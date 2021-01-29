Частная компания Silver Lake стала крупным акционером киносети AMC

Частная акционерная компания Silver Lake конвертировала облигации AMC Entertainment на $600 млн в обыкновенные акции киносети, сообщает THR. Резкий всплеск цен на акций AMC в среду, вызванный подогревом котировок компании от частных инвесторов с сайта Reddit, помог Silver Lake обернуть возникшую волатильность в свою пользу, что, в свою очередь, заметно облегчило долговую нагрузку AMC.

В 2018 году Silver Lake, возглавляемая тогда нынешним руководителем AMC Адамом Ароном, инвестировала в крупнейшую киносеть мира $600 млн кредита, срок выплаты по которому должен был истечь в 2024 году. В прошлом году на фоне пандемии коронавируса AMC и Silver Lake пересмотрели срок погашения долга в сторону продления — до 2026 года. Когда в среду 27 января цена на акции AMC подскочила до $20 долларов за акцию, компания решила конвертировать свои облигации в акции AMC по цене конвертации $13,51. С одной стороны, этот шаг облегчает долговую нагрузку AMC на размер долгового обязательства в объеме $600 млн. С другой стороны, AMC должна будет выпустить 44 422 860 своих акций класса А для Silver Lake, что моментально даст компании прибыль в размере $284 млн. Данный шаг сделает Silver Lake крупнейшим акционером AMC после китайской Wanda Group. Последняя контролирует киносеть через акции класса B и теперь по условиям сделки с Silver Lake согласилась конфисковать 5 666 000 акций класса B.

Silver Lake может быть не единственным игроком, который мог провернуть описанную выше манипуляцию. В прошлом месяце компания Mudrick Capital Management, которая также предоставляла кредит для AMC, конвертировала $100 млн долга в обыкновенные акции. Пока не известно, продала ли фирма эти акции в момент скачка цены на них, но она тоже может получить выгоду, измеряемую в сотни миллионов.

В четверг торговля акциями AMC Entertainment открылась на уровне $16 за акцию, но по ходу дня упала ниже $9. При этом в начале месяца торги начинались на уровне $2. Рост стоимости ценных умаг киносети вызван действиями пользователей социальной платформы Reddit из тематического форума про инвестиции. Разогревом котировок AMC Entertainment и других компаний, среди которых GameStop, Nokia, Blackberry и другие, занята группа частных инвесторов, объявивших «войну» крупным хедж-фондам. Из-за внезапно возникшей суперволотильности акций брокерская онлайн-компания Robinhood объявила, что временно запретит пользователям покупать акции некоторых компаний, в том числе AMC и GameStop, разрешив только их продажу.

Любопытно, что события на бирже вокруг акций AMC и других компаний прокомментировал Джордан Белфорт, автор и герой книги «Волк с Уолл-Стрит», по которой в 2013 году одноименный фильм снял Мартин Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли. По мнению Белфорда, выступающего в данном случае в роли финансового аналитика, манипуляции компаний с акциями очень напоминают специальный теневой сговор, однако доказать это будет крайне трудно.

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29.01.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: THR