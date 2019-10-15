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Российская анимационная студия «100 Киловатт» продала права на свой мультсериал в Китай

Проект «Домики» купила Beijing Time Flying Fish Culture Media Co., LTD

Анимационная студия «100 Киловатт» заключила соглашение с дистрибьюторской компанией Beijing Time Flying Fish Culture Media Co., LTD о передаче эксклюзивных VOD прав на показ в Китае первого сезона сериала «Домики» (52 серии). Подписание договора прошла в рамках телерынка MIPCOM в Каннах.

Мультсериал «Домики» погружает маленьких зрителей в яркую вселенную мировых архитектурных достопримечательностей. Домик на колесах Гриша путешествует по миру, чтобы познакомиться со знаменитыми строениями в разных концах света и рассказать о них своим друзьям. Проект вызывает у детей интерес к изучению культуры и истории разных стран, помогает развивать воображение и учит выстраивать теплые, внимательные и верные отношения с друзьями.  

«Мы видим огромный потенциал данного сотрудничества. Это первая международная сделка проекта «Домики», и для нас это начало большого пути, − говорит руководитель международного продвижения и дистрибуции анимационной студии «100 Киловатт» Ольга Голубкова. − Мы уверены, что юные зрители в Китае полюбят наших героев так же, как их полюбили в России».

«Мы рады возможности поработать с анимационной студией «100 Киловатт». Отличная команда создает хорошие истории и качественную анимацию. Мы верим, что проект «Домики» ждет большой успех в Китае», − отметил менеджер по закупкам компании Beijing TFF Пенни Хо.

Анимационная студия «100 Киловатт» входит в структуру холдинга ВГТРК. Основные виды ее деятельности − производство анимационных фильмов и сериалов, телевизионных программ, дистрибуция детского контента по всему миру.

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15.10.2019 Автор: Артур Чачелов

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