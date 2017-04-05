Московский кинотеатр «35 мм» переедет в другое здание

Старейшая московская площадка для фестивального и авторского кино, кинотеатр 35ММ, готовится к переезду в новое помещение. Война за нынешнее здание началась несколько лет назад: кинотеатр вынуждали покинуть помещение арендуемого им с 2000 года Московского дома предпринимателей (бывш. кинотеатр «Новороссийск») на улице Покровка. Здесь уже несколько лет идут ремонтные работы, а 23 марта в помещении отключили электричество и воду.

Руководитель кинотеатра Ирина Мухьянова рассказала в интервью «Коммерсанту», что нынешний владелец здания – Агентство инноваций города Москвы – предложило на выбор три альтернативные площадки для переезда. «Все они находятся в пределах Садового кольца. Но две из них не подходят по планировке, они совсем не годятся для кинотеатра, – рассказала Мухьянова. – Третье помещение – это трехэтажное здание, бывший бизнес-центр. В него в любом случае нельзя будет просто взять и переехать, там нужно делать ремонт, перепланировку».

Однако средств на дорогостоящий ремонт помещения у 35ММ нет. В последние годы из-за ремонта и войны с арендодателем в кинотеатре в два с половиной раза сократился поток зрителей: площадка лишилась одного зала, а также возможности проводить кинофестивали и премьеры. «Мы прекрасно понимаем, что варианта жизни на нашем старом месте, где мы долгое время существовали, нам не предоставят, – говорит Ирина Мухьянова. – Поэтому мы сейчас будем пока оценивать предложенное здание бизнес-центра. И если окажется, что кинотеатр там сделать возможно, мы все равно будем искать площадку, чтобы нас временно где-то кто-то приютил, чтобы мы не прекращали показы».

05.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ