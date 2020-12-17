«Свободное кино» и 1-2-3 Production подвели итоги открытого питчинга сериалов

Кинокомпания 1-2-3 Production и киношкола «Свободное кино» подвели итоги онлайн-питчинга сериалов «Поворотный пункт».

В конкурсе приняли участие более 300 подробно разработанных проектов. Десять из них были допущены к очной защите, которая прошла 8 декабря. Авторы десяти проектов, вошедших в шорт-лист конкурса, лично представили свои сериалы членам жюри: руководителям студии Валерию Федоровичу и Евгению Никишову, креативным продюсерам Анне Гудковой и Александру Сысоеву, маркетинг-директору Лили Шерозия.

Жюри высоко оценило уровень питчинга. В результате, победителями названы проекты:

«Хлысты», Евгений Марьян, Владимир Столбенко.

«Цех №74», Луиза Галеева, Полина Прохорова.

«Когда ты умрешь», Анастасия Мажирина, Рафаэль Султанов

Победителям будет предложено заключить договоры на разработку проектов с компанией 1-2-3 Production.

Отдельного упоминания жюри и зрителей онлайн-трансляции были удостоены:

Екатерина Перфильева, «Ниже ада».

Анастасия Кутеева, Варвара Дрондина, «Факапы».

Юлия Трофимова, «Скандал»

Запись онлайн-трансляции питчинга доступна в Сети.

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17.12.2020 Автор: Артур Чачелов