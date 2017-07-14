Московский кинотеатр «35мм» выиграл суд с арендодателем

Известный столичный кинотеатр «35мм» отстоял свое право не платить арендную плату владельцу помещения из-за проходящего в здании капитального ремонта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление Арбитражного суда Москвы. Кинотеатр расположен в здании Центрального дома предпринимателей (бывш. кинотеатр «Новороссийск») и уже несколько лет отстаивает свое право оставаться здесь и не оплачивать аренду помещения. Владелец здания – ГБУ «Малый бизнес Москвы» – требовал оплаты 3,13 млн рублей задолженности, однако «35мм» не платит, ссылаясь на имеющиеся в договоре условия «арендных каникул» во время прохождения в здании ремонтных работ. К тому же за время «арендных каникул» он уже заплатил 4,2 млн рублей, и суд удовлетворил его требование зачесть эту сумму.

Ныне здание перешло во владение Агентства инноваций города Москвы. «Решение суда дает нам возможность подать исковые требования в отношении нового арендодателя – Агентства инноваций Москвы, – рассказала «Коммерсанту» юрист НП «35мм» Полина Шевчук. – После решения суда у «35мм» появилась некая официальная защита в отношениях с новым арендодателем». Тот, впрочем, пока настаивает на своем: 7 июля президент НП «Центр культуры, кино и социальных мероприятий «35мм» Ирина Мухьянова получила от Агентства инноваций Москвы уведомление о расторжении договора аренды. В качестве причины называлось нарушение условий договора аренды, то есть то, что суд счел необоснованным.

Ранее кинотеатру было предложено несколько альтернативных площадок для переезда, «подходящих по формату и имеющих хорошую транспортную доступность». Сообщалось, что «35мм» выбрал из них здание бывшего бизнес-центра между станциями метро «Сухаревская» и «Цветной бульвар». Однако оно оказлось не приспособлено для кинопоказа и теперь требует ремонта с перепланировкой. «Там возможно сделать кинозал, но всего на 75 мест», – рассказала Ирина Мухьянова. – У нас действует договор аренды по октябрь 2018 года. Так как мы выиграли суд и находимся здесь на законных правах, то мы просим, чтобы нам предоставили площадку на временное размещение». Однако такой площадки пока нет, а оставаться в нынешнем помещении скоро будет невозможно: здесь уже давно нет воды и отопления, ведутся работы на крыше над зрительным залом, а само здание завешано лесами и строительной сеткой. Некоторое время назад шли переговоры о предоставлении «35мм» здания кинотеатра имени Моссовета на Преображенской площади, но префектура в последний момент передумала.

14.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ