы ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР. ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА мы брали в превью. Тройка лидеров: ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, и только на третьем месте – ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. Старт ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ на данный момент я оцениваю как очень слабый. МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР и ТРИ БОГАТЫРЯ сейчас оценить сложно, у нас традиционно семейные и детские релизы начинают полноценно работать только в выходные, поэтому об их старте можно будет судить в субботу-воскресенье. Если сравнивать с прошлым годом, на ВИКИНГЕ в премьерный день было в два с половиной раза больше людей, чем вчера на ДВИЖЕНИИ ВВЕРХ. Роспись ДВИЖЕНИЯ была по условию компании «Централ Партнершип» +1 от ВИКИНГА, и на тот момент, когда я расписывала, мне казалось, что это вполне нормально. Фильм очень хороший, все, кто успел посмотреть, дают суперположительные отзывы, но картина занимает довольно много экранного времени. Говорили, что в ленте очень хорошо передана атмосфера той эпохи, жизни простой советской семьи. На самом деле я надеюсь на «сарафан» с 1 января. Сейчас пока не собираюсь резать роспись, не хочется торопиться с выводами. Но в выходные уже четко можно будет понять, что работает, а что – нет. С прошлых недель хорошо идут ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, как видите, они в тройке лидеров. ФЕРДИНАНД тоже держится для четверга очень неплохо. Я думаю, он будет хорошо работать в длину. Совсем скоро Новый год, и хочется верить в лучшее, что ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ поднимется на «сарафане» и на ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ пойдут на праздники. Поэтому будем надеяться на хорошие выходные.

ЮЛИЯ ИСКРА

Букер к/т «Звездный», «Киноквартал», «Мега Синема», «Киноцентр», «Магистраль», «Фестиваль» (17 залов), Иркутск, Ангарск, Усть-Кут, Тулун

Из новинок на этой неделе у нас только ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА были в превью. По сегодняшнему дню говорить сложно, потому что мало таких людей, которые могут позволить себе пойти в кино в последние рабочие дни года. ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ сейчас на первом месте, подростки на фильм ходят очень хорошо, невзирая на предновогодние хлопоты. На втором месте – ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА, и только на третьем – ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, несмотря на то, что у последнего больше всего сеансов. По ДВИЖЕНИЮ отзывы очень хорошие, но зрителей мало. С ВИКИНГОМ я, к сожалению, не могу корректно сравнить, потому что за это время у нас открылось еще три многозальника в городе. После такого старта появились сомнения, не нужно ли было подбавить на каникулах ЕЛОК НОВЫХ. Но, с другой стороны, нельзя по вчерашнему дню делать какой-то анализ, нужно хотя бы дождаться уикенда. У нас в городе очень редко покупают билеты заранее. ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА работают очень хорошо для рабочего дня, тем более что они занимают совсем немного прокатного времени. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ уже, конечно, идут совсем плохо, но я думаю, на Новый год еще найдутся люди, которые захотят их посмотреть. ЕЛКИ НОВЫЕ работают отлично, а вот ФЕРДИНАНД – очень скромно, хотя лучше, чем на прошлой неделе. Я надеюсь, что выходные будут удачными.

АННА ШЕЛУДЧЕНКО

Генеральный директор ООО «Ставрополь Фильм» (к/т «Октябрь», 2 зала на 403 места), Ставрополь, и генеральный директор ООО «Космос» (к/т «Мир», 3 зала на 516 мест), Невинномысск

Вчера стартовали фильмы ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. ТРИ БОГАТЫРЯ мы уже показывали в превью на выходных в одном из кинотеатров, но к предпоказу зритель был не готов. Основной старт прошел гораздо лучше. Что касается ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ, картина раскачивается пока довольно сложно, потому что аудитория этого фильма сейчас не может прийти в кино, готовится к Новому году. Но вчера мы дополнительно поводили мероприятия в связи с выходом ДВИЖЕНИЯ, у нас были в гостях известные спортсмены-баскетболисты, заслуженные тренеры, поэтому на последних сеансах были полные залы. Ставки на новогодние праздники не изменились, я думаю, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ будет оставаться лидером. Сейчас на втором месте – ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА, а третье место делят ЕЛКИ НОВЫЕ и ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. И ЕЛКИ, и ДЖУМАНДЖИ пока работают средне: аудитория ЕЛОК также пока частично занята перед праздниками, а ДЖУМАНДЖИ в одном из городов хорошо держится за счет того, что молодежь уже вернулась в город на каникулы. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ работают совсем слабо, но, может быть, соберут еще что-то на Новый год. ФЕРДИНАНД сейчас идет с чуть меньшим размахом, чем ТРИ БОГАТЫРЯ, но мультфильм замечательный, поэтому должны быть хорошие результаты во время праздников. Я не думаю, что в этот уикенд будет много людей, все-таки это не просто выходные, а выходные перед Новым годом. Будет ходить именно детская и подростковая аудитория, а вот взрослые – меньше.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

Из новинок четверга на этой неделе в нашем кинотеатре только ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА уже стартовали на прошедших выходных в превью формате. Честно говоря, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ у нас пока никак, даже ползала не было ни на одном сеансе. В прошлом году ВИКИНГ в те же предновогодние дни стартовал намного лучше. Надеемся, что, может быть, в выходные дни это как-то исправится. Лидируют сейчас ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА, потом – ЕЛКИ НОВЫЕ, а уже после – ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ и ФЕРДИНАНД. Роспись мы уже менять не будем, это очень проблематично. Есть надежда, что ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ сработает на «сарафане». С прошлых недель у нас еще остались НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ и ЗВЕЗДЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, но они идут сейчас очень скромно. От ФЕРДИНАНДА мы, честно говоря, тоже ожидали большего. На выходные пока даже не могу прогнозировать, так как ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ неожиданно подвело нас. Будем надеяться, что в выходные ситуация исправится.

СОФЬЯ САЛТЫКОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Иллюзиум» (3 зала на 771 место), Набережные челны

Вчера в нашем кинотеатре вышел в прокат фильм ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, а также полноценно стартовали ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА, которые на выходных были в превью. На первом месте сейчас идут ЕЛКИ НОВЫЕ, за ними – ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА, и замыкает тройку ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. На ВИКИНГЕ в прошлом году в день релиза было ровно вполовину больше зрителей, чем сейчас на ДВИЖЕНИИ. Этот фильм у нас расписан на довольно большое количество сеансов, и мы уже планируем для него более длинный прокат – не три, а четыре недели. Мнение о картине у меня сложилось еще на Кинорынке, там я аплодировала вместе со всеми. Я считаю, фильм будет работать на «сарафане» и в итоге соберет достаточно много. ТРИ БОГАТЫРЯ же в этом году стартовали чуть лучше, чем в прошлом. ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ тоже показывает хороший результат, до вчерашнего дня картина держалась на первом месте. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ сейчас стоят одним сеансом, и собирают уже довольно мало. На выходных ждем хорошую посещаемость на детских фильмах – ТРИ БОГАТЫРЯ, ФЕРДИНАНД. От взрослой публики мы не ожидаем особенного рвения, потому что все будут активно готовиться к празднику.

Предварительные сборы за четверг 28.12.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

28.12.2017 Изменение Общая

касса на

28.12.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ

Jumanji WDSSPR 2 - 1176 28 400 000

$494 343 -21,1% 375 200 000

$6 389 646 - 2 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

CP 1 - 1411 26 700 000

$464 752 - 26 700 000

$464 752 - 3 ЕЛКИ НОВЫЕ

BZL / FOX 2 - 1429 24 268 668

$422 431 7,3% 263 492 967

$4 487 278 - 4 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА

NKI 1 - 1522 20 615 333

$358 840 - 39 098 785

$680 571 - 5 ФЕРДИНАНД

Ferdinand FOX 2 - 1247 10 261 808

$178 622 10,0% 157 716 001

$2 685 899 - 6 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ

Star Wars: The Last Jedi WDSSPR 3 - 1040 7 500 000

$130 548 -43,2% 701 900 000

$11 868 448 - 7 ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ

CP 5 - 87 213 000

$3 708 -82,3% 591 900 000

$10 147 437 - 8 ТАЙНА КОКО

Coco WDSSPR 6 - 46 200 000

$3 481 -25,9% 476 400 000

$8 073 208 - ИТОГО TOP-8: 118 158 809

$2 056 724

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.45 руб.

* Rentrak

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