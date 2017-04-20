Касса четверга: «Форсаж 8» снова первый

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ ПОНОМАРЕНКО

Менеджер по кинопрокату компании «Мир Кино»: к/т ДК Профсоюзов (3 зала на 760 мест), к/т «Киноцентр» (6 залов на 950 мест), к/т ОКЦ (1 зал на 160 мест), к/т «Харбин» (1 зал на 309 мест), Благовещенск

У нас вчера стартовали практически все фильмы-новинки: СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ, ПЕРЕСТРЕЛКА, СПАСТИ ПУШКИНА, ИДЕАЛЬ, ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z, МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР, СФЕРА, НИКИТА КОЖЕМЯКА. ОБЕЩАНИЕ пока не дошло до нас, немного задерживается, как пояснил дистрибьютор. Ну и превью РОК ДОГА взяли. Такого разнообразия давно не было. И хотя фильмов много, не сработало практически ничего. Лидер четверга – ФОРСАЖ, далее идет КУХНЯ, с учетом количества сеансов. Все остальное очень и очень слабо. На выходные никаких надежд нет. Будет хорошо, если сработают семейные проекты типа РОК ДОГА. Но скорее всего, люди уедут за город, так что на большую посещаемость мы не рассчитываем.

НАТАЛЬЯ МИЛОСЕРДОВА

Заместитель управляющего к/т «Гринн Фильм» (8 залов на 1349 мест), Орел

Фильмов стартовало много, но результат в целом не очень хороший. Среди новинок – СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ, ПЕРЕСТРЕЛКА, ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z, СФЕРА и РОК ДОГ в формате превью. Четверг выдался очень плохим. ФОРСАЖ – по-прежнему лидер, а среди новинок ничего не показало себя лучшим образом. В выходные в любом случае будут работать ФОРСАЖ и КУХНЯ, но мы очень надеемся на детские релизы. Все-таки мы не просто так взяли превью РОК ДОГА, также продолжается прокат УРФИН ДЖЮСА. Разнообразие для семейной аудитории есть. Основные ставки на эти прокаты. Но думаю, что новинки привлекут определенное количество зрителей.

СВЕТЛАНА АСЛАМОВА

Заместитель директора по кинопрокату и рекламе Киноцентра «Россия» (4 зала на 612 мест), Ижевск

Кассовые показатели четверга можно назвать катастрофой. Общие сборы оказались даже меньше, чем в среду – это просто кошмар. У нас стартовали пять фильмов: СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ, СПАСТИ ПУШКИНА, ОБЕЩАНИЕ, МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР, СФЕРА. ФОРСАЖ по-прежнему рулит, а вот о новинках сказать вообще нечего. На выходных, скорее всего, будут работать только семейные проекты – УРФИН ДЖЮС и РОК ДОГ, который стартовал у нас в формате превью. Возможно, на СФЕРУ подтянется молодежь. Тем более этот фильм мы поставили в большой зал, его наши зрители любят, поэтому туда ходят. Если будет дождливо, мы увидим зрителей, но если случится хорошая погода, в городе никого на выходных не останется.

СОФЬЯ САЛТЫКОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Иллюзиум» (3 зала на 771 место), Набережные челны

Выручка за четверг очень скромная. Стартовали СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ, ПЕРЕСТРЕЛКА, СПАСТИ ПУШКИНА, ОБЕЩАНИЕ. Если брать новинки, лучше всего отработал СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ, потом идут ОБЕЩАНИЕ и ПЕРЕСТРЕЛКА. Картина СПАСТИ ПУШКИНА, можно сказать, будто бы и не стартовала. Среди всех фильмов лидирует до сих пор ФОРСАЖ, КУХНЯ на втором месте. В общем, ситуация с прошлой недели не изменилась. Мне кажется, зрители замерли в ожидании СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ. Продажи билетов уже открыты, люди спрашивают. Грядущие выходные, скорее всего, будут совсем провальными, потому что все уедут на природу. Есть надежда, что РОК ДОГ выстрелит, мы взяли превью. Все-таки дети уже отдыхают от школы.

ЛЮДМИЛА РЯБОВА

Начальник рекламного отдела к/т «Галактика» (2 зала на 550 мест), Владивосток

В нашем кинотеатре новинки отработали очень плохо. Стартовали только НИКИТА КОЖЕМЯКА и СПАСТИ ПУШКИНА. Зрителей было очень мало. В четверг лучше всего работал ФОРСАЖ 8, на втором месте – КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА. УРФИН ДЖЮС в выходные еще работал, а потом наступила тишина. Хотя на мультфильмы у нас среди недели люди идут. Так много поставили сеансов, и отдачи мы не получаем. В росписи еще остается НАВАЖДЕНИЕ. На выходные даже не знаю, на какой фильм делать ставки. Погода будет хорошая, начало майских праздников, большинство людей стараются уехать из города. Уже замечено: каждый год в этот период у нас плохие кассовые сборы. Даже дистрибьюторы спрашивают, почему так. Весь народ уезжает на дачи, на море. И у нас наблюдается значительный спад посещаемости.

Предварительные сборы за четверг 27.04.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

27.04.2017 Изменение Общая

касса на

27.04.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 ФОРСАЖ 8

The Fate of the Furious UPI 3 - 1279 13 645 503

$242 328 -64,4% 1 248 297 883

$21 992 563 - 2 КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА

CP 2 - 919 7 100 000

$126 088 -65,0% 193 700 000

$3 447 846 - 3 СФЕРА

The Circle MVK 1 - 819 5 416 539

$96 191 - 5 416 539

$96 191 - 4 ПЕРЕСТРЕЛКА

Free Fire VLG 1 - 620 2 364 136

$41 984 - 2 364 136

$41 984 - 5 УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ

NKI 2 - 1267 2 334 390

$41 456 -52,3% 112 052 667

$1 994 529 - 6 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ

Unlocked FOX / MG 1 - 600 2 126 414

$37 763 - 2 126 414

$37 763 - 7 МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР

Colossal EXP 1 - 731 2 022 910

$35 925 - 2 022 910

$35 925 - 8 ОБЕЩАНИЕ

The Promise CP 1 - 439 2 000 000

$35 518 - 2 000 000

$35 518 - 9 НАВАЖДЕНИЕ

Unforgettable CAO 2 - 483 874 080

$15 523 -82,5% 33 508 351

$596 446 - 10 РОК ДОГ

Rock Dog VLG 0 - 791 487 445

$8 656 - 487 445

$487 445 - 11 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ

Ghost in the Shell CPP 5 - 60 220 000

$3 907 -62,1% 455 700 000

$7 991 933 - ИТОГО TOP-11: 38 591 417

$685 339

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.31 руб.

* Rentrak

Смотрите также:

Касса четверга: «Кухня» стартует с 20,3 млн рублей (Сборы четверга 20.04.2017)