«Свободное кино» и 1-2-3 Production подвели итоги открытого питчинга сериалов

Кинокомпания 1-2-3 Production и киношкола «Свободное кино» подвели итоги онлайн-питчинга сериалов «Поворотный пункт».
В конкурсе приняли участие более 300 подробно разработанных проектов. Десять из них были допущены к очной защите, которая прошла 8 декабря. Авторы десяти проектов, вошедших в шорт-лист конкурса, лично представили свои сериалы членам жюри: руководителям студии Валерию Федоровичу и Евгению Никишову, креативным продюсерам Анне Гудковой и Александру Сысоеву, маркетинг-директору Лили Шерозия.
Жюри высоко оценило уровень питчинга. В результате, победителями названы проекты:
Победителям будет предложено заключить договоры на разработку проектов с компанией 1-2-3 Production.
Отдельного упоминания жюри и зрителей онлайн-трансляции были удостоены:
Запись онлайн-трансляции питчинга доступна в Сети.
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