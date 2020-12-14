1-2-3 Production запускает два новых направления

Кинокомпания 1-2-3 Production (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») запустила два новых направления: онлайн-платформу для поиска новых лиц в кино 1-2-3 Casting и агентство талантов 1-2-3 Talents.

Сообщается, что Агентство талантов создано, чтобы сформировать пул профессионалов киноиндустрии и представлять их интересы как внутри 1-2-3 Production, так и на всем рынке. Агентство планирует работать с актерами, режиссерами, сценаристами, операторами, а также музыкантами, блогерами и инфлюенсерами. В настоящий момент 1-2-3 Talents уже заключило несколько эксклюзивных контрактов.

1-2-3 Casting – онлайн-платформа, цель создания которой – поиск новых лиц и предоставление актерам возможности заявить о себе, участвуя в открытых кастингах. В настоящий момент регистрация на онлайн-платформе уже открыта. Особенность 1-2-3 Casting заключается в том, что каждый актер, загрузивший свою анкету на платформу и принявший участие в кастинге, получит ответ на свои самопробы.

Руководить новыми направлениями будет ведущий кастинг-директор 1-2-3 Production Екатерина Дубровская.

1-2-3 Production – российская кинокомпания, занимающаяся производством полнометражного жанрового и авторского кино, а также сериалов премиум-класса. С момента основания студии в 2018 году её возглавляют продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов и генеральный директор Иван Голомовзюк.

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14.12.2020 Автор: Артур Чачелов